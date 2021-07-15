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1С-Рарус


15.07.2021 УК «Восхождение» формирует сложные XBRL-отчеты за несколько секунд 1
06.07.2021 Россияне создали «самый маленький кассовый аппарат в истории человечества» 1
18.01.2021 «1С-Рарус» автоматизировала маркировку обуви в ТД «Кама» 2
08.12.2020 Тысячи салонов «Билайна» внедряют «1С» 2
03.11.2020 Руководителем практики 1С «Техносерв Консалтинг» стал Алексей Стоянов 1
27.10.2020 «1С-Рарус» завершила автоматизацию «Сладпрома» на базе 1С:ERP 3
20.10.2020 «1С-Рарус» завершила автоматизацию иностранных офисов ГК SPLAT 3
03.09.2020 «Ситилинк» при поддержке «1С-Рарус» обновил мобильное приложение для курьеров 2
08.07.2020 Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение «1С:Управление предприятием общепита» 1
13.05.2020 «Северсталь» внедрила решение «1С:Транспортная логистика, экспедирование и УАТ КОРП» 1
17.03.2020 «1С-Рарус» автоматизировал учет спецоснастки на трех заводах «Татнефти» 1
06.03.2020 «1С-Рарус» и «1С» выпустили новое решение для автоматизации общепита 1
24.01.2020 «1С-Рарус» завершила проектирование «1С:ERP» для «Южного Кузбасса» 1
16.01.2020 «1С-Интерес» теперь работает на «1С-Рарус:Система управления лояльностью» 1
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 1
05.12.2019 «1С-Рарус» внедрила новую систему учета в «Мерседес-Бенц РУС» 1
02.12.2019 En+ Group перевела управление автопарком на «1С» 1
25.10.2019 «1С-Рарус» автоматизировал работу с гособоронзаказом «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро» 1
16.10.2019 «1С-Рарус» начала продажи «Альфа-Авто 6 КОРП» 1
30.09.2019 «1С-Рарус» доработала линейку «1С:Управление автотранспортом» 1
11.09.2019 «1С-Рарус» автоматизировала бизнес-процессы в ГК «Сокол» 2
27.08.2019 «1С-Рарус» помог автоматизировать документооборот в РУДН с помощью решения «1С» 1
19.08.2019 «1С-Рарус» автоматизировал сеть дилерских центров «Тойота» и «Лексус» с помощью «Альфа-авто» 1
10.06.2019 «1С-Рарус» автоматизировал работу «Казань-Шинторг» 1
31.05.2019 «ММЗ вперед» внедрил «1С:Документооборот» с помощью «1С-рарус» 1
11.04.2019 «1С-рарус» автоматизировала договорную и претензионно-исковую работу «Аргос» 1
19.03.2019 Новый промышленный завод развивает производство с помощью 1С:ERP 1
28.02.2019 «Рокада мед» автоматизировала работу бэк-офиса с помощью систем «1С» 1
29.01.2019 «1С-рарус» разработал корпоративный портал для Загорского трубного завода 3
19.12.2018 «Ренессанс Брокер» автоматизировал бухучет в соответствии с требованиями ЦБ 4
17.12.2018 «НИИК» контролирует объекты строительства с помощью «1С:ERP Управление строительной организацией 2» 1
13.12.2018 «1С-Рарус» внедрил «1С:ERP Управление строительной организацией 2» в компании НИИК 1
26.11.2018 «СвиссФарм» запустила интернет-магазин на «1С-Битрикс» 2
13.09.2018 «Ферронордик машины» планирует бюджет и сокращает ручной труд с помощью «1С:Консолидация» 1
05.07.2018 Решения «1С-Рарус» готовы к работе с системой ФГИС «Меркурий» 1
04.07.2018 АвтоВАЗ и «1С-Рарус» оптимизировали клиентский колл-центр на базе «1С:CRM» 1
29.06.2018 АвтоВАЗ внедрил «1С:Управление холдингом» 1
19.04.2018 Рост рынка ИТ в ритейле достиг показателей 2014 г. 1
02.04.2018 «1С-Рарус» внедрила «1С:ERP Управление предприятием 2» в торговом доме «Гулливер» 2
30.03.2018 ИТ в ритейле: итоги 2017 года и перспективы развития 1

Публикаций - 535, упоминаний - 951

1С-Рарус упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3727 56
SAP SE 3207 10
Microsoft Corporation 11017 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 6
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 4
Columbus - Колумбус 124 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Инфосистемы Джет 675 4
Maykor-GMCS 44 3
Крок 1219 3
IBM 3527 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 3
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 2
Микротест 176 2
Custis 73 2
Maykor - Мэйкор 259 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
Гэндальф - Gendalf 59 2
АйТи 749 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 187 2
Terrasoft - Террасофт 140 2
Галактика - Корпорация 248 2
Facebook 3765 2
Cinimex - Синимекс 160 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 2
1С-Битрикс 344 2
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 5 1
Inline Group - Инлайн Груп 60 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 1
SmartWay - Смартвэй 4 1
iTeco - Ай-Теко 715 1
Ситилинк - Citilink 190 1
Прогноз 195 1
НАГ - NAG 8 1
Google LLC 7128 1
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 1
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 5 1
Эвотор - Evotor 105 1
InterProCom - Интерпроком 14 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Газпром нефть 380 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 3
Татнефть 112 3
Газпром ПАО 518 2
Почта России ПАО 1570 2
Альфа-Банк 1123 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
X5 Group 599 2
Renault - Рено Россия 87 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Роснефть НК 367 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 2
АвтоВАЗ 118 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 2
Ferronordic - Ферронордик машины 5 2
Новард Управляющая компания - Novard 67 2
Adizes Institute - Институт Адизеса 3 2
Wildberries 128 1
AliExpress 275 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Nissan - Японский автопроизводитель 136 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Северсталь ПАО 204 1
Лента - Сеть розничной торговли 188 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Avito - Авито 171 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
KIA Motors 72 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Lamoda 83 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Volvo Cars 155 1
МТС банк 254 1
Почта Банк 289 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
Правительство РФ 2200 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
Проверка контрагентов 53 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
EPC-контракт - engineering, procurement and construction - инжиниринг, снабжение, строительство 2 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 18 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 382 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 138 1
APDEX - Application Performance Index - индекс производительности приложений 8 1
EDC - Electronic Data Capture - Системы электронного сбора данных 7 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 17
Google Android 10750 12
1С:CRM 32 12
1С:Бухгалтерия 394 11
1С-Рарус РестАрт 14 10
1С:Розница 55 10
1С:ERP Управление предприятием 203 9
1С-Рарус Альфа-Авто 20 7
Apple iOS 5741 7
Аренда 1С 6 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
1С:Управление торговлей 28 4
1С:Документооборот 78 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 447 4
Apple - App Store 2198 3
Microsoft Excel 435 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 180 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 3
Apple iPad 3263 3
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 18 3
Microsoft Windows 850 3
Microsoft Dynamics NAV 170 2
Google Analytics 70 2
1С:Документооборот КОРП 35 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
Adizes Executive Dashboard (AED) 2 2
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 2
SQL - Язык программирования 432 2
IBM Integration Bus 16 1
1С:Медицина 17 1
1С Первый Бит - БИТ.CRM 14 1
Microsoft Lync 272 1
1С-Рарус iCRM 2 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 9 1
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 4 1
1С:Консолидация 7 1
1С:Управление Холдингом 15 1
1С:MES Оперативное управление производством 5 1
Заржецкий Александр 30 6
Мякишева Марина 84 2
Николашин Павел 3 2
Левиков Антон 68 2
Скрынский Василий 3 2
Зуева Наталья 1 1
Школьников Николай 26 1
Аншина Марина 67 1
Тарантасов Геннадий 9 1
Крючков Максим 7 1
Герасимов Александр 40 1
Притула Павел 31 1
Матвеев Артем 2 1
Репников Олег 1 1
Осипов Сергей 19 1
Краснопольский Алексей 12 1
Кононенко Виктор 3 1
Валеев Ренат 1 1
Арипов Никита 1 1
Булгаков Кирилл 40 1
Харитонов Василий 1 1
Зельднер Людмила 1 1
Кулахметов Борис 10 1
Сокол Татьяна 1 1
Цибарева Людмила 1 1
Никульшин Алексей 1 1
Кривошеев Андрей 2 1
Степанов Антон 56 1
Самойленко Максим 65 1
Гришанова Ирина 25 1
Быстров Константин 19 1
Костромин Александр 1 1
Ветохин Александр 1 1
Сироткин Александр 1 1
Демченко Олег 1 1
Рудаков Денис 31 1
Белоглазов Александр 3 1
Букреев Алексей 1 1
Стоянов Алексей 3 1
Староверов Денис 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 19
Россия - СФО - Новосибирск 1956 14
Украина 3347 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 11
Россия - ПФО - Казань 1510 10
Казахстан - Республика 2621 8
Европа 3730 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Россия - ПФО - Самара 1287 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 4
Восточная Европа 1669 4
Франция - Французская Республика 2112 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Беларусь - Белоруссия 2081 3
Япония 2760 3
Германия - Федеративная Республика 3614 3
Европа Северная - Скандинавия 273 2
Россия - Тольятти 235 2
Москва - Котельники 14 2
Россия - Калининградская область 531 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 2
Россия - Заволжье 17 1
Россия - Владимир 158 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Россия - Новый Уренгой 85 1
Россия - Междуреченск 27 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 1
Россия - Кемеровская область 463 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 7
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 4
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 34 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 4
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 3
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 2
Trade-in 54 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 2
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
Русский язык 970 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 11 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 6 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 95 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 1
Человеческий фактор 126 1
БАД - Биологически активные добавки к пище 13 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 29 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
CNews Analytics 1988 7
Gartner 2188 2
TAdviser Report 6 2
IDC - International Data Corporation 2709 1
Fortune Global 500 160 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756487, в очереди разбора - 660177.
Создано именных указателей - 46354.
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