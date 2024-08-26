Thoma Bravo Anaplan
Платформа интегрированного планирования Anaplan – одно из решений для автоматизации различных процессов планирования бизнеса: S&OP, Финансовое планирование, Продажи и Управление персоналом.
|26.08.2024
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Lamoda совместно с интегратором Wave Solutions заменила систему бюджетирования Anaplan на отечественное решение Optimacros
Lamoda, ведущий ритейлер по продаже товаров, связанных с модой, красотой и лайфстайл, объявляет о переходе с системы бюджетирования, прогнозирования и отчетности Anaplan, на отечественное решение Optimacros. Внедрение программного обеспечения нивелировало риски использования иностранного облачного ПО, а поддержка интегратора Wave Solutions обеспечила пл
|03.04.2024
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«ОптиТим Консалтинг» помогла РТИТС импортозаместить Anaplan при помощи Optimacros
ремя в системе работают 50 сотрудников, функциональность платформы поддерживают два выделенных специалиста. «Мы с сожалением расставались с нашим предыдущим бюджетным решением, реализованным на базе «Anaplan», признанным лидером в области управленческого учета. И тем более были приятно удивлены возможностями Optimacros и подходом команды «ОптимТим Консалтинг» к внедрению. Нам удалось не тол
|11.04.2022
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Российская ИТ-платформа KNOWLEDGE SPACE заменит самое востребованное бизнес ПО: Excel, Primavera, Anaplan, Creatio, Aris и другие
нческих задач Широкое импортозамещение Благодаря сочетанию большого количества возможностей Knowledge Space применяется для импортозамещения следующих решений: Oracle Primavera, MS Project, MS Excel, Anaplan, Creatio, MS Visio, ARIS, а также частично функций Figma, Forms, Qlik и Tableau. Преимуществом применения Knowledge Space является полная интеграция функциональных возможностей планиров
|08.02.2022
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Carlsberg Group и Advanced запустили решение для планирования прямой себестоимости на базе облачной платформы Anaplan
berg совместно с консалтинговой компанией Advanced запустила решение для прогнозирования и анализа затрат на сырьё и упаковочные материалы на базе облачной платформы для интегрированного планирования Anaplan. Главная цель проекта – выстроить единый интегрированный процесс квартального и годового планирования затрат на закупаемые материалы. С помощью Anaplan сокращается время на проце
|11.08.2020
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«Ситилинк» внедрил систему автоматизации планирования и бизнес-моделирования Anaplan
Сеть магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» завершила внедрение системы Anaplan для кросс-функционального планирования и бюджетирования. Проект реализован в партнерстве с консалтинговой компанией Mavericka. Интеграция системы позволила объединить большое количество
|13.04.2020
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«Лэм Уэстон Белая Дача» создала бюджетную модель на базе Anaplan
Картофелеперерабатывающий завод «Лэм Уэстон Белая Дача» завершил внедрение системы бюджетирования. В качестве базового решения для автоматизации бюджетных процессов была использована платформа Anaplan. Проект реализован компанией «Атомс консалтинг». Картофелеперерабатывающий завод «Лэм Уэстон Белая Дача» – совместное предприятие компаний «Белая дача» и Lamb Weston Meijer. Оно создано
|17.10.2019
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«Корус консалтинг» внедрил систему финансового планирования в Gloria Jeans
«Корус консалтинг» автоматизировал формирование P&L-отчетности по аналитикам управленческого учета в Gloria Jeans, одной из крупнейших в России сетей по продаже одежды. Внедрение платформы Anaplan позволит ритейлеру выйти на новый уровень бизнес-планирования, сценарного анализа и моделирования развития сети, ускорить процессы сбора и обработки финансовых данных, а также сократить
|04.04.2019
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«Корус консалтинг» создал автоматизированную систему бюджетирования на базе Anaplan для BNS Group
«Корус консалтинг» завершил проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в BNS Group, российском fashion-дистрибуторе. Ранее финансовая служба BNS Group использовала для бюджетирования MS Excel и программное обеспечение Prophix, скорость работы которого не с
|19.02.2019
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«КОРУС Консалтинг» автоматизировала бюджетирование в «Инвитро» на базе Anaplan
ГК «КОРУС Консалтинг» завершила проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в частной медицинской компании «Инвитро». Крупнейшая частная медицинская компания в России «Инвитро» работает на рынке услуг в области лабораторной диагностики более 13 лет, и на сегодн
|24.10.2018
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«Корус консалтинг» оптимизирует бюджетирование в BNS Group с помощью Anaplan
