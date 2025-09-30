Роботизация бизнес-процессов 2025 Рынок переживает настоящий RPA-бум. Изначально роботы создавались как замена конкретных пользователей. Потом с их помощью начали автоматизир

Wheelies выпустил на российский рынок автономную платформу для управления БПЛА и роботизированными системами идео с камеры, отслеживать телеметрию и видеть распознанные объекты через веб-интерфейс с любого устройства и из любой точки мира. «Мы строим не просто платформу, а фундамент для новой эры автономной робототехники — где дроны и наземные машины действуют без вмешательства человека, принимают решения на лету с помощью встроенного искусственного интеллекта и становятся настоящими участниками ц

В России создали консорциум для разработки и внедрения инновационных решений в области гиперавтоматизации планируется реализовать и интегрировать ИТ-решения для предприятий топливно-энергетического комплекса, развивать корпоративную культуру интеллектуальной автоматизации и тиражировать новые практики в роботизации бизнес-процессов. Соглашение о формировании технологического профессионального сообщества подписали 26 июня 2025 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

В «Перекрестке» появились роботы-бариста Торговая сеть «Перекресток» начала тестировать размещение роботов-бариста в кафе Select. Роботы появились в торговом центре «Афимолл Сити» на Пресненской набережной и в торговом цент

«Иркутский авиационный завод» успешно внедряет программных роботов Sherpa RPA для автоматизации бизнес-процессов рование производства и поддержки информационных систем. Об этом CNews сообщили представители Sherpa Robotics. В отделе кадров внедрен программный робот для автоматического заполнения отчетности

PIX Robotics представляет обновленную платформу автоматизации процессов PIX RPA 3.0 Компания PIX Robotics объявляет о выпуске нового релиза платформы PIX RPA 3.0 — решения для автоматизации бизнес-процессов. Оно сочетает в себе функционал для разработчиков, простое управление для бизнес-по

Ecovacs Robotics разработал свою нейросеть Производитель бытовой робототехники Ecovacs Robotics разработал собственную нейросеть YIKO GPT, которая оптимизирует голосовое управление

На площадке ОЭЗ в Челябинской области запустят роботизированные производства итогам переговоров подписаны два соглашения, направленные на развитие промышленности и промышленной роботизации в Челябинской области. Об этом CNews сообщили представители RusRobot. В рамках ре

Анатолий Гарбузов: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы подписал соглашения с тремя компаниями ОЭЗ Москвы о сотрудничестве в сфере развития станкостроения и робототехники Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы подписал соглашение с компаниями «Технорэд, «Лассард и «Некс-Т» о сотрудничестве в целях развития станкостроения и робототехники в городе Москве. Об этом сообщил Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов. «Подписанное согла

Робот-хирург из Индии совершил первую операцию на сердце. Его создатели хотят вытеснить американцев с рынка Первая операция Роботы-хирурги из Индии совершили первую операцию на сердце, пишет The Robot Report. Производ

В системе речевой аналитики VS Robotics появилась функциональность работы с LLM Компания-разработчик ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») представила новую функциональность системы речевой аналитики – интерфейс для работы с большими языковыми моделями, который позволяет интегрировать любую LLM. О

В России выделят по 319 млн рублей на открытие новых центров промышленной робототехники енной робототехнике, включая разработку и внедрение технологий, аудит предприятий для оценки уровня роботизации, а также организацию мероприятий для повышения показателя плотности роботизаци

Cognitive Pilot привлекла 0,9 млрд руб. для масштабирования автономных решений на базе ИИ изводства достигает 28%. Мы решаем ее при помощи роботизированных систем с ИИ Cognitive Pilot. Так, роботизация агропроцессов на базе наших технологий позволяет кратно увеличить эффективность с

В России открыт завод, производящий роботов, которые делают сосиски атизации и роботизации» Антон Томаров. Используются также российские скоростные промышленные дельта-роботы «Экстремум» со скоростью до 80 перекладок в минуту, как указано на сайте производителя

Content AI и Pix Robotics заключили партнерское соглашение для развития решений в области автоматизации бизнес-процессов оматизации переходит на новый уровень, где ключевым конкурентным преимуществом становится не просто роботизация, а интеллектуальная обработка информации, — отметила генеральный директор Content

«Айсорс» и Pix Robotics объединяют усилия для развития цифровых решений в промышленности Вертикально интегрированная компания «Айсорс» и российский разработчик экосистемы для среднего и крупного бизнеса Pix Robotics подписали меморандум о стратегическом партнёрстве. Стороны планируют развивать технологическое сотрудничество в области цифровизации промышленности, объединяя экспертизу и цифровые реш

«Ашан» высвободил 100 тыс. рабочих часов благодаря RPA ением человека, так и в автономном режиме. Об этом CNews сообщили представители «Ашан». Программные роботы не только выполняют рутину (операции по извлечению и занесению данных в различные сист

К 2030 г. более трети операций на российских складах будут выполнять роботы или другие автоматизированные системы ообщили представители ГК «Ориентир». Анар Дамиров, директор департамента автоматизированных систем ГК «Ориентир»: «Автоматизация помогает сократить потери, ускорить работу и убрать ненужные действия. Роботы берут на себя рутинные задачи: перемещают грузы, сортируют, комплектуют и отправляют заказы. Они участвуют в погрузке и разгрузке. Чаще всего используются конвейеры, автоматические тележ

Инженеры-робототехники из Подмосковья создали робота-феникса а обеспечивает подбрасывающее усилие до 9 тонн, а интегрированная гироскопическая система позволяет роботу восстанавливать положение после выполнения атакующих маневров. фото: «Битва роботов» И

