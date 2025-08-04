«1С-Рарус» выпустил сервис «DOC4B-ПЭП» для безбумажного подписания документов с физлицами в автобизнесе

Сервис от «1С-Рарус» позволяет подписывать документы с физическими лицами за одну минуту, используя уникальный код из SMS. Готовый модуль расширения стал доступен пользователям Корп-версий программ «Альфа-Авто, ред. 6». Для знакомства с сервисом предоставляется возможность бесплатно подписать до 10 тестовых документов. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Сервис «DOC4B - ПЭП» позволяет предприятиям подписывать документы с физическими лицами кодом из SMS. Простая электронная подпись (ПЭП) - это один из видов электронных подписей, предусмотренный ФЗ № 63‑ФЗ и п.1 ст. 160 ГК.

Ранее готовый модуль расширения «DOC4B-ПЭП» был доступен пользователям программ «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление нашей фирмой», «1С:Управление торговлей» и «1С:Турагентство». Теперь разработчики «1С-Рарус» выпустили версию модуля для программ «Альфа-Авто».

Модуль «DOC4B-ПЭП» работает в Корп-версиях редакции 6 программ «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти» и «Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти».

Чтобы начать использовать ПЭП, организация подписывает с клиентами-физическими лицами соглашение о применении ЭДО, которое подтверждает, что подписание документа кодом из SMS является равным подписанию документа «живой» подписью на бумаге.

Из программы «Альфа-Авто» сотрудник высылает клиенту нужный документ для подписания нажатием одной кнопки в печатной форме документа «1С». Сервис «DOC4B» получает документ и отправляет клиенту SMS со ссылкой и кодом для подписания.

Клиентам автоцентров не нужно устанавливать внешние программы или где-то регистрироваться — документ можно подписать на любом смартфоне за одну минуту. Документы не теряются, всегда под рукой по ссылке из SMS и в программе «Альфа-Авто».

«DOC4B-ПЭП» позволяет подписывать с клиентами: акт осмотра и приема авто, договор оказания услуг ремонта; заказ-наряд, счет на запчасти и услуги; пакеты документов о продаже и сдаче автомобиля в аренду и другие документы, созданные в «Альфа-Авто».

Для знакомства с сервисом предоставляется возможность бесплатно подписать до 10 тестовых документов.