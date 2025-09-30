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Робототехника Роботизация Robotic Governance Робототехнические системы, комплексы
- Коллаборативный робот - кобот - Collaborative robot - cobot
- Робототехника промышленная - Промышленная роботизация
- Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot
- Мехатроника
- Robotics Management System - Системы управления роботами
- Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device - Роботы телеприсутствия
УПОМИНАНИЯ
|30.09.2025
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Роботизация бизнес-процессов 2025
Рынок переживает настоящий RPA-бум. Изначально роботы создавались как замена конкретных пользователей. Потом с их помощью начали автоматизир
|30.06.2025
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Wheelies выпустил на российский рынок автономную платформу для управления БПЛА и роботизированными системами
идео с камеры, отслеживать телеметрию и видеть распознанные объекты через веб-интерфейс с любого устройства и из любой точки мира. «Мы строим не просто платформу, а фундамент для новой эры автономной робототехники — где дроны и наземные машины действуют без вмешательства человека, принимают решения на лету с помощью встроенного искусственного интеллекта и становятся настоящими участниками ц
|27.06.2025
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В России создали консорциум для разработки и внедрения инновационных решений в области гиперавтоматизации
планируется реализовать и интегрировать ИТ-решения для предприятий топливно-энергетического комплекса, развивать корпоративную культуру интеллектуальной автоматизации и тиражировать новые практики в роботизации бизнес-процессов. Соглашение о формировании технологического профессионального сообщества подписали 26 июня 2025 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».
|26.06.2025
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В «Перекрестке» появились роботы-бариста
Торговая сеть «Перекресток» начала тестировать размещение роботов-бариста в кафе Select. Роботы появились в торговом центре «Афимолл Сити» на Пресненской набережной и в торговом цент
|26.06.2025
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«Иркутский авиационный завод» успешно внедряет программных роботов Sherpa RPA для автоматизации бизнес-процессов
рование производства и поддержки информационных систем. Об этом CNews сообщили представители Sherpa Robotics. В отделе кадров внедрен программный робот для автоматического заполнения отчетности
|26.06.2025
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PIX Robotics представляет обновленную платформу автоматизации процессов PIX RPA 3.0
Компания PIX Robotics объявляет о выпуске нового релиза платформы PIX RPA 3.0 — решения для автоматизации бизнес-процессов. Оно сочетает в себе функционал для разработчиков, простое управление для бизнес-по
|25.06.2025
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Ecovacs Robotics разработал свою нейросеть
Производитель бытовой робототехники Ecovacs Robotics разработал собственную нейросеть YIKO GPT, которая оптимизирует голосовое управление
|19.06.2025
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На площадке ОЭЗ в Челябинской области запустят роботизированные производства
итогам переговоров подписаны два соглашения, направленные на развитие промышленности и промышленной роботизации в Челябинской области. Об этом CNews сообщили представители RusRobot. В рамках ре
|19.06.2025
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Анатолий Гарбузов: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы подписал соглашения с тремя компаниями ОЭЗ Москвы о сотрудничестве в сфере развития станкостроения и робототехники
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы подписал соглашение с компаниями «Технорэд, «Лассард и «Некс-Т» о сотрудничестве в целях развития станкостроения и робототехники в городе Москве. Об этом сообщил Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов. «Подписанное согла
|18.06.2025
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Робот-хирург из Индии совершил первую операцию на сердце. Его создатели хотят вытеснить американцев с рынка
Первая операция Роботы-хирурги из Индии совершили первую операцию на сердце, пишет The Robot Report. Производ
|17.06.2025
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В системе речевой аналитики VS Robotics появилась функциональность работы с LLM
Компания-разработчик ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») представила новую функциональность системы речевой аналитики – интерфейс для работы с большими языковыми моделями, который позволяет интегрировать любую LLM. О
|17.06.2025
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В России выделят по 319 млн рублей на открытие новых центров промышленной робототехники
енной робототехнике, включая разработку и внедрение технологий, аудит предприятий для оценки уровня роботизации, а также организацию мероприятий для повышения показателя плотности роботизаци
|17.06.2025
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Cognitive Pilot привлекла 0,9 млрд руб. для масштабирования автономных решений на базе ИИ
изводства достигает 28%. Мы решаем ее при помощи роботизированных систем с ИИ Cognitive Pilot. Так, роботизация агропроцессов на базе наших технологий позволяет кратно увеличить эффективность с
|11.06.2025
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В России открыт завод, производящий роботов, которые делают сосиски
атизации и роботизации» Антон Томаров. Используются также российские скоростные промышленные дельта-роботы «Экстремум» со скоростью до 80 перекладок в минуту, как указано на сайте производителя
|04.06.2025
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Content AI и Pix Robotics заключили партнерское соглашение для развития решений в области автоматизации бизнес-процессов
оматизации переходит на новый уровень, где ключевым конкурентным преимуществом становится не просто роботизация, а интеллектуальная обработка информации, — отметила генеральный директор Content
|03.06.2025
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«Айсорс» и Pix Robotics объединяют усилия для развития цифровых решений в промышленности
Вертикально интегрированная компания «Айсорс» и российский разработчик экосистемы для среднего и крупного бизнеса Pix Robotics подписали меморандум о стратегическом партнёрстве. Стороны планируют развивать технологическое сотрудничество в области цифровизации промышленности, объединяя экспертизу и цифровые реш
|02.06.2025
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«Ашан» высвободил 100 тыс. рабочих часов благодаря RPA
ением человека, так и в автономном режиме. Об этом CNews сообщили представители «Ашан». Программные роботы не только выполняют рутину (операции по извлечению и занесению данных в различные сист
|30.05.2025
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К 2030 г. более трети операций на российских складах будут выполнять роботы или другие автоматизированные системы
ообщили представители ГК «Ориентир». Анар Дамиров, директор департамента автоматизированных систем ГК «Ориентир»: «Автоматизация помогает сократить потери, ускорить работу и убрать ненужные действия. Роботы берут на себя рутинные задачи: перемещают грузы, сортируют, комплектуют и отправляют заказы. Они участвуют в погрузке и разгрузке. Чаще всего используются конвейеры, автоматические тележ
|28.05.2025
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Инженеры-робототехники из Подмосковья создали робота-феникса
а обеспечивает подбрасывающее усилие до 9 тонн, а интегрированная гироскопическая система позволяет роботу восстанавливать положение после выполнения атакующих маневров. фото: «Битва роботов» И
|28.05.2025
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Университет «Иннополис» внедрит роботизированное оборудование для обучения студентов в регионах России
ниверситета «Иннополис». Rededucation — это линейка учебных ячеек, созданных на базе коллаборативных, промышленных роботов и адаптированных для подготовки кадров в области промышленной робототехники. Роботизированная ячейка оснащена функциями загрузки, выгрузки и перемещения объектов, а также работы с компьютерным зрением и конвейерными системами. Решения позволяют учащимся технических вузо
|28.05.2025
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«Яндекс»: пик интереса к домашним роботам пришелся на апрель 2025 г.: цены стартуют от 1500 рублей
ставленных в «Поиске». По результатам исследования, самым популярным типом таких устройств остаются роботы-пылесосы — на них приходится 85% всех запросов, связанных с бытовой робототехникой. На
|26.05.2025
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«Завод Роботов» запустил в серийное производство новую модель промышленного робота RusRobot GR-40
ости от времени обработки. В результате количество требуемых на производстве роботов сокращается, и роботизация участков и линий с длительным машинным временем обработки (от 10 минут и выше) ст
|23.05.2025
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PIX Robotics запускает «Летнюю школу» для будущих специалистов в области цифровых технологий
дут получать обратную связь от наставников в течении обучения. Программа школы включает три модуля: роботизация процессов (PIX RPA) — 21–25 июля 2025 г.; бизнес-аналитика и визуализация данных
|23.05.2025
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В апреле 2025 г. пробег складской техники достиг рекорда
веряют им не только линейные перемещения, но и более комплексные процессы. Исследование показывает: роботы справляются с этой нагрузкой, а рынок готов к масштабной автоматизации. Особенно важно
|22.05.2025
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Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 теперь доступна в Pro-версии
т местность на 360° по горизонтали и 59° по вертикали относительно горизонта. На основе этих данных робот составляет трехмерную карту участка с точностью до одного см. Робот-газонокосилк
|22.05.2025
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PIX Robotics запускает модель OEM лицензирования для платформы бизнес-аналитики PIX BI
PIX Robotics, разработчик решений для автоматизации и аналитики, объявляет о запуске модели лицензирования OEM для платформы бизнес-анализа PIX BI. Новая модель сотрудничества открывает возможности
|19.05.2025
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Роботы-доставщики станут полноправными участниками дорожного движения и получат номера
Новые участники дорожного движения Роботы-курьеры в России станут полноправными участниками дорожного движения — с номерами и ограничением скорости, пишет «Коммерсант». Им разрешат ездить по тротуарам и велодорожкам, ограничив м
|19.05.2025
