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ВымпелКом Билайн Бизнес NB-IoT/М2М-решения
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 22
ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:
|Семенов Михаил 44 15
|Карпова Ирина 21 15
|Тятюшев Максим 225 15
|Соловьева Светлана 20 15
|Носков Кирилл 18 15
|Сухняк Дмитрий 16 15
|Новикова Марина 16 15
|Кашин Георгий 16 15
|Забродин Алексей 42 15
|Казарин Иван 32 14
|Цыганков Роман 66 13
|Лапченко Владислав 16 13
|Хабибуллина Алина 16 13
|Трандин Сергей 131 13
|Замятина Надежда 16 11
|Валин Максим 20 9
|Бреган Андрей 29 9
|Козеруков Дмитрий 17 9
|Штефан Константин 16 3
|Шадаев Максут 1228 2
|Хереш Игорь 28 2
|Мещеряков Дмитрий 2 1
|Гребеник Геннадий 68 1
|Янов Алексей 11 1
|Михальчева Наталья 1 1
|Пензин Константин 3 1
|Шиловская Татьяна 1 1
|Товстолип Александр 10 1
|Мезенцев Роман 47 1
|Шершнев Алексей 20 1
|Амирханян Армен 17 1
|Мосесян Ашот 4 1
|Петросюк Георгий 2 1
|Доманов Алексей 16 1
|Машура Владислав 2 1
|Баженов Владислав 1 1
|Хавротина Ирина 3 1
|Фаттахов Хамит 2 1
|Карпухин Сергей 1 1
|Буторин Ярослав 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1913 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476642, в очереди разбора - 723983.
Создано именных указателей - 202273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476642, в очереди разбора - 723983.
Создано именных указателей - 202273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.