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Kismet Capital Group KCG Кисмет Капитал Груп

Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп

Kismet Capital Group — частная российская инвестиционная группа, основанная в 2016 году Иваном Тавриным, имеющая опыт участия в сделках по инвестированию в компании технологического и телекоммуникационного сектора,  а также имеющая обширный опыт проведения IPO на международных торговых площадках.. В портфель группы входят компании из сегментов цифровой наружной рекламы, радио и телекоммуникационной инфраструктуры. В 2022 году Группа Авито, включающая в себя ООО “КЕХ еКоммерц”, ООО “Авито Холдинг” со всеми их дочерними и зависимыми обществами (ООО “Авито Тех”, ООО «Баер Макспост ер»,  ООО “Хараба”, ООО «Автомобильная База Данных» и др.) полностью перешла под контроль Kismet Capital Group. Компания принимала участие в сделках по инвестированию в HeadHunter, Cian и Ozon до их размещения на бирже.

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Новые санкции против владельцев iPhone и iPad. Их втихую лишили приложения «Авито». Решение найдено 1
14.08.2024 Компания «МЕДИА1», принадлежащая Kismet Capital Group, будет продана группе инвесторов 1
29.02.2024 «Мегафон» досрочно заплатил государству более полумиллиарда рублей налога на сверхприбыль 1
13.12.2023 США ввели санкции против совладельца HeadHunter и владельца «Авито» 1
15.08.2023 Новым собственником оператора «Передовые Платежные Решения» стала Kismet Capital Group 2
18.07.2023 Власти составили список сайтов объявлений, которые не должны принадлежать иностранцам 1
14.04.2023 Владимир Правдивый завершает работу в «Авито» 1
26.01.2023 Экс-глава «Мегафона» купил крупную долю в HeadHunter за $147 млн 1
04.07.2022 Экс-глава «Мегафона» ушел из компании, собравшей с американцев $200 млн 1
11.04.2022 Экс-глава «Мегафона» вложит $450 млн вместо России в Африку и Ближний Восток 1
16.02.2022 Американский фонд стал совладельцем двух компаний экс-главы «Мегафона» 1
03.02.2022 «Райффайзен банк»: рынок связи вырастет на 2-3% в 2022 году 1
10.01.2022 Бывший гендиректор «Мегафона» стал крупнейшим в России владельцем сотовых вышек 2
10.01.2022 Структуры Kismet Capital Group приобрели ГК «Русские башни» 1
27.10.2021 «Мегафон» продает сотовые вышки компании своего бывшего директора 2

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Kismet Capital Group и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9286 11
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 10
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 8
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 25 8
Новые башни ГК 16 8
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 5
Kismet Acquisition Three - Kismet-III 10 5
Kismet Acquisition Two - Kismet-II 11 5
Сервис-Телеком - НБК - Независимая башенная компания - Нева телеком - Дача на связи - Опора Телеком - Линк девелопмент 16 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8890 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 774 2
НБК - Национальная башенная компания 13 2
Ростелеком 9925 2
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 1 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13230 1
Yandex - Яндекс 7728 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4144 1
Юна Инжиниринг 1 1
Telconet 33 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3247 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 111 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура 3 1
Медиа-Телеком 7 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 6
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 14 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7591 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1012 4
Capital Group 74 3
Kismet Sponsor 17 3
Naspers 83 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1688 2
UFG Private Equity 36 2
Glazer Capital 6 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Ceecat Capital 1 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Gett 81 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 89 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 33 1
VPE Capital 11 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 1
ЦИАН - CIAN 146 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 1
Fleetcor Technologies - FleetCor Eastern Europe - Петрол Плюс Регион 7 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 510 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 50 1
Highworld Investments 6 1
Superjob - Суперджоб 609 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 157 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 1
Зарплата.ру 23 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
Polar Asset Management 6 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 114 1
Garsdale Services 39 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1023 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 199 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4965 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2820 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3421 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28268 7
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Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1137 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 346 1
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Avito - Авито недвижимость 22 1
Avito - Авито авто 51 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 279 1
Avito - Авито товары 19 1
Avito - Авито услуги 76 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 950 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1129 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 105 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 626 1
Яндекс.Услуги 22 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1839 1
Google Android 14274 1
Apple iOS 7970 1
МегаФон - Stellarway 6 1
Таврин Иван 118 11
Усманов Алишер 301 3
Чермашенцев Евгений 18 2
Помбухчан Хачатур 22 2
Елкин Дмитрий 6 2
Акопьян Артур 26 1
Средин Дмитрий 6 1
Ушакова Светлана 2 1
Правдивый Владимир 15 1
Пивень Сергей 7 1
Гуз Иван 14 1
Гугнин Владимир 1 1
Докучаев Сергей 1 1
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Залевский Андрей 1 1
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Kayne Anderson Rudnick 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 13
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Кипр - Республика 570 3
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1087 3
Украина 7668 3
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Африка - Африканский регион 3519 2
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Ближний Восток 2982 2
Европа 24385 2
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ЮАР - Южно-Африканская Республика 575 2
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Канада 4924 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11308 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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