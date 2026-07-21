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1С-Рарус
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 77 дел, на cумму 9 617 171 427 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|21.07.2026
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Новый продукт разработки «1С-Рарус» автоматизирует такси и аренду автомобилей
Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение для повышения операционной эффективности и управ
|20.07.2026
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«1С-Рарус» на 15% ускорила обработку заказов в группе компаний «Римера»
«1С-Рарус» выстроила единый контур продаж для группы компаний «Римера». На 15% ускорена обрабо
|17.07.2026
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«1С-Рарус» помог «АСК-Контракт» усовершенствовать учет импортных поставок и автосервиса
Поставщик автозапчастей и сервисных услуг «АСК‑Контракт» совместно с «1С-Рарус» внедрили отраслевое решение «Альфа‑Авто: Автосервис+Автозапчасти Корп, ред. 6». Авт
|13.07.2026
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«1С-Рарус» помог Smartlink повысить эффективность торговли на маркетплейсах
«1С-Рарус» настроил интеграцию «1С:Управление торговлей» с маркетплейсами. Это позволило обесп
|26.06.2026
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«1С-Рарус» внедрила ERP-систему для производства высокотехнологичной электроники в компании «Континент»
Компания «1С-Рарус» объявила о завершении проекта цифровой трансформации производства и сервисного обсл
|22.06.2026
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«1С-Рарус» внедрила онлайн-мониторинг производства колес Kronprinz
ендом Kronprinz, перешла с зарубежной ERP-системы на «1С:ERP Управление предприятием». Совместно с «1С-Рарус» введен онлайн-мониторинг работы оборудования, простоев и выпуска продукции. На 75%
|17.06.2026
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«1С Рарус» и «Авентин Сервис» внедрили систему управления тысячей домофонов с мобильным приложением для мастеров
всей России в поисках решения под нашу специфику. В итоге остановились на отраслевом разработчике "1С-Рарус" — и не прогадали. Команда сделала именно то, что нам было нужно: единую систему, в
|08.06.2026
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«1С-Рарус» модернизировал и расширил систему электронного документооборота в НИЦ «Курчатовский институт»
ельности труда сотрудников, интенсивно работающих с системой. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». НИЦ «Курчатовский институт» объединяет более 7 тыс. человек. В структуру Центра вх
|03.06.2026
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«1С-Рарус» объединил мастер-данные 10 юрлиц Ижевского радиозавода в единый контур «1С»
отчетности и уровень информационной безопасности предприятия. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». АО «Ижевский радиозавод» — группа приборостроительных компаний, реализующая россий
|29.05.2026
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«1С-Рарус» за полтора месяца внедрил ERP-систему на новом заводе бытовой химии «Альмикс»
«1С-Рарус» внедрил «1С:ERP Управление предприятием» на новом предприятии бытовой химии «Альмик
|28.05.2026
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«1С-Рарус» перевел Минтруда и социальной защиты Республики Марий Эл на «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2.0»
«1С-Рарус» модернизировал систему бюджетного учета и распорядительских функций Министерства тр
|15.05.2026
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«1С-Рарус» внедрил кадровый электронный документооборот для 1 800 сотрудников заводов Solopharm
«1С-Рарус» перевел HR-процессы фармацевтического производителя в единый цифровой контур. Испол
|12.05.2026
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«1С-Рарус» за 1 месяц внедрил систему обязательной маркировки на фабрике «Невский десерт»
шей фирмой 8» внедрена система обязательной маркировки продукции фабрики «Невский десерт». Команда «1С-Рарус» за один месяц интегрировала с «1С» производственное и видеооборудование и настроила
|30.04.2026
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«1С-Рарус» модернизировал систему регламентированного учета в «Самарской сетевой компании»
«Самарская сетевая компания» совместно с «1С-Рарус» перевела регламентированный учет с «1С:Управление производственным предприятием» на
|27.04.2026
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«1С-Рарус» и фирма «1С» выпустили новое решение «1С:УНФ. Управление пищевым производством»
Центр разработки «1С-Рарус» совместно с фирмой «1С» объявляет о начале продаж решения для небольших и средних п
|14.04.2026
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«1С-Рарус» ускорил бюджетирование на Ижевском радиозаводе с «1С:Корпорация»
Ижевский радиозавод и «1С-Рарус» завершили внедрение централизованной системы бюджетирования и финансового планирова
|02.04.2026
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«1С-Рарус» провел реинжиниринг процессов пищевого производства «Пижанка»
«1С-Рарус» завершил проект реинжиниринга и комплексной автоматизации бизнес-процессов компании
|30.03.2026
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«1С-Рарус» в Ростове-на-Дону подтвердил статус «Центр сопровождения 1С»
В марте офис «1С-Рарус» в Ростове-на-Дону прошел плановый аудит фирмы «1С» и подтвердил статус «Центр сопро
|27.03.2026
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«1С-Рарус» расширил возможности коммуникаций и обновил интерфейсы в «1С:CRM»
«1С-Рарус» совместно с фирмой «1С» развивает линейку решений «1С:CRM». Новые инструменты помог
|20.03.2026
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«1С-Рарус» трансформировал продажи в холдинге United Elements с «1С:CRM»
«1С-Рарус» автоматизировал продажи и управление проектами в холдинге United Elements, входящем
|02.02.2026
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«1С-Рарус» автоматизировал производство строительного холдинга «Брусника»
«1С-Рарус Екатеринбург» (ранее «ЕРП Центр») автоматизировал планирование, обеспечение, диспетчирование производственных процессов и управленческого учета промышленных предприятий ГК «Брусника».
|26.01.2026
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CRM-решения «1С-Рарус» вошли в тройку лидеров рейтинга CNews
RM-систем. В тройке лидеров — линейка решений «1С:CRM» совместной разработки фирмы «1С» и компании «1С-Рарус». Эксперты отметили технологические возможности программ, развитие ИИ-модулей, урове
|14.01.2026
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«1С-Рарус» автоматизировала документооборот и оценку поставщиков на Ижевском радиозаводе
рота и оценки поставщиков на базе комплекса решений «1С:Корпорация». Проект реализован совместно с «1С-Рарус» и охватил 10 юридических лиц предприятия с автоматизацией 1,500 рабочих мест. Внедр
|25.12.2025
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«1С-Рарус» ускорил процедуры закупок в «Самарской сетевой компании»
Самарский офис «1С-Рарус» создал цифровую систему управления закупками на базе «1С:Управление холдингом» для «Самарской сетевой компании». Ускорены процессы консолидации и согласования планов закупок подраздел
|17.12.2025
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«1С-Рарус» автоматизировал отчетность и кадровые процессы на заводе «Электроприбор»
«1С-Рарус» реализовал проект по внедрению «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Зарплата и управление персоналом» в АО «Завод «Электроприбор». В результате полностью автоматизированы сдача отче
|12.12.2025
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Умная касса «1С-Рарус» распознает блюда и ускоряет обслуживание
нологии машинного зрения, ускоряя процесс оформления заказов. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Сервис ориентирован на широкий сегмент предприятий HoReCa, включая столовые, кафе,
|09.12.2025
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Сеть винотек «Вино и Виски» внедрила систему управления лояльностью на базе продукта «1С-Рарус»
еличить продажи. За полгода средний чек вырос на 30%. Об этом CNews сообщил представитель компании «1С-Рарус». «Вино и Виски» — это сеть винотек компании «Вельд 21», российского импортера крепк
|03.12.2025
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В Екатеринбурге открылся офис «1С-Рарус»
«1С-Рарус» расширяет присутствие в Уральском федеральном округе. Новый офис в Екатеринбурге от
|25.11.2025
