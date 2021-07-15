Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С-Рарус
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 535, упоминаний - 951
1С-Рарус упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Заржецкий Александр 30 6
|Мякишева Марина 84 2
|Николашин Павел 3 2
|Левиков Антон 68 2
|Скрынский Василий 3 2
|Зуева Наталья 1 1
|Школьников Николай 26 1
|Аншина Марина 67 1
|Тарантасов Геннадий 9 1
|Крючков Максим 7 1
|Герасимов Александр 40 1
|Притула Павел 31 1
|Матвеев Артем 2 1
|Репников Олег 1 1
|Осипов Сергей 19 1
|Краснопольский Алексей 12 1
|Кононенко Виктор 3 1
|Валеев Ренат 1 1
|Арипов Никита 1 1
|Булгаков Кирилл 40 1
|Харитонов Василий 1 1
|Зельднер Людмила 1 1
|Кулахметов Борис 10 1
|Сокол Татьяна 1 1
|Цибарева Людмила 1 1
|Никульшин Алексей 1 1
|Кривошеев Андрей 2 1
|Степанов Антон 56 1
|Самойленко Максим 65 1
|Гришанова Ирина 25 1
|Быстров Константин 19 1
|Костромин Александр 1 1
|Ветохин Александр 1 1
|Сироткин Александр 1 1
|Демченко Олег 1 1
|Рудаков Денис 31 1
|Белоглазов Александр 3 1
|Букреев Алексей 1 1
|Стоянов Алексей 3 1
|Староверов Денис 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756487, в очереди разбора - 660177.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756487, в очереди разбора - 660177.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru