Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп

Kismet Capital Group — частная российская инвестиционная группа, основанная в 2016 году Иваном Тавриным, имеющая опыт участия в сделках по инвестированию в компании технологического и телекоммуникационного сектора, а также имеющая обширный опыт проведения IPO на международных торговых площадках.. В портфель группы входят компании из сегментов цифровой наружной рекламы, радио и телекоммуникационной инфраструктуры. В 2022 году Группа Авито, включающая в себя ООО “КЕХ еКоммерц”, ООО “Авито Холдинг” со всеми их дочерними и зависимыми обществами (ООО “Авито Тех”, ООО «Баер Макспост ер», ООО “Хараба”, ООО «Автомобильная База Данных» и др.) полностью перешла под контроль Kismet Capital Group. Компания принимала участие в сделках по инвестированию в HeadHunter, Cian и Ozon до их размещения на бирже.