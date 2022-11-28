Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196719
ИКТ 15153
Организации 11659
Ведомства 1504
Ассоциации 1104
Технологии 3578
Системы 26887
Персоны 85815
География 3093
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2808
Мероприятия 895

Prophix Software

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.11.2022 9 причин доверить финансовое планирование отечественному софту 1
04.04.2019 «Корус консалтинг» создал автоматизированную систему бюджетирования на базе Anaplan для BNS Group 1
24.10.2018 «Корус консалтинг» оптимизирует бюджетирование в BNS Group с помощью Anaplan 1
22.09.2014 Prophix Software вошла в список крупнейших ИТ-компаний 2
13.06.2012 В Москве прошла XIII Ежегодная BI-конференция компании «Терн» 1
11.05.2012 Конференция «Технологии Business Intelligence на службе современного бизнеса» 1
10.12.2009 Как выбрать систему автоматизации бюджетирования 1
02.02.2009 Пользователи Prophix for SQL Server получили доступ к приложениям SharePoint 1
08.11.2005 Verysell поглотит Inlay Solutions 1
02.03.2005 Verysell превратился в интегратора 1
04.11.2004 Enterprise One и "Иконтри" вошли в группу Verysell 1
22.10.2004 ЛАНИТ и Verysell скупают компании 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Prophix Software и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5574 6
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 4
Verysell Enterprise ONE 17 4
Иконтри 12 3
IBM - International Business Machines Corp 9675 3
Thoma Bravo - Anaplan 76 3
Терн ГК - Tern Group 82 3
SAP KXEN 14 2
Microsoft Corporation 25685 2
Oracle Corporation 7052 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1457 2
Инталев - Intalev 275 1
FrontRange Solutions 21 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 109 1
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 96 1
Verysell IT Services - Верисел Сервис 10 1
Терн ГК - Ksema - Ксема 7 1
Абис-Софт 6 1
СофтПром 24 1
9491 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 1
SAS Institute 1078 1
Крок - Croc 1955 1
Ланит - Норбит - Norbit 427 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 1
Открытые технологии 730 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 2
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 8 2
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 34 1
ЦентрКредит Банк - Банк БЦК-Москва 15 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Форвард Энерго - Фортум Россия - ТГК-10 - Территориальная генерирующая компания №10 - Челябинская ТЭЦ - Челябэнергоремонт 23 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1698 1
Национальный банк Республики Беларусь 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8728 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Роснефть НК - нефтяная компания 555 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 206 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Русский стандарт Банк 503 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 145 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2830 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7728 5
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2006 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64082 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5564 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12059 3
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 658 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24124 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27106 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17941 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1157 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3753 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13821 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2375 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22718 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6337 1
Бухгалтерия - Платежный календарь - Payment calendar - Календарь бухгалтера 72 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 347 1
Управление финансами - Financial management 643 1
Финансовое планирование 118 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 982 1
Офисные приложения - Табличный редактор - Редактор электронных таблиц - Tabular editor 130 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10550 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7783 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25138 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1793 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1418 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33119 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2828 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4335 1
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 566 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6153 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2581 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12708 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3546 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13614 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2713 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2469 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1386 5
Microsoft Office 4120 3
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 940 2
Oracle Hyperion 259 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3532 2
Инталев Корпоративные финансы 49 1
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 1
Softprom PlanDesigner 21 1
ИТАН Управленческий баланс 1 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1775 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 578 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1506 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2534 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
SAP Business One - SAP B1 98 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 72 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 237 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Зотов Андрей 37 2
Tessier Laurent - Тессье Лоран 2 2
Ястржембский Владимир 4 2
Краснов Михаил 87 2
Кузовкин Алексей 155 1
Шалманов Сергей 202 1
Ярославцева Ирина 2 1
Калин Сергей 31 1
Вертоградов Владимир 29 1
Лозовая Екатерина 8 1
Буйдов Александр 11 1
Ожигов Виталий 7 1
Луневская Эльвира 1 1
Мироничев Александр 1 1
Забродина Юлия 1 1
Жигайлов Эдуард 1 1
Терентьев Алексей 25 1
Федечкин Эдуард 58 1
Тепляков Всеволод 8 1
Михайлов Александр 54 1
Шведков Руслан 2 1
Демина Наталья 3 1
Морейдо Анна 1 1
Щеголькова Елена 2 1
Серова Елена 320 1
Россия - РФ - Российская федерация 164402 10
Беларусь - Белоруссия 6247 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 3
Казахстан - Республика 5995 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 2
Канада 5057 1
Франция - Французская Республика 8135 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2026 1
Украина 7903 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8435 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26989 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12170 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4777 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21367 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57088 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15837 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 215 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 428 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2727 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5075 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2152 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3281 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 804 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 330 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4398 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6525 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2399 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1455 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 492 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 411 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3099 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1642 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2319 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3539 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6531 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2088 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11535 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8541 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3916 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
IDC - International Data Corporation 4967 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 836 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2183 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452641, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196719.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще