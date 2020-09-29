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«Корус консалтинг» автоматизировала и ускорила управленческий учет в «Инвитро»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

ГК «Корус консалтинг» завершила проект автоматизации управленческого учета, МСФО и функций казначейства в медицинской компании «Инвитро». Решение на базе «1С» позволило сократить сроки формирования корпоративной отчетности, повысить ее качество и достоверность, а также максимально сблизить управленческий учет и МСФО.

С ростом бизнеса в «Инвитро» появилась необходимость оптимизировать процессы формирования корпоративной отчетности и МСФО. Работа с контрагентами, выполнение платежных поручений, формирование управленческой отчетности в компании требовали высоких трудозатрат финансового блока. Чтобы сократить количество ручных операций, ускорить процессы составления отчетности, повысить достоверность и детальность данных, выбрали систему «1С:Управление холдингом». Это российское решение для управленческого учета, способное сократить сроки закрытия периода и повысить качество отчетности.

На первом этапе проекта специалисты «Корус консалтинг» вместе с внутренней командой «Инвитро» перенесли функции казначейства в «1С:Управление холдингом», расширив возможности системы. Например, для быстрой работы с сотнями входящих платежных поручений был упрощен процесс ввода платежных контрагентов. Следующим этапом стала разработка методологии для автоматизации управленческого учета и МСФО. ИТ-компания проанализировала отчетность, определила точки сближения учетов, а также проработала необходимые разрезы аналитик: по центрам финансовой ответственности, сегментам, каналам продаж, подразделениям.

Важной частью проекта стала консолидация данных компаний «Инвитро» из Беларуси, Казахстана и Украины. Для формирования консолидированной отчетности проектная команда разработала мэппинги – настройку соответствий планов счетов и аналитик иностранных подразделений – на единые стандарты «Инвитро». Это позволило объединить отчетность по всей группе, обеспечить прозрачные и сопоставимые данные управленческого учета и МСФО.

При автоматизации функций управленческого учета использовался уникальный механизм многопоточной обработки, разработанный в «Корус консалтинг» для высоконагруженных систем «1С». Он ускоряет загрузку и трансляцию данных в «1С» на единый управленческий план счетов. Теперь скорость расчетно-технических операций по всей группе компаний выросла в три раза.

«В компаниях с широкой сетью региональных и международных представительств всегда есть сложность консолидации данных. Решение, внедренное в «Инвитро», позволило объединить информацию по клиникам и лабораториям в России, Белоруссии, Казахстане и Украине и создать единую картину происходящего в компании при строгом соблюдении локальных и зарубежных законодательных нормативов учета. Теперь у менеджмента есть источник данных обо всем бизнесе компании – это новый уровень упорядоченности и прозрачности», – сказал Сергей Гарькуша, руководитель проектов департамента «1С» ГК «Корус консалтинг».

Следующим этапом развития решения станет внедрение централизованной системы управления нормативно-справочной информацией, а также учета проектов в части бюджетирования.

«Самым важным для нас было получить быструю и производительную систему. Мы уверены, что в основе эффективного управления лежит data-driven подход, и теперь мы обладаем инструментом, способным оперативно предоставить качественные и объективные данные для принятия управленческих решений», – отметила Наталья Баранова, финансовый директор «Инвитро».

Это не первый проект «Корус консалтинг» в «Инвитро»: ранее компании сотрудничали в рамках внедрения решений Anaplan и Oracle.

«Инвитро» – одна из ведущих медицинских компаний в России, специализирующаяся на высокоточной лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг. Более 1400 медицинских офисов в России и СНГ и 8 лабораторных комплексов в России, Беларуси, Казахстане и Украине. В России «Инвитро» занимается развитием федеральной сети медицинских центров под собственным брендом, сети клиник шаговой доступности «Лечу», лабораторий биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions, медицинской кадровой службы Unicum и других проектов.

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