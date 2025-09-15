«Авито Авто»: количество автомобилей с роботизированными коробками передач выросло в 1,7 раза за год

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению на новые автомобили с роботизированной коробкой передач и интерес пользователей платформы к ним в 2025 г. Оказалось, что на машины с РКПП пришлась почти половина всех объявлений, а по сравнению с январем-августом 2024 г. число предложений с такими автомобилями выросло на 66,1%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Авто», среди моделей, которые доступны с разными вариантами трансмиссии, РКПП наиболее востребована у покупателей Jetour T2 (в 90% случаев пользователи интересуются именно такими модификациями кроссовера), Chery Tiggo 7 Pro Max (82,2%), Chery Tiggo 4 (80,5%), EXEED RX (73,4%) и EXEED TXL (68,9%).

Среди всех автомобилей, оснащенных «роботом», пользователи больше всего интересовались машинами марок Chery (19,1%), Haval (17,3%), Changan (14,3%), Jetour (11,7%) и Geely (7,1%). Самыми востребованными моделями стали Jetour Dashing (7,3%), HAVAL Jolion (6,2%), Chery Tiggo 7 Pro Max (5,3%), Changan CS35 Plus (3,6%) и Belgee X50 (3,2%).

По динамике интереса в сравнении с прошлым годом лидируют авто марок SWM (более чем в 10 раз), GAC (+72,2%), Belgee (+59,9%), Jetour (+35,3%) и Chery (+34,5%). Среди моделей пользователи платформы стали уделять больше внимания Jetour Dashing (в 2,1 раза), Haval F7 (+61%), Haval H3 (+49,4%), Belgee X50 (+42,3%) и Haval M6 (+5,9%).

При этом доля новых автомобилей с РКПП в общем количестве объявлений на платформе в январе-августе 2025 года составила 48,4% (+4,5 п.п. за год). Четверть предложения пришлась на машины марки Haval (24,6%), еще 17,8% – Chery и 16,1% – Changan. Суммарно эта тройка заняла 58,5% среди всех предложений с «роботами» на «Авито Авто». В топ-5 также вошли Belgee (9%) и Geely (8%). Среди моделей по числу объявлений лидируют Haval Jolion (10,2%), Belgee X50 (6,7%), Chery Tiggo 7 Pro Max (5,1%), Haval F7 (4,4%) и Changan CS35 Plus (3,8%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее заметно выросло предложение среди авто марок GAC (в nhb раза), SWM (в 2,1 раза) и Belgee (в lsd раза) – во многом на динамике сказывается эффект низкой базы. Среди моделей по динамике предложения лидируют Haval F7 (в 2,2 раза), Haval H3 (+94,1%) и Belgee X50 (+53,4%). Все три модели в 2024 г. входили в топ-15 по числу объявлений, а в этом – уже в топ-10.

«Основным драйвером роста предложения на автомобили с роботизированными коробками передач является расширение модельных линеек китайских брендов, адаптированных под российский рынок. В последнее время автоконцерны из Поднебесной делают ставку именно на этот тип трансмиссии. Автовладельцы же, по мере совершенствования технологий, оценили комфорт и экономичность таких “коробок”. Поэтому в ближайшие годы доля моделей с РКПП, вероятно, будет только расти. Разобраться во всех особенностях машин с разными видами трансмиссии не всем легко, и, чтобы определиться с выбором, можно воспользоваться сервисом Селект, где помощь в подборе бесплатно оказывают опытные эксперты», – сказал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито».