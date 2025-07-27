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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179167
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Талипов Руслан


УПОМИНАНИЯ


27.07.2025 ИБ-рисков использования ИИ становится все больше 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Талипов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13494 7
8603 7
Скала^р - ранее InterLab IBS 211 7
Diasoft - Диасофт 958 7
R-Vision - Р-Вижн 179 7
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 6
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 172 6
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 89 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 471 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1351 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2062 6
Ланит Интеграция 196 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 580 6
Газинформсервис - ГИС 332 6
Северсталь Инфоком 81 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 75 6
Сбер - СберБизнес Софт 66 6
Hoff Tech - Хофф Тех 44 6
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 88 6
Ростелеком 10052 5
МегаФон 9444 5
Polymedia - Полимедиа 141 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 296 5
Innovative People - Инновейтив Пипл 37 5
Сбер - СберАналитика 35 5
ФинГрад - FinGrad 34 5
Picvario - Пикварио 15 5
Аусферр ИТЦ 29 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 275 4
ИАС Диджитал 7 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 29 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 37 2
Cloud4Y 296 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
SAP SE 5356 1
Ростелеком - TData - ТДата 40 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2193 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7791 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 7
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 156 7
Альфа-Банк 1807 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 494 7
Алроса АК - Алмазы России — Саха 223 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 501 7
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 52 7
Кофемания 63 7
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 27 7
РЖД - Российские железные дороги 1954 6
ВТБ - Почта Банк 475 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2566 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 6
ФосАгро 135 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 340 6
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 6
Альфа-Капитал УК 124 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 261 6
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 131 6
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 98 6
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 44 6
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 6
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 66 6
Sokolov - Лакса Трейдинг 70 6
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 6
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 36 6
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 53 6
Savina Legal - Савина Лигал 15 6
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 22 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 528 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 281 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 212 5
Ингосстрах СПАО 440 5
Северсталь ПАО - Severstal 522 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1949 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12270 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1873 6
Федеральное казначейство России 1831 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 337 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3464 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2771 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2627 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 348 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5046 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7002 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15812 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29783 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69578 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54214 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21444 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22158 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3114 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32519 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5123 6
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 532 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8513 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4209 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12551 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2280 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7228 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5651 6
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 163 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3252 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1313 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6672 6
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 913 6
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1202 6
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 801 6
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1095 6
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 298 6
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 198 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9023 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5006 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10964 5
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 571 5
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 102 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4558 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5653 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5956 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 609 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7024 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1374 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2473 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1402 1
Новые облачные технологии - МойОфис 832 7
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 7
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 316 7
Бизнес Технологии - Global-ERP 65 7
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 85 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 778 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 899 6
НКТ - Р7-Офис 429 6
Протек - Здравсити 27 6
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 60 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 225 6
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 45 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 62 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
НКТ - Р7-графика 32 5
БИС - ITQuick - Jumse 50 5
СалютДевайсы - GigaChat 278 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 1
Linux OS 10382 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 180 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1384 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 307 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 961 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 83 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2357 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 73 1
1С:ERP Управление предприятием 649 1
Суровец Дмитрий 92 7
Шадаев Максут 1079 7
Глазков Александр 145 7
Галкин Николай 115 7
Цыганков Дмитрий 38 7
Урусов Виктор 132 7
Глухов Иван 29 7
Аникин Дмитрий 49 7
Желтухин Вадим 39 7
Абакумов Евгений 208 6
Панченко Иван 152 6
Лигачев Глеб 98 6
Беляев Владислав 91 6
Мельникова Алиса 96 6
Козырев Алексей 326 6
Смирнов Максим 56 6
Кирьянова Александра 140 6
Киселев Сергей 66 6
Воронин Павел 154 6
Павлов Вадим 21 6
Врацкий Андрей 147 6
Джабиев Георгий 48 6
Лежнев Федор 43 6
Кибалко Кирилл 41 6
Смирнов Вячеслав 42 6
Степанов Павел 30 6
Пирогова Ирина 30 6
Шаев Виталий 45 6
Цыганков Роман 35 6
Гуденко Илья 27 6
Новиков Денис 23 6
Солдатенкова Ксения 27 6
Челидзе Джимшер 37 6
Сысуев Андрей 14 6
Евсеев Артем 34 6
Щелыванова Яна 6 6
Завьялов Максим 20 6
Аксаков Анатолий 158 5
Натрусов Артем 296 5
Чаркин Евгений 300 5
Россия - РФ - Российская федерация 151281 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44619 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9449 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5104 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6022 7
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 357 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49818 7
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 426 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4812 6
Экономический эффект 1142 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6167 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53328 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3045 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4192 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19574 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7544 5
Энергетика - Energy - Energetically 5327 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1377 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8052 2
Металлы - Никель - Nickel 342 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2683 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4802 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 990 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6922 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11392 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3720 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1466 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4572 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 60 6
РАН - Российская академия наук 1954 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1163 7
CNews AWARDS - награда 530 6
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 69 6
ИнфоКом 111 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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