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1С:УНФ 1С:Управление нашей фирмой



10.02.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» открыла отдел внедрения интеграций 1
23.10.2024 Типография «БелИнтерМаркет» ускорила обработку заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 3
26.09.2024 Вышла новая редакция 3.1 «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой» 2
11.09.2024 «Первый Бит» автоматизировал маркировку на производстве питьевой воды «Кызырбак» 1
06.09.2024 В «1С:Розница» и «1С:Управление нашей фирмой» появилась интеграция с «1С-Рарус: Облачная касса» 2
26.03.2024 «Тинькофф» подключил прием быстрых платежей в «1С» 1
11.03.2024 Что нового появилось в редакции 3.0 «1С:Управление предприятием общепита» 2
05.02.2024 «1С‑Рарус» подтвердил статус «Центр разработки» 2
15.01.2024 Тверская типография «Печатня» на 35% ускорила обработку заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 3
27.11.2023 «1С‑Рарус» провел нагрузочные испытания решений «1С» на «Ред ОС» 1
18.10.2023 Клиенты «Точки» смогут принимать платежи через СБП в «1С» 1
09.10.2023 «Первый бит» запустил решение для обеспечения финансовой безопасности исполнителей гособоронзаказов 1
27.09.2023 Subway автоматизировала учет с помощью «1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита» 2
18.09.2023 CDEK Pay подключил прием быстрых платежей в «1С» 1
14.08.2023 Банк «Русский стандарт» подключил прием оплаты по СБП в «1С» 1
11.07.2023 «Первый бит» автоматизировал сеть ювелирных салонов «Сенат» 3
06.07.2023 «Первый бит» разработал методологию учета для группы компаний BAEK с острова Сахалин 1
05.06.2023 Банк «Уралсиб» предлагает приём быстрых платежей в «1С» 1
06.03.2023 Пользователи «1С:РM Управление проектами» получили новые возможности 1
15.02.2023 «Юkassa» подключает приём платежей по QR-коду в программах «1С» 1
10.02.2023 В «Гофромире» настроена интеграция «1С:Управление нашей фирмой» с мобильным мессенджером 1
23.11.2022 Типография Color Pack на 15% повысила рентабельность заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 3
19.09.2022 «Армекс» автоматизировала работу типографии «Мастерпринт» с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 3
03.06.2022 «1С:УНФ+РМ Управление проектной фирмой» от компании ITLand и фирмы «1С» стало доступно в облаке 2
26.04.2022 В типографии «Импресс медиа» внедрена система «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 2
11.04.2022 ITLand и фирма «1С» выпустили новый программный продукт «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой» 2
05.04.2022 Пользователи «1С» теперь могут принимать платежи от покупателей через СБП на счет в любом банке с помощью сервиса «Пэймастер» 1
11.03.2022 «1С:Мобильная касса» – теперь бесплатно в Google Play 1
24.02.2022 Выпуск электронной поставки «1С:УНФ» 8. Управление предприятием общепита для обучения в ВУЗах и средних учебных заведениях 2
24.01.2022 Типография «Мастерпринт» внедрила «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 3
02.12.2021 «Гэндальф» автоматизировал складской учет компании «Меленский картофель» 1
25.02.2021 МТС запустила направление «1С» для бизнеса на базе облака 1
29.12.2020 Названы призеры конкурса «Лучший кейс 1С:Реальная автоматизация» 3
20.10.2020 «1С:Готовое рабочее место» теперь доступно в облаке Mail.ru Cloud Solutions 1
08.07.2020 Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение «1С:Управление предприятием общепита» 4
30.04.2020 «1С» представила мобильный «1С:Кладовщик» 1
10.04.2020 «1С» рассказала о переходе на удаленку и организации работы в условиях коронавируса 3
25.03.2020 Типография «МДМ-Флекс» внедрила «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 3
05.02.2020 «Петрошина» и ЦРПТ реализовали все операции с маркированными шинами 1
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 1

Публикаций - 48, упоминаний - 85

1С:УНФ и организации, системы, технологии, персоны:

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OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 3
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ITLand Group - АйТиЛенд Софт 17 3
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Nilpeter 2 2
Microsoft Corporation 24652 2
Google LLC 11811 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 341 2
Гэндальф - Gendalf 86 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8759 2
МегаФон 8897 1
iiko - айко 47 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12690 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Такском - Taxcom 240 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
Штрих-М НТЦ 59 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
1С:Франчайзинг 25 1
1С:Сервистренд 5 1
1С-АналитИКС 3 1
Импульс-ИВЦ 19 1
Ред Софт - Red Soft 714 1
SteadyControl - Стедиконтрол 10 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 82 1
НСПК - Национальная система платежных карт 815 4
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 2
Юнирест - Rostcic’s - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 53 2
Газпром ПАО 1342 1
Starbucks 88 1
Планета Суши 11 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 27 1
Papa John’s - Папа Джонс 14 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1346 1
Happy Baby 2 1
МДМ-Флекс 1 1
Кейтеринбург 1 1
Dixis - Диксис 359 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
МКБ - Московский кредитный банк 559 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 22 1
Симост 2 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Русский стандарт Банк 444 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 110 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
Велесстрой СМУ 12 1
IL Патио - Эль Патио 14 1
Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
Гофромир 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5941 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 22 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 172 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2510 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 247 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 663 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 722 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3049 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 349 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5848 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1737 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 229 1
1С:Проект года 23 1
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