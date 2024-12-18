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Raiffeisen Райффайзен Райффайзенбанк Райффайзен Банк Аваль

Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк — один из  российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. В 2021 году более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
 

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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18.12.2024 «Астрал.Платформа» обеспечивает интеграцию с ЕНС для клиентов «Райффайзен Банка»

ИТ-компания «Астрал-Софт» внедрила решение для работы с Единым налоговым счетом (ЕНС) для клиентов «Райффайзен Банка». Новый инструмент на базе API-сервиса «Астрал.Платформа» позволяет компания
24.09.2024 Системно значимый банк повысил качество клиентского сервиса за счет технологии распознавания паспортов ЕАЭС от Smart Engines

Smart Engines внедрил свое решение для автоматического распознавания данных паспорта для клиентов «Райффайзен Банка» из стран ЕАЭС. Благодаря этой технологии граждане Казахстана, Беларуси и др
06.08.2024 «Райффайзен Банк» обновил интерфейс мобильного приложения при участии red_mad_robot

«Райффайзен Банк» обновил интерфейс мобильного приложения при участии red_mad_robot. В течение
03.07.2024 Созданный учеными ИИ распознает рукописную прописку в паспорте для открытия счета в топовом банке

знавания рукописной и печатной прописки в паспорте России разработчика Smart Engines применяется в «Райффайзен Банке». Высокая точность и скорость извлечения адреса регистрации делает процесс о
21.02.2024 В России сломались сервисы Райффайзенбанка. Во всем виновата Qiwi

Цепная реакция В России перестали работать некоторые сервисы банка Райффайзенбанк. Клиенты жалуются, что ряд востребованных в любом банке услуг более недоступен
29.08.2023 Технологии Smart Engines распознают номер телефона в мобильном приложении «Райффайзен банка»

интеллекта и компьютерного зрения российского разработчика Smart Engines внедрена в мобильный банк «Райффайзен онлайн». Теперь клиенты смогут отправлять денежные переводы по номеру телефона, не
09.12.2022 В России массовый сбой приложений Сбербанка, «Альфа-банка», «Тинькоффа» и «Райффайзена». Банки все отрицают

ии материала по всей России не работало мобильное ПО как минимум «Тинькофф-банка», «Альфа-банка» и «Райффайзен-банка». Редакция CNews убедилась, что все приложения «Тинькофф» и «Альфа-банка» не
27.10.2022 «Райффайзен банк» и CSI возвращают оплату телефоном на кассы ритейлеров

лефон к NFC-метке, размещенной на кассе. Доработка оплаты по кассовой ссылке сделана при поддержке «Райффайзен банка» и нескольких ритейлеров из числа клиентов CSI, которые планируют первыми по
09.03.2022 Райффайзен Банк сделал бессрочными карты Visa и Mastercard для физлиц и малого бизнеса

Карты Visa и Mastercard Райффайзен Банка стали бессрочными. Теперь физические лица, предприниматели и владельцы малог
22.02.2022 «Лаборатория Касперского» и «Райффайзен банк» назвали тренды онлайн-мошенничества в 2021 году

звестных брендов, а также создание большого количества фейковых страниц платёжных систем. Эксперты «Райффайзен банка» также отмечают значительное увеличение доли фишинга в общем объеме мошеннич
07.02.2022 «Райффайзен банк»: почти каждый десятый россиянин готов сообщить секретные данные по телефону для содействия следствию

онлайн-банк считает допустимым треть россиян. Такие результаты показало исследование, проведенное «Райффайзен банком». Среди всех респондентов 9% признались, что рассказали бы секретные данные
03.02.2022 «Райффайзен банк»: рынок связи вырастет на 2-3% в 2022 году

например, развивать управление цифровыми активами, – отмечают эксперты IB Strategic Advisory Team «Райффайзен банка», проанализировавшие ключевые тренды развития телеком-рынка в 2022 г. В 2021
28.01.2022 «Райффайзен банк» подключил Ozon к сервису выплат через СБП

Мультикатегорийный маркетплейс Ozon стал новым клиентом «Райффайзен банка» по сервису выплат денежных средств через Систему быстрых платежей (СБП). Се
26.01.2022 «Райффайзен банк» подключил Pickpoint к сервису выплат через СБП

и по QR-коду. Такой сервис реализован благодаря подключению компании к платежному сервису Raif Pay «Райффайзен банка» по приему платежей через СБП. Сервис приема оплаты по QR работает во всех п
21.01.2022 Стали известны подробности кредитования «Циана» и того, на что зарубежный банк закрывает глаза

