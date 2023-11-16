Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

IBM Cognos TM1 IBM Cognos Planning IBM Cognos Consolidation IBM Cognos Financial IBM Planning Analytics Applix TM1 Sinper TM/1

IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.11.2023 «Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM

вания предполагал ручное внесение фактических данных из SAP ERP в систему планирования на платформе IBM Planning Analytics по каждому предприятию группы. Это приводило к определенным сложностям
04.02.2021 Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM

омпанией GMCS, бизнес-партнером IBM, компания успешно внедрила новую систему бюджетирования на базе IBM Planning Analytics, в которой работают более 400 пользователей. Стратегической целью прое
03.07.2017 «ЭР-Телеком» управляет финансовым планированием c помощью IBM Cognos TM1

«ЭР-Телеком» (торговая марка «Дом.ru») и GlowByte Consulting сообщили о завершении комплексного проекта по внедрению системы финансового планирования на базе платформы IBM Cognos TM1.Внедрение новой системы обеспечило интеграцию в рамках единого информационного пространства процессов стратегического и бюджетного планирования, а также планирования денежных пот
11.07.2016 Navicon пополнил портфель аналитических решений облачным продуктом IBM

ского направления, в котором интегратор обладает экспертизой. Решение объединяет возможности систем IBM Cognos TM1 и IBM Watson Analytics в области планирования, анализа данных и прогнозной ана
26.04.2016 Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1

лизации проекта внедрения комплексной системы управления бизнесом на основе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1. Партнером по проекту и разработчиком информационной системы выступает консалт
03.06.2015 «ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1

рализованную систему бюджетирования и расчёта себестоимости. Новая система реализована на платформе IBM Cognos TM1. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которая выступила партнёром по вн
03.06.2014 BI Partner провела аудит системы бюджетирования «Русагротранса»

й-Теко», завершила аудит системы бюджетирования компании «Русагротранс», реализованной на платформе IBM Cognos TM1. Работы, выполненные в партнерстве с компанией «СИАМ-Консалтинг», включали в с
19.03.2013 BI Partner выпустил новую версию BPM for TM1 для СМБ

Компания BI Partner, входящая в ГК «Ай-Теко», выпустила на рынок новую версию приложения BPM for TM1, адаптированную для использования с пакетом IBM Cognos Express для малого и среднего бизн
22.02.2013 «Триколор ТВ» автоматизировал бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 и Columbus RSys

ежей. Проект реализован совместно с консалтинговой компанией Columbus на базе программных продуктов IBM Cognos TM1 и Columbus RSys. По мере роста абонентской базы руководство «Триколор ТВ» реши
20.08.2012 «Протек» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1

тор получил единую систему бюджетирования и целевого моделирования. Проект реализуется на платформе IBM Cognos TM1. Центр внедрения «Протек» — дистрибьютор национального уровня, который осущест
07.08.2012 «Связной» оптимизировал систему бюджетирования с помощью IBM Cognos TM1

ии совместно с сотрудниками заказчика была оптимизирована система бюджетирования, созданная на базе IBM Cognos TM1. Основной целью проекта в группе компаний «Связной» была оптимизация и подгото
08.06.2012 Розничная сеть Comfy автоматизировала планирование ассортимента на базе IBM Cognos TM1

ей Columbus автоматизировала стратегическое и оперативное планирование ассортимента на базе решения IBM Cognos TM1. Comfy работает на украинском розничном рынке бытовой техники и электроники. Н
09.02.2012 «Первая грузовая компания» перешла на IBM Cognos TM1

о миграции системы бюджетирования в «Первой грузовой компании» (ПГК) на новую современную платформу IBM Cognos TM1. Сейчас в новой системе работают около 150 пользователей — сотрудников финансо
16.11.2011 ГК «Спортмастер» модернизировала систему бюджетирования

». В ходе проекта обновлена методология бюджетирования, создана новая бюджетная модель на платформе IBM Cognos TM1. Проект позволил «Спортмастер» повысить скорость бюджетирования, сократив необ
19.11.2010 «Тройка Диалог» модернизировала систему бюджетирования с помощью IBM Cognos Planning

вила о завершении проекта по модернизации системы бюджетирования компании «Тройка Диалог» с помощью IBM Cognos Planning. Реализация проекта позволит «Тройке Диалог» повысить эффективность распр
19.11.2010 «Рубеж» создал систему планирования и бюджетирования на базе IBM Cognos TM1

оизводителя колбасных изделий и мясных деликатесов. Система реализована на базе программных средств IBM Cognos TM1. Благодаря этому решению холдинг также сумел унифицировать принципы аналитичес
28.10.2010 «ОГК-4» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1

в рамках повышения эффективности бизнес-планирования внедряет новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1. В новой системе будут автоматизированы процессы операционного и трехлетнего п
17.02.2010 Columbus IT автоматизировала планирование в торговой сети Vis-a-vis

