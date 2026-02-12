Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190470
ИКТ 14698
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26593
Персоны 82792
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1272
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Попов Вячеслав


СОБЫТИЯ


12.02.2026 Wildberries тестирует дешевую китайскую технику для обновления парка ПК 1
07.05.2024 Власти хотят актуализировать в России стандарты электроники, принятые в СССР 2
07.12.2020 Tegrus развернул ИТ-инфраструктуру и создал ЦОД для завода Haval 1
09.06.2016 «Аренда 1С» помогает «Эвересту» оперативно обрабатывать заказы 1
29.04.2011 Москвичей защитили от радиоточек 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Попов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
9113 1
1С-Рарус 941 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 371 1
BICC Brand-Rex 9 1
Huawei 4288 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2741 1
ТЭК Эверест 2 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 55 1
Great Wall Motors 5 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 372 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3516 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23219 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13397 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5414 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16678 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9873 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73800 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3749 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3192 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1842 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1376 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 529 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4692 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 332 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1011 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2246 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2876 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12077 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1168 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 190 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3945 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 102 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 1
1С:CRM 76 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 661 1
1С:Аренда 14 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 471 1
Михайлов Алекcандр 1 1
Гуськов Антон 43 1
Зажигалкин Александр 5 1
Тетушкин Дмитрий 1 1
Левчук Илья 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 158396 3
Гималаи - Джомолунгма - Эверест - Mount Everest - высочайшая вершина Земли 28 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 1
Южная Корея - Республика 6879 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46108 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53590 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3800 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 732 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5907 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5912 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5301 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 230 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 247 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 357 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 464 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3261 1
Ведомости 1297 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1301 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419048, в очереди разбора - 726238.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще