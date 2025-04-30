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Тихонова Светлана



30.04.2025 «Обит» перевел крупного производителя «Динекс Русь» на виртуальный офис «Яндекс 360» 1
21.02.2024 Продукты компании «Первый Бит» — «Бит.СИЗ» и «Бит.ГОЗ» включены в реестр российского ПО 1
09.10.2023 «Первый бит» запустил решение для обеспечения финансовой безопасности исполнителей гособоронзаказов 1
17.02.2016 Efes Rus автоматизировала процесс закрытия отчетного периода на базе SAP Financial Closing Cockpit AddOn 1
16.05.2012 Mind и НЛМК обеспечат Липецкий государственный технический университет сервисом ВКС 1
10.04.2012 РСПП будет проводить видеоконференции посредством сервиса i.Mind 1
27.03.2012 MindLabs выпустила облачное решение для видеоконсультаций 1
23.01.2012 Mind Labs запустила мобильное приложение для видеоконференцсвязи 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Тихонова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 832 2
8422 2
Groupe Atlantic - Груп Атлантик Теплолюкс 3 1
Yandex - Яндекс 7647 1
Microsoft Corporation 24804 1
ОБИТ 85 1
Multifactor - Мультифактор 47 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
SAP SE 5323 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 113 2
Южгазэнерджи 1 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 62 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 251 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 243 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8263 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31618 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11455 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2085 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67484 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2280 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3155 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 472 1
Virtual office - Виртуальный офис 194 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12235 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6430 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1726 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11377 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1598 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2237 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7365 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 820 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10553 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16319 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7490 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1231 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1838 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16077 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21693 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24665 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5229 1
Управляемость - Manageability 1764 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52316 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 781 1
Оповещение и уведомление - Notification 4824 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3112 1
Microsoft Office 3803 2
1С Первый Бит - БИТ.ГОЗ 2 2
1С:ERP Управление предприятием 590 2
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 54 2
Microsoft Outlook 1406 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 175 1
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Трекер 13 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 48 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1439 1
Microsoft Exchange 1757 1
Microsoft Teams - MS Teams 569 1
Apple iPad 3879 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
1С Первый Бит - БИТ.СИЗ 3 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2314 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 958 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 460 1
SAP FCC - SAP Financial Closing Cockpit 7 1
Калашников Сергей 2 1
Ипатов Артем 1 1
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Мельник Сергей 19 1
Калюжин Алексей 2 1
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Мытенков Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 148009 7
Дания - Королевство 1307 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 407 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 453 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43983 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48973 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52284 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3677 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19081 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29915 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8964 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2799 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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