«Корус консалтинг» начал проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в BNS Group. Ранее финансовая служба BNS Group использовала для бюджетирования MS Excel и программное обеспечение Prophix. Сбор и консолидация бюджетов требовали много времени, отсутств
|02.07.2018
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«КОРУС Консалтинг» модернизирует бюджетирование «Инвитро» с помощью платформы Anaplan
ГК «КОРУС Консалтинг» начала проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в медицинской компании «Инвитро». «Инвитро» – крупнейшая частная медицинская компания в России, специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании других медицинских услуг. Медиц
|30.01.2018
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Polymetal моделирует сценарии развития месторождений с помощью Anaplan
ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по внедрению системы финансового моделирования на базе платформы Anaplan в компании Polymetal.Polymetal – один из крупнейших в мире производителей первичного серебра, вторая ведущая золотодобывающая компания России. Ведет добычу драгоценных металлов в четыре
|25.01.2018
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Kerama Marazzi внедряет Anaplan для прогнозирования спроса и планирования производства
Kerama Marazzi, российский производитель керамической плитки и керамического гранита, объявила о том, что переходит на платформу Anaplan для решения актуальных задач в области планирования продаж. В условиях растущего объема продаж и увеличивающегося ассортимента, Kerama Marazzi нуждалась в высокопроизводительной и гибко
|20.09.2017
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Число заказчиков решений Anaplan для управления продажами выросло более чем на 30%
х компаний по всему миру. Таким образом, на данный момент более 330 заказчиков используют платформу Anaplan для планирования и повышения эффективности организации продаж.Этот результат стал воз
|01.08.2017
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Компания Anaplan вошла в число ведущих облачных компаний года по версии Forbes
es 2017 Cloud 100). Вендор оказывается в этом списке уже второй год подряд. По сравнению с 2016 г., Anaplan поднялась в нем на пять позиций и сейчас находится на 24 строчке рейтинга, в котором
|19.07.2017
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Anaplan назначила нового управляющего директора по региону EMEA
Anaplan объявила о назначении Эдуарда Фуркада (Edouard Fourcade) на должность управляющего директора компании по региону EMEA. Прежде Эдуард Фуркад занимал позицию вице-президента Anaplan во Франции.Назначение Эдуарда Фуркада последовало за недавним объявлением результатов 2017 финансового года Anaplan, согласно которым выручка компании от продажи подписки увеличи
|12.07.2017
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Anaplan стала лидером магического квадранта Gartner 2017 в категории «Облачные решения для стратегического управления корпоративной эффективностью»
асположила компанию дальше других игроков рынка по направлению «полнота видения». Ранее в этом году Anaplan также вошла в число «Лидеров» магического квадранта в категории «Управление эффективн
|21.06.2017
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Anaplan назначила нового исполнительного вице-президента и финансового директора компании
между бизнес-подразделениями.«Мы рады приветствовать руководителя такого уровня как Ануп в команде Anaplan, – отметил Фрэнк Кальдерони (Frank Calderoni), президент и CEO Anaplan. – Я по
|07.02.2017
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«Корус Консалтинг» пополнила портфель решений облачной платформой Anaplan
«Корус Консалтинг» объявила о заключении партнерского соглашения с компанией Anaplan. Как рассказали CNews в компании, в рамках сотрудничества системный интегратор будет
|16.01.2017
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Экс-топ-менеджер Red Hat назначен президентом и гендиректором Anaplan
Компания Anaplan, разработавшая одноименную облачную платформу для корпоративного планирования и управления эффективностью бизнес-процессов, назначила на пост президента и генерального директора Фрэнка
|26.12.2016
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Платформа Anaplan пополнилась функцией Application Lifecycle Management
Компания Anaplan, разработавшая одноименную облачную платформу Smart Business Platform для финансового
|08.09.2016
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«Энергопром» переходит на Anaplan Smart Business Platform
Группа «Энергопром», российский поставщик углеграфитовой продукции, переходит на работу с Anaplan Smart Business Platform для создания операционно-финансовой модели. Об этом CNews соо
|02.09.2016
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Доходы Anaplan по итогам 1 полугодия 2016 выросли более чем на 80%
Компания Anaplan, разработавшая одноименную облачную платформу для корпоративного планирования и управления эффективностью бизнес-процессов, сообщила по результатам первого полугодия 2016 г. о более чем
|06.06.2016