и MPOC Technologies (принадлежит сооснователю «Циана» Дмитрию Демину). Появились данные о том, как Райффайзенбанк кредитует и прощает «Циан» Райффайзенбанк выступает в роли кредитного м
29.12.2021 «Райффайзен банк»: каждый пятый предприниматель использует только мобильное приложение для управления бизнесом

использует мобильное банковское приложение для решения ежедневных бизнес-задач, выяснили аналитики «Райффайзен банка». При этом каждый пятый владелец малого- или микробизнеса применяет только м
24.12.2021 В «Райффайзен банке» назначен CTO направления риск-менеджмента

«Райффайзен банк» объявил о назначении Ивана Бодягина CTO (технический директор) направления р
23.12.2021 «Райффайзен банк»: количество предпринимателей, принимающих платежи по QR-кодам, выросло в 22 раза

риниматели и малый бизнес стали активно использовать QR-коды в Системе быстрых платежей. По данным «Райффайзен банка», за год число клиентов, которые активно пользуются системой, выросло в 22 р
22.12.2021 «Райффайзен банк» запустил новый портал для ипотечных партнеров

«Райффайзен банк» полностью обновил портал для ипотечных партнёров. Это сервис обмена документ
20.12.2021 Райффайзенбанк подключил оплату по кассовой платежной ссылке СБП

аспечатать QR-код на бумаге или наклейке. Для провайдеров кассовых решений подключение систем к API Райффайзенбанка позволит более гибко использовать оплату по QR-коду в предлагаемых решениях.

09.12.2021 Райффайзенбанк запустил налоговую копилку для предпринимателей

Клиенты онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка теперь могут пользоваться налоговой копилкой. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка. Сервис будет перечислять 6% со всех доходных операций предпринимателя на отдельный сче
09.12.2021 Райффайзенбанк внедрил технологию Smart Engines для сканирования QR-кодов в мобильном банке

овременного дистанционного обслуживания клиентов в мобильных банковских приложениях. И мы рады, что Райффайзенбанк, банк с мировым именем, выбрал наш программный продукт для обеспечения высоког
07.12.2021 Райффайзенбанк сделал процесс подачи заявки на открытие счета для малого бизнеса полностью цифровым

Теперь клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микробизнеса могут полностью онлайн управлять процессом

03.12.2021 Райффайзенбанк подключил онлайн-магазин Lindt & Sprüngli к СБП

оплаты», — отметила Мария Маевская, руководитель управления по работе с международными компаниями, Райффайзенбанк.
29.11.2021 Райффайзенбанк создал API для массового выпуска и контроля расходов по корпоративным картам

нашим сервисам», — отметил Георгий Коннов, руководитель направления развития электронной коммерции Райффайзенбанка.
23.11.2021 «Крок» создала цифровую среду в офисе ИТ-подразделения Райффайзенбанка в Омске

рудников и обеспечила беспроводную передачу данных в Raiffeisen TechCenter – офисе ИТ-подразделения Райффайзенбанка в Омске. Raiffeisen TechCenter пополнил портфолио мультимедийных проектов «Кр
15.11.2021 Райффайзенбанк запустил сервис по контролю за платными подписками

Клиенты Райффайзенбанка теперь могут в режиме онлайн отслеживать платные подписки, которые подключены
12.11.2021 Райффайзенбанк: 25% россиян платят за подписки, которые не подключали

Почти 80% россиян пользуются платными подписками. В среднем на них тратят 0,5-1 тыс. руб. в месяц, показал опрос Райффайзенбанка. И при этом почти у половины респондентов были подписки, о которых они забывали, а у каждого четвертого были подписки, которые кто-то оформил без их ведома. Практически каждый р
02.11.2021 Райффайзенбанк автоматизировал внутрибанковский процесс выпуска банковских гарантий

т гарантии на нестандартных условиях со сложной структурой сделки. Команда торгового финансирования Райффайзенбанка пошла по пути разработки универсальной платформы, которая позволяет не только
28.10.2021 Райффайзенбанк: 63% российских компаний считают, что СБП значительно повлияет на будущее корпоративного финансирования

б приема платежей, – сказал Георгий Коннов, руководитель направления развития электронной коммерции Райффайзенбанка. – Мы как один из лидеров рынка по клиентским оборотам в СБП ожидаем, что зап
27.10.2021 Райффайзенбанк подключил магазины «Куулклевер» к СБП

з до 0,4% от оборота. Денежные средства будут поступать на счет торговой сети в течение 15 секунд. «Райффайзенбанк обладает глубокой экспертизой в подключении клиентов из разных сфер бизнеса к

