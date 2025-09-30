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Робототехника Роботизация Robotic Governance Робототехнические системы, комплексы


 

Плакат «Радикально изменит положение в области производительности труда широкое применение роботов». С. Б. Раев Издательство «Плакат» 1985 г. Плакат «Радикально изменит положение в области производительности труда широкое применение роботов». С. Б. Раев Издательство «Плакат» 1985 г.
Нас выводят автоматы в мир технических чудес! На графическом листе изображен многофункциональный робот, который идет по новому пути развития советской экономики, научно-технического прогресса. Дорогу ему преграждают сторонники бюрократии, которые пытаются помешать с помощью неактуальной документации, а также "плана по валу", тормозящему развитие советской промышленности. В. Добровольский, 1985г. Нас выводят автоматы в мир технических чудес! На графическом листе изображен многофункциональный робот, который идет по новому пути развития советской экономики, научно-технического прогресса. Дорогу ему преграждают сторонники бюрократии, которые пытаются помешать с помощью неактуальной документации, а также "плана по валу", тормозящему развитие советской промышленности. В. Добровольский, 1985г.
Где ваша помощь, ученые? По всему миру этап микроэлектронной революции начался на рубеже 1960-70-х гг. Значительным открытием стало изобретение Персонального компьютера в 1976 г. К середине 1970-х гг. СССР все еще не ликвидировал разрыв между США и другими европейскими странами в сфере производства электронно-вычислительной техники. Автор неизвестен, 1980-е гг. Где ваша помощь, ученые? По всему миру этап микроэлектронной революции начался на рубеже 1960-70-х гг. Значительным открытием стало изобретение Персонального компьютера в 1976 г. К середине 1970-х гг. СССР все еще не ликвидировал разрыв между США и другими европейскими странами в сфере производства электронно-вычислительной техники. Автор неизвестен, 1980-е гг.
Новой технике дорогу! К 1985 г. был выявлен ряд проблем производства, решения которых были представлены в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева на совещании по вопросам научно-технического прогресса 11-12 июня 1985 г.: "В ближайшее время доля выбытия устаревших основных фондов, особенно их активной части, должна быть удвоена... это позволит уже к концу двенадцатой пятилетки более чем на треть обновить производственный аппарат и иметь в его составе до 50 процентов новой техники." К. Иванов, 1985г. Новой технике дорогу! К 1985 г. был выявлен ряд проблем производства, решения которых были представлены в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева на совещании по вопросам научно-технического прогресса 11-12 июня 1985 г.: "В ближайшее время доля выбытия устаревших основных фондов, особенно их активной части, должна быть удвоена... это позволит уже к концу двенадцатой пятилетки более чем на треть обновить производственный аппарат и иметь в его составе до 50 процентов новой техники." К. Иванов, 1985г.
Осваивай робототехнику! (Теслер О.) 1985 год Советский плакат эпохи посвящен развитию машиностроения, а именно производству робототехники. Осваивай робототехнику! (Теслер О.) 1985 год Советский плакат эпохи посвящен развитию машиностроения, а именно производству робототехники.
— Настоящей-то интеллектуальной работы здесь нет, вот мы и одичали Худ.: Юрий Андреевич Черепанов — Настоящей-то интеллектуальной работы здесь нет, вот мы и одичали Худ.: Юрий Андреевич Черепанов
Эффективно используй рабочее время! (Кершин Ю.) 1983 год Советский плакат времен XI пятилетки (1981-1985 гг.) посвящен проблеме повышения производительности труда с помощью ее автоматизации. Эффективно используй рабочее время! (Кершин Ю.) 1983 год Советский плакат времен XI пятилетки (1981-1985 гг.) посвящен проблеме повышения производительности труда с помощью ее автоматизации.
— Как видите, мы полностью механизировали трудоёмкие процессы! 1974 Худ.: С. Спасский — Как видите, мы полностью механизировали трудоёмкие процессы! 1974 Худ.: С. Спасский

УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 Роботизация бизнес-процессов 2025

Рынок переживает настоящий RPA-бум. Изначально роботы создавались как замена конкретных пользователей. Потом с их помощью начали автоматизир
30.06.2025 Wheelies выпустил на российский рынок автономную платформу для управления БПЛА и роботизированными системами

идео с камеры, отслеживать телеметрию и видеть распознанные объекты через веб-интерфейс с любого устройства и из любой точки мира. «Мы строим не просто платформу, а фундамент для новой эры автономной робототехники — где дроны и наземные машины действуют без вмешательства человека, принимают решения на лету с помощью встроенного искусственного интеллекта и становятся настоящими участниками ц
27.06.2025 В России создали консорциум для разработки и внедрения инновационных решений в области гиперавтоматизации

планируется реализовать и интегрировать ИТ-решения для предприятий топливно-энергетического комплекса, развивать корпоративную культуру интеллектуальной автоматизации и тиражировать новые практики в роботизации бизнес-процессов. Соглашение о формировании технологического профессионального сообщества подписали 26 июня 2025 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

26.06.2025 В «Перекрестке» появились роботы-бариста

Торговая сеть «Перекресток» начала тестировать размещение роботов-бариста в кафе Select. Роботы появились в торговом центре «Афимолл Сити» на Пресненской набережной и в торговом цент
26.06.2025 «Иркутский авиационный завод» успешно внедряет программных роботов Sherpa RPA для автоматизации бизнес-процессов

рование производства и поддержки информационных систем. Об этом CNews сообщили представители Sherpa Robotics. В отделе кадров внедрен программный робот для автоматического заполнения отчетности
26.06.2025 PIX Robotics представляет обновленную платформу автоматизации процессов PIX RPA 3.0

Компания PIX Robotics объявляет о выпуске нового релиза платформы PIX RPA 3.0 — решения для автоматизации бизнес-процессов. Оно сочетает в себе функционал для разработчиков, простое управление для бизнес-по
25.06.2025 Ecovacs Robotics разработал свою нейросеть

Производитель бытовой робототехники Ecovacs Robotics разработал собственную нейросеть YIKO GPT, которая оптимизирует голосовое управление
19.06.2025 На площадке ОЭЗ в Челябинской области запустят роботизированные производства

итогам переговоров подписаны два соглашения, направленные на развитие промышленности и промышленной роботизации в Челябинской области. Об этом CNews сообщили представители RusRobot. В рамках ре
19.06.2025 Анатолий Гарбузов: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы подписал соглашения с тремя компаниями ОЭЗ Москвы о сотрудничестве в сфере развития станкостроения и робототехники

Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы подписал соглашение с компаниями «Технорэд, «Лассард и «Некс-Т» о сотрудничестве в целях развития станкостроения и робототехники в городе Москве. Об этом сообщил Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов. «Подписанное согла
18.06.2025 Робот-хирург из Индии совершил первую операцию на сердце. Его создатели хотят вытеснить американцев с рынка

Первая операция Роботы-хирурги из Индии совершили первую операцию на сердце, пишет The Robot Report. Производ
17.06.2025 В системе речевой аналитики VS Robotics появилась функциональность работы с LLM

Компания-разработчик ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») представила новую функциональность системы речевой аналитики – интерфейс для работы с большими языковыми моделями, который позволяет интегрировать любую LLM. О
17.06.2025 В России выделят по 319 млн рублей на открытие новых центров промышленной робототехники

енной робототехнике, включая разработку и внедрение технологий, аудит предприятий для оценки уровня роботизации, а также организацию мероприятий для повышения показателя плотности роботизаци
17.06.2025 Cognitive Pilot привлекла 0,9 млрд руб. для масштабирования автономных решений на базе ИИ

изводства достигает 28%. Мы решаем ее при помощи роботизированных систем с ИИ Cognitive Pilot. Так, роботизация агропроцессов на базе наших технологий позволяет кратно увеличить эффективность с
11.06.2025 В России открыт завод, производящий роботов, которые делают сосиски

атизации и роботизации» Антон Томаров. Используются также российские скоростные промышленные дельта-роботы «Экстремум» со скоростью до 80 перекладок в минуту, как указано на сайте производителя
04.06.2025 Content AI и Pix Robotics заключили партнерское соглашение для развития решений в области автоматизации бизнес-процессов

оматизации переходит на новый уровень, где ключевым конкурентным преимуществом становится не просто роботизация, а интеллектуальная обработка информации, — отметила генеральный директор Content
03.06.2025 «Айсорс» и Pix Robotics объединяют усилия для развития цифровых решений в промышленности

Вертикально интегрированная компания «Айсорс» и российский разработчик экосистемы для среднего и крупного бизнеса Pix Robotics подписали меморандум о стратегическом партнёрстве. Стороны планируют развивать технологическое сотрудничество в области цифровизации промышленности, объединяя экспертизу и цифровые реш
02.06.2025 «Ашан» высвободил 100 тыс. рабочих часов благодаря RPA

ением человека, так и в автономном режиме. Об этом CNews сообщили представители «Ашан». Программные роботы не только выполняют рутину (операции по извлечению и занесению данных в различные сист
30.05.2025 К 2030 г. более трети операций на российских складах будут выполнять роботы или другие автоматизированные системы

ообщили представители ГК «Ориентир». Анар Дамиров, директор департамента автоматизированных систем ГК «Ориентир»: «Автоматизация помогает сократить потери, ускорить работу и убрать ненужные действия. Роботы берут на себя рутинные задачи: перемещают грузы, сортируют, комплектуют и отправляют заказы. Они участвуют в погрузке и разгрузке. Чаще всего используются конвейеры, автоматические тележ
28.05.2025 Инженеры-робототехники из Подмосковья создали робота-феникса

а обеспечивает подбрасывающее усилие до 9 тонн, а интегрированная гироскопическая система позволяет роботу восстанавливать положение после выполнения атакующих маневров. фото: «Битва роботов» И
28.05.2025 Университет «Иннополис» внедрит роботизированное оборудование для обучения студентов в регионах России

ниверситета «Иннополис». Rededucation — это линейка учебных ячеек, созданных на базе коллаборативных, промышленных роботов и адаптированных для подготовки кадров в области промышленной робототехники. Роботизированная ячейка оснащена функциями загрузки, выгрузки и перемещения объектов, а также работы с компьютерным зрением и конвейерными системами. Решения позволяют учащимся технических вузо
28.05.2025 «Яндекс»: пик интереса к домашним роботам пришелся на апрель 2025 г.: цены стартуют от 1500 рублей

ставленных в «Поиске». По результатам исследования, самым популярным типом таких устройств остаются роботы-пылесосы — на них приходится 85% всех запросов, связанных с бытовой робототехникой. На
26.05.2025 «Завод Роботов» запустил в серийное производство новую модель промышленного робота RusRobot GR-40

ости от времени обработки. В результате количество требуемых на производстве роботов сокращается, и роботизация участков и линий с длительным машинным временем обработки (от 10 минут и выше) ст
23.05.2025 PIX Robotics запускает «Летнюю школу» для будущих специалистов в области цифровых технологий

дут получать обратную связь от наставников в течении обучения. Программа школы включает три модуля: роботизация процессов (PIX RPA) — 21–25 июля 2025 г.; бизнес-аналитика и визуализация данных

23.05.2025 В апреле 2025 г. пробег складской техники достиг рекорда

веряют им не только линейные перемещения, но и более комплексные процессы. Исследование показывает: роботы справляются с этой нагрузкой, а рынок готов к масштабной автоматизации. Особенно важно
22.05.2025 Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 теперь доступна в Pro-версии

т местность на 360° по горизонтали и 59° по вертикали относительно горизонта. На основе этих данных робот составляет трехмерную карту участка с точностью до одного см. Робот-газонокосилк
22.05.2025 PIX Robotics запускает модель OEM лицензирования для платформы бизнес-аналитики PIX BI

PIX Robotics, разработчик решений для автоматизации и аналитики, объявляет о запуске модели лицензирования OEM для платформы бизнес-анализа PIX BI. Новая модель сотрудничества открывает возможности
19.05.2025 Роботы-доставщики станут полноправными участниками дорожного движения и получат номера

Новые участники дорожного движения Роботы-курьеры в России станут полноправными участниками дорожного движения — с номерами и ограничением скорости, пишет «Коммерсант». Им разрешат ездить по тротуарам и велодорожкам, ограничив м
19.05.2025 Программа для управления промышленными роботами вошла в реестр российского программного обеспечения

Программа для управления промышленными роботами, разработанная специалистами ООО «Русский Робот», прошла комплексную экспертизу и подтвердила соответствие критериям, установленным Мин
16.05.2025 Сергей Катырин: Льготное кредитование МСП в сфере станкостроения и робототехники поможет

Запущенная Минпромторгом России и Корпорацией МСП льготная кредитная программа для производителей в сфере станкостроения и робототехники будет способствовать расширению импортозамещения в данных сферах, заявил в рамках заседания совета директоров Корпорации МСП под председательством министра экономического развития
15.05.2025 Хозяева Astra Linux покупают производителя российских промышленных роботов

увеличилась до 640 млн руб. Technored Technored договорился с «Группой Астра» выстроить полный цикл роботизации на основе собственного ПО Аналитик инвестбанка Advance Capital Павел Терентьев оц
14.05.2025 «Группа Астра» и Technored будут развивать в России роботизацию полного цикла

ообщили представители «Группы Астра». Объединение усилий ИТ-компаний позволит выстроить полный цикл роботизации на основе собственного программного обеспечения: от проектирования, создания робо
13.05.2025 Промышленный шестиосевой робот-манипулятор RusRobot RR-120-2900 вошел в реестр российской промышленной продукции

ия в реестр (выдачи заключения) – 10 апреля 2025. Об этом CNews сообщили представители ООО «Русский Робот». Производитель робота-манипулятора RusRobot RR-120-2900 – ООО «Завод Роботов», разрабо
13.05.2025 Складские роботы Amazon медленно работают и портят товары

ы добраться до контейнеров. Исследователи Amazon считают, что, работая на верхних ярусах стеллажей, роботы могли бы на 4,5% улучшить показатели людей, избавив их от использования лестниц. Робот
12.05.2025 Создан первый в мире робот с чувством осязания. Он уже работает на складах

задач вроде сортировки или размещения товаров, например, в логистике Amazon. По информации Amazon, роботы Vulcan особенно эффективны для задач на верхних и нижних полках, снижая физическую наг
07.05.2025 В России созданы роботы с ИИ, способные проверять качество выпускаемых чипов

предоставляет лучшую статистику выявления дефектов по сравнению с визуальным контролем человека, а роботизация этих процессов обеспечит повторяемую точность результатов, прокомментировал доцен
07.05.2025 В МФТИ создали кинематику ног антропоморфного робота

ее продвинутой среди российских аналогов. Об этом CNews сообщили представители МФТИ. Антропоморфные роботы устроены по образу человека: у них есть две руки, две ноги, туловище и голова. В отлич
06.05.2025 Среди бизнеса растет спрос на роботизацию: компании ищут ответ на кадровый дефицит и рост операционных затрат

з участия человека при заданном уровне сервиса и операционных расходов. И конечно, легкая напольная роботизация трудоемких процессов, которая позволяет высвободить от 30 до 70% линейного персон
06.05.2025 5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными

Современные роботы-собаки могут похвастаться широким набором возможностей. Развлечение и игры. Если у вас
05.05.2025 На основе российского ИИ создан робот-аптекарь, работающий без продавца-человека

т обезболивающих до витаминов. По словам генерального директора Smart Engines Владимира Арлазарова, робот-фармацевт решает две ключевые задачи. Во-первых, он обеспечивает круглосуточный доступ

30.04.2025 Сахалин возглавит роботизацию Дальнего Востока

азработана комплексная дорожная карта развития отрасли. Эксперты единогласно признали, что массовая роботизация — необходимое условие для сохранения конкурентоспособности сахалинских предприяти

