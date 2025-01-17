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Great Wall Motors Haval Хавейл

Great Wall Motors - Haval - Хавейл

HAVAL («Хавейл») — автомобильный бренд компании Great Wall Motor, созданный в 2013 году. ООО «Хавейл Мотор Рус», эксклюзивный дистрибьютор автомобилей и запчастей HAVAL, осуществляет свою деятельность с февраля 2014 года, первый официальный дилерский центр HAVAL открылся в Москве в июне 2015 года. В 2021 году в России действует 107 дилерских центров. Суммарный объем продаж HAVAL в России приближается к 70 000 автомобилей. 


17.01.2025 «Авито Авто»: интерес к новым авто в декабре вырос на 40% 1
16.01.2025 «Делимобиль» расширяет парк автомобилей Haval и становится авторизованным сервисным партнером бренда 1
27.12.2024 «Авито Авто»: предложение на новые авто за год выросло на 45,3% 1
27.12.2024 В Calltouch назначен генеральный директор 1
15.11.2024 Карты живут людьми: 2ГИС представил новые возможности геосервиса для пользователей 1
15.11.2024 «Делимобиль» выяснил, насколько российские водители готовы к поездкам на китайских автомобилях 1
04.10.2024 ДИТ Москвы закупает софт компании Positive Technologies и платформы визуализации. Поставщики уже выбраны 1
13.09.2024 «Авито» сделала бесплатной экономящую деньги услугу для автомобилистов. Но только в Москве 1
05.09.2024 «Авито Авто»: за год спрос на новые иномарки вырос более чем на треть 1
27.08.2024 Федеральный автохолдинг «КлючАвто» и сервис «Авто» в «Т-Банке» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
02.08.2024 «Яндекс Такси» пересаживается на Lada. Пока куплено 5 тыс. машин 1
25.04.2024 «Хун-ци» или «Хончи»? «Авто.ру» поможет запомнить правильные названия китайских автомобилей 1
10.11.2023 Китайский завод Haval отзывает в России 55 тыс. автомобилей, чтобы поставить на них «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
15.12.2022 Голосовой робот МТТ ускорил опросы владельцев автомобилей Haval в 10 раз 4
11.11.2022 «Ключавто» обновил мобильное приложение для клиентов 1
31.10.2022 «Тинькофф» запустил платформу по продаже автомобилей по цене производителя 1
13.09.2022 «Яндекс драйв» обновляет парк каршеринга в Петербурге и Сочи 1
24.12.2021 Belkacar и Haval объявили о начале сотрудничества 1
22.09.2021 МТС подключила автомобили Haval к интернету вещей 1
07.12.2020 Tegrus развернул ИТ-инфраструктуру и создал ЦОД для завода Haval 2
22.11.2019 Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T. Цены 1
06.10.2016 PDC Logistics оптимизировала управление складским комплексом с помощью Infor SCE 1
08.07.2015 Tegrus построила СКС в представительстве китайского автопроизводителя Haval 1
08.06.2015 Автосалон «Север Авто Моторс» автоматизирован на базе решения «1С-Раруса» 1

Публикаций - 24, упоминаний - 28

Great Wall Motors и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 4
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
8213 2
Xiaomi 1732 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Huawei 3932 1
1С-Рарус 887 1
Infor - infor business AG 240 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Hyperline - Гиперлайн 9 1
BICC Brand-Rex 9 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Apple Inc 12099 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
Calltouch - Колтач Солюшнс 20 1
Ростелеком 9699 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 25 5
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 26 4
Changan Automobile Group 21 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 3
Toyota - Lexus 71 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 3
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 10 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 2
Renault Groupe 158 2
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Chery Group - Jaecoo 7 2
ЛТ Менеджмент - LT Management 6 1
Volkswagen - Traton - MAN Truck & Bus - МАН Трак энд Бас 4 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
BMW Group 446 1
Bentley Motors 71 1
Ford 411 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Exeed 7 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation - MFTBC 5 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 1
HONGQI - Хончи 4 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 11 1
ВТБ Лизинг 68 1
Сочи Парк 10 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
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