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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179167
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Чекмарев Анатолий


УПОМИНАНИЯ


27.07.2025 ИБ-рисков использования ИИ становится все больше 1
05.08.2024 Что такое настоящая цифровая трансформация банков 1
11.03.2024 Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет 1
26.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 20 февраля 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Чекмарев Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ Интех - RSHB Intech 60 3
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 666 2
Oracle Corporation 6779 2
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13494 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 471 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 127 1
Telegram Group 2314 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 56 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
SAP SE 5356 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2062 1
Luxms 91 1
Flant - Флант 128 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
i-Free Just AI 34 1
Yandex - Яндекс 7929 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2193 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1351 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 387 1
Yahoo! 3699 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 340 1
SimbirSoft - СимбирСофт 94 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 580 1
UpGuard 9 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 53 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Multifactor - Мультифактор 56 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 501 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2914 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1716 2
Альфа-Банк 1807 2
Синара ГК - Sinara Group 109 2
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 11 2
Лента - Сеть розничной торговли 2187 2
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1280 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 87 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 340 1
НСПК - Национальная система платежных карт 867 1
Фора Банк 60 1
Альфа-Капитал УК 124 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 173 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 249 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 1
Uber 333 1
Мир Привилегий Банк - МП Банк 11 1
Почта России ПАО 2192 1
ГПБ - Газпромбанк 1122 1
МКБ - Московский кредитный банк 594 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 156 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 281 1
Русагро Группа Компаний 312 1
Северсталь ПАО - Severstal 522 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 295 1
Газпром бурение 39 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 245 1
Силовые машины 133 1
Русэнергосбыт 10 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 22 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5046 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4555 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1949 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3017 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3388 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
Федеральное казначейство России 1831 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12270 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3268 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3173 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 189 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15812 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29783 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54214 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21444 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6431 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5651 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69578 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8237 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1153 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5653 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16451 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1106 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2124 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7846 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22158 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25199 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25096 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1395 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11907 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 547 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3549 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32519 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11696 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4303 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12528 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5705 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5006 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 515 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21364 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1137 2
DevOps - Development и Operations 975 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1680 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 884 2
Оцифровка - Digitization 4769 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 290 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2578 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2585 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 284 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13084 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9798 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 362 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 778 2
OpenAI ChatGPT 432 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3369 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4839 2
Linux OS 10382 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5563 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 744 1
СалютДевайсы - GigaChat 278 1
Apple - App Store 2954 1
Oracle Java - язык программирования 3261 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Microsoft Office 3857 1
НКТ - Р7-Офис 429 1
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference 25 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 111 1
Luxms BI 90 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 125 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 581 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 188 1
БИС - ITQuick - Jumse 50 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 180 1
C/C++ - Язык программирования 806 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1103 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1031 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 12 1
Microsoft Windows 16038 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 551 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1427 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 71 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 226 1
Calypso 24 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 28 1
Системы и Технологии ГК - Астэк - Пирамида 2 - Пирамида-Сети 12 1
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог 15 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 35 1
Тульчинский Станислав 67 3
Демидов Сергей 127 2
Назарова Анна 52 2
Гришин Дмитрий 209 2
Кутузов Максим 21 2
Копысов Виталий 63 2
Горожанкин Алексей 18 2
Данилина Марианна 24 2
Тятенкова Елена 25 2
Гераськин Павел 4 2
Коресталев Андрей 15 2
Рылеев Денис 16 2
Медокс Ярослав 35 1
Маркин Евгений 6 1
Тютюнник Александр 41 1
Федечкин Эдуард 55 1
Сельдемиров Александр 55 1
Лежнев Федор 43 1
Кусеров Олег 21 1
Загарский Сергей 4 1
Цепков Максим 1 1
Лигачев Глеб 98 1
Суровец Дмитрий 92 1
Шадаев Максут 1079 1
Сергеев Сергей 152 1
Маркелов Константин 42 1
Егоров Даниил 23 1
Малышев Александр 37 1
Ульянов Николай 136 1
Клявин Владимир 51 1
Тихомиров Сергей 18 1
Шойтов Александр 87 1
Лозовая Екатерина 6 1
Лапин Сергей 11 1
Козлов Виктор 5 1
Соболев Павел 3 1
Кожокин Артем 8 1
Круглов Виктор 12 1
Чащин Виктор 3 1
Граденко Михаил 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 151281 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44619 1
США - Калифорния 4689 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6022 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49818 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53328 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9449 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14421 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6067 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19574 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1461 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 990 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6453 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5313 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5651 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5102 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 154 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11392 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3682 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5104 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2305 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3268 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3050 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2605 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6167 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25104 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 196 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 722 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 879 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 746 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2683 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1295 1
Запугивание и шантаж 139 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 987 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 24 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6922 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5422 1
Энергетика - Energy - Energetically 5327 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6584 1
Паспорт - Паспортные данные 2634 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 528 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 885 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 526 1
Gartner - Гартнер 3583 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CNews Инновация года - награда 121 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1028 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 203 1
CNews FORUM Кейсы 272 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2078 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 345 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1163 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374132, в очереди разбора - 748305.
Создано именных указателей - 179167.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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