«1С-Рарус» модернизировал систему управления ТЦ «Восток» на базе «Альфа-Авто»

Завершен перевод технического центра «Восток» на шестую редакцию программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Создана единая комплексная система управления автоцентром. Усовершенствован блок работы с автозапчастями и ремонтами. На 15% ускорилась обработка заказов, а показатели оборачиваемости складских запасов улучшились на 10%. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

В 2024 г. руководство ТЦ «Восток» приняло решение обновить систему управления автоцентром и перейти на шестую версию программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Для реализации поставленных задач были привлечены специалисты филиала «1С-Рарус» в Санкт-Петербурге, имеющие опыт автоматизации автотранспортных предприятий.

Результаты проекта

На 60% сокращены трудозатраты сотрудников автоцентра благодаря автоматизации учета и продаж автозапчастей. Появилась возможность отслеживать остатки и актуализировать цены в режиме реального времени, усовершенствована система подбора автозапчастей.

Спроектированы и реализованы механизмы нетиповой загрузки данных из прошлой системы, в том числе оптимизированы и перенесены данные по сложным взаиморасчетам с клиентами.

На 15% ускорены процессы приема и обработки заказов клиентов благодаря упрощению оформления заказ-нарядов клиентов.

Обеспечен прозрачный учет продаж автомобилей с пробегом. В системе добавлен соответствующий признак и даты сделок, что позволяет отдельно анализировать историю продаж новой и подержанной техники.

На 10% улучшены показатели оборачиваемости складских запасов за счет внедрения механизмов работы с неликвидным ассортиментом.

В 1,5 раза ускорена подготовка управленческой отчетности. Созданы отчеты, позволяющие рассчитывать прибыль, оценивать маржинальность сделок и следить за дебиторской задолженностью.

Создана единая экосистема управления автоцентром: настроены интеграции с «1С:Бухгалтерия», сервисом электронной почты, системами автопроизводителей, а также обмен электронными документами и взаимодействие с системой СКУД и кассовыми оборудованием. Это способствует быстрому доступу к информации и оперативному принятию решений на всех уровнях управления.

Ася Максутова, операционный директор ТЦ «Восток»: «Команда "1С-Рарус" провела индивидуальное обучение для наших пользователей и обеспечила стабильное функционирование и развитие нашей ИТ-системы. В ближайшее время планируем приступить к интеграции «Альфа-Авто» с платформой для продажи автозапчастей и с системой расчета калькуляций кузовного ремонта. Также мы полностью готовы к запуску процесса маркировки запчастей, шин и масел. Уверены, что этот переход пройдет максимально комфортно для нас».