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«1С-Рарус» перевела поставщика техники Man на «Альфа-Авто»
«1С-Рарус» внедрила в МТБР отраслевую систему собственной разработки на платформе «1С». Благод
|07.11.2025
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«1С-Рарус» за 3 месяца внедрила WMS-систему в компании-интеграторе «Сервис плюс»
Компания «Сервис Плюс», специализирующаяся на автоматизации торговли, совместно с разработчиком «1С-Рарус» модернизировала систему управления складским хозяйством. Переход на «1С-Рарус
|31.10.2025
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«1С-Рарус» ускорила маркировку химических препаратов «Про-Брайт»
«1С-Рарус» создала модуль интеграции оборудования с подсистемой маркировки в типовых программа
|17.10.2025
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«1С-Рарус» провела исследование эффективности дроп-дисплеев в обувной сети
Эксперты «1С-Рарус» провели исследование эффективности рекламы на дроп-дисплеях в сети магазинов обувно
|16.10.2025
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Вышел новый сервис «1С-Рарус:Диаграммы»
«1С-Рарус» выпустил новый сервис, который позволяет получать дополнительную визуализацию непос
|10.10.2025
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«1С-Рарус» модернизировал систему финансово-хозяйственного учета в ДВФУ
на 30% ускорены процессы подготовки управленческой аналитики. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Создание цифровой инфраструктуры – ключевой приоритет ДВФУ в рамках государственно
|09.10.2025
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ГК «Благо» и «1С-Рарус» провели цифровую перестройку логистических процессов
портных услуг и автоматизации проведения тендеров, аукционов. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Для осуществления полноценного контроля за организацией автоперевозок ГК «Благо» п
|03.10.2025
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«1С-Рарус: Торговый комплекс» интегрирован с прайс-чекерами Mertech
В «1С-Рарус: Торговый комплекс» появилась интеграция с прайс-чекерами Mertech. Теперь данные выг
|01.10.2025
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В Новосибирске при поддержке «1С-Рарус» открыли ИТ-лабораторию для школьников
В Новосибирской области при поддержке правительства региона, фирмы «1С» и компании «1С-Рарус» открыли ИТ-лабораторию для школьников. Программа обучения программированию будет ин
|29.09.2025
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BNS Group управляет посещаемостью более 100 магазинов с «1C-Рарус:Система подсчета посетителей»
Более 100 магазинов BNS Group используют «1С-Рарус:Система подсчёта посетителей» для анализа посещаемости торговых залов и оценки конве
|19.09.2025
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«1С-Рарус» перевел издательство «Просвещение» на комплекс «1С:Корпорация»
«1С-Рарус» создал единую систему учета и управления на базе комплекса решений «1С:Корпорация»
|08.09.2025
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«МТВ-Транс» вдвое ускорил процессы бюджетирования с «1С-Рарус:Финансовый менеджмент»
Транспортная компания «МТВ-Транс» (ООО «Регион-Экспресс») внедрила систему бюджетирования на базе «1С-Рарус:Финансовый менеджмент». Процессы подготовки финансовой отчетности ускорились в два р
1С-Рарус и организации, системы, технологии, персоны:
|Заржецкий Александр 37 36
|Серова Елена 320 8
|Маликин Андрей 11 8
|Казачков Дмитрий 8 8
|Гилязов Руслан 9 7
|Попова Мария 141 6
|Артюхов Александр 19 6
|Лапин Михаил 6 6
|Андреев Максим 41 5
|Викторов Алексей 10 5
|Кряжев Григорий 5 5
|Нуралиев Борис 298 5
|Симаков Олег 113 4
|Шарак Андрей 67 4
|Лебедев Георгий 57 4
|Павлов Алексей 26 4
|Цукарь Сергей 38 4
|Левиков Антон 69 4
|Заединов Руслан 47 4
|Вайнберг Олег 18 4
|Саломатин Алексей 8 4
|Криушин Игорь 5 4
|Натрусов Артем 313 4
|Афанасьев Александр 53 3
|Шевченко Владимир 153 3
|Нечаев Андрей 27 3
|Иванов Роман 22 3
|Савиных Александр 5 3
|Тезина Наталья 3 3
|Рудычева Наталья 95 3
|Кудинов Алексей 6 3
|Макаров Станислав 118 3
|Степанов Антон 71 3
|Переверзев Михаил 19 3
|Вожегова Мария 28 3
|Кухарев Сергей 8 3
|Столбов Андрей 22 3
|Гурова Наталья 13 3
|Безкоровайный Денис 16 3
|Сирина Екатерина 10 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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