дложений предпочтение было отдано представленному Columbus IT решению на базе программной платформы IBM Cognos TM1. Эта новая версия IBM Cognos специально предназначена для планирования и много
05.10.2009 «Русагротранс» строит систему планирования/бюджетирования на базе IBM Cognos Planning

ых грузов, завершен первый этап проекта по внедрению современной системы планирования/бюджетирования. Система создается консультантами компаний IBS и «Право и финансы» на основе программного продукта IBM Cognos Planning. История взаимоотношений оператора ж/д-перевозок со специалистами компаний IBS и «Право и финансы» началась ещё до кризиса 2008 г., когда обсуждались перспективы оптимизации
01.07.2009 «Первая грузовая компания» внедрила бюджетирование на базе IBM Cognos Planning

сжатые сроки – за пять месяцев. Как отмечается, новая информационная система бюджетирования на базе IBM Cognos Planning охватила 16 филиалов и представительств, 18 центров финансовой ответствен
23.06.2009 GMCS автоматизировала бюджетное управление в «Первой грузовой компании»

я грузовая компания», дочернем предприятии РЖД. Новая информационная система бюджетирования на базе IBM Cognos Planning охватила 16 филиалов, 18 центров финансовой ответственности и дочерние об
10.04.2009 РОСНО внедрила систему бюджетного управления на базе IBM Cognos Planning

внедрении системы бюджетного управления в страховой компании РОСНО. Решение, разработанное на базе IBM Cognos Planning, позволило заказчику повысить эффективность процессов бюджетирования, фин
01.04.2009 «Нонолет-КиТ» внедрил бюджетирование на базе IBM Cognos Planning в «Марии-Ра»

Компания «Нонолет-КиТ» завершила внедрение IBM Cognos Planning в компании «Мария-Ра», автоматизировав формирование консолидированного бю
26.02.2009 ЦМТ внедрил CPM-систему на базе IBM Cognos 8 Enterprise Planning

Компания «Крок» завершила проект по автоматизации процесса планирования в компании «Центр Международной Торговли» (ЦМТ) на базе IBM Cognos 8 Enterprise Planning. Решение позволило оперативно планировать, корректировать и анализировать движения денежных средств «Центра Международной Торговли». «Реализованная система позв
21.11.2008 Allseeds Group автоматизировал бюджетирование на базе IBM Cognos 8 Enterprise Planning

Международная консалтинговая компания Columbus IT завершила первый этап внедрения IBM Cognos 8 Enterprise Planning в Allseeds Group - крупном производителе сырого подсолнечного масла в Украине. В результате Allseeds Group сделала первый шаг к повышению управляемости бизнеса

02.04.2008 «Уралхимпласт» автоматизирует планирование на базе IBM Cognos Planning

GMCS запустила проект создания автоматизированной системы годового и месячного планирования на базе IBM Cognos Planning для холдинга «Уралхимпласт», крупнейшего российского производителя синтет
18.02.2008 «Рольф» внедрил бюджетирование на базе Cognos Planning

изнеса. Сформированная в итоге система бюджетирования стала основой для дальнейшей автоматизации. В течение первого полугодия 2007 г. была выбрана и внедрена программная платформа для автоматизации – Cognos Planning. Разработанное на его базе решение полностью поддерживает модель бюджетирования «Рольф» и предоставляет широкие возможности для управления процессами бюджетирования, а также фин
20.12.2007 «Домоцентр» внедрил бюджетирование на базе Cognos Planning

«Домоцентр», крупнейший в Сибири розничный продавец строительных материалов, и компания «Нонолет-КиТ» объявили о завершении работ по созданию автоматизированной системы бюджетного управления на базе Cognos Planning. Проектные работы начались в январе 2007 г. В качестве подрядчика была выбрана новосибирская компания «Нонолет-КиТ», имеющая уникальную в Сибирском регионе компетенцию в области
08.12.2006 "НБ-Ретал" будет рассчитывать бюджет с Cognos Enterprise Planning

тобы предоставить компании «НБ-Ретал» новые возможности в области финансового планирования и бюджетирования. В качестве информационно-аналитического инструмента была выбрана платформа Cognos (решение Cognos Enterprise Planning), позволяющая комплексно подходить к решению задач управленческого цикла, включая процессы бюджетирования и планирования, создания отчетов и многомерного анализа. Для
15.09.2004 "Автоприбор" внедрит финансовую систему Cognos Planning 7.2

bertson & Blums завершила основной этап внедрения системы финансового планирования и бюджетирования Cognos Planning 7.2 на заводе "Автоприбор". Целью проекта является организация процессов бизн