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Облачная платформа Anaplan пополнилась инструментами прогнозной аналитики
Компания Anaplan, создавшая одноименную облачную платформу для финансового и операционного планировани
|16.05.2016
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Anaplan предложила финансовым учреждениям решение для моделирования вознаграждений
Компания Anaplan представила приложение Global Compensation for Banking — гибкое и масштабируемое решение для планирования и моделирования бонусов и вознаграждений в финансовых учреждениях. Это защищенн
|01.04.2016
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Anaplan увеличила свой доход за 2015-2016 финансовый год более чем на 100%
Компания Anaplan, разработчик облачных решений для корпоративного планирования, объявила об увеличении дохода за прошлый финансовый год — за период с 1 февраля 2015 г. по 31 января 2016 г. — более чем н
|15.02.2016
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Anaplan назначила Пола Мельхиорре главным по выручке
Компания Anaplan, создавшая одноименную облачную платформу для бизнес-планирования, объявила о назначении Пола Мельхиорре (Paul Melchiorre), бывшего президента iPipeline, на должность Chief Revenue Offi
|12.02.2016
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Amway внедряет Anaplan для управления эффективностью продаж
Компания Amway, производитель средств личной гигиены, бытовой химии и косметических средств, переходит в России на платформу Anaplan для создания автоматизированной системы планирования и анализа продаж. Об этом CNews сообщили в компании Anaplan. Долгое время для подобного планирования специалисты Amway исполь
|15.01.2016
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Anaplan привлекла $90 млн инвестиций и назначила Джеймса Баджа финансовым директором
Компания Anaplan, создавшая одноименную облачную платформу для бизнес-планирования, объявила о привлечении инвестиций в размере $90 млн. Основным инвестором выступила компания Premji Invest, а финансовы
|09.11.2015
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Anaplan запускает ряд приложений для стратегического кадрового планирования
ланирования. Данные решения предоставляют руководству отделов кадров ценную информацию, необходимую для планирования и оптимизации работы сотрудников и выполнения поставленных бизнес-задач. Платформа Anaplan позволяет руководителям HR отделов наглядно представлять и накапливать данные в масштабе всей организации для создания динамичных кадровых планов, а также принимать решения, касающиеся
|19.10.2015
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Anaplan запускает линейку решений для оптимизации маркетинговой деятельности
Компания Anaplan, создавшая одноименную облачную платформу для бизнес-планирования, представила портфолио приложений, которые призваны помочь директорам по маркетингу и другим специалистам оптимизироват
|14.09.2015
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Доходы Anaplan в первом полугодии 2015 финансового года выросли на 134%
Компания Anaplan, облачная платформа для корпоративного планирования, объявила о росте доходов, который составил 134% за первую половину 2015 финансового года. Как сообщили CNews в Anaplan, столь
|10.08.2015
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Вышла новая версия облачной платформы для финансового и операционного планирования Anaplan
Компания Anaplan обновила свою одноименную облачную платформу для финансового и операционного планирования, управления продажами и кадровыми ресурсами. Данный релиз стал третьим обновлением решения в 20
|26.01.2015
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NewTech оптимизирует процессы бизнес-планирования с помощью платформы Anaplan
Российский нефтесервисный подрядчик, группа компаний NewTech, переходит на платформу Anaplan для оптимизации процессов финансового и операционного планирования. Об этом CNews сообщили в компании Anaplan. Для финансового бизнес-планирования и контроля специалисты NewTech
|11.09.2014
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Издательский дом «Condé Nast Россия» автоматизировал бюджетирование на базе Anaplan с помощью «Микротест»
Компания «Микротест» и издательский дом «Condé Nast Россия» реализовали проект по внедрению системы финансового планирования и бюджетирования на базе решения нового поколения Anaplan за 3 месяца. Об этом CNews сообщили в «Микротест». С развитием бизнеса у руководства «Condé Nast Россия» стало уходить все больше времени и ресурсов на составление бюджетов по всем изда
|23.04.2014
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Anaplan открыла представительство в Москве
Компания Anaplan, разработчик систем финансового и операционного планирования и анализа нового поколения, объявила об открытии представительства в Москве, которое, по расчетам компании, позволит осущест
Thoma Bravo и организации, системы, технологии, персоны:
|Forbes - Форбс 816 1
|Harvard Business Review 17 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Crunchbase 74 1
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