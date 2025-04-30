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Тихонова Светлана
Тихонова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 832 2
|1С 8422 2
|Groupe Atlantic - Груп Атлантик Теплолюкс 3 1
|Yandex - Яндекс 7647 1
|Microsoft Corporation 24804 1
|ОБИТ 85 1
|Multifactor - Мультифактор 47 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
|SAP SE 5323 1
|АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 113 2
|Южгазэнерджи 1 1
|AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 62 1
|НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 1
|Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 251 1
|U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
|Калашников Сергей 2 1
|Ипатов Артем 1 1
|Королев Роман 12 1
|Вересов Сергей 4 1
|Мельник Сергей 19 1
|Калюжин Алексей 2 1
|Жилин Иван 2 1
|Мытенков Сергей 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148009 7
|Дания - Королевство 1307 1
|Россия - ЮФО - Адыгея Республика 407 1
|Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 453 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43983 1
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