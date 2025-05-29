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Kismet Capital Group KCG Кисмет Капитал Груп
Kismet Capital Group — частная российская инвестиционная группа, основанная в 2016 году Иваном Тавриным, имеющая опыт участия в сделках по инвестированию в компании технологического и телекоммуникационного сектора, а также имеющая обширный опыт проведения IPO на международных торговых площадках.. В портфель группы входят компании из сегментов цифровой наружной рекламы, радио и телекоммуникационной инфраструктуры. В 2022 году Группа Авито, включающая в себя ООО “КЕХ еКоммерц”, ООО “Авито Холдинг” со всеми их дочерними и зависимыми обществами (ООО “Авито Тех”, ООО «Баер Макспост ер», ООО “Хараба”, ООО «Автомобильная База Данных» и др.) полностью перешла под контроль Kismet Capital Group. Компания принимала участие в сделках по инвестированию в HeadHunter, Cian и Ozon до их размещения на бирже.
УПОМИНАНИЯ
Kismet Capital Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Таврин Иван 118 11
|Усманов Алишер 301 3
|Чермашенцев Евгений 18 2
|Помбухчан Хачатур 22 2
|Елкин Дмитрий 6 2
|Акопьян Артур 26 1
|Средин Дмитрий 6 1
|Ушакова Светлана 2 1
|Правдивый Владимир 15 1
|Пивень Сергей 7 1
|Гуз Иван 14 1
|Гугнин Владимир 1 1
|Докучаев Сергей 1 1
|Glazer Paul - Глейзер Пол 1 1
|Залевский Андрей 1 1
|Комарова Мария 2 1
|Чумбуридзе Георгий 1 1
|Kayne Anderson Rudnick 13 1
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