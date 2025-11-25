«1С-Рарус» перевела поставщика техники Man на «Альфа-Авто» «1С-Рарус» внедрила в МТБР отраслевую систему собственной разработки на платформе «1С». Благодаря «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти» ускорена обработка заказов и налажено более эфф

«1С-Рарус» модернизировал систему управления ТЦ «Восток» на базе «Альфа-Авто» Завершен перевод технического центра «Восток» на шестую редакцию программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Создана единая комплексная система управления

«1С-Рарус» выпустил сервис «DOC4B-ПЭП» для безбумажного подписания документов с физлицами в автобизнесе уникальный код из SMS. Готовый модуль расширения стал доступен пользователям Корп-версий программ «Альфа-Авто, ред. 6». Для знакомства с сервисом предоставляется возможность бесплатно подписат

«1С-Рарус» адаптировал «Альфа-Авто» для операционной аренды ExpoMobility «1С-Рарус» перевел компанию ExpoMobility на «Альфа-Авто Корп». Система позволила компании улучшить взаимодействие с клиентами и поставщиками. Упрощен контроль рабочих процессов. В результате автоматизации на 50% сокращены трудозатраты на

«Первый Бит» перевел спецавтосервис Grossman на актуальную версию «Альфа-Авто» ИТ-интегратор «Первый Бит» оперативно перевел автосервис Grossman на новую редакцию программы «1С Альфа-Авто» и синхронизировал ее с «1С:Бухгалтерией». Теперь сотрудникам доступны электронный

Автосалоны «Авто‑лидер» перешли на новую редакцию решения «Альфа‑Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти» анализ и документирование доработок конфигурации клиента (сравнение с типовым релизом конфигурации «Альфа-Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти редакция 4», сравнение с актуальным релизом

«1С-Рарус» начала продажи «Альфа-Авто 6 КОРП» «1С-Рарус» объявила о старте продаж отраслевого решения «Альфа-Авто, редакция 6». Новая версия разработана для крупных дилеров, импортеров и многопрофильных автоцентров. Добавлены новые функции проверки контрагентов и интеграции с сервисами, также ус

«1С-Рарус» автоматизировал сеть дилерских центров «Тойота» и «Лексус» с помощью «Альфа-авто» «1С-Рарус» автоматизировал 1,2 тыс. рабочих мест в группе «Бизнес кар» с помощью системы «Альфа-авто:автосалон+автосервис+автозапчасти корп». Группа «Бизнес кар» – владелец сети офици

«Гродноавтосервис» увеличил прибыль на 10% с помощью системы на базе «1С:Предприятие 8» рвис» автоматизировала работу «Гродноавтосервиса», дилера Volkswagen в Беларуси, с помощью системы «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+ Автозапчасти» на платформе «1С:Предприятие 8». В результате

«1С-Рарус» автоматизировала «Ремэкс» с помощью «Альфа-Авто» «1С-Рарус» объявила о завершении проекта по автоматизации учета рабочего времени в компании «Ремэкс» с помощью решения «Альфа-Авто:Учет рабочего времени для автосервиса». Программный продукт, внедренный командой «1С-Рарус», позволяет компании эффективно организовать трудовые будни сотрудников.Более 10 лет произв

Автотехцентр «ТехСтар» оптимизировал работу с клиентами с помощью решения «Альфа-Авто» Рабочие процессы автотехцентра «ТехСтар» оптимизированы с помощью решения «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в компании «1С-Рарус». Автотехцен

ТД «Моторс» контролирует сделки с клиентами с помощью разработки «1С-Раруса» ивает статус заказов запасных частей и оценивает эффективность работы менеджеров с помощью решения «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Разработка компании «1С-Рарус» автоматизировал

«Лексус Центр Кунцево» внедрил «Альфа-Авто: Мобильный приемщик Эксперты компании «1С-Рарус» внедрили в техническом центре Lexus новую разработку — «Альфа-Авто: Мобильный приемщик». С помощью внедренного приложения организована работа сервисных консультантов на мобильных гаджетах. По оценкам заказчика, на 30% ускорилось время приемки автомо

Официальный дилер BMW в Рязани обслуживает клиентов с помощью «Альфа-Авто» Компания «1С-Рарус» помогла оптимизировать работу «Стандарт Авто» — официального дилера автомобилей BMW в Рязани. Новая информационная система создана на базе «Дополнения “Альфа-Авто”:Управление взаимоотношениями с клиентами, редакция 5», автоматизировано 15 рабочих мест. Решение помогло организовать процесс продаж и выстроить четкую систему обслуживания, обеспеч

«1С-Рарус» выпустил решение «Альфа-Авто: Помощник продаж» Компания «1С-Рарус» выпустила свою новую разработку — «Альфа-Авто: Помощник продаж» для информационного обеспечения компаний автобизнеса. Она объединяет несколько веб-сервисов, помогая оперативно подобрать запчасти клиенту с помощью иллюстрированны

«Стрим-Авто» перешел на новую редакцию системы «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти» Компания «1С-Рарус» завершила проект по переводу официального дилера Kia Motors на новую редакцию «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти 5» на платформе «1С:Предприятие 8». Об этом CNew

Российское подразделение Volvo CE внедрило систему «Альфа-Авто» Завершен проект интеграции отраслевого решения «Альфа-Авто» с корпоративной системой Volvo при участии экспертов «1С-Рарус». Как сообщили CNe

