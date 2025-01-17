Great Wall Motors Haval Хавейл
HAVAL («Хавейл») — автомобильный бренд компании Great Wall Motor, созданный в 2013 году. ООО «Хавейл Мотор Рус», эксклюзивный дистрибьютор автомобилей и запчастей HAVAL, осуществляет свою деятельность с февраля 2014 года, первый официальный дилерский центр HAVAL открылся в Москве в июне 2015 года. В 2021 году в России действует 107 дилерских центров. Суммарный объем продаж HAVAL в России приближается к 70 000 автомобилей.
Great Wall Motors и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7339 4
|Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
|1С 8213 2
|Xiaomi 1732 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
|Huawei 3932 1
|1С-Рарус 887 1
|Infor - infor business AG 240 1
|МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
|Hyperline - Гиперлайн 9 1
|BICC Brand-Rex 9 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
|Apple Inc 12099 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
|Calltouch - Колтач Солюшнс 20 1
|Ростелеком 9699 1
|Михайлов Алекcандр 1 1
|Попов Вячеслав 4 1
|Мартынов Дмитрий 37 1
|Аветисян Армен 47 1
|Никитин Иван 6 1
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