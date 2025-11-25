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1С-Рарус Альфа-Авто
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|25.11.2025
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«1С-Рарус» перевела поставщика техники Man на «Альфа-Авто»
«1С-Рарус» внедрила в МТБР отраслевую систему собственной разработки на платформе «1С». Благодаря «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти» ускорена обработка заказов и налажено более эфф
|14.08.2025
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«1С-Рарус» модернизировал систему управления ТЦ «Восток» на базе «Альфа-Авто»
Завершен перевод технического центра «Восток» на шестую редакцию программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Создана единая комплексная система управления
|04.08.2025
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«1С-Рарус» выпустил сервис «DOC4B-ПЭП» для безбумажного подписания документов с физлицами в автобизнесе
уникальный код из SMS. Готовый модуль расширения стал доступен пользователям Корп-версий программ «Альфа-Авто, ред. 6». Для знакомства с сервисом предоставляется возможность бесплатно подписат
|25.03.2025
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«1С-Рарус» адаптировал «Альфа-Авто» для операционной аренды ExpoMobility
«1С-Рарус» перевел компанию ExpoMobility на «Альфа-Авто Корп». Система позволила компании улучшить взаимодействие с клиентами и поставщиками. Упрощен контроль рабочих процессов. В результате автоматизации на 50% сокращены трудозатраты на
|02.02.2024
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«Первый Бит» перевел спецавтосервис Grossman на актуальную версию «Альфа-Авто»
ИТ-интегратор «Первый Бит» оперативно перевел автосервис Grossman на новую редакцию программы «1С Альфа-Авто» и синхронизировал ее с «1С:Бухгалтерией». Теперь сотрудникам доступны электронный
|22.09.2022
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Автосалоны «Авто‑лидер» перешли на новую редакцию решения «Альфа‑Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти»
анализ и документирование доработок конфигурации клиента (сравнение с типовым релизом конфигурации «Альфа-Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти редакция 4», сравнение с актуальным релизом
|16.10.2019
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«1С-Рарус» начала продажи «Альфа-Авто 6 КОРП»
«1С-Рарус» объявила о старте продаж отраслевого решения «Альфа-Авто, редакция 6». Новая версия разработана для крупных дилеров, импортеров и многопрофильных автоцентров. Добавлены новые функции проверки контрагентов и интеграции с сервисами, также ус
|19.08.2019
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«1С-Рарус» автоматизировал сеть дилерских центров «Тойота» и «Лексус» с помощью «Альфа-авто»
«1С-Рарус» автоматизировал 1,2 тыс. рабочих мест в группе «Бизнес кар» с помощью системы «Альфа-авто:автосалон+автосервис+автозапчасти корп». Группа «Бизнес кар» – владелец сети офици
|29.08.2017
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«Гродноавтосервис» увеличил прибыль на 10% с помощью системы на базе «1С:Предприятие 8»
рвис» автоматизировала работу «Гродноавтосервиса», дилера Volkswagen в Беларуси, с помощью системы «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+ Автозапчасти» на платформе «1С:Предприятие 8». В результате
|18.04.2017
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«1С-Рарус» автоматизировала «Ремэкс» с помощью «Альфа-Авто»
«1С-Рарус» объявила о завершении проекта по автоматизации учета рабочего времени в компании «Ремэкс» с помощью решения «Альфа-Авто:Учет рабочего времени для автосервиса». Программный продукт, внедренный командой «1С-Рарус», позволяет компании эффективно организовать трудовые будни сотрудников.Более 10 лет произв
|22.02.2017
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Автотехцентр «ТехСтар» оптимизировал работу с клиентами с помощью решения «Альфа-Авто»
Рабочие процессы автотехцентра «ТехСтар» оптимизированы с помощью решения «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в компании «1С-Рарус». Автотехцен
|25.05.2016
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ТД «Моторс» контролирует сделки с клиентами с помощью разработки «1С-Раруса»
ивает статус заказов запасных частей и оценивает эффективность работы менеджеров с помощью решения «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Разработка компании «1С-Рарус» автоматизировал
|24.02.2016
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«Лексус Центр Кунцево» внедрил «Альфа-Авто: Мобильный приемщик
Эксперты компании «1С-Рарус» внедрили в техническом центре Lexus новую разработку — «Альфа-Авто: Мобильный приемщик». С помощью внедренного приложения организована работа сервисных консультантов на мобильных гаджетах. По оценкам заказчика, на 30% ускорилось время приемки автомо
|20.01.2016
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Официальный дилер BMW в Рязани обслуживает клиентов с помощью «Альфа-Авто»
