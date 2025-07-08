Коммерческое направление Skillaz возглавил Хеннинг Стенхаммар

В Skillaz — российской платформе по автоматизации HR-процессов — к команде топ-менеджмента присоединился Хеннинг Стенхаммар. Он займет позицию коммерческого директора, его зоной ответственности станет развитие клиентского сервиса, ускорение роста бизнеса и формирование стратегии развития коммерческого направления.

В новой роли Хеннинг Стенхаммар будет отвечать за интеграцию коммерческой стратегии с операционными процессами компании. Его ключевые задачи включают масштабирование B2B-продаж, развитие клиентского опыта и внедрение технологических решений для повышения эффективности работы.

«Сегодня Skillaz выходит на новый виток роста: мы масштабируем работу с крупными компаниями, выстраиваем партнерские экосистемы и усиливаем операционную зрелость. Хеннинг — лидер с уникальным опытом. Он умеет трансформировать процессы, выстраивать масштабируемые B2B-модели и фокусироваться на метриках. Это то, что нам нужно, чтобы двигаться быстрее и устойчивее и стать лучшим российским сервисом по автоматизации HR-процессов», — сказала директор по персоналу Skillaz Ксения Степанова.

Хеннинг обладает более чем 15-летним опытом в B2B-продажах, операционном управлении и стратегическом развитии. В течение семи лет он выстраивал с нуля коммерческое направление в Avito и масштабировал его до команды из 300 человек. В Mynt отвечал за рост клиентской базы: за 2,5 года она увеличилась в 10 раз. Параллельно занимался консалтингом по тактическим и стратегическим продажам в OLX (Naspers Group) и James Edition.

Профессиональные компетенции Стенхаммара включают стратегическое планирование продаж, кросс-культурное управление и внедрение CRM-решений.

Назначение Хеннинга отражает стратегический фокус Skillaz на укрепление позиций в крупном корпоративном сегменте и развитие клиентского опыта. Его экспертиза позволит усилить коммерческую зрелость компании и ускорить выход новых технологических решений на рынок, считают в Skillaz.