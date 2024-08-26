Thoma Bravo - Anaplan

Lamoda совместно с интегратором Wave Solutions заменила систему бюджетирования Anaplan на отечественное решение Optimacros Lamoda, ведущий ритейлер по продаже товаров, связанных с модой, красотой и лайфстайл, объявляет о переходе с системы бюджетирования, прогнозирования и отчетности Anaplan, на отечественное решение Optimacros. Внедрение программного обеспечения нивелировало риски использования иностранного облачного ПО, а поддержка интегратора Wave Solutions обеспечила пл

«ОптиТим Консалтинг» помогла РТИТС импортозаместить Anaplan при помощи Optimacros ремя в системе работают 50 сотрудников, функциональность платформы поддерживают два выделенных специалиста. «Мы с сожалением расставались с нашим предыдущим бюджетным решением, реализованным на базе «Anaplan», признанным лидером в области управленческого учета. И тем более были приятно удивлены возможностями Optimacros и подходом команды «ОптимТим Консалтинг» к внедрению. Нам удалось не тол

Российская ИТ-платформа KNOWLEDGE SPACE заменит самое востребованное бизнес ПО: Excel, Primavera, Anaplan, Creatio, Aris и другие нческих задач Широкое импортозамещение Благодаря сочетанию большого количества возможностей Knowledge Space применяется для импортозамещения следующих решений: Oracle Primavera, MS Project, MS Excel, Anaplan, Creatio, MS Visio, ARIS, а также частично функций Figma, Forms, Qlik и Tableau. Преимуществом применения Knowledge Space является полная интеграция функциональных возможностей планиров

Carlsberg Group и Advanced запустили решение для планирования прямой себестоимости на базе облачной платформы Anaplan berg совместно с консалтинговой компанией Advanced запустила решение для прогнозирования и анализа затрат на сырьё и упаковочные материалы на базе облачной платформы для интегрированного планирования Anaplan. Главная цель проекта – выстроить единый интегрированный процесс квартального и годового планирования затрат на закупаемые материалы. С помощью Anaplan сокращается время на проце

«Ситилинк» внедрил систему автоматизации планирования и бизнес-моделирования Anaplan Сеть магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» завершила внедрение системы Anaplan для кросс-функционального планирования и бюджетирования. Проект реализован в партнерстве с консалтинговой компанией Mavericka. Интеграция системы позволила объединить большое количество

«Лэм Уэстон Белая Дача» создала бюджетную модель на базе Anaplan Картофелеперерабатывающий завод «Лэм Уэстон Белая Дача» завершил внедрение системы бюджетирования. В качестве базового решения для автоматизации бюджетных процессов была использована платформа Anaplan. Проект реализован компанией «Атомс консалтинг». Картофелеперерабатывающий завод «Лэм Уэстон Белая Дача» – совместное предприятие компаний «Белая дача» и Lamb Weston Meijer. Оно создано

«Корус консалтинг» внедрил систему финансового планирования в Gloria Jeans «Корус консалтинг» автоматизировал формирование P&L-отчетности по аналитикам управленческого учета в Gloria Jeans, одной из крупнейших в России сетей по продаже одежды. Внедрение платформы Anaplan позволит ритейлеру выйти на новый уровень бизнес-планирования, сценарного анализа и моделирования развития сети, ускорить процессы сбора и обработки финансовых данных, а также сократить

«Корус консалтинг» создал автоматизированную систему бюджетирования на базе Anaplan для BNS Group «Корус консалтинг» завершил проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в BNS Group, российском fashion-дистрибуторе. Ранее финансовая служба BNS Group использовала для бюджетирования MS Excel и программное обеспечение Prophix, скорость работы которого не с

«КОРУС Консалтинг» автоматизировала бюджетирование в «Инвитро» на базе Anaplan ГК «КОРУС Консалтинг» завершила проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в частной медицинской компании «Инвитро». Крупнейшая частная медицинская компания в России «Инвитро» работает на рынке услуг в области лабораторной диагностики более 13 лет, и на сегодн

«Корус консалтинг» оптимизирует бюджетирование в BNS Group с помощью Anaplan «Корус консалтинг» начал проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в BNS Group. Ранее финансовая служба BNS Group использовала для бюджетирования MS Excel и программное обеспечение Prophix. Сбор и консолидация бюджетов требовали много времени, отсутств

«КОРУС Консалтинг» модернизирует бюджетирование «Инвитро» с помощью платформы Anaplan ГК «КОРУС Консалтинг» начала проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в медицинской компании «Инвитро». «Инвитро» – крупнейшая частная медицинская компания в России, специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании других медицинских услуг. Медиц

Polymetal моделирует сценарии развития месторождений с помощью Anaplan ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по внедрению системы финансового моделирования на базе платформы Anaplan в компании Polymetal.Polymetal – один из крупнейших в мире производителей первичного серебра, вторая ведущая золотодобывающая компания России. Ведет добычу драгоценных металлов в четыре

Kerama Marazzi внедряет Anaplan для прогнозирования спроса и планирования производства Kerama Marazzi, российский производитель керамической плитки и керамического гранита, объявила о том, что переходит на платформу Anaplan для решения актуальных задач в области планирования продаж. В условиях растущего объема продаж и увеличивающегося ассортимента, Kerama Marazzi нуждалась в высокопроизводительной и гибко

Число заказчиков решений Anaplan для управления продажами выросло более чем на 30% х компаний по всему миру. Таким образом, на данный момент более 330 заказчиков используют платформу Anaplan для планирования и повышения эффективности организации продаж.Этот результат стал воз

Компания Anaplan вошла в число ведущих облачных компаний года по версии Forbes es 2017 Cloud 100). Вендор оказывается в этом списке уже второй год подряд. По сравнению с 2016 г., Anaplan поднялась в нем на пять позиций и сейчас находится на 24 строчке рейтинга, в котором

Anaplan назначила нового управляющего директора по региону EMEA Anaplan объявила о назначении Эдуарда Фуркада (Edouard Fourcade) на должность управляющего директора компании по региону EMEA. Прежде Эдуард Фуркад занимал позицию вице-президента Anaplan во Франции.Назначение Эдуарда Фуркада последовало за недавним объявлением результатов 2017 финансового года Anaplan, согласно которым выручка компании от продажи подписки увеличи

Anaplan стала лидером магического квадранта Gartner 2017 в категории «Облачные решения для стратегического управления корпоративной эффективностью» асположила компанию дальше других игроков рынка по направлению «полнота видения». Ранее в этом году Anaplan также вошла в число «Лидеров» магического квадранта в категории «Управление эффективн

Anaplan назначила нового исполнительного вице-президента и финансового директора компании между бизнес-подразделениями.«Мы рады приветствовать руководителя такого уровня как Ануп в команде Anaplan, – отметил Фрэнк Кальдерони (Frank Calderoni), президент и CEO Anaplan. – Я по

«Корус Консалтинг» пополнила портфель решений облачной платформой Anaplan «Корус Консалтинг» объявила о заключении партнерского соглашения с компанией Anaplan. Как рассказали CNews в компании, в рамках сотрудничества системный интегратор будет

Экс-топ-менеджер Red Hat назначен президентом и гендиректором Anaplan Компания Anaplan, разработавшая одноименную облачную платформу для корпоративного планирования и управления эффективностью бизнес-процессов, назначила на пост президента и генерального директора Фрэнка

Платформа Anaplan пополнилась функцией Application Lifecycle Management Компания Anaplan, разработавшая одноименную облачную платформу Smart Business Platform для финансового

«Энергопром» переходит на Anaplan Smart Business Platform Группа «Энергопром», российский поставщик углеграфитовой продукции, переходит на работу с Anaplan Smart Business Platform для создания операционно-финансовой модели. Об этом CNews соо

Доходы Anaplan по итогам 1 полугодия 2016 выросли более чем на 80% Компания Anaplan, разработавшая одноименную облачную платформу для корпоративного планирования и управления эффективностью бизнес-процессов, сообщила по результатам первого полугодия 2016 г. о более чем

Облачная платформа Anaplan пополнилась инструментами прогнозной аналитики Компания Anaplan, создавшая одноименную облачную платформу для финансового и операционного планировани

Anaplan предложила финансовым учреждениям решение для моделирования вознаграждений Компания Anaplan представила приложение Global Compensation for Banking — гибкое и масштабируемое решение для планирования и моделирования бонусов и вознаграждений в финансовых учреждениях. Это защищенн

Anaplan увеличила свой доход за 2015-2016 финансовый год более чем на 100% Компания Anaplan, разработчик облачных решений для корпоративного планирования, объявила об увеличении дохода за прошлый финансовый год — за период с 1 февраля 2015 г. по 31 января 2016 г. — более чем н

Anaplan назначила Пола Мельхиорре главным по выручке Компания Anaplan, создавшая одноименную облачную платформу для бизнес-планирования, объявила о назначении Пола Мельхиорре (Paul Melchiorre), бывшего президента iPipeline, на должность Chief Revenue Offi

Amway внедряет Anaplan для управления эффективностью продаж Компания Amway, производитель средств личной гигиены, бытовой химии и косметических средств, переходит в России на платформу Anaplan для создания автоматизированной системы планирования и анализа продаж. Об этом CNews сообщили в компании Anaplan. Долгое время для подобного планирования специалисты Amway исполь

Anaplan привлекла $90 млн инвестиций и назначила Джеймса Баджа финансовым директором Компания Anaplan, создавшая одноименную облачную платформу для бизнес-планирования, объявила о привлечении инвестиций в размере $90 млн. Основным инвестором выступила компания Premji Invest, а финансовы

Anaplan запускает ряд приложений для стратегического кадрового планирования ланирования. Данные решения предоставляют руководству отделов кадров ценную информацию, необходимую для планирования и оптимизации работы сотрудников и выполнения поставленных бизнес-задач. Платформа Anaplan позволяет руководителям HR отделов наглядно представлять и накапливать данные в масштабе всей организации для создания динамичных кадровых планов, а также принимать решения, касающиеся

Anaplan запускает линейку решений для оптимизации маркетинговой деятельности Компания Anaplan, создавшая одноименную облачную платформу для бизнес-планирования, представила портфолио приложений, которые призваны помочь директорам по маркетингу и другим специалистам оптимизироват

Доходы Anaplan в первом полугодии 2015 финансового года выросли на 134% Компания Anaplan, облачная платформа для корпоративного планирования, объявила о росте доходов, который составил 134% за первую половину 2015 финансового года. Как сообщили CNews в Anaplan, столь

Вышла новая версия облачной платформы для финансового и операционного планирования Anaplan Компания Anaplan обновила свою одноименную облачную платформу для финансового и операционного планирования, управления продажами и кадровыми ресурсами. Данный релиз стал третьим обновлением решения в 20

NewTech оптимизирует процессы бизнес-планирования с помощью платформы Anaplan Российский нефтесервисный подрядчик, группа компаний NewTech, переходит на платформу Anaplan для оптимизации процессов финансового и операционного планирования. Об этом CNews сообщили в компании Anaplan. Для финансового бизнес-планирования и контроля специалисты NewTech

Издательский дом «Condé Nast Россия» автоматизировал бюджетирование на базе Anaplan с помощью «Микротест» Компания «Микротест» и издательский дом «Condé Nast Россия» реализовали проект по внедрению системы финансового планирования и бюджетирования на базе решения нового поколения Anaplan за 3 месяца. Об этом CNews сообщили в «Микротест». С развитием бизнеса у руководства «Condé Nast Россия» стало уходить все больше времени и ресурсов на составление бюджетов по всем изда