Raiffeisen Райффайзен Райффайзенбанк Райффайзен Банк Аваль
Райффайзен Банк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк — один из российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. В 2021 году более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
Raiffeisen упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Андрей 80 59
|Чаркин Евгений 203 55
|Сотин Денис 106 49
|Клепиков Алексей 80 48
|Натрусов Артем 142 47
|Нестеров Алексей 84 41
|Аксаков Анатолий 104 40
|Карпов Иван 46 39
|Урьяс Вадим 82 36
|Сыкулев Андрей 67 35
|Масарская Наталия 36 34
|Лигачев Глеб 61 34
|Халматов Максим 48 31
|Дьяченко Валерий 70 30
|Прохорова Алла 48 29
|Абакумов Евгений 110 29
|Меньшов Кирилл 75 28
|Шевченко Владимир 138 28
|Нагаев Олег 30 28
|Соловьев Алексей 67 28
|Щиров Илья 28 28
|Богданов Кирилл 110 28
|Семенихин Игорь 40 28
|Ермолаев Артем 348 27
|Казарин Станислав 115 27
|Шадаев Максут 460 27
|Кучугин Илья 42 27
|Бойко Елена 174 27
|Шипов Савва 74 27
|Егоров Владимир 64 27
|Емелин Александр 29 26
|Степченков Максим 42 26
|Белоусов Максим 73 26
|Каюмов Шамиль 37 26
|Трофимова Людмила 34 26
|Мискевич Евгений 32 26
|Ямщиков Владимир 35 26
|Сергеев Сергей 65 26
|Москальков Дмитрий 26 26
|Портной Михаил 26 26
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