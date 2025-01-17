Great Wall Motors - Haval - Хавейл

HAVAL («Хавейл») — автомобильный бренд компании Great Wall Motor, созданный в 2013 году. ООО «Хавейл Мотор Рус», эксклюзивный дистрибьютор автомобилей и запчастей HAVAL, осуществляет свою деятельность с февраля 2014 года, первый официальный дилерский центр HAVAL открылся в Москве в июне 2015 года. В 2021 году в России действует 107 дилерских центров. Суммарный объем продаж HAVAL в России приближается к 70 000 автомобилей.