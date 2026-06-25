Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196719
ИКТ 15153
Организации 11659
Ведомства 1504
Ассоциации 1104
Технологии 3578
Системы 26887
Персоны 85815
География 3093
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2808
Мероприятия 895

Лозовая Екатерина

СОБЫТИЯ


25.06.2026 Postgres Professional и «Терн Юниверс» объединяют экспертизу для развития отечественных дата-офисов 1
20.11.2024 Центробанк требует четверть миллиарда со своего ИТ-поставщика, который обогатился, используя деньги ЦБ 1
05.08.2024 Что такое настоящая цифровая трансформация банков 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 2
11.05.2012 Конференция «Технологии Business Intelligence на службе современного бизнеса» 1
10.02.2012 Заказчики оценивают эффективность BI 1
05.04.2002 Представлена русифицированная версия пакета WebIntelligence 2.6.2 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Лозовая Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Терн ГК - Tern Group 82 6
SAP SE 5574 3
Oracle Corporation 7052 3
IBM - International Business Machines Corp 9675 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9458 2
ПрограмБанк 98 2
SAP KXEN 14 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 1
Парадигма 166 1
Temenos AG 26 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 1
Fork-Tech - ФоркТек 39 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 1
9491 1
Криста НПО 69 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2139 1
Telegram Group 2872 1
Diasoft - Диасофт 1120 1
Red Hat 1374 1
Yahoo! 3726 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 734 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 426 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 539 1
OpenText - Micro Focus - Novell 879 1
Teradata - Терадата 224 1
Softline - Polymatica - Полиматика 200 1
Salesforce - Informatica 138 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 67 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 1
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 65 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
Google LLC 12591 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 156 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 93 1
Flant - Флант 197 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 111 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 94 1
Фора Банк 84 1
ВЕФК Банк - Восточно-европейская финансовая корпорация 5 1
ОмниГрейд - OmniGrade - Агентство рейтингового мониторинга 4 1
Терна ТПГ - Терна Светотехника - Терна СИС - Терна Специальные информационные системы 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8728 1
Почта России ПАО 2337 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
НСПК - Национальная система платежных карт 938 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1494 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 360 1
Роснефть НК - нефтяная компания 555 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 1
ПСБ - Промсвязьбанк 953 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 521 1
Лента - Утконос 179 1
Абсолют Банк 246 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 298 1
Альфа-Капитал УК 148 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Сургутнефтегаз - СНГ 287 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 192 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 137 1
Uber 352 1
Rendez-Vous - Рандеву 24 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5592 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5546 2
Федеральное казначейство России 1939 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2830 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1158 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5391 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1529 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1586 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12059 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64084 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5564 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12066 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1651 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27106 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12791 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15882 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22718 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26104 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2852 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17941 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12698 2
Оцифровка - Digitization 5131 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 982 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3753 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25138 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6166 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9270 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5808 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12984 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24124 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3546 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6330 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 392 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4742 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2219 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2006 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 234 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 606 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1617 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5919 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6338 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5473 1
Стандартизация - Standardization 2324 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1498 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 430 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 245 3
Linux OS 11411 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3532 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 79 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 199 1
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 34 1
Терн ГК - ТернЮниверс 9 1
БИС - ITQuick - Jumse 52 1
ПрограмБанк БизнесАнализ - ПрограмБанк Управление финансами - Нострадамус АПК Управление финансами 9 1
CSBI - АБС СПО 3 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника - UNITDoc - Система добровольной сертификации услуг по ремонту и техническому обслуживанию информационных систем предприятия 11 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 1
IBM DB2 396 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7566 1
Apple iPad 3987 1
Google Android 15140 1
Apple iOS 8530 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 424 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3525 1
Apple - App Store 3081 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 998 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 278 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6178 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1775 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5621 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 950 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 250 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 294 1
Diasoft FA# АБС 67 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1386 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Diasoft Flextera 57 1
BSS e-Government Gate 26 1
Microsoft Windows NT 889 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 171 1
C/C++ - Язык программирования 883 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 107 1
IBM SPSS Statistics 55 1
Федечкин Эдуард 58 3
Козлов Павел 21 1
Безрукова Елена 5 1
Левин Владимир 20 1
Васильев Михаил 16 1
Яковлев Дмитрий 14 1
Ожигов Виталий 7 1
Амурский Олег 9 1
Ландо Сергей 2 1
Загарский Сергей 5 1
Мисюра Сергей 3 1
Немченко Андрей 1 1
Рязанцев Сергей 2 1
Петрова Ольга 11 1
Тульчинский Станислав 87 1
Tessier Laurent - Тессье Лоран 2 1
Луневская Эльвира 1 1
Зарипов Руслан 4 1
Гершанов Илья 1 1
Галацевич Денис 3 1
Жигайлов Эдуард 1 1
Сельдемиров Александр 56 1
Чекмарев Анатолий 20 1
Бакланов Игорь 4 1
Акпарова Анна 5 1
Коваленко Кристина 19 1
Титов Николай 3 1
Иванов Олег 150 1
Лысенко Эдуард 317 1
Кирюшин Сергей 90 1
Глазков Александр 151 1
Пегасов Сергей 55 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 1
Чибисов Владимир 23 1
Селютин Александр 60 1
Ерёмин Александр 9 1
Трухан Александр 8 1
Казарцев Алексей 27 1
Висящев Андрей 64 1
Гегамов Николай 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 164403 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54423 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 3
Беларусь - Белоруссия 6247 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 3
Казахстан - Республика 5995 1
Европа 24899 1
Азия - Азиатский регион 5885 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3308 1
Германия - Федеративная Республика 13146 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 831 1
Украина 7903 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1060 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1668 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 630 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1386 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 965 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 561 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1036 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1403 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6525 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21367 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26989 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15838 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8719 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17989 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8780 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 635 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8435 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12172 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2451 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3539 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8165 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5975 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5075 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33334 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6575 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5543 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2152 1
Паспорт - Паспортные данные 2817 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8753 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1092 1
Зоология - наука о животных 2864 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 370 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11186 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3427 1
Reference - Референс 219 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 804 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 858 1
Федеральный закон 261-ФЗ - Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 26 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 660 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 165 1
Образование в России 2754 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6999 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5870 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5610 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2399 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8016 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1455 1
Ведомости 1431 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8541 1
Gartner - Гартнер 3649 1
День молодёжи - 27 июня 1064 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2183 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1270 1
CNews FORUM Кейсы 306 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452642, в очереди разбора - 728011.
Создано именных указателей - 196719.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще