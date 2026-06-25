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Лозовая Екатерина
СОБЫТИЯ
Лозовая Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
|BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
|Федечкин Эдуард 58 3
|Козлов Павел 21 1
|Безрукова Елена 5 1
|Левин Владимир 20 1
|Васильев Михаил 16 1
|Яковлев Дмитрий 14 1
|Ожигов Виталий 7 1
|Амурский Олег 9 1
|Ландо Сергей 2 1
|Загарский Сергей 5 1
|Мисюра Сергей 3 1
|Немченко Андрей 1 1
|Рязанцев Сергей 2 1
|Петрова Ольга 11 1
|Тульчинский Станислав 87 1
|Tessier Laurent - Тессье Лоран 2 1
|Луневская Эльвира 1 1
|Зарипов Руслан 4 1
|Гершанов Илья 1 1
|Галацевич Денис 3 1
|Жигайлов Эдуард 1 1
|Сельдемиров Александр 56 1
|Чекмарев Анатолий 20 1
|Бакланов Игорь 4 1
|Акпарова Анна 5 1
|Коваленко Кристина 19 1
|Титов Николай 3 1
|Иванов Олег 150 1
|Лысенко Эдуард 317 1
|Кирюшин Сергей 90 1
|Глазков Александр 151 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 1
|Чибисов Владимир 23 1
|Селютин Александр 60 1
|Ерёмин Александр 9 1
|Трухан Александр 8 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Висящев Андрей 64 1
|Гегамов Николай 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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