Публикаций - 105, упоминаний - 188

IBM Cognos TM1 и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 53
МТ-Интеграция - GMCS 374 17
9594 15
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 15
Navicon - Навикон 339 13
Microsoft Corporation 25775 11
SAP SE 5601 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Oracle Corporation 7074 7
Крок - Croc 1964 7
Thoma Bravo - Anaplan 78 6
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 5
Optimacros - Оптимакрос 105 4
Микротест 284 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 3
BI Partner - БиАй Партнер 36 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Инталев - Intalev 275 2
IBM Business Analytics 4 2
Biplanum - Бипланум 12 2
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 2
Jume - Джум 8 2
Восточная Техника 21 2
Планум - Планум-Платформа - Планометрика 4 2
Нонолет-КиТ - Нонолет – Компьютеры и Телекоммуникации 29 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
МегаФон 10742 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Компьюлинк ГК - Compulink 456 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 2
Галактика - Корпорация 1545 2
АйТи 1519 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 2
Teradata - Терадата 225 2
Solvo - Солво 36 1
Восток АйТи Сервис 2 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 5
Рустранском - Русагротранс 25 4
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
Caterpillar - 93 2
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 19 2
Востокцемент 15 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ОНГ - Объединенная Нефтегазовая Группа 3 2
ОНГ - Объединенная нефтяная группа 5 2
Связной ГК 1401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 2
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Новатэк - ранее Новафининвест 76 2
Мария РА ТС - торговая сеть 26 2
Servier - Сервье - фармацевтическая компания - Les Laboratoires Servier - Лаборатории Сервье 10 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
Toyota - Lexus 83 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 11 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 18 1
Автобан ДСК ГК 20 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
ForteBank Казахстан 3 1
SIX Group - SIX Swiss Exchange - SWX Swiss Exchange - Swiss Stock Exchange - Швейцарская биржа - SIX Interbank Clearing - Swiss Interbank Clearing - Швейцарский межбанковский клиринг 10 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Федеральное казначейство России 1949 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 73
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 54
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 22
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 18
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 8
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
Управляемость - Manageability 2271 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 6
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Управление финансами - Financial management 646 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 452 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 3
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 3
IBP - Integrated Business Planning - Интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 73 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 73
Microsoft Office 4170 13
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 12
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 9
Microsoft Dynamics 1197 9
IBM Cognos Controller 8 7
Oracle Hyperion 259 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
IBM Cognos Express 11 4
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 4
IBM Cognos Workforce Analytics - IBM Cognos Workforce Performance - IBM Smarter Workforce 5 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 3
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 95 3
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 25 2
Инталев Корпоративные финансы 49 2
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 2
IBM Cognos SPSS 2 2
IBM Cognos Insight 3 2
Softprom PlanDesigner 21 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus RSys - Columbus Requisition System 2 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
IBM DB2 396 2
Microsoft Windows 16882 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 2
1С:WMS Логистика. Управление складом 94 1
1С:Консолидация 54 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 1
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 57 1
МТ-Интеграция - GMCS Oil&Gas 4 1
IBM MobileFirst Platform - IBM MobileFirst Managed Mobility Services - IBM MobileFirst Development and Integration Services 12 1
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 1
IBM developerWorks 24 1
IBM Cognos PowerPlay 3 1
Лихарев Сергей 25 4
Темирканова Бэла 5 4
Девятов Максим 3 3
Воеводин Константин 3 3
Тихонов Александр 69 3
Андреев Максим 41 2
Богданова Мария 3 2
Носов Евгений 4 2
Егошин Александр 2 2
Данилин Андрей 3 2
Лашин Никита 4 2
Еремин Андрей 17 2
Смирнов Константин 28 2
Архипкина Светлана 21 2
Братищева Светлана 2 2
Аверина Мария 24 2
Зайцев Николай 32 1
Хамидуллин Артур 9 1
Третьяков Александр 6 1
Левченко Александр 16 1
Мякишева Марина 84 1
Гусев Денис 5 1
Давыдов Роман 4 1
Циколенко Роман 2 1
Саяпина Елена 46 1
Зайцевский Олег 8 1
Акулич Сергей 4 1
Мартиросян Самвел 16 1
Бандурин Гаральд 15 1
Зайцев Вячеслав 13 1
Харитонов Дмитрий 79 1
Кузьмин Андрей 11 1
Колеченков Роман 7 1
Путинцева Ирина 1 1
Мудрич Любомир 1 1
Корнилов Илья 1 1
Беляев Георгий 4 1
Машковская Ольга 1 1
Токарев Роман 2 1
Гунин Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Украина 7928 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 2
Куба - Республика 417 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 57 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 102 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область 18 1
Азовско-Черноморский бассейн 10 1
Беларусь - Гомельская область - Гомель 78 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Ейский район - Ейск 42 1
Россия - УФО - ЯНАО - Южно-Хыльчуюское нефтегазовое месторождение 1 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 34 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 57
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 20
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 13
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 10
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 332 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 6
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 218 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Английский язык 7030 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 283 3
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
PR Newswire 58 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
IBM Cognos LIVE Conference 4 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще