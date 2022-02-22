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Raiffeisen Райффайзен Райффайзенбанк Райффайзен Банк Аваль

Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк — один из  российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. В 2021 году более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
 


22.02.2022 «Лаборатория Касперского» и «Райффайзен банк» назвали тренды онлайн-мошенничества в 2021 году
07.02.2022 «Райффайзен банк»: почти каждый десятый россиянин готов сообщить секретные данные по телефону для содействия следствию
03.02.2022 «Райффайзен банк»: рынок связи вырастет на 2-3% в 2022 году
28.01.2022 «Райффайзен банк» подключил Ozon к сервису выплат через СБП
26.01.2022 «Райффайзен банк» подключил Pickpoint к сервису выплат через СБП
21.01.2022 Стали известны подробности кредитования «Циана» и того, на что зарубежный банк закрывает глаза
29.12.2021 «Райффайзен банк»: каждый пятый предприниматель использует только мобильное приложение для управления бизнесом
24.12.2021 В «Райффайзен банке» назначен CTO направления риск-менеджмента
23.12.2021 «Райффайзен банк»: количество предпринимателей, принимающих платежи по QR-кодам, выросло в 22 раза
22.12.2021 «Райффайзен банк» запустил новый портал для ипотечных партнеров
20.12.2021 Райффайзенбанк подключил оплату по кассовой платежной ссылке СБП
09.12.2021 Райффайзенбанк запустил налоговую копилку для предпринимателей
09.12.2021 Райффайзенбанк внедрил технологию Smart Engines для сканирования QR-кодов в мобильном банке
07.12.2021 Райффайзенбанк сделал процесс подачи заявки на открытие счета для малого бизнеса полностью цифровым
03.12.2021 Райффайзенбанк подключил онлайн-магазин Lindt & Sprüngli к СБП
29.11.2021 Райффайзенбанк создал API для массового выпуска и контроля расходов по корпоративным картам
23.11.2021 «Крок» создала цифровую среду в офисе ИТ-подразделения Райффайзенбанка в Омске
15.11.2021 Райффайзенбанк запустил сервис по контролю за платными подписками
12.11.2021 Райффайзенбанк: 25% россиян платят за подписки, которые не подключали
02.11.2021 Райффайзенбанк автоматизировал внутрибанковский процесс выпуска банковских гарантий
28.10.2021 Райффайзенбанк: 63% российских компаний считают, что СБП значительно повлияет на будущее корпоративного финансирования
27.10.2021 Райффайзенбанк подключил магазины «Куулклевер» к СБП
26.10.2021 Райффайзенбанк предоставит факторинг на цифровой платформе «Лайтхаус»
26.10.2021 Райффайзенбанк: пандемия почти не оказала влияния на отказ россиян от платежей наличными
20.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП сеть по продаже автозапчастей Autodoc.ru
18.10.2021 Райффайзенбанк: 75% российских компаний готовы сменить банк из-за устаревших цифровых сервисов
14.10.2021 Райффайзенбанк запустил приложение для корпоративного бизнеса
11.10.2021 Райффайзенбанк: каждый десятый россиянин отказался от наличных
07.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП рестораны «Теремок» в Москве и Краснодаре
05.10.2021 Райффайзенбанк подключил «Северсталь» к «Транзит 2.0» через API
04.10.2021 В Райффайзенбанке назначен руководитель дирекции информационных технологий
29.09.2021 Райффайзенбанк запустил бесконтактное использование карт «Мир» в банкоматах
28.09.2021 Райффайзенбанк ускорил обработку ИБ-инцидентов на базе решения IBM
28.09.2021 Райффайзенбанк: россияне ценят удобство банковских приложений выше эстетической привлекательности
27.09.2021 Райффайзенбанк втрое увеличил лимит цифровых гарантий для малого бизнеса
14.09.2021 Райффайзенбанк автоматизировал оценку залоговых объектов в корпоративном кредитовании
07.09.2021 Райффайзенбанк и Mail.ru Group запустили сервис выплаты зарплаты через СБП в любой удобный день
02.09.2021 Райффайзенбанк внедрил оплату по QR-коду для партнеров бренда Oriflame
31.08.2021 Райффайзенбанк запустил оплату с подпиской и автоплатежи в СБП для корпоративного бизнеса
26.08.2021 Райффайзенбанк и «Атол» создали модуль СБП для касс ритейлеров

