IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1

«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM вания предполагал ручное внесение фактических данных из SAP ERP в систему планирования на платформе IBM Planning Analytics по каждому предприятию группы. Это приводило к определенным сложностям

Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM омпанией GMCS, бизнес-партнером IBM, компания успешно внедрила новую систему бюджетирования на базе IBM Planning Analytics, в которой работают более 400 пользователей. Стратегической целью прое

«ЭР-Телеком» управляет финансовым планированием c помощью IBM Cognos TM1 «ЭР-Телеком» (торговая марка «Дом.ru») и GlowByte Consulting сообщили о завершении комплексного проекта по внедрению системы финансового планирования на базе платформы IBM Cognos TM1.Внедрение новой системы обеспечило интеграцию в рамках единого информационного пространства процессов стратегического и бюджетного планирования, а также планирования денежных пот

Navicon пополнил портфель аналитических решений облачным продуктом IBM ского направления, в котором интегратор обладает экспертизой. Решение объединяет возможности систем IBM Cognos TM1 и IBM Watson Analytics в области планирования, анализа данных и прогнозной ана

Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1 лизации проекта внедрения комплексной системы управления бизнесом на основе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1. Партнером по проекту и разработчиком информационной системы выступает консалт

«ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1 рализованную систему бюджетирования и расчёта себестоимости. Новая система реализована на платформе IBM Cognos TM1. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которая выступила партнёром по вн

BI Partner провела аудит системы бюджетирования «Русагротранса» й-Теко», завершила аудит системы бюджетирования компании «Русагротранс», реализованной на платформе IBM Cognos TM1. Работы, выполненные в партнерстве с компанией «СИАМ-Консалтинг», включали в с

BI Partner выпустил новую версию BPM for TM1 для СМБ Компания BI Partner, входящая в ГК «Ай-Теко», выпустила на рынок новую версию приложения BPM for TM1, адаптированную для использования с пакетом IBM Cognos Express для малого и среднего бизн

«Триколор ТВ» автоматизировал бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 и Columbus RSys ежей. Проект реализован совместно с консалтинговой компанией Columbus на базе программных продуктов IBM Cognos TM1 и Columbus RSys. По мере роста абонентской базы руководство «Триколор ТВ» реши

«Протек» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 тор получил единую систему бюджетирования и целевого моделирования. Проект реализуется на платформе IBM Cognos TM1. Центр внедрения «Протек» — дистрибьютор национального уровня, который осущест

«Связной» оптимизировал систему бюджетирования с помощью IBM Cognos TM1 ии совместно с сотрудниками заказчика была оптимизирована система бюджетирования, созданная на базе IBM Cognos TM1. Основной целью проекта в группе компаний «Связной» была оптимизация и подгото

Розничная сеть Comfy автоматизировала планирование ассортимента на базе IBM Cognos TM1 ей Columbus автоматизировала стратегическое и оперативное планирование ассортимента на базе решения IBM Cognos TM1. Comfy работает на украинском розничном рынке бытовой техники и электроники. Н

«Первая грузовая компания» перешла на IBM Cognos TM1 о миграции системы бюджетирования в «Первой грузовой компании» (ПГК) на новую современную платформу IBM Cognos TM1. Сейчас в новой системе работают около 150 пользователей — сотрудников финансо

ГК «Спортмастер» модернизировала систему бюджетирования ». В ходе проекта обновлена методология бюджетирования, создана новая бюджетная модель на платформе IBM Cognos TM1. Проект позволил «Спортмастер» повысить скорость бюджетирования, сократив необ

«Тройка Диалог» модернизировала систему бюджетирования с помощью IBM Cognos Planning вила о завершении проекта по модернизации системы бюджетирования компании «Тройка Диалог» с помощью IBM Cognos Planning. Реализация проекта позволит «Тройке Диалог» повысить эффективность распр

«Рубеж» создал систему планирования и бюджетирования на базе IBM Cognos TM1 оизводителя колбасных изделий и мясных деликатесов. Система реализована на базе программных средств IBM Cognos TM1. Благодаря этому решению холдинг также сумел унифицировать принципы аналитичес

«ОГК-4» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 в рамках повышения эффективности бизнес-планирования внедряет новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1. В новой системе будут автоматизированы процессы операционного и трехлетнего п

Columbus IT автоматизировала планирование в торговой сети Vis-a-vis дложений предпочтение было отдано представленному Columbus IT решению на базе программной платформы IBM Cognos TM1. Эта новая версия IBM Cognos специально предназначена для планирования и много

«Русагротранс» строит систему планирования/бюджетирования на базе IBM Cognos Planning ых грузов, завершен первый этап проекта по внедрению современной системы планирования/бюджетирования. Система создается консультантами компаний IBS и «Право и финансы» на основе программного продукта IBM Cognos Planning. История взаимоотношений оператора ж/д-перевозок со специалистами компаний IBS и «Право и финансы» началась ещё до кризиса 2008 г., когда обсуждались перспективы оптимизации

«Первая грузовая компания» внедрила бюджетирование на базе IBM Cognos Planning сжатые сроки – за пять месяцев. Как отмечается, новая информационная система бюджетирования на базе IBM Cognos Planning охватила 16 филиалов и представительств, 18 центров финансовой ответствен

GMCS автоматизировала бюджетное управление в «Первой грузовой компании» я грузовая компания», дочернем предприятии РЖД. Новая информационная система бюджетирования на базе IBM Cognos Planning охватила 16 филиалов, 18 центров финансовой ответственности и дочерние об

РОСНО внедрила систему бюджетного управления на базе IBM Cognos Planning внедрении системы бюджетного управления в страховой компании РОСНО. Решение, разработанное на базе IBM Cognos Planning, позволило заказчику повысить эффективность процессов бюджетирования, фин

«Нонолет-КиТ» внедрил бюджетирование на базе IBM Cognos Planning в «Марии-Ра» Компания «Нонолет-КиТ» завершила внедрение IBM Cognos Planning в компании «Мария-Ра», автоматизировав формирование консолидированного бю

ЦМТ внедрил CPM-систему на базе IBM Cognos 8 Enterprise Planning Компания «Крок» завершила проект по автоматизации процесса планирования в компании «Центр Международной Торговли» (ЦМТ) на базе IBM Cognos 8 Enterprise Planning. Решение позволило оперативно планировать, корректировать и анализировать движения денежных средств «Центра Международной Торговли». «Реализованная система позв

Allseeds Group автоматизировал бюджетирование на базе IBM Cognos 8 Enterprise Planning Международная консалтинговая компания Columbus IT завершила первый этап внедрения IBM Cognos 8 Enterprise Planning в Allseeds Group - крупном производителе сырого подсолнечного масла в Украине. В результате Allseeds Group сделала первый шаг к повышению управляемости бизнеса

«Уралхимпласт» автоматизирует планирование на базе IBM Cognos Planning GMCS запустила проект создания автоматизированной системы годового и месячного планирования на базе IBM Cognos Planning для холдинга «Уралхимпласт», крупнейшего российского производителя синтет

«Рольф» внедрил бюджетирование на базе Cognos Planning изнеса. Сформированная в итоге система бюджетирования стала основой для дальнейшей автоматизации. В течение первого полугодия 2007 г. была выбрана и внедрена программная платформа для автоматизации – Cognos Planning. Разработанное на его базе решение полностью поддерживает модель бюджетирования «Рольф» и предоставляет широкие возможности для управления процессами бюджетирования, а также фин

«Домоцентр» внедрил бюджетирование на базе Cognos Planning «Домоцентр», крупнейший в Сибири розничный продавец строительных материалов, и компания «Нонолет-КиТ» объявили о завершении работ по созданию автоматизированной системы бюджетного управления на базе Cognos Planning. Проектные работы начались в январе 2007 г. В качестве подрядчика была выбрана новосибирская компания «Нонолет-КиТ», имеющая уникальную в Сибирском регионе компетенцию в области

"НБ-Ретал" будет рассчитывать бюджет с Cognos Enterprise Planning тобы предоставить компании «НБ-Ретал» новые возможности в области финансового планирования и бюджетирования. В качестве информационно-аналитического инструмента была выбрана платформа Cognos (решение Cognos Enterprise Planning), позволяющая комплексно подходить к решению задач управленческого цикла, включая процессы бюджетирования и планирования, создания отчетов и многомерного анализа. Для