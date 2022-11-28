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Prophix Software
СОБЫТИЯ
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Prophix Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Зотов Андрей 37 2
|Tessier Laurent - Тессье Лоран 2 2
|Ястржембский Владимир 4 2
|Краснов Михаил 87 2
|Кузовкин Алексей 155 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Ярославцева Ирина 2 1
|Калин Сергей 31 1
|Вертоградов Владимир 29 1
|Лозовая Екатерина 8 1
|Буйдов Александр 11 1
|Ожигов Виталий 7 1
|Луневская Эльвира 1 1
|Мироничев Александр 1 1
|Забродина Юлия 1 1
|Жигайлов Эдуард 1 1
|Терентьев Алексей 25 1
|Федечкин Эдуард 58 1
|Тепляков Всеволод 8 1
|Михайлов Александр 54 1
|Шведков Руслан 2 1
|Демина Наталья 3 1
|Морейдо Анна 1 1
|Щеголькова Елена 2 1
|Серова Елена 320 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11535 1
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