26.10.2021 Райффайзенбанк предоставит факторинг на цифровой платформе «Лайтхаус»

олит крупным и средним предприятиям получать финансирование дешевле за счет биржевой модели работы. Райффайзенбанк стал одним из первых факторов, услуги которого доступны на этой платформе. Фла
26.10.2021 Райффайзенбанк: пандемия почти не оказала влияния на отказ россиян от платежей наличными

44% россиян отказались от наличных из-за появления смартфона с NFC или карты с кэшбэком, при этом пандемия почти не оказала влияния на эту тенденцию, показал опрос Райффайзенбанка. Главным критерием для перехода к безналичным платежам стало удобство и только во вторую очередь – вопросы гигиены и безопасности. Также важным фактором для россиян стала доступ
20.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП сеть по продаже автозапчастей Autodoc.ru

ам дать клиентам возможность производить расчеты быстро, легко и безопасно. Мы признательны команде Райффайзенбанка, которая не только раскрыла преимущества сервиса СБП, но и обеспечила поддерж
18.10.2021 Райффайзенбанк: 75% российских компаний готовы сменить банк из-за устаревших цифровых сервисов

крупного бизнеса более склонны сменить банк в поиске более современного решения. «Цифровые сервисы Райффайзенбанка дают клиентам действительно простой и быстрый доступ к финансовым инструмента
14.10.2021 Райффайзенбанк запустил приложение для корпоративного бизнеса

струментарий приложения опирается на большой массив данных об использовании корпоративных продуктов Райффайзенбанка. Выводы в более чем 20 аналитических срезах презентуются в формате диаграмм.

11.10.2021 Райффайзенбанк: каждый десятый россиянин отказался от наличных

10% россиян полностью отказались от наличных, показало исследование Райффайзенбанка. Для подавляющего большинства (97%) переход на безналичные расчёты – это вопрос удобства, 37% также считают безналичные платежи более гигиеничными по сравнению с оплатой купюрам
07.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП рестораны «Теремок» в Москве и Краснодаре

безопасность». Евгений Богачев, руководитель управления по работе с предприятиями среднего бизнеса Райффайзенбанка, сказал: «Цель Райффайзенбанка – быть финансовым партнёром для своих к
05.10.2021 Райффайзенбанк подключил «Северсталь» к «Транзит 2.0» через API

«Северсталь» и Райффайзенбанк завершили полную интеграцию ERP-систем для обмена финансовыми сообщениями чере
04.10.2021 В Райффайзенбанке назначен руководитель дирекции информационных технологий

яющей бизнеса и дальнейшее усиление конкурентных преимуществ продуктов и сервисов Райффайзенбанка. «Райффайзенбанк – один из сильнейших игроков российского финансового рынка, в том числе с точк

