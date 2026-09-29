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Индексная книга (каталог) CNews*
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ВымпелКом Билайн Бизнес NB-IoT/М2М-решения

СОБЫТИЯ

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29.09.2026 CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки 1
31.08.2026 CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме 1
12.08.2026 После ухода Unilever ее российские наследники добавили полмиллиарда в прибыль за счет новых приоритетов в ИТ 1
16.07.2026 ИТ-директор «Автозавода» на CNews FORUM Кейсы: Из-за санкций потеряли большую часть ИТ-ландшафта, но смогли превратить хаос в цифровой склад 1
14.07.2026 Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры 1
13.07.2026 Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ 1
09.07.2026 Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка 1
08.07.2026 Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы 1
07.07.2026 Отказ от SAP, «прыжок веры» и стертые данные из Anaplan. Крупный агрохолдинг на CNews FORUM Кейсы рассказал, как переходил на 1C:ERP 1
07.07.2026 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026» 1
06.07.2026 От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 1
06.07.2026 ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году 1
03.07.2026 ИТ-директор ОСК рассказал о внедрении ИИ в судостроительной компании с выручкой 525 миллиардов 1
02.07.2026 Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации 1
02.07.2026 Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться 1
01.07.2026 Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью 1
17.12.2018 Правительство Москвы и «Билайн» заключили соглашение о развитии услуг связи в столице 1
03.09.2018 «Билайн» и «Моторика» запустили удаленный мониторинг ассистивных устройств 1
13.10.2014 «Билайн Бизнес» и «Geolife Эшелон» устанавливают телематические блоки с М2М SIM-чипами на водный транспорт 2
28.08.2014 «Билайн» выходит на автомобильный рынок 1
30.05.2012 «ВымпелКом» поможет «Донэнерго» автоматизировать информационно-измерительную систему энергопотребления Ростовской области 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9564 20
ИТБ - Информационные технологии будущего 113 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3383 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3476 15
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 998 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5060 15
Код Безопасности 823 15
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 399 15
Ramax - Рамакс 141 15
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1455 14
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 570 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 835 13
SAP SE 5630 5
9702 5
Optimacros - Оптимакрос 111 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 505 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 282 3
Nvidia Corp 4092 3
Ростелеком 11037 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16127 2
Oracle Corporation 7110 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 533 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 98 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 64 1
Амикон 20 1
ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система 51 1
Эшелон Геолайф ГК - Эшелон 6 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 153 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Финтех 30 1
ТОП-Сервис 24 1
Сбер - Сбер2В 33 1
МегаФон 10936 1
Yandex - Яндекс 9372 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3182 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2154 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 495 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 530 1
Nginx - Энджайникс 211 1
Cloud4U - Cloud4Y 311 1
ГЛОНАСС АО 283 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 125 16
Русагро Группа Компаний 392 16
Почта России ПАО 2392 15
Газпром нефть 745 15
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 333 13
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 85 10
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 95 9
АгроТерра 18 3
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 38 2
Альфа-Банк 1992 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 134 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 1
БорисХоф - BorisHof 11 1
РУЛОГ - RULOG - HAVI Logistics 10 1
Сантехника-Онлайн 5 1
Вкусно — и точка 38 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 64 1
Капибара - Плати по миру 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9050 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1374 1
НСПК - Национальная система платежных карт 961 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1912 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1550 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 153 1
Ингосстрах СПАО 485 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 615 1
ПСБ - Промсвязьбанк 973 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1972 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 278 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 229 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 634 1
Альфа-Капитал УК 161 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 147 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 60 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 90 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 77 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5823 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4018 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6685 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2091 2
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2367 2
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Apple iOS 8653 1
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