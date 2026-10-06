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Борьба с мошенниками ударила по бизнесу. Теперь из-за бюрократии компании не могут дозвониться клиентам

Фиксированные операторы связи в России заявили о блокировках звонков бизнес-абонентов со стороны крупных мобильных операторов (МТС, «Мегафон», Т2 и «Билайн»). По их словам, сотовые компании ограничивают возможность совершения вызовов корпоративным клиентам фиксированной связи. Мобильные же операторы объясняют такие действия отсутствием необходимых документов и без полного комплекта бумаг они не готовы обеспечивать нормальную маршрутизацию звонков.

Блокировки звонков

Операторы фиксированной связи столкнулись с блокировками бизнес-звонков, пишет РБК.

Ассоциация компаний связи (АКС), объединяющая несколько десятков региональных операторов, в конце сентября 2026 г. обратилась в Правительство России. Причина - компании, пользующиеся услугами фиксированной связи, не могут дозвониться абонентам сотовых операторов. Копия письма, адресованного председателю Правительства России Михаилу Мишустину. Подлинность документа РБК подтвердил исполнительный директор АКС Ярослав Дубовиков.

С 1 сентября 2025 г. для бизнеса вступили в силу новые требования. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) теперь обязаны заключать с операторами два отдельных соглашения: договор на маркировку звонков; договор на массовые автоматические вызовы (МАВ).

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МТС, «Мегафон», Т2 и «Билайн» принуждают фиксированных операторов к новым договорам и блокируют бизнес-звонки из-за борьбы с кибермошенничеством

К МАВ относятся звонки по инициативе бизнеса или с использованием технологий автоматизации - роботов и систем автодозвона. Эти изменения вошли в первый пакет мер борьбы с кибермошенничеством, предупреждал CNews. По замыслу властей, новые правила должны защитить граждан от спама и мошенников, которые часто маскируются под легальный бизнес.

Суть претензий АКС

В письме АКС указывает, что блокировка бизнес-звонков связана с нарушением обмена информацией о маркировке между операторами. Фиксированные операторы направляют уведомления о маркировке сотовым компаниям - в том числе по электронной почте и через системы электронного документооборота.

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Однако крупнейшие мобильные операторы - МТС, «Мегафон», Т2 и «Билайн» - игнорируют эти уведомления. Вместо этого они требуют заключения клиентских или агентских договоров. По мнению АКС, такие действия противоречат требованиям постановления Правительства России №1300, которое определяет порядок передачи маркировки вызовов. Ассоциация считает это актом принуждения к заключению сделки и отказом в пропуске легитимного телефонного трафика.

«Все это приводит к тому, что абоненты операторов фиксированной связи не могут дозвониться до абонентов операторов радиоподвижной связи», - резюмируют авторы письма.

Дополнительные детали

Ярослав Дубовиков пояснил, что в ответ на жалобы фиксированных операторов мобильные компании требуют заключать оба договора - и на маркировку звонков, и на совершение МАВ. Под блокировку могут попадать любые бизнес-звонки, поскольку операторы идентифицируют их как массовые автоматические вызовы.

«Проблема начала приобретать массовый характер со второй половины июля 2026 г. и в октябре 2026 г. затрагивает операторов фиксированной связи уже по всей стране. Пик мы наблюдаем с середины сентября», - заявил РБК исполнительный директор АКС.

Антон Денисенко

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