«1С-Рарус» оптимизировал работу дилера Renault с помощью системы «Альфа-Авто» вала работу компании «Автокласс Центр» с помощью новой информационной системы, построенной на базе «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». Функцио

Автосалон «Север Авто Моторс» автоматизирован на базе решения «1С-Раруса» ый дилер китайского автопроизводителя Haval — автоматизировала работу автосалона с помощью решения «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в компании «1С-Рарус». Система, с

«1С-Рарус» автоматизировал учет в автосервисе «Ямал-Авто» томатизации учета в автосервисе «Ямал-Авто». Новая система была создана на базе двух инструментов: «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти» и «1С:Бухгалтерия 8». Программы помогли организовать выпо

«Скания-Русь» автоматизировала дилерскую сеть с помощью «1С-Раруса» С:Предприятие 8». Как сообщили CNews в «1С-Рарусе», в основе системы — отраслевое решение компании «Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти», имеющее сертификат «1С:Совместимо!». «Ска

«1С-Рарус» автоматизировал дилера LADA в Муроме Рарус» завершил проект по автоматизации официального дилера LADA «Муромавтосервис» на базе решения «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». В резул

Автосалон RS-Motors оптимизировал бизнес-процессы с помощью «1С-Раруса» Компания «1С-Рарус» выполнила проект по автоматизации автосалона RS-Motors с помощью программы «Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти». Программа хранит большой объем информации

Интернет-магазин «СДМ-Моторс» организовал процесс продаж и оформления заказов с помощью «1С-Раруса» С помощью программного продукта «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти» специалисты «1С-Рарус» автоматизировали компан

«1С-Рарус» автоматизировал сеть салонов «Автомастер» Компания «1С-Рарус» автоматизировала сеть салонов «Автомастер» с помощью «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчати». Решение помогло наладить четкую работу во всех

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«1С-Рарус» автоматизировала основные бизнес-процессы «Транс-Мороз» ия «1С-Рарус» автоматизировала основные бизнес-процессы в компании «Транс-Мороз» с помощью решения «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Программа позволила наладить четкую работу с

Автотехцентр «Трап» управляет бизнесом с помощью решения «Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти» Компания «1С-Рарус» автоматизировала бизнес-процессы в автотехцентре «Трап» с помощью решения «Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти». Программный продукт позволяет контролировать взаимора

«1С-Рарус» автоматизировал торговый и складской учет в подразделениях «Акосты» ис Волга» и «АвтоГазСервис» автоматизировали торговый и складской учет, внедрив отраслевое решение «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5». Помощь в реализации проекта

«1С-Рарус» автоматизировал автосалон «Сибирские Автомобили и Принадлежности» Компания «1С-Рарус» помогла повысить скорость выполнения бизнес-процессов в компании «Сибирские Автомобили и Принадлежности». С помощью отраслевого продукта линейки «Альфа-Авто» автоматизировано 26 рабочих мест. Как результат, руководство дилерского центра получает фактическую информацию со всех участков деятельности, оперативно устраняет возникающие пробле

«1С:Первый БИТ» помог дилеру Jaguar и LandRover в Украине оптимизировать управление бизнесом о оптимизации и развитию информационных систем «1С:Управление торговым предприятием для Украины» и «Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти» в компании «Бритиш Моторс Украина». Как сообщили CNews в

СЭД «Диадок» интегрирована с конфигурацией «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти» «СКБ Контур» объявила об интеграции системы электронного документооборота «Диадок» с конфигурацией «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1» компании «1С-Рарус». По данным к

«1С:Франчайзинг. Легкие системы» автоматизировал бизнес-процессы автосервиса «ЕвроКачество» проект автоматизации автосервиса «ЕвроКачество». Проект выполнен с использованием типового решения «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, редакция 4», разработанного специалистами «1С-Рарус» на б

«Абис-Софт» автоматизировал официального дилера Mitsubishi Motors на Украине с помощью программы «Альфа-Авто» та в компании «Автоград» - официального дилера Mitsubishi Motors на Украине - с помощью «Альфа Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти», разработанного компанией «1С-Рарус» на платформе «1С:Пред

Cummins в России ведет учет с помощью системы «Альфа-Авто» Компания «1С-Рарус» выполнила проект по автоматизации учета с помощью системы «Альфа-Авто» на платформе «1С:Предприятие 8» для компании «Камминз» – представительства фирмы Cummins в России и СНГ, производителя дизельных двигателей. Для улучшения условий работы менеджеров

«Матрикс Агритех» автоматизировала учет с помощью решения «1С-Рарус» Компания «1С-Рарус» автоматизировала оперативный учет с помощью программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+ Автозапчасти, редакции 4» на базе «1С:Предприятия 8» в компа

«МАН Автомобили Россия» выбрал «Альфа-Авто 4» для автоматизации отдела запчастей арцойге АГ» в г. Москве – отдел запасных частей. Внедрение выполнено на базе программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти 4», созданного на платформе «1С:Предприятие 8».

Дилерский центр «Автодом-Mitsubishi» автоматизирован на базе решения «1С-Рарус» матизировала дилерский центр «Автодом-Mitsubishi». Проект выполнен на основе программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, редакция 4», разработанного специалистами «1С-Р

Дилер AUDI в Екатеринбурге автоматизирован на базе «1С:Предприятия 8» с», автоматизировала официального дилера AUDI в городе Екатеринбурге на базе программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти 4.0». Результатом внедрения стала автоматизация