Инвитро 3D Bioprinting Solutions 3Д Биопринтинг Солюшенс
Инвитро и организации, системы, технологии, персоны:
|МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 6
|1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 169 1
|ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 1
|Amethyst Group - BuildDocs 2 1
|Neurocam Supervisor 2 1
|Джамалов Евгений 17 1
|Паршин Константин 63 1
|Баранова Наталья 5 1
|Островский Александр 5 1
|Миронов Владимир 10 1
|Путин Владимир 3180 1
|Репик Алексей 6 1
|Солнцев Владимир 1 1
|Гарькуша Сергей 1 1
|Шкиипин Виктор 1 1
|Каграманян Игорь 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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