Университет «Иннополис» внедрит роботизированное оборудование для обучения студентов в регионах России ниверситета «Иннополис». Rededucation — это линейка учебных ячеек, созданных на базе коллаборативных, промышленных роботов и адаптированных для подготовки кадров в области промышленной робототехники. Роботизированная ячейка оснащена функциями загрузки, выгрузки и перемещения объектов, а также работы с компьютерным зрением и конвейерными системами. Решения позволяют учащимся технических вузо

«Яндекс»: пик интереса к домашним роботам пришелся на апрель 2025 г.: цены стартуют от 1500 рублей ставленных в «Поиске». По результатам исследования, самым популярным типом таких устройств остаются роботы-пылесосы — на них приходится 85% всех запросов, связанных с бытовой робототехникой. На

«Завод Роботов» запустил в серийное производство новую модель промышленного робота RusRobot GR-40 ости от времени обработки. В результате количество требуемых на производстве роботов сокращается, и роботизация участков и линий с длительным машинным временем обработки (от 10 минут и выше) ст

PIX Robotics запускает «Летнюю школу» для будущих специалистов в области цифровых технологий дут получать обратную связь от наставников в течении обучения. Программа школы включает три модуля: роботизация процессов (PIX RPA) — 21–25 июля 2025 г.; бизнес-аналитика и визуализация данных

В апреле 2025 г. пробег складской техники достиг рекорда веряют им не только линейные перемещения, но и более комплексные процессы. Исследование показывает: роботы справляются с этой нагрузкой, а рынок готов к масштабной автоматизации. Особенно важно

Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 теперь доступна в Pro-версии т местность на 360° по горизонтали и 59° по вертикали относительно горизонта. На основе этих данных робот составляет трехмерную карту участка с точностью до одного см. Робот-газонокосилк

PIX Robotics запускает модель OEM лицензирования для платформы бизнес-аналитики PIX BI PIX Robotics, разработчик решений для автоматизации и аналитики, объявляет о запуске модели лицензирования OEM для платформы бизнес-анализа PIX BI. Новая модель сотрудничества открывает возможности

Роботы-доставщики станут полноправными участниками дорожного движения и получат номера Новые участники дорожного движения Роботы-курьеры в России станут полноправными участниками дорожного движения — с номерами и ограничением скорости, пишет «Коммерсант». Им разрешат ездить по тротуарам и велодорожкам, ограничив м

Программа для управления промышленными роботами вошла в реестр российского программного обеспечения Программа для управления промышленными роботами, разработанная специалистами ООО «Русский Робот», прошла комплексную экспертизу и подтвердила соответствие критериям, установленным Мин

Сергей Катырин: Льготное кредитование МСП в сфере станкостроения и робототехники поможет Запущенная Минпромторгом России и Корпорацией МСП льготная кредитная программа для производителей в сфере станкостроения и робототехники будет способствовать расширению импортозамещения в данных сферах, заявил в рамках заседания совета директоров Корпорации МСП под председательством министра экономического развития

Хозяева Astra Linux покупают производителя российских промышленных роботов увеличилась до 640 млн руб. Technored Technored договорился с «Группой Астра» выстроить полный цикл роботизации на основе собственного ПО Аналитик инвестбанка Advance Capital Павел Терентьев оц

«Группа Астра» и Technored будут развивать в России роботизацию полного цикла ообщили представители «Группы Астра». Объединение усилий ИТ-компаний позволит выстроить полный цикл роботизации на основе собственного программного обеспечения: от проектирования, создания робо

Промышленный шестиосевой робот-манипулятор RusRobot RR-120-2900 вошел в реестр российской промышленной продукции ия в реестр (выдачи заключения) – 10 апреля 2025. Об этом CNews сообщили представители ООО «Русский Робот». Производитель робота-манипулятора RusRobot RR-120-2900 – ООО «Завод Роботов», разрабо

Складские роботы Amazon медленно работают и портят товары ы добраться до контейнеров. Исследователи Amazon считают, что, работая на верхних ярусах стеллажей, роботы могли бы на 4,5% улучшить показатели людей, избавив их от использования лестниц. Робот

Создан первый в мире робот с чувством осязания. Он уже работает на складах задач вроде сортировки или размещения товаров, например, в логистике Amazon. По информации Amazon, роботы Vulcan особенно эффективны для задач на верхних и нижних полках, снижая физическую наг

В России созданы роботы с ИИ, способные проверять качество выпускаемых чипов предоставляет лучшую статистику выявления дефектов по сравнению с визуальным контролем человека, а роботизация этих процессов обеспечит повторяемую точность результатов, прокомментировал доцен

В МФТИ создали кинематику ног антропоморфного робота ее продвинутой среди российских аналогов. Об этом CNews сообщили представители МФТИ. Антропоморфные роботы устроены по образу человека: у них есть две руки, две ноги, туловище и голова. В отлич

Среди бизнеса растет спрос на роботизацию: компании ищут ответ на кадровый дефицит и рост операционных затрат з участия человека при заданном уровне сервиса и операционных расходов. И конечно, легкая напольная роботизация трудоемких процессов, которая позволяет высвободить от 30 до 70% линейного персон

5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными Современные роботы-собаки могут похвастаться широким набором возможностей. Развлечение и игры. Если у вас

На основе российского ИИ создан робот-аптекарь, работающий без продавца-человека т обезболивающих до витаминов. По словам генерального директора Smart Engines Владимира Арлазарова, робот-фармацевт решает две ключевые задачи. Во-первых, он обеспечивает круглосуточный доступ