Публикаций - 824, упоминаний - 1326

Raiffeisen упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 137
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 72
Cinimex - Синимекс 170 67
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 63
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 48
IBM - International Business Machines Corp 8941 46
6072 37
Schneider Electric 493 35
Microsoft Corporation 22497 33
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 33
Yandex - Яндекс 5015 33
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 31
Такском - Taxcom 201 29
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 28
Samsung Electronics 9333 28
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 28
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 27
Ситилабс 28 26
Центр2М - Center2М 50 26
Rimini Street 42 25
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 25
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 24
Schneider Electric Secure Power 48 24
Oracle Corporation 6035 24
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 23
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 22
VK - Mail.ru Group 3057 20
Google LLC 10352 20
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 20
Программный продукт ГК 3960 19
Diasoft - Диасофт 534 19
Custis 84 18
SAP SE 4595 18
Крок - Croc 1616 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 17
Huawei 3222 16
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 16
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 15
HP Inc. 5313 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 191
Альфа-Банк 1476 169
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 137
ГПБ - Газпромбанк 842 130
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 109
ПСБ - Промсвязьбанк 682 99
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 79
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 75
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 69
X5 Group 709 65
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 65
Открытие ФК 2713 65
РЖД - Российские железные дороги 1458 63
ВТБ - ВТБ24 658 58
МКБ - Московский кредитный банк 333 58
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 57
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 55
Ингосстрах СПАО 301 53
Почта России ПАО 1853 48
Visa International 1809 45
Совкомбанк ПАО 171 44
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 44
РСХБ - Россельхозбанк 228 43
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 43
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 41
Банк Зенит 215 38
Ак Барс Банк 212 38
Русский стандарт Банк 370 36
ПГК - Первая грузовая компания 117 35
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 35
Аэрофлот - Aeroflot 648 34
Citi - Citibank - Ситибанк 265 33
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 32
Бинбанк 190 32
МДМ Банк 246 31
Почта Банк 319 31
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 30
Синара Банк - СКБ-банк 110 30
Черкизово ГК 74 29
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 29
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 105
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 100
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 52
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 52
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 49
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 43
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 39
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 38
Правительство Москвы 1640 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 30
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 30
Федеральное казначейство России 1345 26
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 25
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 25
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 23
Счётная палата РФ 628 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 29 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 11
Президент Российской Федерации 3770 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 9
ПФР Департамент информационных технологий 134 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 5
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 13 5
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 4
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 37 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 4
АФТ - Ассоциация Финтех 251 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 4
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 10 3
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
Linux Foundation 167 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
OpenChain 1 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 195
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 177
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 124
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 121
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 87
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 86
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 85
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 85
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 65
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 789 61
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 61
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 61
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 59
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 56
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 53
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 51
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 51
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 47
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 47
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 47
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 46
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 44
Big Data - Большие данные 3520 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 40
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 39
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 39
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 39
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 39
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 38
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 37
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 37
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 35
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 34
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 34
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 33
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 31
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 1072 31
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 30
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 29
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 501 27
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 56
Google Android 11959 47
Raiffeisen - Райффайзен Онлайн 37 37
Apple iOS 6422 34
Raiffeisen - Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 36 32
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 31
1С:ERP Управление предприятием 268 29
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 28
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 46 25
Microsoft Windows 2000 2856 22
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 20
Samsung Pay 270 18
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 192 18
Apple Pay 427 12
Samsung Galaxy Note 673 12
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 212 11
Apple - App Store 2437 11
Google Play - Google Store - Android Market 2732 11
Linux OS 7669 11
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 11
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 10
Microsoft Windows 10 11713 10
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 31 10
Apple iPad 3663 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 9
Samsung Galaxy 832 9
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 149 9
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 8
Abbyy FlexiCapture 138 8
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 27 8
WhatsApp Messenger 745 8
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 7
Raiffeisen Raif Pay 7 7
Ланит - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 32 7
Abbyy FineReader 214 7
Microsoft Skype 1940 7
Rakuten Viber 491 6
Microsoft Office 365 834 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 6
Попов Андрей 80 59
Чаркин Евгений 203 55
Сотин Денис 106 49
Клепиков Алексей 80 48
Натрусов Артем 142 47
Нестеров Алексей 84 41
Аксаков Анатолий 104 40
Карпов Иван 46 39
Урьяс Вадим 82 36
Сыкулев Андрей 67 35
Масарская Наталия 36 34
Лигачев Глеб 61 34
Халматов Максим 48 31
Дьяченко Валерий 70 30
Прохорова Алла 48 29
Абакумов Евгений 110 29
Меньшов Кирилл 75 28
Шевченко Владимир 138 28
Нагаев Олег 30 28
Соловьев Алексей 67 28
Щиров Илья 28 28
Богданов Кирилл 110 28
Семенихин Игорь 40 28
Ермолаев Артем 348 27
Казарин Станислав 115 27
Шадаев Максут 460 27
Кучугин Илья 42 27
Бойко Елена 174 27
Шипов Савва 74 27
Егоров Владимир 64 27
Емелин Александр 29 26
Степченков Максим 42 26
Белоусов Максим 73 26
Каюмов Шамиль 37 26
Трофимова Людмила 34 26
Мискевич Евгений 32 26
Ямщиков Владимир 35 26
Сергеев Сергей 65 26
Москальков Дмитрий 26 26
Портной Михаил 26 26
Россия - РФ - Российская федерация 108428 477
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 203
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 86
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 83
Европа Восточная 2927 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 57
Украина 6212 28
Казахстан - Республика 4467 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 23
Европа 12319 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 22
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 19
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 16
Беларусь - Белоруссия 3525 16
Азия - Азиатский регион 3803 16
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 14
Германия - Федеративная Республика 8903 13
Австрия - Австрийская Республика 1020 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 10
Россия - ЦФО - Калужская область 767 9
Россия - УФО - Челябинская область 932 9
Япония 10069 9
Швеция - Королевство 2072 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 8
Нидерланды 2197 8
Россия - СФО - Новосибирск 3269 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 7
Канада 3319 7
Австралия - Австралийский Союз 2791 7
Испания - Королевство 2917 7
Сингапур - Республика 1574 7
Словакия - Словацкая Республика 354 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 6
Чехия - Чешская Республика 1053 6
Франция - Французская Республика 5665 6
Румыния 592 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 225
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 140
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 103
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 101
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 52
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 49
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 35
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 35
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 34
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 27
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 67 25
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 18
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 15
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 14
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 14
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 11
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 10
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 8
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 68 8
Денежные переводы 775 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 7
УСН - Упрощенная система налогообложения 62 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 218 6
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 6
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 6
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 55 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 40
Apps4All 26 10
Коммерсантъ - Издательский дом 888 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 7
Ведомости 375 6
Forbes - Форбс 591 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
РИА Новости 766 3
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TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
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Bloomberg 1009 2
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Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 76 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
Россия Культура - телеканал 10 1
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Из рук в руки - irr.ru 41 1
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Regnum - Регнум 101 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 20 1
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Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 1
Интерфакс Казахстан 3 1
InformationWeek 231 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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