Компания «1С-Рарус» помогла оптимизировать работу «Стандарт Авто» — официального дилера автомобилей BMW в Рязани. Новая информационная система создана на базе «Дополнения “Альфа-Авто”:Управление взаимоотношениями с клиентами, редакция 5», автоматизировано 15 рабочих мест. Решение помогло организовать процесс продаж и выстроить четкую систему обслуживания, обеспеч
|14.01.2016
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«1С-Рарус» выпустил решение «Альфа-Авто: Помощник продаж»
Компания «1С-Рарус» выпустила свою новую разработку — «Альфа-Авто: Помощник продаж» для информационного обеспечения компаний автобизнеса. Она объединяет несколько веб-сервисов, помогая оперативно подобрать запчасти клиенту с помощью иллюстрированны
|15.07.2015
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«Стрим-Авто» перешел на новую редакцию системы «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти»
Компания «1С-Рарус» завершила проект по переводу официального дилера Kia Motors на новую редакцию «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти 5» на платформе «1С:Предприятие 8». Об этом CNew
|02.07.2015
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Российское подразделение Volvo CE внедрило систему «Альфа-Авто»
Завершен проект интеграции отраслевого решения «Альфа-Авто» с корпоративной системой Volvo при участии экспертов «1С-Рарус». Как сообщили CNe
|29.06.2015
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«1С-Рарус» оптимизировал работу дилера Renault с помощью системы «Альфа-Авто»
вала работу компании «Автокласс Центр» с помощью новой информационной системы, построенной на базе «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». Функцио
|08.06.2015
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Автосалон «Север Авто Моторс» автоматизирован на базе решения «1С-Раруса»
ый дилер китайского автопроизводителя Haval — автоматизировала работу автосалона с помощью решения «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в компании «1С-Рарус». Система, с
|04.12.2014
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«1С-Рарус» автоматизировал учет в автосервисе «Ямал-Авто»
томатизации учета в автосервисе «Ямал-Авто». Новая система была создана на базе двух инструментов: «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти» и «1С:Бухгалтерия 8». Программы помогли организовать выпо
|01.08.2014
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«Скания-Русь» автоматизировала дилерскую сеть с помощью «1С-Раруса»
С:Предприятие 8». Как сообщили CNews в «1С-Рарусе», в основе системы — отраслевое решение компании «Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти», имеющее сертификат «1С:Совместимо!». «Ска
|26.05.2014
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«1С-Рарус» автоматизировал дилера LADA в Муроме
Рарус» завершил проект по автоматизации официального дилера LADA «Муромавтосервис» на базе решения «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». В резул
|11.04.2014
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Автосалон RS-Motors оптимизировал бизнес-процессы с помощью «1С-Раруса»
Компания «1С-Рарус» выполнила проект по автоматизации автосалона RS-Motors с помощью программы «Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти». Программа хранит большой объем информации
|06.03.2014
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Интернет-магазин «СДМ-Моторс» организовал процесс продаж и оформления заказов с помощью «1С-Раруса»
С помощью программного продукта «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти» специалисты «1С-Рарус» автоматизировали компан
|06.02.2014
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«1С-Рарус» автоматизировал сеть салонов «Автомастер»
Компания «1С-Рарус» автоматизировала сеть салонов «Автомастер» с помощью «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчати». Решение помогло наладить четкую работу во всех
|22.10.2013
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Дилер Subaru ведет учет с помощью программного продукта «1С-Раруса»
Компания «1С-Рарус» автоматизировала автосалон «Территория А» с помощью решения «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Решение позволяет вести оперативный учет, упра
|04.10.2013
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«1С-Рарус» автоматизировала основные бизнес-процессы «Транс-Мороз»
ия «1С-Рарус» автоматизировала основные бизнес-процессы в компании «Транс-Мороз» с помощью решения «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Программа позволила наладить четкую работу с
|20.06.2013
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Автотехцентр «Трап» управляет бизнесом с помощью решения «Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти»
Компания «1С-Рарус» автоматизировала бизнес-процессы в автотехцентре «Трап» с помощью решения «Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти». Программный продукт позволяет контролировать взаимора
|11.04.2013
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«1С-Рарус» автоматизировал торговый и складской учет в подразделениях «Акосты»
ис Волга» и «АвтоГазСервис» автоматизировали торговый и складской учет, внедрив отраслевое решение «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5». Помощь в реализации проекта
