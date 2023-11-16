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IBM Cognos TM1 IBM Cognos Planning IBM Cognos Consolidation IBM Cognos Financial IBM Planning Analytics Applix TM1 Sinper TM/1
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.11.2023
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«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM
вания предполагал ручное внесение фактических данных из SAP ERP в систему планирования на платформе IBM Planning Analytics по каждому предприятию группы. Это приводило к определенным сложностям
|04.02.2021
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Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM
омпанией GMCS, бизнес-партнером IBM, компания успешно внедрила новую систему бюджетирования на базе IBM Planning Analytics, в которой работают более 400 пользователей. Стратегической целью прое
|03.07.2017
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«ЭР-Телеком» управляет финансовым планированием c помощью IBM Cognos TM1
«ЭР-Телеком» (торговая марка «Дом.ru») и GlowByte Consulting сообщили о завершении комплексного проекта по внедрению системы финансового планирования на базе платформы IBM Cognos TM1.Внедрение новой системы обеспечило интеграцию в рамках единого информационного пространства процессов стратегического и бюджетного планирования, а также планирования денежных пот
|11.07.2016
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Navicon пополнил портфель аналитических решений облачным продуктом IBM
ского направления, в котором интегратор обладает экспертизой. Решение объединяет возможности систем IBM Cognos TM1 и IBM Watson Analytics в области планирования, анализа данных и прогнозной ана
|26.04.2016
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Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1
лизации проекта внедрения комплексной системы управления бизнесом на основе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1. Партнером по проекту и разработчиком информационной системы выступает консалт
|03.06.2015
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«ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1
рализованную систему бюджетирования и расчёта себестоимости. Новая система реализована на платформе IBM Cognos TM1. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которая выступила партнёром по вн
|03.06.2014
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BI Partner провела аудит системы бюджетирования «Русагротранса»
й-Теко», завершила аудит системы бюджетирования компании «Русагротранс», реализованной на платформе IBM Cognos TM1. Работы, выполненные в партнерстве с компанией «СИАМ-Консалтинг», включали в с
|19.03.2013
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BI Partner выпустил новую версию BPM for TM1 для СМБ
Компания BI Partner, входящая в ГК «Ай-Теко», выпустила на рынок новую версию приложения BPM for TM1, адаптированную для использования с пакетом IBM Cognos Express для малого и среднего бизн
|22.02.2013
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«Триколор ТВ» автоматизировал бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 и Columbus RSys
ежей. Проект реализован совместно с консалтинговой компанией Columbus на базе программных продуктов IBM Cognos TM1 и Columbus RSys. По мере роста абонентской базы руководство «Триколор ТВ» реши
|20.08.2012
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«Протек» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1
тор получил единую систему бюджетирования и целевого моделирования. Проект реализуется на платформе IBM Cognos TM1. Центр внедрения «Протек» — дистрибьютор национального уровня, который осущест
|07.08.2012
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«Связной» оптимизировал систему бюджетирования с помощью IBM Cognos TM1
ии совместно с сотрудниками заказчика была оптимизирована система бюджетирования, созданная на базе IBM Cognos TM1. Основной целью проекта в группе компаний «Связной» была оптимизация и подгото
|08.06.2012
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Розничная сеть Comfy автоматизировала планирование ассортимента на базе IBM Cognos TM1
ей Columbus автоматизировала стратегическое и оперативное планирование ассортимента на базе решения IBM Cognos TM1. Comfy работает на украинском розничном рынке бытовой техники и электроники. Н
|09.02.2012
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«Первая грузовая компания» перешла на IBM Cognos TM1
о миграции системы бюджетирования в «Первой грузовой компании» (ПГК) на новую современную платформу IBM Cognos TM1. Сейчас в новой системе работают около 150 пользователей — сотрудников финансо
|16.11.2011
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ГК «Спортмастер» модернизировала систему бюджетирования
». В ходе проекта обновлена методология бюджетирования, создана новая бюджетная модель на платформе IBM Cognos TM1. Проект позволил «Спортмастер» повысить скорость бюджетирования, сократив необ
|19.11.2010
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«Тройка Диалог» модернизировала систему бюджетирования с помощью IBM Cognos Planning
вила о завершении проекта по модернизации системы бюджетирования компании «Тройка Диалог» с помощью IBM Cognos Planning. Реализация проекта позволит «Тройке Диалог» повысить эффективность распр
|19.11.2010
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«Рубеж» создал систему планирования и бюджетирования на базе IBM Cognos TM1
оизводителя колбасных изделий и мясных деликатесов. Система реализована на базе программных средств IBM Cognos TM1. Благодаря этому решению холдинг также сумел унифицировать принципы аналитичес
|28.10.2010
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«ОГК-4» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1
в рамках повышения эффективности бизнес-планирования внедряет новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1. В новой системе будут автоматизированы процессы операционного и трехлетнего п
|17.02.2010
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Columbus IT автоматизировала планирование в торговой сети Vis-a-vis
дложений предпочтение было отдано представленному Columbus IT решению на базе программной платформы IBM Cognos TM1. Эта новая версия IBM Cognos специально предназначена для планирования и много
|05.10.2009
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«Русагротранс» строит систему планирования/бюджетирования на базе IBM Cognos Planning
ых грузов, завершен первый этап проекта по внедрению современной системы планирования/бюджетирования. Система создается консультантами компаний IBS и «Право и финансы» на основе программного продукта IBM Cognos Planning. История взаимоотношений оператора ж/д-перевозок со специалистами компаний IBS и «Право и финансы» началась ещё до кризиса 2008 г., когда обсуждались перспективы оптимизации
|01.07.2009
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«Первая грузовая компания» внедрила бюджетирование на базе IBM Cognos Planning
сжатые сроки – за пять месяцев. Как отмечается, новая информационная система бюджетирования на базе IBM Cognos Planning охватила 16 филиалов и представительств, 18 центров финансовой ответствен
|23.06.2009
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GMCS автоматизировала бюджетное управление в «Первой грузовой компании»
я грузовая компания», дочернем предприятии РЖД. Новая информационная система бюджетирования на базе IBM Cognos Planning охватила 16 филиалов, 18 центров финансовой ответственности и дочерние об
|10.04.2009
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РОСНО внедрила систему бюджетного управления на базе IBM Cognos Planning
внедрении системы бюджетного управления в страховой компании РОСНО. Решение, разработанное на базе IBM Cognos Planning, позволило заказчику повысить эффективность процессов бюджетирования, фин
|01.04.2009
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«Нонолет-КиТ» внедрил бюджетирование на базе IBM Cognos Planning в «Марии-Ра»
Компания «Нонолет-КиТ» завершила внедрение IBM Cognos Planning в компании «Мария-Ра», автоматизировав формирование консолидированного бю
|26.02.2009
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ЦМТ внедрил CPM-систему на базе IBM Cognos 8 Enterprise Planning
Компания «Крок» завершила проект по автоматизации процесса планирования в компании «Центр Международной Торговли» (ЦМТ) на базе IBM Cognos 8 Enterprise Planning. Решение позволило оперативно планировать, корректировать и анализировать движения денежных средств «Центра Международной Торговли». «Реализованная система позв
|21.11.2008
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Allseeds Group автоматизировал бюджетирование на базе IBM Cognos 8 Enterprise Planning
Международная консалтинговая компания Columbus IT завершила первый этап внедрения IBM Cognos 8 Enterprise Planning в Allseeds Group - крупном производителе сырого подсолнечного масла в Украине. В результате Allseeds Group сделала первый шаг к повышению управляемости бизнеса
|02.04.2008
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«Уралхимпласт» автоматизирует планирование на базе IBM Cognos Planning
GMCS запустила проект создания автоматизированной системы годового и месячного планирования на базе IBM Cognos Planning для холдинга «Уралхимпласт», крупнейшего российского производителя синтет
|18.02.2008
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«Рольф» внедрил бюджетирование на базе Cognos Planning
изнеса. Сформированная в итоге система бюджетирования стала основой для дальнейшей автоматизации. В течение первого полугодия 2007 г. была выбрана и внедрена программная платформа для автоматизации – Cognos Planning. Разработанное на его базе решение полностью поддерживает модель бюджетирования «Рольф» и предоставляет широкие возможности для управления процессами бюджетирования, а также фин
|20.12.2007
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«Домоцентр» внедрил бюджетирование на базе Cognos Planning
«Домоцентр», крупнейший в Сибири розничный продавец строительных материалов, и компания «Нонолет-КиТ» объявили о завершении работ по созданию автоматизированной системы бюджетного управления на базе Cognos Planning. Проектные работы начались в январе 2007 г. В качестве подрядчика была выбрана новосибирская компания «Нонолет-КиТ», имеющая уникальную в Сибирском регионе компетенцию в области
|08.12.2006
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"НБ-Ретал" будет рассчитывать бюджет с Cognos Enterprise Planning
тобы предоставить компании «НБ-Ретал» новые возможности в области финансового планирования и бюджетирования. В качестве информационно-аналитического инструмента была выбрана платформа Cognos (решение Cognos Enterprise Planning), позволяющая комплексно подходить к решению задач управленческого цикла, включая процессы бюджетирования и планирования, создания отчетов и многомерного анализа. Для
|15.09.2004
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"Автоприбор" внедрит финансовую систему Cognos Planning 7.2
bertson & Blums завершила основной этап внедрения системы финансового планирования и бюджетирования Cognos Planning 7.2 на заводе "Автоприбор". Целью проекта является организация процессов бизн
IBM Cognos TM1 и организации, системы, технологии, персоны:
|Лихарев Сергей 25 4
|Темирканова Бэла 5 4
|Девятов Максим 3 3
|Воеводин Константин 3 3
|Тихонов Александр 69 3
|Андреев Максим 41 2
|Богданова Мария 3 2
|Носов Евгений 4 2
|Егошин Александр 2 2
|Данилин Андрей 3 2
|Лашин Никита 4 2
|Еремин Андрей 17 2
|Смирнов Константин 28 2
|Архипкина Светлана 21 2
|Братищева Светлана 2 2
|Аверина Мария 24 2
|Зайцев Николай 32 1
|Хамидуллин Артур 9 1
|Третьяков Александр 6 1
|Левченко Александр 16 1
|Мякишева Марина 84 1
|Гусев Денис 5 1
|Давыдов Роман 4 1
|Циколенко Роман 2 1
|Саяпина Елена 46 1
|Зайцевский Олег 8 1
|Акулич Сергей 4 1
|Мартиросян Самвел 16 1
|Бандурин Гаральд 15 1
|Зайцев Вячеслав 13 1
|Харитонов Дмитрий 79 1
|Кузьмин Андрей 11 1
|Колеченков Роман 7 1
|Путинцева Ирина 1 1
|Мудрич Любомир 1 1
|Корнилов Илья 1 1
|Беляев Георгий 4 1
|Машковская Ольга 1 1
|Токарев Роман 2 1
|Гунин Андрей 2 1
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