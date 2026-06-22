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Индексная книга (каталог) CNews*
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Офисные приложения Табличный редактор Редактор электронных таблиц Tabular editor

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.06.2026 «Точка Банк» обновил сервис «Финлид» 1
17.06.2026 Российский BIM для промышленного инжиниринга: «КНГК-Групп» снизила нагрузку на инженеров и перестала тратить часы на ручные правки 1
11.06.2026 VK Tech сделал доступнее накопление корпоративных данных для ИИ-агентов 1
06.05.2026 Российская платформа Teamly представила масштабное обновление 1
05.05.2026 Новый релиз «МойОфис для дома» 26.1: поддержка VBA, темная тема и расширенные возможности таблиц 1
29.04.2026 «Навикон» автоматизирует планирование ФОТ 1
22.04.2026 «Системный софт»: объем рынка офисного ПО до 2030 года будет расти со среднегодовым темпом 9% 1
20.04.2026 «Емдев» выводит корпоративный портал «Инкоманд» на уровень 100% замещения Microsoft SharePoint 1
17.04.2026 От редактирования к смыслу: как устроен редактор ContentReader PDF 16 1
06.04.2026 «Р7» выпустила обновленный «Р7 офис» 1
02.04.2026 Карта ИТ-лидеров российского рынка от CNewsMarket 1
02.04.2026 «МойОфис» объявляет о выпуске релиза 26.1 продукта «МойОфис SDK» 1
01.04.2026 Почему PDF в России стал хаосом: разные программы по-разному читают один и тот же файл 1
17.03.2026 Юлия Амириди -

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

 1
12.03.2026 Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за 2025 год 1
05.03.2026 Вышла новая редакция 5.0 программы «1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» с измененным названием 1
11.02.2026 Как компании учат ИИ действовать самостоятельно 1
25.11.2025 Teamly представила масштабное обновление платформы для управления знаниями и обучением 1
08.10.2025 Обновлена функциональность «1С:ERP+PM Управление проектной организацией» на новой архитектуре «1С:РМ» редакции 5 1
24.09.2025 «Юниверс Дата» добавила версионирование, иерархические справочники и другие функции в решение «Юниверс DG» 1
«Яндекс» встроила нейросеть в онлайн-редактор: что получилось? 1
10.09.2025 Импортозамещение АРМ: Tera стала дистрибьютором офисного пакета «АльтерОфис» с сертификатом ФСТЭК 1
15.08.2025 «Деснол» представляет мнемосхемы для «1С:ТОИР КОРП» с мультиплатформенной интеграцией данных 1
12.08.2025 «МойОфис» и «Гигант Производство» стали технологическими партнерами 1
30.07.2025 ФСТЭК России продлил сертификат на офисный пакет «МойОфис Стандартный» 1
24.07.2025 «АльтерОфис» от «АЛМИ Партнер» получил сертификат ФСТЭК 1
17.07.2025 Российская HR-платформа Skillaz представила модуль «Целеполагание» 1
15.07.2025 Вышла первая версия продукта «Форсайт. Бюджетирование и консолидация» на базе нового релиза «Форсайт. Аналитическая платформа 10.8» 1
25.06.2025 Новый источник данных в MaxPatrol SIEM теперь можно подключить в два раза быстрее 1
23.06.2025 Just AI запускает Jay Knowledge Hub — PaaS-платформу для быстрого создания RAG-систем 1
09.06.2025 «Академия АйТи» (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) объявляет о запуске программы «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными» 1
13.05.2025 Релиз Arenadata Streaming: новые возможности потоковой передачи и обработки данных 1
23.04.2025 «Диасофт» выпустила обновленную версию СУБД Digital Q.DataBase 1
16.04.2025 Где хранить все самое ценное в 2025 году? Обзор популярных облачных сервисов 1
16.04.2025 VK Tech запустил новый модуль «Авансовый отчет» в системе КЭДО VK HR Tek 1
10.04.2025 Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами Корп» 1
10.03.2025 «Форсайт» выпустила новый продукт «Форсайт. Умные таблицы» 1
06.03.2025 Консолидация работы с данными и гибкая фильтрация: BIA Technologies обновила инструмент диагностики высоконагруженных 1С-систем PerfDog 1

Публикаций - 130, упоминаний - 131

Офисные приложения и организации, системы, технологии, персоны:

9478 20
Microsoft Corporation 25678 18
Oracle Corporation 7048 10
Yandex - Яндекс 9068 8
Новые облачные технологии (НОТ) 483 7
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 196 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2953 6
Ростелеком 10848 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4851 5
Google LLC 12585 5
ITLand Group - АйТиЛенд Софт 23 5
SAP SE 5571 4
IBM - International Business Machines Corp 9671 4
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 214 4
Ростех - Автоматика Концерн 1816 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5573 3
Apple Inc 13045 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 310 3
Intel Corporation 12762 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 3
Softline - Софтлайн 3664 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 411 3
VK - Mail.ru Group 3588 3
Diasoft - Диасофт 1116 3
Sony 6717 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 3
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 3
Renga Software - Ренга Софтвэа 45 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 501 3
Samsung Electronics 10981 2
Broadcom - VMware 2589 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 2
Meta Platforms - Facebook 4603 2
InfoWatch - Инфовотч 1165 2
Ред Софт - Red Soft 1200 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1456 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1724 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1216 2
РЖД - Российские железные дороги 2081 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8714 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 904 6
Почта России ПАО 2335 4
Газпром ПАО 1480 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1694 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1105 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3125 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
Русский стандарт Банк 503 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 284 2
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 2
Композит 99 2
Trussardi - Т.р.с. дистрибьюшн 4 1
НСПК - Национальная система платежных карт 936 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1492 1
UPS 215 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 370 1
ВкусВилл - Избёнка 211 1
Роснефть НК - нефтяная компания 554 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 1
Газпром нефть 702 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 286 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 272 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 612 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 206 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 61 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 189 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
Газпром - СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 13 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 68 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13599 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5528 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6494 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5389 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3270 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3565 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3810 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2315 3
Федеральное казначейство России 1938 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 364 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5577 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3045 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2857 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 718 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4924 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1495 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1179 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 348 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 971 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3404 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1583 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 407 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 271 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 85 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27079 49
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27984 41
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2217 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35639 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25084 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60848 32
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7563 29
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6324 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33082 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13809 25
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9907 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10541 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12916 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34229 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12045 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21515 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17918 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24086 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22365 16
Офисные приложения - Редактор презентаций - Presentation Editor 21 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12697 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5557 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6653 14
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3544 14
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7876 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13030 13
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5054 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8120 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12776 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8089 11
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9124 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7715 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10096 10
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5074 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4176 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8546 9
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4993 9
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2032 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6432 8
Microsoft Office 4116 31
Linux OS 11403 20
Новые облачные технологии - МойОфис 948 18
Microsoft Windows 16769 18
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1385 18
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2467 17
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 903 14
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1710 13
НКТ - Р7-Офис 535 11
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1773 9
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 851 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1535 8
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица - МояТаблица 47 8
Apple macOS 2386 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 7
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 269 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2361 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1593 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5603 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1190 6
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 356 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2531 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3530 6
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 6
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1037 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1005 5
IBM DB2 394 5
ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 97 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1004 5
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 5
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 149 5
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 5
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 114 5
ITLand - 1С:PM Управление проектами 18 5
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 364 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 707 4
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 326 4
Microsoft Outlook 1498 4
Наумов Максим 100 9
Силуанов Антон 84 4
Щеглов Петр 80 4
Путин Владимир 3443 2
Новиков Евгений 49 2
Арлазаров Владимир 289 2
Опанасенко Всеволод 139 2
Рахметов Руслан 66 2
Ускова Ольга 173 2
Кудрявцева Юлия 19 2
Каренина Анна 18 2
Князева Мария 16 2
Орлов Станислав 59 2
Закоржевский Вячеслав 92 2
Самойленко Максим 67 2
Липич Григорий 65 2
Никольский Николай 15 2
Водолазская Анна 1 1
Виноградов Виталий 1 1
Почивалин Дмитрий 6 1
Касеев Тайфур 4 1
Павлова Юлиана 9 1
Санников Антон 2 1
Сотников Яков 7 1
Зыкин Андрей 6 1
Сеземина Татьяна 2 1
Дементьев Глеб 2 1
Трефилов Илья 1 1
Манеров Владимир 2 1
Сутягин Антон 2 1
Носков Константин 239 1
Шадаев Максут 1204 1
Абакумов Евгений 226 1
Комиссаров Дмитрий 246 1
Титов Борис 63 1
Смирнов Алексей 266 1
Лебедев Михаил 72 1
Лашин Ренат 87 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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