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Thoma Bravo Anaplan

Thoma Bravo - Anaplan

Платформа интегрированного планирования Anaplan – одно из  решений для автоматизации различных процессов планирования бизнеса: S&OP, Финансовое планирование, Продажи и Управление персоналом. 


26.08.2024 Lamoda совместно с интегратором Wave Solutions заменила систему бюджетирования Anaplan на отечественное решение Optimacros

Lamoda, ведущий ритейлер по продаже товаров, связанных с модой, красотой и лайфстайл, объявляет о переходе с системы бюджетирования, прогнозирования и отчетности Anaplan, на отечественное решение Optimacros. Внедрение программного обеспечения нивелировало риски использования иностранного облачного ПО, а поддержка интегратора Wave Solutions обеспечила пл
03.04.2024 «ОптиТим Консалтинг» помогла РТИТС импортозаместить Anaplan при помощи Optimacros

ремя в системе работают 50 сотрудников, функциональность платформы поддерживают два выделенных специалиста. «Мы с сожалением расставались с нашим предыдущим бюджетным решением, реализованным на базе «Anaplan», признанным лидером в области управленческого учета. И тем более были приятно удивлены возможностями Optimacros и подходом команды «ОптимТим Консалтинг» к внедрению. Нам удалось не тол
11.04.2022 Российская ИТ-платформа KNOWLEDGE SPACE заменит самое востребованное бизнес ПО: Excel, Primavera, Anaplan, Creatio, Aris и другие

нческих задач Широкое импортозамещение Благодаря сочетанию большого количества возможностей Knowledge Space применяется для импортозамещения следующих решений: Oracle Primavera, MS Project, MS Excel, Anaplan, Creatio, MS Visio, ARIS, а также частично функций Figma, Forms, Qlik и Tableau. Преимуществом применения Knowledge Space является полная интеграция функциональных возможностей планиров
08.02.2022 Carlsberg Group и Advanced запустили решение для планирования прямой себестоимости на базе облачной платформы Anaplan

berg совместно с консалтинговой компанией Advanced запустила решение для прогнозирования и анализа затрат на сырьё и упаковочные материалы на базе облачной платформы для интегрированного планирования Anaplan. Главная цель проекта – выстроить единый интегрированный процесс квартального и годового планирования затрат на закупаемые материалы. С помощью Anaplan сокращается время на проце
11.08.2020 «Ситилинк» внедрил систему автоматизации планирования и бизнес-моделирования Anaplan

Сеть магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» завершила внедрение системы Anaplan для кросс-функционального планирования и бюджетирования. Проект реализован в партнерстве с консалтинговой компанией Mavericka. Интеграция системы позволила объединить большое количество
13.04.2020 «Лэм Уэстон Белая Дача» создала бюджетную модель на базе Anaplan

Картофелеперерабатывающий завод «Лэм Уэстон Белая Дача» завершил внедрение системы бюджетирования. В качестве базового решения для автоматизации бюджетных процессов была использована платформа Anaplan. Проект реализован компанией «Атомс консалтинг». Картофелеперерабатывающий завод «Лэм Уэстон Белая Дача» – совместное предприятие компаний «Белая дача» и Lamb Weston Meijer. Оно создано
17.10.2019 «Корус консалтинг» внедрил систему финансового планирования в Gloria Jeans

«Корус консалтинг» автоматизировал формирование P&L-отчетности по аналитикам управленческого учета в Gloria Jeans, одной из крупнейших в России сетей по продаже одежды. Внедрение платформы Anaplan позволит ритейлеру выйти на новый уровень бизнес-планирования, сценарного анализа и моделирования развития сети, ускорить процессы сбора и обработки финансовых данных, а также сократить
04.04.2019 «Корус консалтинг» создал автоматизированную систему бюджетирования на базе Anaplan для BNS Group

«Корус консалтинг» завершил проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в BNS Group, российском fashion-дистрибуторе. Ранее финансовая служба BNS Group использовала для бюджетирования MS Excel и программное обеспечение Prophix, скорость работы которого не с
19.02.2019 «КОРУС Консалтинг» автоматизировала бюджетирование в «Инвитро» на базе Anaplan

ГК «КОРУС Консалтинг» завершила проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в частной медицинской компании «Инвитро». Крупнейшая частная медицинская компания в России «Инвитро» работает на рынке услуг в области лабораторной диагностики более 13 лет, и на сегодн
24.10.2018 «Корус консалтинг» оптимизирует бюджетирование в BNS Group с помощью Anaplan

«Корус консалтинг» начал проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в BNS Group. Ранее финансовая служба BNS Group использовала для бюджетирования MS Excel и программное обеспечение Prophix. Сбор и консолидация бюджетов требовали много времени, отсутств
02.07.2018 «КОРУС Консалтинг» модернизирует бюджетирование «Инвитро» с помощью платформы Anaplan

ГК «КОРУС Консалтинг» начала проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в медицинской компании «Инвитро». «Инвитро» – крупнейшая частная медицинская компания в России, специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании других медицинских услуг. Медиц
30.01.2018 Polymetal моделирует сценарии развития месторождений с помощью Anaplan

ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по внедрению системы финансового моделирования на базе платформы Anaplan в компании Polymetal.Polymetal – один из крупнейших в мире производителей первичного серебра, вторая ведущая золотодобывающая компания России. Ведет добычу драгоценных металлов в четыре
25.01.2018 Kerama Marazzi внедряет Anaplan для прогнозирования спроса и планирования производства

Kerama Marazzi, российский производитель керамической плитки и керамического гранита, объявила о том, что переходит на платформу Anaplan для решения актуальных задач в области планирования продаж. В условиях растущего объема продаж и увеличивающегося ассортимента, Kerama Marazzi нуждалась в высокопроизводительной и гибко
20.09.2017 Число заказчиков решений Anaplan для управления продажами выросло более чем на 30%

х компаний по всему миру. Таким образом, на данный момент более 330 заказчиков используют платформу Anaplan для планирования и повышения эффективности организации продаж.Этот результат стал воз
01.08.2017 Компания Anaplan вошла в число ведущих облачных компаний года по версии Forbes

es 2017 Cloud 100). Вендор оказывается в этом списке уже второй год подряд. По сравнению с 2016 г., Anaplan поднялась в нем на пять позиций и сейчас находится на 24 строчке рейтинга, в котором

19.07.2017 Anaplan назначила нового управляющего директора по региону EMEA

Anaplan объявила о назначении Эдуарда Фуркада (Edouard Fourcade) на должность управляющего директора компании по региону EMEA. Прежде Эдуард Фуркад занимал позицию вице-президента Anaplan во Франции.Назначение Эдуарда Фуркада последовало за недавним объявлением результатов 2017 финансового года Anaplan, согласно которым выручка компании от продажи подписки увеличи
12.07.2017 Anaplan стала лидером магического квадранта Gartner 2017 в категории «Облачные решения для стратегического управления корпоративной эффективностью»

асположила компанию дальше других игроков рынка по направлению «полнота видения». Ранее в этом году Anaplan также вошла в число «Лидеров» магического квадранта в категории «Управление эффективн
21.06.2017 Anaplan назначила нового исполнительного вице-президента и финансового директора компании

между бизнес-подразделениями.«Мы рады приветствовать руководителя такого уровня как Ануп в команде Anaplan, – отметил Фрэнк Кальдерони (Frank Calderoni), президент и CEO Anaplan. – Я по
07.02.2017 «Корус Консалтинг» пополнила портфель решений облачной платформой Anaplan

«Корус Консалтинг» объявила о заключении партнерского соглашения с компанией Anaplan. Как рассказали CNews в компании, в рамках сотрудничества системный интегратор будет

16.01.2017 Экс-топ-менеджер Red Hat назначен президентом и гендиректором Anaplan

Компания Anaplan, разработавшая одноименную облачную платформу для корпоративного планирования и управления эффективностью бизнес-процессов, назначила на пост президента и генерального директора Фрэнка

26.12.2016 Платформа Anaplan пополнилась функцией Application Lifecycle Management

Компания Anaplan, разработавшая одноименную облачную платформу Smart Business Platform для финансового
08.09.2016 «Энергопром» переходит на Anaplan Smart Business Platform

Группа «Энергопром», российский поставщик углеграфитовой продукции, переходит на работу с Anaplan Smart Business Platform для создания операционно-финансовой модели. Об этом CNews соо
02.09.2016 Доходы Anaplan по итогам 1 полугодия 2016 выросли более чем на 80%

Компания Anaplan, разработавшая одноименную облачную платформу для корпоративного планирования и управления эффективностью бизнес-процессов, сообщила по результатам первого полугодия 2016 г. о более чем
06.06.2016 Облачная платформа Anaplan пополнилась инструментами прогнозной аналитики

Компания Anaplan, создавшая одноименную облачную платформу для финансового и операционного планировани
16.05.2016 Anaplan предложила финансовым учреждениям решение для моделирования вознаграждений

Компания Anaplan представила приложение Global Compensation for Banking — гибкое и масштабируемое решение для планирования и моделирования бонусов и вознаграждений в финансовых учреждениях. Это защищенн
01.04.2016 Anaplan увеличила свой доход за 2015-2016 финансовый год более чем на 100%

Компания Anaplan, разработчик облачных решений для корпоративного планирования, объявила об увеличении дохода за прошлый финансовый год — за период с 1 февраля 2015 г. по 31 января 2016 г. — более чем н
15.02.2016 Anaplan назначила Пола Мельхиорре главным по выручке

Компания Anaplan, создавшая одноименную облачную платформу для бизнес-планирования, объявила о назначении Пола Мельхиорре (Paul Melchiorre), бывшего президента iPipeline, на должность Chief Revenue Offi
12.02.2016 Amway внедряет Anaplan для управления эффективностью продаж

Компания Amway, производитель средств личной гигиены, бытовой химии и косметических средств, переходит в России на платформу Anaplan для создания автоматизированной системы планирования и анализа продаж. Об этом CNews сообщили в компании Anaplan. Долгое время для подобного планирования специалисты Amway исполь
15.01.2016 Anaplan привлекла $90 млн инвестиций и назначила Джеймса Баджа финансовым директором

Компания Anaplan, создавшая одноименную облачную платформу для бизнес-планирования, объявила о привлечении инвестиций в размере $90 млн. Основным инвестором выступила компания Premji Invest, а финансовы
09.11.2015 Anaplan запускает ряд приложений для стратегического кадрового планирования

ланирования. Данные решения предоставляют руководству отделов кадров ценную информацию, необходимую для планирования и оптимизации работы сотрудников и выполнения поставленных бизнес-задач. Платформа Anaplan позволяет руководителям HR отделов наглядно представлять и накапливать данные в масштабе всей организации для создания динамичных кадровых планов, а также принимать решения, касающиеся

19.10.2015 Anaplan запускает линейку решений для оптимизации маркетинговой деятельности

Компания Anaplan, создавшая одноименную облачную платформу для бизнес-планирования, представила портфолио приложений, которые призваны помочь директорам по маркетингу и другим специалистам оптимизироват
14.09.2015 Доходы Anaplan в первом полугодии 2015 финансового года выросли на 134%

Компания Anaplan, облачная платформа для корпоративного планирования, объявила о росте доходов, который составил 134% за первую половину 2015 финансового года. Как сообщили CNews в Anaplan, столь
10.08.2015 Вышла новая версия облачной платформы для финансового и операционного планирования Anaplan

Компания Anaplan обновила свою одноименную облачную платформу для финансового и операционного планирования, управления продажами и кадровыми ресурсами. Данный релиз стал третьим обновлением решения в 20
26.01.2015 NewTech оптимизирует процессы бизнес-планирования с помощью платформы Anaplan

Российский нефтесервисный подрядчик, группа компаний NewTech, переходит на платформу Anaplan для оптимизации процессов финансового и операционного планирования. Об этом CNews сообщили в компании Anaplan. Для финансового бизнес-планирования и контроля специалисты NewTech

11.09.2014 Издательский дом «Condé Nast Россия» автоматизировал бюджетирование на базе Anaplan с помощью «Микротест»

Компания «Микротест» и издательский дом «Condé Nast Россия» реализовали проект по внедрению системы финансового планирования и бюджетирования на базе решения нового поколения Anaplan за 3 месяца. Об этом CNews сообщили в «Микротест». С развитием бизнеса у руководства «Condé Nast Россия» стало уходить все больше времени и ресурсов на составление бюджетов по всем изда
23.04.2014 Anaplan открыла представительство в Москве

