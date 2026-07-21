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1С-Рарус

1С-Рарус
Обзор «1С-Рарус» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 77 дел, на cумму 9 617 171 427 ₽*

Судебные дела (77) на сумму 9 617 171 427 ₽*
в качестве истца (59) на сумму 9 019 034 135 ₽*
в качестве ответчика (7) на сумму 1 829 405 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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21.07.2026 Новый продукт разработки «1С-Рарус» автоматизирует такси и аренду автомобилей

Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение для повышения операционной эффективности и управ
20.07.2026 «1С-Рарус» на 15% ускорила обработку заказов в группе компаний «Римера»

«1С-Рарус» выстроила единый контур продаж для группы компаний «Римера». На 15% ускорена обрабо
17.07.2026 «1С-Рарус» помог «АСК-Контракт» усовершенствовать учет импортных поставок и автосервиса

Поставщик автозапчастей и сервисных услуг «АСК‑Контракт» совместно с «1С-Рарус» внедрили отраслевое решение «Альфа‑Авто: Автосервис+Автозапчасти Корп, ред. 6». Авт
13.07.2026 «1С-Рарус» помог Smartlink повысить эффективность торговли на маркетплейсах

«1С-Рарус» настроил интеграцию «1С:Управление торговлей» с маркетплейсами. Это позволило обесп
26.06.2026 «1С-Рарус» внедрила ERP-систему для производства высокотехнологичной электроники в компании «Континент»

Компания «1С-Рарус» объявила о завершении проекта цифровой трансформации производства и сервисного обсл
22.06.2026 «1С-Рарус» внедрила онлайн-мониторинг производства колес Kronprinz

ендом Kronprinz, перешла с зарубежной ERP-системы на «1С:ERP Управление предприятием». Совместно с «1С-Рарус» введен онлайн-мониторинг работы оборудования, простоев и выпуска продукции. На 75%

17.06.2026 «1С Рарус» и «Авентин Сервис» внедрили систему управления тысячей домофонов с мобильным приложением для мастеров

всей России в поисках решения под нашу специфику. В итоге остановились на отраслевом разработчике "1С-Рарус" — и не прогадали. Команда сделала именно то, что нам было нужно: единую систему, в

08.06.2026 «1С-Рарус» модернизировал и расширил систему электронного документооборота в НИЦ «Курчатовский институт»

ельности труда сотрудников, интенсивно работающих с системой. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». НИЦ «Курчатовский институт» объединяет более 7 тыс. человек. В структуру Центра вх
03.06.2026 «1С-Рарус» объединил мастер-данные 10 юрлиц Ижевского радиозавода в единый контур «1С»

отчетности и уровень информационной безопасности предприятия. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». АО «Ижевский радиозавод» — группа приборостроительных компаний, реализующая россий
29.05.2026 «1С-Рарус» за полтора месяца внедрил ERP-систему на новом заводе бытовой химии «Альмикс»

«1С-Рарус» внедрил «1С:ERP Управление предприятием» на новом предприятии бытовой химии «Альмик
28.05.2026 «1С-Рарус» перевел Минтруда и социальной защиты Республики Марий Эл на «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2.0»

«1С-Рарус» модернизировал систему бюджетного учета и распорядительских функций Министерства тр
15.05.2026 «1С-Рарус» внедрил кадровый электронный документооборот для 1 800 сотрудников заводов Solopharm

«1С-Рарус» перевел HR-процессы фармацевтического производителя в единый цифровой контур. Испол
12.05.2026 «1С-Рарус» за 1 месяц внедрил систему обязательной маркировки на фабрике «Невский десерт»

шей фирмой 8» внедрена система обязательной маркировки продукции фабрики «Невский десерт». Команда «1С-Рарус» за один месяц интегрировала с «1С» производственное и видеооборудование и настроила
30.04.2026 «1С-Рарус» модернизировал систему регламентированного учета в «Самарской сетевой компании»

«Самарская сетевая компания» совместно с «1С-Рарус» перевела регламентированный учет с «1С:Управление производственным предприятием» на
27.04.2026 «1С-Рарус» и фирма «1С» выпустили новое решение «1С:УНФ. Управление пищевым производством»

Центр разработки «1С-Рарус» совместно с фирмой «1С» объявляет о начале продаж решения для небольших и средних п
14.04.2026 «1С-Рарус» ускорил бюджетирование на Ижевском радиозаводе с «1С:Корпорация»

