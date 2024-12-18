Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль

«Астрал.Платформа» обеспечивает интеграцию с ЕНС для клиентов «Райффайзен Банка» ИТ-компания «Астрал-Софт» внедрила решение для работы с Единым налоговым счетом (ЕНС) для клиентов «Райффайзен Банка». Новый инструмент на базе API-сервиса «Астрал.Платформа» позволяет компания

Системно значимый банк повысил качество клиентского сервиса за счет технологии распознавания паспортов ЕАЭС от Smart Engines Smart Engines внедрил свое решение для автоматического распознавания данных паспорта для клиентов «Райффайзен Банка» из стран ЕАЭС. Благодаря этой технологии граждане Казахстана, Беларуси и др

«Райффайзен Банк» обновил интерфейс мобильного приложения при участии red_mad_robot «Райффайзен Банк» обновил интерфейс мобильного приложения при участии red_mad_robot. В течение

Созданный учеными ИИ распознает рукописную прописку в паспорте для открытия счета в топовом банке знавания рукописной и печатной прописки в паспорте России разработчика Smart Engines применяется в «Райффайзен Банке». Высокая точность и скорость извлечения адреса регистрации делает процесс о

В России сломались сервисы Райффайзенбанка. Во всем виновата Qiwi Цепная реакция В России перестали работать некоторые сервисы банка Райффайзенбанк. Клиенты жалуются, что ряд востребованных в любом банке услуг более недоступен

Технологии Smart Engines распознают номер телефона в мобильном приложении «Райффайзен банка» интеллекта и компьютерного зрения российского разработчика Smart Engines внедрена в мобильный банк «Райффайзен онлайн». Теперь клиенты смогут отправлять денежные переводы по номеру телефона, не

В России массовый сбой приложений Сбербанка, «Альфа-банка», «Тинькоффа» и «Райффайзена». Банки все отрицают ии материала по всей России не работало мобильное ПО как минимум «Тинькофф-банка», «Альфа-банка» и «Райффайзен-банка». Редакция CNews убедилась, что все приложения «Тинькофф» и «Альфа-банка» не

«Райффайзен банк» и CSI возвращают оплату телефоном на кассы ритейлеров лефон к NFC-метке, размещенной на кассе. Доработка оплаты по кассовой ссылке сделана при поддержке «Райффайзен банка» и нескольких ритейлеров из числа клиентов CSI, которые планируют первыми по

Райффайзен Банк сделал бессрочными карты Visa и Mastercard для физлиц и малого бизнеса Карты Visa и Mastercard Райффайзен Банка стали бессрочными. Теперь физические лица, предприниматели и владельцы малог

«Лаборатория Касперского» и «Райффайзен банк» назвали тренды онлайн-мошенничества в 2021 году звестных брендов, а также создание большого количества фейковых страниц платёжных систем. Эксперты «Райффайзен банка» также отмечают значительное увеличение доли фишинга в общем объеме мошеннич

«Райффайзен банк»: почти каждый десятый россиянин готов сообщить секретные данные по телефону для содействия следствию онлайн-банк считает допустимым треть россиян. Такие результаты показало исследование, проведенное «Райффайзен банком». Среди всех респондентов 9% признались, что рассказали бы секретные данные

«Райффайзен банк»: рынок связи вырастет на 2-3% в 2022 году например, развивать управление цифровыми активами, – отмечают эксперты IB Strategic Advisory Team «Райффайзен банка», проанализировавшие ключевые тренды развития телеком-рынка в 2022 г. В 2021

«Райффайзен банк» подключил Ozon к сервису выплат через СБП Мультикатегорийный маркетплейс Ozon стал новым клиентом «Райффайзен банка» по сервису выплат денежных средств через Систему быстрых платежей (СБП). Се

«Райффайзен банк» подключил Pickpoint к сервису выплат через СБП и по QR-коду. Такой сервис реализован благодаря подключению компании к платежному сервису Raif Pay «Райффайзен банка» по приему платежей через СБП. Сервис приема оплаты по QR работает во всех п

Стали известны подробности кредитования «Циана» и того, на что зарубежный банк закрывает глаза и MPOC Technologies (принадлежит сооснователю «Циана» Дмитрию Демину). Появились данные о том, как Райффайзенбанк кредитует и прощает «Циан» Райффайзенбанк выступает в роли кредитного м

«Райффайзен банк»: каждый пятый предприниматель использует только мобильное приложение для управления бизнесом использует мобильное банковское приложение для решения ежедневных бизнес-задач, выяснили аналитики «Райффайзен банка». При этом каждый пятый владелец малого- или микробизнеса применяет только м

В «Райффайзен банке» назначен CTO направления риск-менеджмента «Райффайзен банк» объявил о назначении Ивана Бодягина CTO (технический директор) направления р

«Райффайзен банк»: количество предпринимателей, принимающих платежи по QR-кодам, выросло в 22 раза риниматели и малый бизнес стали активно использовать QR-коды в Системе быстрых платежей. По данным «Райффайзен банка», за год число клиентов, которые активно пользуются системой, выросло в 22 р

«Райффайзен банк» запустил новый портал для ипотечных партнеров «Райффайзен банк» полностью обновил портал для ипотечных партнёров. Это сервис обмена документ

Райффайзенбанк подключил оплату по кассовой платежной ссылке СБП аспечатать QR-код на бумаге или наклейке. Для провайдеров кассовых решений подключение систем к API Райффайзенбанка позволит более гибко использовать оплату по QR-коду в предлагаемых решениях.

Райффайзенбанк запустил налоговую копилку для предпринимателей Клиенты онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка теперь могут пользоваться налоговой копилкой. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка. Сервис будет перечислять 6% со всех доходных операций предпринимателя на отдельный сче

Райффайзенбанк внедрил технологию Smart Engines для сканирования QR-кодов в мобильном банке овременного дистанционного обслуживания клиентов в мобильных банковских приложениях. И мы рады, что Райффайзенбанк, банк с мировым именем, выбрал наш программный продукт для обеспечения высоког

Райффайзенбанк сделал процесс подачи заявки на открытие счета для малого бизнеса полностью цифровым Теперь клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микробизнеса могут полностью онлайн управлять процессом

Райффайзенбанк подключил онлайн-магазин Lindt & Sprüngli к СБП оплаты», — отметила Мария Маевская, руководитель управления по работе с международными компаниями, Райффайзенбанк.

Райффайзенбанк создал API для массового выпуска и контроля расходов по корпоративным картам нашим сервисам», — отметил Георгий Коннов, руководитель направления развития электронной коммерции Райффайзенбанка.

«Крок» создала цифровую среду в офисе ИТ-подразделения Райффайзенбанка в Омске рудников и обеспечила беспроводную передачу данных в Raiffeisen TechCenter – офисе ИТ-подразделения Райффайзенбанка в Омске. Raiffeisen TechCenter пополнил портфолио мультимедийных проектов «Кр

Райффайзенбанк запустил сервис по контролю за платными подписками Клиенты Райффайзенбанка теперь могут в режиме онлайн отслеживать платные подписки, которые подключены

Райффайзенбанк: 25% россиян платят за подписки, которые не подключали Почти 80% россиян пользуются платными подписками. В среднем на них тратят 0,5-1 тыс. руб. в месяц, показал опрос Райффайзенбанка. И при этом почти у половины респондентов были подписки, о которых они забывали, а у каждого четвертого были подписки, которые кто-то оформил без их ведома. Практически каждый р

Райффайзенбанк автоматизировал внутрибанковский процесс выпуска банковских гарантий т гарантии на нестандартных условиях со сложной структурой сделки. Команда торгового финансирования Райффайзенбанка пошла по пути разработки универсальной платформы, которая позволяет не только

Райффайзенбанк: 63% российских компаний считают, что СБП значительно повлияет на будущее корпоративного финансирования б приема платежей, – сказал Георгий Коннов, руководитель направления развития электронной коммерции Райффайзенбанка. – Мы как один из лидеров рынка по клиентским оборотам в СБП ожидаем, что зап

Райффайзенбанк подключил магазины «Куулклевер» к СБП з до 0,4% от оборота. Денежные средства будут поступать на счет торговой сети в течение 15 секунд. «Райффайзенбанк обладает глубокой экспертизой в подключении клиентов из разных сфер бизнеса к

Райффайзенбанк предоставит факторинг на цифровой платформе «Лайтхаус» олит крупным и средним предприятиям получать финансирование дешевле за счет биржевой модели работы. Райффайзенбанк стал одним из первых факторов, услуги которого доступны на этой платформе. Фла

Райффайзенбанк: пандемия почти не оказала влияния на отказ россиян от платежей наличными 44% россиян отказались от наличных из-за появления смартфона с NFC или карты с кэшбэком, при этом пандемия почти не оказала влияния на эту тенденцию, показал опрос Райффайзенбанка. Главным критерием для перехода к безналичным платежам стало удобство и только во вторую очередь – вопросы гигиены и безопасности. Также важным фактором для россиян стала доступ

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Райффайзенбанк подключил «Северсталь» к «Транзит 2.0» через API «Северсталь» и Райффайзенбанк завершили полную интеграцию ERP-систем для обмена финансовыми сообщениями чере