Публикаций - 956, упоминаний - 1674

Raiffeisen и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 179
МегаФон 10742 97
9594 95
Ростелеком 10948 88
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 87
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 72
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 59
Yandex - Яндекс 9216 54
Schneider Electric 614 53
Такском - Taxcom 256 45
IBM - International Business Machines Corp 9699 45
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 44
Rimini Street 77 43
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 42
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 42
Центр2М - Center2М 67 42
Ситилабс 44 42
Schneider Electric Secure Power 65 41
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 41
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 36
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 35
Microsoft Corporation 25775 34
Diasoft - Диасофт 1144 33
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 32
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 29
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 28
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 27
Ланит Интеграция 219 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 26
Oracle Corporation 7074 26
Samsung Electronics 11065 25
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 24
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 24
Газинформсервис - ГИС 496 24
Google LLC 12690 24
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 24
SAP SE 5601 24
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 24
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 23
VK - Mail.ru Group 3602 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 266
Альфа-Банк 1979 209
ГПБ - Газпромбанк 1273 183
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 177
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 169
МКБ - Московский кредитный банк 657 125
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 119
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 115
ПСБ - Промсвязьбанк 963 114
Ингосстрах СПАО 478 108
РЖД - Российские железные дороги 2096 107
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 107
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 106
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 93
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 86
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 81
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 79
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 77
ВТБ - Почта Банк 514 70
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 68
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 64
ВТБ - ВТБ24 671 63
Абсолют Банк 249 62
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 61
Совкомбанк ПАО 316 58
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 57
Ак Барс Банк 283 57
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 54
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 53
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 52
Visa International 1993 51
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 51
Русский стандарт Банк 509 48
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 47
Сургутнефтегаз - СНГ 288 47
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 46
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 46
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 46
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 43
Почта России ПАО 2370 43
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 130
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 100
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 75
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 73
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 71
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 64
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 64
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 61
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 55
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 50
Федеральное казначейство России 1949 48
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 44
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 44
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 41
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 38
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 35
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 31
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 29
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 29
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 22
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 23
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 3
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 3
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
OpenChain 1 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 310
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 223
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 222
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 202
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 191
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 177
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 177
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 171
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 158
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 140
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 139
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 131
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 124
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 118
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 116
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 102
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 102
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 92
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 87
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 78
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 76
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 76
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 72
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 72
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 69
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 69
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 69
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 66
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 65
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 62
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 62
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 62
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 61
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 60
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 59
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 58
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 58
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 58
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 57
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 55
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 66
Google Android 15244 56
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 48
1С:ERP Управление предприятием 841 47
Apple iOS 8583 43
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 42
Raiffeisen - Райффайзен Онлайн 41 41
Raiffeisen - Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 40 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 32
НКТ - Р7-Офис 543 23
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 22
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 21
Microsoft Windows 2000 8678 20
Samsung Pay 296 19
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 16
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 15
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 15
Microsoft Windows 16882 15
Apple Pay 519 14
Apple iPhone 6 4861 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 14
Linux OS 11533 14
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 13
Apple - App Store 3109 13
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 12
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 12
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 12
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 12
Samsung Galaxy Note 702 12
Oracle Java - язык программирования 3469 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 12
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 11
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 11
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 11
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 11
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 11
IBM Public Cloud 26 11
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 11
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 11
Чаркин Евгений 317 94
Попов Андрей 116 85
Клепиков Алексей 121 83
Натрусов Артем 313 82
Сотин Денис 216 72
Аксаков Анатолий 163 67
Шадаев Максут 1210 67
Нестеров Алексей 175 66
Абакумов Евгений 227 65
Лигачев Глеб 120 53
Белоусов Максим 109 52
Шипов Савва 102 52
Ермолаев Артем 379 52
Сыкулев Андрей 85 51
Онищенко Владислав 98 49
Евраев Михаил 266 48
Дьяченко Валерий 96 47
Карпов Иван 79 46
Сахаров Александр 93 46
Щиров Илья 45 45
Прохорова Алла 66 45
Семенихин Игорь 56 44
Соловьев Алексей 97 44
Гимранов Ринат 126 44
Козырев Алексей 328 44
Иванов Алексей 163 43
Урьяс Вадим 98 42
Степченков Максим 65 42
Мискевич Евгений 50 42
Ямщиков Владимир 51 42
Смык Виталий 46 42
Емелин Александр 45 42
Портной Михаил 42 42
Москальков Дмитрий 43 42
Сороченков Алексей 42 42
Трофимова Людмила 50 42
Каюмов Шамиль 53 42
Халматов Максим 64 41
Слышкин Василий 129 41
Васильев Владислав 59 41
Россия - РФ - Российская федерация 166168 687
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 222
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 138
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 102
Европа Восточная 3138 75
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 69
Европа 24964 59
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 47
Украина 7928 32
Казахстан - Республика 6048 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 25
Беларусь - Белоруссия 6289 21
Азия - Азиатский регион 5920 20
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 20
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 17
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 16
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 15
Австрия - Австрийская Республика 1357 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 12
Япония 13807 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Франция - Французская Республика 8177 11
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 10
Россия - УФО - Челябинская область 1512 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 10
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 9
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 8
Нидерланды 3746 8
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 8
Южная Корея - Республика 7052 8
Сингапур - Республика 1953 8
Индия - Bharat 5870 8
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 792
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 234
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 234
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 202
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 139
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 101
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 96
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 86
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 72
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 59
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 58
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 55
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 54
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 47
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 44
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 42
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Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 42
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 41
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 15
Ведомости 1466 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 9
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
РИА Новости 1033 4
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 4
Forbes - Форбс 1002 4
Bloomberg 1627 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Известия ИД 770 3
Россия К - телеканал 30 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
N+1 - Издание 188 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 22 2
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Nature 832 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Врачи РФ 2 1
New retail 2 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 124
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 22
IDC - International Data Corporation 4975 17
Gartner - Гартнер 3658 13
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 9
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 8
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
Рустелеком ТК 305 3
Frost & Sullivan 207 3
CNews Инновация года - награда 155 3
B2B International 50 3
Datamonitor 83 3
Forrester Research 834 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Moody's Investors Service 136 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Synergy Research Group 48 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
Forbes Global 2000 50 1
Tagline - Тэглайн 30 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
A2:Research 13 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 14
РАН - Российская академия наук 2122 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 8
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 5
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 2
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
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