Новый продукт разработки «1С-Рарус» автоматизирует такси и аренду автомобилей Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение для повышения операционной эффективности и управ

«1С-Рарус» на 15% ускорила обработку заказов в группе компаний «Римера» «1С-Рарус» выстроила единый контур продаж для группы компаний «Римера». На 15% ускорена обрабо

«1С-Рарус» помог «АСК-Контракт» усовершенствовать учет импортных поставок и автосервиса Поставщик автозапчастей и сервисных услуг «АСК‑Контракт» совместно с «1С-Рарус» внедрили отраслевое решение «Альфа‑Авто: Автосервис+Автозапчасти Корп, ред. 6». Авт

«1С-Рарус» помог Smartlink повысить эффективность торговли на маркетплейсах «1С-Рарус» настроил интеграцию «1С:Управление торговлей» с маркетплейсами. Это позволило обесп

«1С-Рарус» внедрила ERP-систему для производства высокотехнологичной электроники в компании «Континент» Компания «1С-Рарус» объявила о завершении проекта цифровой трансформации производства и сервисного обсл

«1С-Рарус» внедрила онлайн-мониторинг производства колес Kronprinz ендом Kronprinz, перешла с зарубежной ERP-системы на «1С:ERP Управление предприятием». Совместно с «1С-Рарус» введен онлайн-мониторинг работы оборудования, простоев и выпуска продукции. На 75%

«1С Рарус» и «Авентин Сервис» внедрили систему управления тысячей домофонов с мобильным приложением для мастеров всей России в поисках решения под нашу специфику. В итоге остановились на отраслевом разработчике "1С-Рарус" — и не прогадали. Команда сделала именно то, что нам было нужно: единую систему, в

«1С-Рарус» модернизировал и расширил систему электронного документооборота в НИЦ «Курчатовский институт» ельности труда сотрудников, интенсивно работающих с системой. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». НИЦ «Курчатовский институт» объединяет более 7 тыс. человек. В структуру Центра вх

«1С-Рарус» объединил мастер-данные 10 юрлиц Ижевского радиозавода в единый контур «1С» отчетности и уровень информационной безопасности предприятия. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». АО «Ижевский радиозавод» — группа приборостроительных компаний, реализующая россий

«1С-Рарус» за полтора месяца внедрил ERP-систему на новом заводе бытовой химии «Альмикс» «1С-Рарус» внедрил «1С:ERP Управление предприятием» на новом предприятии бытовой химии «Альмик

«1С-Рарус» перевел Минтруда и социальной защиты Республики Марий Эл на «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2.0» «1С-Рарус» модернизировал систему бюджетного учета и распорядительских функций Министерства тр

«1С-Рарус» внедрил кадровый электронный документооборот для 1 800 сотрудников заводов Solopharm «1С-Рарус» перевел HR-процессы фармацевтического производителя в единый цифровой контур. Испол

«1С-Рарус» за 1 месяц внедрил систему обязательной маркировки на фабрике «Невский десерт» шей фирмой 8» внедрена система обязательной маркировки продукции фабрики «Невский десерт». Команда «1С-Рарус» за один месяц интегрировала с «1С» производственное и видеооборудование и настроила

«1С-Рарус» модернизировал систему регламентированного учета в «Самарской сетевой компании» «Самарская сетевая компания» совместно с «1С-Рарус» перевела регламентированный учет с «1С:Управление производственным предприятием» на

«1С-Рарус» и фирма «1С» выпустили новое решение «1С:УНФ. Управление пищевым производством» Центр разработки «1С-Рарус» совместно с фирмой «1С» объявляет о начале продаж решения для небольших и средних п

«1С-Рарус» ускорил бюджетирование на Ижевском радиозаводе с «1С:Корпорация» Ижевский радиозавод и «1С-Рарус» завершили внедрение централизованной системы бюджетирования и финансового планирова

«1С-Рарус» провел реинжиниринг процессов пищевого производства «Пижанка» «1С-Рарус» завершил проект реинжиниринга и комплексной автоматизации бизнес-процессов компании

«1С-Рарус» в Ростове-на-Дону подтвердил статус «Центр сопровождения 1С» В марте офис «1С-Рарус» в Ростове-на-Дону прошел плановый аудит фирмы «1С» и подтвердил статус «Центр сопро

«1С-Рарус» расширил возможности коммуникаций и обновил интерфейсы в «1С:CRM» «1С-Рарус» совместно с фирмой «1С» развивает линейку решений «1С:CRM». Новые инструменты помог

«1С-Рарус» трансформировал продажи в холдинге United Elements с «1С:CRM» «1С-Рарус» автоматизировал продажи и управление проектами в холдинге United Elements, входящем

«1С-Рарус» автоматизировал производство строительного холдинга «Брусника» «1С-Рарус Екатеринбург» (ранее «ЕРП Центр») автоматизировал планирование, обеспечение, диспетчирование производственных процессов и управленческого учета промышленных предприятий ГК «Брусника».

CRM-решения «1С-Рарус» вошли в тройку лидеров рейтинга CNews RM-систем. В тройке лидеров — линейка решений «1С:CRM» совместной разработки фирмы «1С» и компании «1С-Рарус». Эксперты отметили технологические возможности программ, развитие ИИ-модулей, урове

«1С-Рарус» автоматизировала документооборот и оценку поставщиков на Ижевском радиозаводе рота и оценки поставщиков на базе комплекса решений «1С:Корпорация». Проект реализован совместно с «1С-Рарус» и охватил 10 юридических лиц предприятия с автоматизацией 1,500 рабочих мест. Внедр

«1С-Рарус» ускорил процедуры закупок в «Самарской сетевой компании» Самарский офис «1С-Рарус» создал цифровую систему управления закупками на базе «1С:Управление холдингом» для «Самарской сетевой компании». Ускорены процессы консолидации и согласования планов закупок подраздел

«1С-Рарус» автоматизировал отчетность и кадровые процессы на заводе «Электроприбор» «1С-Рарус» реализовал проект по внедрению «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Зарплата и управление персоналом» в АО «Завод «Электроприбор». В результате полностью автоматизированы сдача отче

Умная касса «1С-Рарус» распознает блюда и ускоряет обслуживание нологии машинного зрения, ускоряя процесс оформления заказов. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Сервис ориентирован на широкий сегмент предприятий HoReCa, включая столовые, кафе,

Сеть винотек «Вино и Виски» внедрила систему управления лояльностью на базе продукта «1С-Рарус» еличить продажи. За полгода средний чек вырос на 30%. Об этом CNews сообщил представитель компании «1С-Рарус». «Вино и Виски» — это сеть винотек компании «Вельд 21», российского импортера крепк

В Екатеринбурге открылся офис «1С-Рарус» «1С-Рарус» расширяет присутствие в Уральском федеральном округе. Новый офис в Екатеринбурге от

«1С-Рарус» перевела поставщика техники Man на «Альфа-Авто» «1С-Рарус» внедрила в МТБР отраслевую систему собственной разработки на платформе «1С». Благод

«1С-Рарус» за 3 месяца внедрила WMS-систему в компании-интеграторе «Сервис плюс» Компания «Сервис Плюс», специализирующаяся на автоматизации торговли, совместно с разработчиком «1С-Рарус» модернизировала систему управления складским хозяйством. Переход на «1С-Рарус

«1С-Рарус» ускорила маркировку химических препаратов «Про-Брайт» «1С-Рарус» создала модуль интеграции оборудования с подсистемой маркировки в типовых программа

«1С-Рарус» провела исследование эффективности дроп-дисплеев в обувной сети Эксперты «1С-Рарус» провели исследование эффективности рекламы на дроп-дисплеях в сети магазинов обувно

Вышел новый сервис «1С-Рарус:Диаграммы» «1С-Рарус» выпустил новый сервис, который позволяет получать дополнительную визуализацию непос

«1С-Рарус» модернизировал систему финансово-хозяйственного учета в ДВФУ на 30% ускорены процессы подготовки управленческой аналитики. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Создание цифровой инфраструктуры – ключевой приоритет ДВФУ в рамках государственно

ГК «Благо» и «1С-Рарус» провели цифровую перестройку логистических процессов портных услуг и автоматизации проведения тендеров, аукционов. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Для осуществления полноценного контроля за организацией автоперевозок ГК «Благо» п

«1С-Рарус: Торговый комплекс» интегрирован с прайс-чекерами Mertech В «1С-Рарус: Торговый комплекс» появилась интеграция с прайс-чекерами Mertech. Теперь данные выг

В Новосибирске при поддержке «1С-Рарус» открыли ИТ-лабораторию для школьников В Новосибирской области при поддержке правительства региона, фирмы «1С» и компании «1С-Рарус» открыли ИТ-лабораторию для школьников. Программа обучения программированию будет ин

BNS Group управляет посещаемостью более 100 магазинов с «1C-Рарус:Система подсчета посетителей» Более 100 магазинов BNS Group используют «1С-Рарус:Система подсчёта посетителей» для анализа посещаемости торговых залов и оценки конве

«1С-Рарус» перевел издательство «Просвещение» на комплекс «1С:Корпорация» «1С-Рарус» создал единую систему учета и управления на базе комплекса решений «1С:Корпорация»