Публикаций - 5600, упоминаний - 9404

Робототехника и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 24909 211
Google LLC 11995 210
8543 192
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13376 178
Ростелеком 10002 155
SAP SE 5347 152
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3257 152
Promobot - Промобот 140 125
IBM - International Business Machines Corp 9481 116
Oracle Corporation 6766 116
Naumen - Наумен 655 108
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4213 102
Telegram Group 2269 100
Sony 6578 100
МегаФон 9380 99
Softline - Софтлайн 3025 98
PIX Robotics - Пикс Роботикс 119 98
Samsung Electronics 10396 96
Цифра ГК 2487 86
Intel Corporation 12339 86
Apple Inc 12310 84
Amazon Inc - Amazon.com 3056 81
VK - Mail.ru Group 3489 79
UIPath 106 79
Крок - Croc 1787 76
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2193 73
Ростех - Автоматика Концерн 1681 70
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 70
Meta Platforms - Facebook 4478 67
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 66
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5068 64
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8958 56
Nvidia Corp 3586 53
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 343 51
Diasoft - Диасофт 943 51
Amazon - iRobot 58 51
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7739 377
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 164
РЖД - Российские железные дороги 1947 101
Почта России ПАО 2176 100
Лента - Сеть розничной торговли 2165 87
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1083 83
Газпром нефть 645 82
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 81
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 76
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 474 70
Альфа-Банк 1804 69
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2548 63
ГПБ - Газпромбанк 1114 61
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1266 61
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 404 60
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 59
Газпром ПАО 1375 57
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 56
МКБ - Московский кредитный банк 584 53
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 524 53
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1185 53
Honda Motor Company - HND 235 48
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 47
Dubai Mall - Дубай Молл 51 47
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 47
ПСБ - Промсвязьбанк 873 46
LEGO 249 45
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 935 44
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 489 44
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Северсталь ПАО - Severstal 510 43
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Ингосстрах СПАО 439 41
Русагро Группа Компаний 302 41
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 34
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6313 32
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 26
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 25
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 753 21
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 20
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1457 17
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 363 15
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 15
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 14
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 10 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 461 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 530 8
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 8
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 7
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 31 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 226 6
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 5
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 57 4
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 4
ГосИнформСистемы 137 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1031 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 127 4
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 4
Единая Россия - Политическая партия 305 4
PEX Network - Process Excellence Network 13 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 223 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 307 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 46 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 3
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5819 2279
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15465 1880
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 1835
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68982 1565
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32247 1520
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21146 985
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12435 676
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22026 629
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13958 624
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5419 615
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29447 608
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8963 589
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6978 553
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25038 545
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4783 523
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10799 518
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3087 493
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5916 467
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16348 442
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3153 426
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7166 380
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12929 374
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30776 365
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3466 356
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24843 340
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11673 335
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4125 332
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12993 329
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26191 322
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3575 317
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1700 315
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11957 313
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25011 303
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16428 289
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2143 288
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3021 286
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9914 274
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5652 263
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9894 263
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11837 260
Google Android 14349 158
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1229 155
Linux OS 10317 150
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5505 138
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5053 127
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1471 120
Microsoft Windows 15989 105
PIX Robotics - PIX RPA Platform 87 86
Microsoft Office 3838 82
Apple iOS 8008 79
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 721 77
Microsoft Windows 2000 8664 77
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 542 74
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1832 66
Oracle Java - язык программирования 3173 63
Apple iPhone 6 4863 59
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4767 58
Python - высокоуровневый язык программирования 1027 51
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 60 51
OpenAI ChatGPT 415 49
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 378 48
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 767 47
Depositphotos - фотобанк 422 47
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 46
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 534 44
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1362 44
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2127 43
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 42 42
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3347 42
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 423 42
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2814 41
Google YouTube - Видеохостинг 2828 41
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 63 40
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1142 39
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 156 39
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 781 38
Примо РПА - Primo RPA 40 38
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 450 38
Microsoft Azure 1432 36
Новые облачные технологии - МойОфис 827 36
Путин Владимир 3256 105
Кивокурцев Олег 92 84
Фролов Павел 84 56
Шадаев Максут 1063 46
Попов Сергей 141 41
Сергунина Наталья 369 38
Борченко Павел 43 35
Медведев Дмитрий 1657 33
Теплицкий Дмитрий 73 33
Гришин Дмитрий 209 32
Глазков Александр 145 32
Чаркин Евгений 299 31
Натрусов Артем 295 30
Дегтев Геннадий 267 29
Мишустин Михаил 700 28
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 369 28
Кривозубов Павел 27 27
Чернышенко Дмитрий 573 27
Шпак Василий 245 27
Врацкий Андрей 145 27
Иванов Михаил 107 26
Ускова Ольга 168 25
Казарин Станислав 175 25
Мельникова Алиса 96 25
Абакумов Евгений 206 25
Овчинский Владислав 229 25
Ефимов Альберт 43 24
Кирьянова Александра 140 24
Панченко Иван 152 23
Коптелов Андрей 111 22
Кабаков Ярослав 61 22
Сергеев Сергей 143 22
Трефилов Алексей 45 21
Ульянов Николай 127 20
Греф Герман 450 20
Савицкий Андрей 33 20
Южаков Алексей 27 20
Сотин Денис 216 20
Демидов Сергей 127 19
Сирота Юрий 67 19
Россия - РФ - Российская федерация 150346 2921
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52704 848
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44457 796
Япония 13389 420
Европа 24426 391
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17579 386
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17978 319
Земля - планета Солнечной системы 10484 296
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 223
Германия - Федеративная Республика 12803 214
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13425 189
Южная Корея - Республика 6746 147
Азия - Азиатский регион 5630 123
Солнце - звезда Солнечной системы 5272 116
США - Калифорния 4684 115
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1536 105
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7800 102
Франция - Французская Республика 7912 100
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1302 93
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4021 91
Беларусь - Белоруссия 5866 90
Индия - Bharat 5564 88
Канада 4929 83
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1497 79
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2926 77
Казахстан - Республика 5675 77
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 73
Италия - Итальянская Республика 4391 69
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1555 69
Финляндия - Финляндская Республика 3632 66
Сингапур - Республика 1877 66
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3555 66
Испания - Королевство 3739 64
Россия - УФО - Екатеринбург 4112 63
Россия - СФО - Новосибирск 4469 63
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3047 61
Израиль 2761 60
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 584 60
Ближний Восток 2991 56
Япония - Токио 999 55
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30494 1276
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CNews - ZOOM.CNews 1850 37
Коммерсантъ - Издательский дом 2002 36
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11324 36
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5960 34
Ведомости 1094 28
TAdviser - Центр выбора технологий 409 24
CNews RND - R&D.CNews 2273 22
Bloomberg 1330 21
AP - Associated Press 2006 21
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1029 20
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 843 19
Forbes - Форбс 868 18
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 295 18
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 16
Phys.org 972 15
NYT - The New York Times 1066 12
Российская газета 274 12
Nature 815 12
Washington Profile 142 12
РИА Новости 951 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 82 11
Известия ИД 663 11
Business Insider - Бизнес инсайдер 247 11
ScienceDaily 400 11
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 11
Wikipedia - Википедия 538 10
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 179 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 656 8
Ananova 250 8
Чудо техники 60 8
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1230 7
Silicon.com 364 7
Crunchbase 74 7
The Guardian - Британская газета 371 7
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 6
Vnunet 224 6
Physical Review Letters 150 6
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3330 152
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 735 52
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 341 26
Forrester Research 824 22
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Markets&Markets Research 113 14
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 233 11
Frost & Sullivan 203 10
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ABI Research 234 9
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 8
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 121 7
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 7
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1038 7
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 77 6
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Mordor Intelligence 30 5
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Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 17 4
INFOLine-Аналитика 60 4
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 10 4
Research and Markets 25 4
Future Workplace 4 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 137 4
Microsoft Research 139 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 341 4
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 3
IBM Research 108 3
World Robotics Survey 3 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 3
Tractica 7 3
S&P 500 560 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 79
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1173 75
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1016 73
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 277 59
РАН - Российская академия наук 1943 54
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1578 46
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 899 46
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 478 35
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 634 35
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 199 34
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 395 32
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 373 31
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 622 31
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 326 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 445 27
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 137 27
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 246 25
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 154 23
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 262 19
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 230 19
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 229 19
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 235 18
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 570 17
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 288 17
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 402 16
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 203 16
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 124 16
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 186 16
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 92 15
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 14
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 14
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 14
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 14
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 14
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 14
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 196 13
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 184 12
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 248 12
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 12
Московский Политех - Московский политехнический университет 76 12
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Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 19
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 13
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 12
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 149 12
Битва роботов 13 12
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