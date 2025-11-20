Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186050
ИКТ 14423
Организации 11188
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3532
Системы 26394
Персоны 80198
География 2984
Статьи 1569
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Naspers Prosus Ventures OLX Group


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


20.11.2025 Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США 1
08.07.2025 Коммерческое направление Skillaz возглавил Хеннинг Стенхаммар 1
18.07.2023 Власти составили список сайтов объявлений, которые не должны принадлежать иностранцам 1
15.06.2022 VK покупает «Авито» 2
14.06.2022 Депутаты подталкивают иностранцев поскорее продать Avito 1
20.05.2022 Иностранцы выставили на продажу Avito, актив может стоить миллиарды долларов 2
25.03.2022 Avito лишила прибыли своих иностранных акционеров 2
25.03.2022 «Авито» становится самостоятельным бизнесом в России 2
18.03.2021 Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах 1
14.01.2021 Group-IB рассказала о мошенничествах с курьерскими сервисами 1
28.01.2019 Совладельцы Mail.ru из Африки почти целиком овладели Avito 2
11.02.2015 Hitachi покупает разработчика свободного ПО для анализа больших данных за $500-600 млн 1
23.05.2013 Завершено объединение сервисов бесплатных объявлений Avito.ru, Slando.ru и OLX.ru 2
25.03.2013 Торговая площадка «МартМания» получила инвестиции от западных бизнес-ангелов 1
12.03.2013 Россия: Крупнейший сайт объявлений по-братски поглощает конкурентов 3
12.03.2013 Avito объединяется с OLX.ru и Slando.ru и привлекает $50 млн инвестиций 2

Публикаций - 16, упоминаний - 25

Naspers и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8095 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72607 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2381 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13279 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31458 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17704 1
Россия - РФ - Российская федерация 155970 14
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1620 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2136 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401284, в очереди разбора - 732813.
Создано именных указателей - 186050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще