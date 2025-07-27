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Талипов Руслан
УПОМИНАНИЯ
Талипов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|Суровец Дмитрий 92 7
|Шадаев Максут 1079 7
|Глазков Александр 145 7
|Галкин Николай 115 7
|Цыганков Дмитрий 38 7
|Урусов Виктор 132 7
|Глухов Иван 29 7
|Аникин Дмитрий 49 7
|Желтухин Вадим 39 7
|Абакумов Евгений 208 6
|Панченко Иван 152 6
|Лигачев Глеб 98 6
|Беляев Владислав 91 6
|Мельникова Алиса 96 6
|Козырев Алексей 326 6
|Смирнов Максим 56 6
|Кирьянова Александра 140 6
|Киселев Сергей 66 6
|Воронин Павел 154 6
|Павлов Вадим 21 6
|Врацкий Андрей 147 6
|Джабиев Георгий 48 6
|Лежнев Федор 43 6
|Кибалко Кирилл 41 6
|Смирнов Вячеслав 42 6
|Степанов Павел 30 6
|Пирогова Ирина 30 6
|Шаев Виталий 45 6
|Цыганков Роман 35 6
|Гуденко Илья 27 6
|Новиков Денис 23 6
|Солдатенкова Ксения 27 6
|Челидзе Джимшер 37 6
|Сысуев Андрей 14 6
|Евсеев Артем 34 6
|Щелыванова Яна 6 6
|Завьялов Максим 20 6
|Аксаков Анатолий 158 5
|Натрусов Артем 296 5
|Чаркин Евгений 300 5
|Россия - РФ - Российская федерация 151281 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44619 6
|РАН - Российская академия наук 1954 6
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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