Ижевский радиозавод и «1С-Рарус» завершили внедрение централизованной системы бюджетирования и финансового планирова
02.04.2026 «1С-Рарус» провел реинжиниринг процессов пищевого производства «Пижанка»

«1С-Рарус» завершил проект реинжиниринга и комплексной автоматизации бизнес-процессов компании
30.03.2026 «1С-Рарус» в Ростове-на-Дону подтвердил статус «Центр сопровождения 1С»

В марте офис «1С-Рарус» в Ростове-на-Дону прошел плановый аудит фирмы «1С» и подтвердил статус «Центр сопро
27.03.2026 «1С-Рарус» расширил возможности коммуникаций и обновил интерфейсы в «1С:CRM»

«1С-Рарус» совместно с фирмой «1С» развивает линейку решений «1С:CRM». Новые инструменты помог
20.03.2026 «1С-Рарус» трансформировал продажи в холдинге United Elements с «1С:CRM»

«1С-Рарус» автоматизировал продажи и управление проектами в холдинге United Elements, входящем
02.02.2026 «1С-Рарус» автоматизировал производство строительного холдинга «Брусника»

«1С-Рарус Екатеринбург» (ранее «ЕРП Центр») автоматизировал планирование, обеспечение, диспетчирование производственных процессов и управленческого учета промышленных предприятий ГК «Брусника».

26.01.2026 CRM-решения «1С-Рарус» вошли в тройку лидеров рейтинга CNews

RM-систем. В тройке лидеров — линейка решений «1С:CRM» совместной разработки фирмы «1С» и компании «1С-Рарус». Эксперты отметили технологические возможности программ, развитие ИИ-модулей, урове
14.01.2026 «1С-Рарус» автоматизировала документооборот и оценку поставщиков на Ижевском радиозаводе

рота и оценки поставщиков на базе комплекса решений «1С:Корпорация». Проект реализован совместно с «1С-Рарус» и охватил 10 юридических лиц предприятия с автоматизацией 1,500 рабочих мест. Внедр
25.12.2025 «1С-Рарус» ускорил процедуры закупок в «Самарской сетевой компании»

Самарский офис «1С-Рарус» создал цифровую систему управления закупками на базе «1С:Управление холдингом» для «Самарской сетевой компании». Ускорены процессы консолидации и согласования планов закупок подраздел
17.12.2025 «1С-Рарус» автоматизировал отчетность и кадровые процессы на заводе «Электроприбор»

«1С-Рарус» реализовал проект по внедрению «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Зарплата и управление персоналом» в АО «Завод «Электроприбор». В результате полностью автоматизированы сдача отче
12.12.2025 Умная касса «1С-Рарус» распознает блюда и ускоряет обслуживание

нологии машинного зрения, ускоряя процесс оформления заказов. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Сервис ориентирован на широкий сегмент предприятий HoReCa, включая столовые, кафе,
09.12.2025 Сеть винотек «Вино и Виски» внедрила систему управления лояльностью на базе продукта «1С-Рарус»

еличить продажи. За полгода средний чек вырос на 30%. Об этом CNews сообщил представитель компании «1С-Рарус». «Вино и Виски» — это сеть винотек компании «Вельд 21», российского импортера крепк
03.12.2025 В Екатеринбурге открылся офис «1С-Рарус»

«1С-Рарус» расширяет присутствие в Уральском федеральном округе. Новый офис в Екатеринбурге от
25.11.2025 «1С-Рарус» перевела поставщика техники Man на «Альфа-Авто»

«1С-Рарус» внедрила в МТБР отраслевую систему собственной разработки на платформе «1С». Благод
07.11.2025 «1С-Рарус» за 3 месяца внедрила WMS-систему в компании-интеграторе «Сервис плюс»

Компания «Сервис Плюс», специализирующаяся на автоматизации торговли, совместно с разработчиком «1С-Рарус» модернизировала систему управления складским хозяйством. Переход на «1С-Рарус

31.10.2025 «1С-Рарус» ускорила маркировку химических препаратов «Про-Брайт»

«1С-Рарус» создала модуль интеграции оборудования с подсистемой маркировки в типовых программа
17.10.2025 «1С-Рарус» провела исследование эффективности дроп-дисплеев в обувной сети

Эксперты «1С-Рарус» провели исследование эффективности рекламы на дроп-дисплеях в сети магазинов обувно
16.10.2025 Вышел новый сервис «1С-Рарус:Диаграммы»