Компания Anaplan, разработчик систем финансового и операционного планирования и анализа нового поколения, объявила об открытии представительства в Москве, которое, по расчетам компании, позволит осущест

Публикаций - 67, упоминаний - 76

Thoma Bravo и организации, системы, технологии, персоны:

Optimacros - Оптимакрос 55 17
Корус Консалтинг ГК 1216 11
8213 11
SAP SE 5276 10
Oracle Corporation 6687 10
IBM - International Business Machines Corp 9441 7
Microsoft Corporation 24623 6
Optimacros - OptiTeam Consulting - Оптитим Консалтинг - MCB Consulting - ЭмСиБи Консалтинг 16 6
АТОМС Консалтинг - ATOMS Consulting 8 3
Prophix Software 12 3
Navicon - Навикон 284 3
EY - Ernst & Young Global 373 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
Salesforce.com 427 2
SAS Institute 971 2
Salesforce.com - Tableau Software 110 2
DocuSign 18 2
Qlik - QlikTech 160 2
Accenture plc 682 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 2
Прогноз 1650 2
Yandex - Яндекс 7339 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 1
Google LLC 11775 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
WorkDay 23 1
QLogic 75 1
ForeScout Technologies 8 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Микротест 278 1
Genesys 208 1
SanDisk 317 1
HP 3Com 677 1
BMC Software 92 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 1
Red Hat 1305 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Компас 20 1
Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 9 1
Инвитро - Invitro 70 5
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 7 3
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 3
Amway - Амвэй 15 3
Газпром нефть 618 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 2
Юнифарм - Unipharm 11 2
Аквафор 9 2
GFG - Lamoda - Купишуз 164 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 2
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 15 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Unilever - Юнилевер Русь 151 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Абамет 9 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 31 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс 22 1
SKL Group 2 1
Lamb Weston Maijer - Лэм Уэстон Белая Дача 1 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
ВТБ Страхование 61 1
Coursera 50 1
Salesforce Ventures 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Траско - Trasko 32 1
Федеральное казначейство России 1772 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 32
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 27
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 19
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 14
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 10
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1700 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 6
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 6
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 5
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1183 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 4
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 4
Финансовое планирование 84 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 4
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 4
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 24 4
Microsoft Office 3734 10
Microsoft Office Excel 1197 8
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 6
Oracle Hyperion 235 5
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 5
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 59 4
Microsoft Dynamics 365 132 3
SAP Ariba 296 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 2
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 2
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 15 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
Корус Консалтинг - K-Point BPM-платформа 16 1
Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 1
SugarCRM 36 1
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
Moodle LMS - система управления курсами 31 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 30 1
Terrasoft Creatio 96 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 65 1
Microsoft Dynamics 1175 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 116 1
Google Forms - Google Формы 63 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Велесевич Евгений 13 12
Тепляков Всеволод 8 5
Laluyaux Fred - Лалё Фред 5 5
Calderoni Frank - Кальдерони Фрэнк 10 4
Budge James - Бадж Джеймс 4 4
Шилов Максим 14 4
Гвоськов Андрей 7 3
Баранова Наталья 5 3
Ротманов Юрий 4 3
Суслов Андрей 12 2
Тарасов Александр 9 2
Рахманов Александр 23 2
Аверина Мария 24 2
Лобанов Александр 1 1
Шведков Руслан 1 1
Бутягин Иван 3 1
Демина Наталья 3 1
Морейдо Анна 1 1
Щеголькова Елена 2 1
Назимок Максим 1 1
Поваров Евгений 2 1
Артемьев Алексей 4 1
Krach Keith - Крач Кейт 8 1
Ефимов Дмитрий 14 1
Михалин Денис 1 1
Буланцев Игорь 12 1
Рудаков Евгений 3 1
Calderoni Bob - Кальдерони Боб 4 1
Миронова Сабрина 6 1
Свинарев Павел 1 1
Гарькуша Сергей 1 1
Трефилов Антон 1 1
Музалёв Анатолий 1 1
Халлоран Грант 2 1
Меньшикова Ирина 1 1
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Макарова Татьяна 5 1
Палицына Елизавета 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144186 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 7
Казахстан - Республика 5525 6
Европа Восточная 3075 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 4
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Япония 13282 1
Индия - Bharat 5431 1
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2942 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Малайзия 865 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Новая Зеландия 719 1
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Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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