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Программа для управления промышленными роботами вошла в реестр российского программного обеспечения
Программа для управления промышленными роботами, разработанная специалистами ООО «Русский Робот», прошла комплексную экспертизу и подтвердила соответствие критериям, установленным Мин
|16.05.2025
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Сергей Катырин: Льготное кредитование МСП в сфере станкостроения и робототехники поможет
Запущенная Минпромторгом России и Корпорацией МСП льготная кредитная программа для производителей в сфере станкостроения и робототехники будет способствовать расширению импортозамещения в данных сферах, заявил в рамках заседания совета директоров Корпорации МСП под председательством министра экономического развития
|15.05.2025
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Хозяева Astra Linux покупают производителя российских промышленных роботов
увеличилась до 640 млн руб. Technored Technored договорился с «Группой Астра» выстроить полный цикл роботизации на основе собственного ПО Аналитик инвестбанка Advance Capital Павел Терентьев оц
|14.05.2025
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«Группа Астра» и Technored будут развивать в России роботизацию полного цикла
ообщили представители «Группы Астра». Объединение усилий ИТ-компаний позволит выстроить полный цикл роботизации на основе собственного программного обеспечения: от проектирования, создания робо
|13.05.2025
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Промышленный шестиосевой робот-манипулятор RusRobot RR-120-2900 вошел в реестр российской промышленной продукции
ия в реестр (выдачи заключения) – 10 апреля 2025. Об этом CNews сообщили представители ООО «Русский Робот». Производитель робота-манипулятора RusRobot RR-120-2900 – ООО «Завод Роботов», разрабо
|13.05.2025
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Складские роботы Amazon медленно работают и портят товары
ы добраться до контейнеров. Исследователи Amazon считают, что, работая на верхних ярусах стеллажей, роботы могли бы на 4,5% улучшить показатели людей, избавив их от использования лестниц. Робот
|12.05.2025
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Создан первый в мире робот с чувством осязания. Он уже работает на складах
задач вроде сортировки или размещения товаров, например, в логистике Amazon. По информации Amazon, роботы Vulcan особенно эффективны для задач на верхних и нижних полках, снижая физическую наг
|07.05.2025
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В России созданы роботы с ИИ, способные проверять качество выпускаемых чипов
предоставляет лучшую статистику выявления дефектов по сравнению с визуальным контролем человека, а роботизация этих процессов обеспечит повторяемую точность результатов, прокомментировал доцен
|07.05.2025
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В МФТИ создали кинематику ног антропоморфного робота
ее продвинутой среди российских аналогов. Об этом CNews сообщили представители МФТИ. Антропоморфные роботы устроены по образу человека: у них есть две руки, две ноги, туловище и голова. В отлич
|06.05.2025
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Среди бизнеса растет спрос на роботизацию: компании ищут ответ на кадровый дефицит и рост операционных затрат
з участия человека при заданном уровне сервиса и операционных расходов. И конечно, легкая напольная роботизация трудоемких процессов, которая позволяет высвободить от 30 до 70% линейного персон
|06.05.2025
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5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными
Современные роботы-собаки могут похвастаться широким набором возможностей. Развлечение и игры. Если у вас
|05.05.2025
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На основе российского ИИ создан робот-аптекарь, работающий без продавца-человека
т обезболивающих до витаминов. По словам генерального директора Smart Engines Владимира Арлазарова, робот-фармацевт решает две ключевые задачи. Во-первых, он обеспечивает круглосуточный доступ
|30.04.2025
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Сахалин возглавит роботизацию Дальнего Востока
азработана комплексная дорожная карта развития отрасли. Эксперты единогласно признали, что массовая роботизация — необходимое условие для сохранения конкурентоспособности сахалинских предприяти
Робототехника и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3256 105
|Кивокурцев Олег 92 84
|Фролов Павел 84 56
|Шадаев Максут 1063 46
|Попов Сергей 141 41
|Сергунина Наталья 369 38
|Борченко Павел 43 35
|Медведев Дмитрий 1657 33
|Теплицкий Дмитрий 73 33
|Гришин Дмитрий 209 32
|Глазков Александр 145 32
|Чаркин Евгений 299 31
|Натрусов Артем 295 30
|Дегтев Геннадий 267 29
|Мишустин Михаил 700 28
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 369 28
|Кривозубов Павел 27 27
|Чернышенко Дмитрий 573 27
|Шпак Василий 245 27
|Врацкий Андрей 145 27
|Иванов Михаил 107 26
|Ускова Ольга 168 25
|Казарин Станислав 175 25
|Мельникова Алиса 96 25
|Абакумов Евгений 206 25
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|Ефимов Альберт 43 24
|Кирьянова Александра 140 24
|Панченко Иван 152 23
|Коптелов Андрей 111 22
|Кабаков Ярослав 61 22
|Сергеев Сергей 143 22
|Трефилов Алексей 45 21
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|Греф Герман 450 20
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