«1С-Рарус» выпустил новый сервис, который позволяет получать дополнительную визуализацию непос
10.10.2025 «1С-Рарус» модернизировал систему финансово-хозяйственного учета в ДВФУ

на 30% ускорены процессы подготовки управленческой аналитики. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Создание цифровой инфраструктуры – ключевой приоритет ДВФУ в рамках государственно
09.10.2025 ГК «Благо» и «1С-Рарус» провели цифровую перестройку логистических процессов

портных услуг и автоматизации проведения тендеров, аукционов. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Для осуществления полноценного контроля за организацией автоперевозок ГК «Благо» п
03.10.2025 «1С-Рарус: Торговый комплекс» интегрирован с прайс-чекерами Mertech

В «1С-Рарус: Торговый комплекс» появилась интеграция с прайс-чекерами Mertech. Теперь данные выг
01.10.2025 В Новосибирске при поддержке «1С-Рарус» открыли ИТ-лабораторию для школьников

В Новосибирской области при поддержке правительства региона, фирмы «1С» и компании «1С-Рарус» открыли ИТ-лабораторию для школьников. Программа обучения программированию будет ин
29.09.2025 BNS Group управляет посещаемостью более 100 магазинов с «1C-Рарус:Система подсчета посетителей»

Более 100 магазинов BNS Group используют «1С-Рарус:Система подсчёта посетителей» для анализа посещаемости торговых залов и оценки конве
19.09.2025 «1С-Рарус» перевел издательство «Просвещение» на комплекс «1С:Корпорация»

«1С-Рарус» создал единую систему учета и управления на базе комплекса решений «1С:Корпорация»

08.09.2025 «МТВ-Транс» вдвое ускорил процессы бюджетирования с «1С-Рарус:Финансовый менеджмент»

Транспортная компания «МТВ-Транс» (ООО «Регион-Экспресс») внедрила систему бюджетирования на базе «1С-Рарус:Финансовый менеджмент». Процессы подготовки финансовой отчетности ускорились в два р

Публикаций - 982, упоминаний - 2389

1С-Рарус и организации, системы, технологии, персоны:

9594 885
SAP SE 5601 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 27
Microsoft Corporation 25775 26
Oracle Corporation 7074 21
1С-Битрикс - Bitrix 675 19
Сервис Плюс 187 16
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 16
Крок - Croc 1964 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Terrasoft - Террасофт 206 12
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 10
Google LLC 12688 9
Ростелеком - Астор ВЦ 113 9
Ростелеком 10948 9
Softline - Софтлайн 3743 9
Amdocs 140 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
Галактика - Корпорация 1545 8
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 8
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 7
ГиС-Мастер 7 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 7
Эвотор - Evotor 231 7
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 6
АйТи 1519 6
Омникомм - Omnicomm 172 6
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 6
Компас 20 6
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 6
ФБ Консалт - 16 6
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 106 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 6
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 6
1С - Мегаплан 104 5
VK - YClients - УайКлаентс 69 5
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 34
Татнефть 243 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 16
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 13
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 12
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 8
Почта России ПАО 2370 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 8
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 7
Вестер ГК - торговая сеть 13 7
Газпром ПАО 1493 7
Связной ГК 1401 7
Газпром нефть 725 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 6
Татнефть Нефтехим УК - Нижнекамскшина - Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин - КАМА TYRES 7 6
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 6
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Альфа-Банк 1979 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 5
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 5
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 5
Цифроград 171 5
Красный куб - сеть магазинов подарков 13 5
Седьмой Континент 65 5
Татнефть Нефтехим УК - Татнефтехиминвест-холдинг 15 5
Группа Союз Концерн 5 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Евросеть 1421 5
Федеральное казначейство России 1949 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
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ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 6
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Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 5
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ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 4
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
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Судебная власть - Judicial power 2500 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 9
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 3
ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев 7 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 8 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
НАИКС - Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве 2 1
ФРиО - Федерация Рестораторов и Отельеров России 5 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Ассоциация мобильных технологий 2 1
Центр XBRL АНО - Центр по внедрению и развитию формата ИксБиАрЭл 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 645
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 372
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 262
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 182
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 150
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 149
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 139
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 136
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 118
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 106
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 103
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 87
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 75
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 67
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 65
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 65
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 62
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 61
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 58
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 58
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 57
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 54
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 50
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 48
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 45
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 43
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 42
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 40
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2047 38
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 38
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 37
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 37
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 36
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 34
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 34
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 205 34
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 33
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 31
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 408
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 182
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 104
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 99
1С:ERP Управление предприятием 841 79
1С:CRM 80 55
1С-Рарус Альфа-Авто 64 55
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 52
1С:Розница 110 43
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 41
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 41
1С-Рарус Общепит 41 33
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 29
1С-Рарус Торговый комплекс 30 28
1С-Рарус Магазин 28 26
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 24
Google Android 15243 23
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 18
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 70 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 17
1С:Документооборот КОРП 90 16
Microsoft Windows 16882 16
1С-Рарус РестАрт 28 14
1С-Рарус Бэк-офис 14 14
Apple iOS 8583 14
1С-Рарус Ресторан+Бар+Кафе 14 13
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 74 13
1С:ITIL 21 13
Linux OS 11533 13
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 13
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 12
Honeywell Metrologic 54 11
1С-Рарус Управление рестораном 13 11
Microsoft Office 4170 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 11
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 11
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 51 10
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 71 10
Штрих-М ФР - Штрих-MiniPOS 19 10
1С:Бухгалтерия КОРП 58 10
Заржецкий Александр 37 36
Серова Елена 320 8
Маликин Андрей 11 8
Казачков Дмитрий 8 8
Гилязов Руслан 9 7
Попова Мария 141 6
Артюхов Александр 19 6
Лапин Михаил 6 6
Андреев Максим 41 5
Викторов Алексей 10 5
Кряжев Григорий 5 5
Нуралиев Борис 298 5
Симаков Олег 113 4
Шарак Андрей 67 4
Лебедев Георгий 57 4
Павлов Алексей 26 4
Цукарь Сергей 38 4
Левиков Антон 69 4
Заединов Руслан 47 4
Вайнберг Олег 18 4
Саломатин Алексей 8 4
Криушин Игорь 5 4
Натрусов Артем 313 4
Афанасьев Александр 53 3
Шевченко Владимир 153 3
Нечаев Андрей 27 3
Иванов Роман 22 3
Савиных Александр 5 3
Тезина Наталья 3 3
Рудычева Наталья 95 3
Кудинов Алексей 6 3
Макаров Станислав 118 3
Степанов Антон 71 3
Переверзев Михаил 19 3
Вожегова Мария 28 3
Кухарев Сергей 8 3
Столбов Андрей 22 3
Гурова Наталья 13 3
Безкоровайный Денис 16 3
Сирина Екатерина 10 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 430
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 145
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 117
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 51
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 50
Европа 24964 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 33
Россия - СФО - Новосибирск 4876 33
Украина 7928 31
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 26
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 23
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 22
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 21
Казахстан - Республика 6048 19
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 14
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 13
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Япония 13807 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 11
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 11
Россия - ПФО - Самарская область 1577 11
Россия - УФО - Свердловская область 1951 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 9
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 8
Канада 5081 8
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 285
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 239
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 237
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 114
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 107
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 102
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 102
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 82
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 81
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 80
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 68
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 65
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 60
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 58
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 57
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 55
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 55
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 178 49
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 47
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 45
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 42
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 39
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 39
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 416 38
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 37
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 36
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 36
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 36
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 36
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 35
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 33
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 31
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 30
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 252 29
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 29
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 27
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 27
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 27
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 26
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 26
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
TAdviser - Центр выбора технологий 468 11
Ведомости 1466 6
23ABC News 183 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Финансовая газета 24 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Мобильные системы 118 1
CNews Северо-Запад 24 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Forbes - Форбс 1002 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 39
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 10
IDC - International Data Corporation 4975 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
Gartner - Гартнер 3658 7
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 4
Forrester Research 834 3
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Forrester Consulting 26 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Dimensional Research 16 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
CNews Мишень CRM-систем 2 1
Gartner Magic Quadrant CRM Lead Management - Gartner Magic Quadrant CRM Customer Engagement - Gartner CRM Vendor Guide 3 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant Social Software in the Workplace 1 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Российский рынок ERP 24 1
Fortune Global 500 295 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 2
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 11 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 1
МФТИ НИИ ПП ИТ - НИИ информационных и перспективных технологий 2 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
РАСХН - Россельхозакадемия - Российская академия сельскохозяйственных наук 17 1
МГУ - Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова 5 1
Universidade NOVA de Lisboa - Новый университет Лиссабона - Университет Нова де Лисбоа 2 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 19 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
1С:Проект года 28 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
1С Вернисаж программных продуктов 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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