|22.03.2013
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«1С-Рарус» автоматизировал автосалон «Сибирские Автомобили и Принадлежности»
Компания «1С-Рарус» помогла повысить скорость выполнения бизнес-процессов в компании «Сибирские Автомобили и Принадлежности». С помощью отраслевого продукта линейки «Альфа-Авто» автоматизировано 26 рабочих мест. Как результат, руководство дилерского центра получает фактическую информацию со всех участков деятельности, оперативно устраняет возникающие пробле
|04.02.2013
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«1С:Первый БИТ» помог дилеру Jaguar и LandRover в Украине оптимизировать управление бизнесом
о оптимизации и развитию информационных систем «1С:Управление торговым предприятием для Украины» и «Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти» в компании «Бритиш Моторс Украина». Как сообщили CNews в
|13.08.2012
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СЭД «Диадок» интегрирована с конфигурацией «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти»
«СКБ Контур» объявила об интеграции системы электронного документооборота «Диадок» с конфигурацией «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1» компании «1С-Рарус». По данным к
|10.05.2011
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«1С:Франчайзинг. Легкие системы» автоматизировал бизнес-процессы автосервиса «ЕвроКачество»
проект автоматизации автосервиса «ЕвроКачество». Проект выполнен с использованием типового решения «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, редакция 4», разработанного специалистами «1С-Рарус» на б
|26.04.2011
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«Абис-Софт» автоматизировал официального дилера Mitsubishi Motors на Украине с помощью программы «Альфа-Авто»
та в компании «Автоград» - официального дилера Mitsubishi Motors на Украине - с помощью «Альфа Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти», разработанного компанией «1С-Рарус» на платформе «1С:Пред
|30.09.2009
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Cummins в России ведет учет с помощью системы «Альфа-Авто»
Компания «1С-Рарус» выполнила проект по автоматизации учета с помощью системы «Альфа-Авто» на платформе «1С:Предприятие 8» для компании «Камминз» – представительства фирмы Cummins в России и СНГ, производителя дизельных двигателей. Для улучшения условий работы менеджеров
|02.02.2009
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«Матрикс Агритех» автоматизировала учет с помощью решения «1С-Рарус»
Компания «1С-Рарус» автоматизировала оперативный учет с помощью программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+ Автозапчасти, редакции 4» на базе «1С:Предприятия 8» в компа
|10.12.2008
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«МАН Автомобили Россия» выбрал «Альфа-Авто 4» для автоматизации отдела запчастей
арцойге АГ» в г. Москве – отдел запасных частей. Внедрение выполнено на базе программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти 4», созданного на платформе «1С:Предприятие 8».
|30.10.2008
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Дилерский центр «Автодом-Mitsubishi» автоматизирован на базе решения «1С-Рарус»
матизировала дилерский центр «Автодом-Mitsubishi». Проект выполнен на основе программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, редакция 4», разработанного специалистами «1С-Р
|14.03.2008
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Дилер AUDI в Екатеринбурге автоматизирован на базе «1С:Предприятия 8»
с», автоматизировала официального дилера AUDI в городе Екатеринбурге на базе программного продукта «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти 4.0». Результатом внедрения стала автоматизация
|15.02.2008
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Автомобильный дилер Красноярска автоматизирован на базе ПП «Альфа-Авто»
ые бизнес-системы» в г. Красноярске - выполнил проект внедрения оперативного учета в компании «Медведь Холдинг» - официальном дилере Mitsubishi, Hyundai, Skoda, Peugeot на базе программного продукта «Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти, ред.4». В ходе проекта автоматизировано 47 рабочих мест. Руководство «Медведь Холдинга» поставило цель - создать на предприятии единую информа
1С-Рарус Альфа-Авто и организации, системы, технологии, персоны:
|Сизов Антон 30 3
|Самойленко Максим 67 1
|Борисова Татьяна 5 1
|Иванова Светлана 27 1
|Степанов Павел 40 1
|Зубарев Михаил 1 1
|Митякин Антон 1 1
|Михайлов Виталий 2 1
|Нестеров Иван 5 1
|Железнов Андрей 3 1
|Морковин Сергей 1 1
|Котырло Дмитрий 1 1
|Егорова Светлана 4 1
|Дмитриева Елена 2 1
|Ларионов Владимир 1 1
|Янина Зоя 1 1
|Синельникова Елена 1 1
|Скрябин Владимир 1 1
|Гасанов Талиб 1 1
|Гробицкий Богуслав 1 1
|Бородин Николай 1 1
|Костяной Игорь 1 1
|Максутова Ася 1 1
|Акимов Константин 1 1
|Тарасенко Андрей 16 1
|Рензяев Константин 84 1
|Соколов Олег 51 1
|Ретивых Андрей 1 1
|Зинченко Владимир 4 1
|Дмитриев Дмитрий 12 1
|Никитин Олег 76 1
|Алексеев Сергей 11 1
|Смирнова Татьяна 35 1
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