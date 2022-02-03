«Райффайзен банк»: рынок связи вырастет на 2-3% в 2022 году

Рынок башенной инфраструктуры в России полностью сформировался и в 2022 г. ожидает стабилизации динамики по мере завершения восстановительных процессов после карантинных ограничений. В этой связи операторы будут стремиться выйти за пределы традиционного бизнеса, и, например, развивать управление цифровыми активами, – отмечают эксперты IB Strategic Advisory Team «Райффайзен банка», проанализировавшие ключевые тренды развития телеком-рынка в 2022 г.

В 2021 г. рынок связи продемонстрировал рост на 3%, чему способствовало восстановление мобильной связи после замедления в 2020 г. на фоне ситуации, связанной с Covid-19.

«Восстановление происходило благодаря росту абонентской базы, вероятно, за счёт возвращения части иностранных граждан, покинувших РФ на время карантинных ограничений, а также за счёт роста ARPU, благодаря частичному возобновлению международного туризма и, как следствие, роуминговых доходов. При этом конкурентная среда на рынке оставалась достаточно благоприятной, и заметных шагов по усилению ценовой конкуренции не предпринималось», – сказал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов «Райффайзен банка».

Эксперты IB Strategic Advisory Team «Райффайзен банка» прогнозируют рост рынка связи, но все же отмечают, что рост в телекоме сейчас не так важен, как рост маржинальности и развитие дополнительных услуг: «В 2021 г. состоялись две ключевые сделки в сегменте телекоммуникационной инфраструктуры: Veon и «Мегафон» продали свои дочерние башенные структуры компаниям «Сервис-телеком» и Kismet Capital Group за 71 млрд руб. и 94 млрд руб. соответственно. После этих сделок можно констатировать, что рынок башенной инфраструктуры в России сформировался, и можно ожидать дальнейшей консолидации башенных активов на базе вышеупомянутых инфраструктурных операторов. Рынок, возможно, вырастет на 2-3%, но сейчас важнее способность операторов сохранять показатели по рентабельности в условиях незначительного роста», – сказал Дмитрий Средин.

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Оставшиеся крупные операторы также предпринимают шаги, связанные с управлением инфраструктурой. МТС выделила инфраструктурные сервисы в отдельное юридическое лицо («МТС веб сервисы») и также планирует вести отдельную работу с цифровыми активами.

В 2021 г. обновлённые стратегии представили «Ростелеком» и Veon. Обе компании делают ставку на развитие новых направлений бизнеса на фоне замедления динамики традиционных услуг предоставления связи по мере насыщения рынка, что, по оценкам компаний, должно привести к удвоению свободного денежного потока на горизонте 4-5 лет. Стратегия «Ростелекома» основывается на укреплении преимущества в тех отраслях, где компания уже имеет лидерские позиции (сегменты B2B и B2G, ЦОД, облачные услуги), в то время как Veon делает ставку на сравнительно новые для себя сегменты (финтех, медиа), конкуренция в которых уже высока, как со стороны телеком-операторов, так и со стороны интернет-компаний.