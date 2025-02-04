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Инвитро 3D Bioprinting Solutions 3Д Биопринтинг Солюшенс

Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс


04.02.2025 Биопринтер НИТУ МИСИС вышел на рынок 1
29.10.2021 «Магнит» протестирует фудпринтер из «Сколково» 1
29.09.2020 «Корус консалтинг» автоматизировала и ускорила управленческий учет в «Инвитро» 1
11.10.2019 Зачем российские космонавты выращивают мясо в космосе 1
31.10.2018 Российский магнитный биопринтер отправится на МКС 1
26.03.2018 Ученые в «Сколково» рассмотрят перспективы 3D-печати органов в космосе 1
18.09.2017 Тестирование российской 3D-биопечати на МКС будет ускорено 1
17.07.2017 В России создали новый тип 3D-биопринтеров 1
10.03.2017 Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 1
02.08.2016 Российские компании готовятся отправить биопринтер на МКС 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Инвитро и организации, системы, технологии, персоны:

8241 1
Oracle Corporation 6698 1
Корус Консалтинг ГК 1218 1
Thoma Bravo - Anaplan 67 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 106 1
Инвитро - Invitro 70 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 38 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 377 1
Фармстандарт АО 40 1
Синтол НПК - научно-производственная компания 1 1
Унихимтек НПО ГК 3 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 21 1
Алтай Вистерра 1 1
Институт Красоты на Арбате - Клиника активного долголетия 1 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Федеральное казначейство России 1780 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1378 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
3D-биопринтинг - биопринтер 11 6
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 628 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9789 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 4
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6581 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3076 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2942 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1700 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1327 1
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ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 5 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 10 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 164 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
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