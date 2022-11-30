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Индексная книга CNews*
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HMI Human-Machine Interface Человеко-машинный интерфейс HCI Human-Computer Interaction Человеко-компьютерное взаимодействие



30.11.2022 «Диасофт» поможет управлять серверами приложений с помощью платформы Digital Q.TomEE 1
24.11.2022 Константин Истомин -

Константин Истомин, Directum: Компании не готовы вкладываться в импортозамещение ради галочки

 1
21.10.2022 Более 150 поставщиков стали пользователями сервисов Dialog.X5 за два года работы 1
13.10.2022 Создатели Astra Linux купили российского разработчика СУБД на базе PostrgreSQL 1
13.10.2022 Как снять стресс: лучшие мобильные приложения для медитации 1
10.10.2022 Компания NS Digital представила новые цифровые решения для нефтегазовой отрасли 1
06.10.2022 Константин Истомин, исполнительный директор Directum: «No-, low-, hard-code. Где остановиться?» 1
05.10.2022 Процессы делопроизводства ГК «Содружество» переехали в Directum RX . 1
20.09.2022 «Рексофт» и «Консом групп» стали технологическими партнерами 1
19.09.2022 «Акрон» предложил своим клиентам удобный агрокалькулятор 1
08.09.2022 Сервис «Навигатор возможностей» для молодежи доступен в двух пилотных регионах России 1
05.09.2022 Исследование платформы «Дневник.ру»: 89% педагогов отметили снижение нагрузки при использовании электронного журнала 1
24.08.2022 Ramax Group и Macroscop займутся развитием систем интеллектуального видеонаблюдения 1
09.08.2022 «Умный город» «Росатома» стал доступен из облака 1
02.08.2022 Microsoft сделает старейший и очень востребованный компонент Windows непригодным к использованию 1
15.07.2022 Merlion стала дистрибьютором «Инкома» 1
11.07.2022 «Сиссофт» предложит бизнесу решения для проектирования печатных плат «Эремекс» 1
11.07.2022 Сергей Тихомиров -

Сергей Тихомиров, Custis: Создать коробочный продукт для российских заказчиков всегда было непросто

 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 1
07.07.2022 Решение Кворум для быстрого перехода на ЭДО с ФССП по Запросам и Постановлениям СПИ 1
04.07.2022 «БРИГ» благодаря Okdesk повысил лояльность заказчиков в индустрии безопасности 1
18.05.2022 Чем заменить иностранные ECM 1
27.04.2022 Решения покинувшей российский рынок SAS можно портировать на российскую платформу за 3 месяца 1
25.04.2022 Решение «Бумк энтерпрайз» помогло кратно повысить производительность запускаемой СЭД в ДИТиС ЯНАО 1
14.04.2022 «Отан-секьюрити» внедрила Solar appScreener для проверки ПО на соответствие требованиям информационной безопасности 1
28.03.2022 «Детский мир» автоматизировал процессы управления перевозками 1
24.03.2022 Время переходить на редакцию 3 «1С:Общепит» 1
24.03.2022 Умер отец формата GIF и создатель компиляторов Fortran и Basic 1
04.03.2022 Лучшие приложения для чтения книг на смартфоне: выбор ZOOM 1
01.03.2022 Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей 1
28.02.2022 Денис Селезнёв -

Переход на удаленку привел к революции в управленческих процессах

 1
09.02.2022 Торговая сеть Bravo автоматизирует торговые процессы с помощью продуктов Set 1
01.02.2022 10 приложений для хранения бонусных карт магазинов: выбор ZOOM 1
27.01.2022 Клиенты Solar JSOC смогут контролировать работу всех сервисов в едином личном кабинете 1
11.01.2022 Российская кибергруппировка подбрасывает зараженные флешки военным предприятиям США 1
13.12.2021 Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
11.11.2021 «Ростелеком-Солар» завершила пилотный проект внедрения системы Solar addVisor в «Ростелекоме» 1
10.11.2021 7 самых полезных расширений для Gmail 1
10.11.2021 ФНС использует Polymatica для анализа большого массива данных 1

Публикаций - 600, упоминаний - 601

HMI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23402 55
Google LLC 10876 33
Apple Inc 11113 32
Samsung Electronics 9674 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6863 18
Meta Platforms - Facebook 4332 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9998 15
Oracle Corporation 6275 15
SAP SE 4841 14
6938 13
HP Inc. 5500 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1750 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7998 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9339 12
IBM - International Business Machines Corp 9170 11
LG Electronics 3530 11
Корус Консалтинг ГК 1063 10
Amazon Inc - Amazon.com 2781 9
Twitter 2686 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5576 9
Siemens AG - Siemens Group 2531 9
VK - Mail.ru Group 3185 9
Intel Corporation 11627 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2547 8
Элемент ГК - Elementec 25 8
Sony 6471 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1343 8
VMware 2118 8
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2403 7
Dell EMC 4893 7
Yandex - Яндекс 5572 7
Huawei 3462 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1149 7
Softline - Софтлайн 2037 7
Ланит - Норбит - Norbit 286 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 6
Docsvision - ДоксВижн 965 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 307 6
Directum - Директум 895 6
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 285 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5705 18
Лента - Сеть розничной торговли 1669 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2337 11
Альфа-Банк 1581 8
РЖД - Российские железные дороги 1598 7
ГПБ - Газпромбанк 928 7
Почта России ПАО 1975 5
X5 Group 806 5
Евросеть 1397 5
Дикси - Сеть магазинов 126 4
Газпром нефть 491 4
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 56 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1764 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1159 3
Связной ГК 1329 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 388 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1802 3
Qiwi 918 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1003 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 3
Яндекс.Такси 320 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 317 2
Segezha Group - Сегежа Групп 104 2
ССК - Сибирская Сервисная Компания 21 2
HeadHunter Group - HH Group 281 2
Самолёт ГК 1650 2
Мегаполис ТК 199 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 2
МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 39 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 191 2
LinkedIn 580 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 528 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 502 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 2
Lockheed Martin 750 2
Ford 396 2
Visa International 1867 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 2
ВТБ - ВТБ24 660 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17796 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8934 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3631 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10309 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2795 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2365 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2335 8
Федеральное казначейство России 1542 7
Президент Российской Федерации 3669 6
Правительство Москвы 1970 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1607 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1368 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2421 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1512 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2929 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3042 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2661 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 3
Администрация Президента РФ 977 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 108 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1580 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 205 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 697 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 853 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 391 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 337 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1026 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 514 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2489 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1628 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 197 2
Таможня - Таможенная служба 1023 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1192 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 188 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 325 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 114 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1352 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17215 249
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52632 177
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16906 82
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21755 79
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12816 67
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8174 58
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11472 56
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12422 56
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11461 53
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8993 53
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22039 47
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8079 46
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5375 45
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19133 44
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78800 42
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10824 42
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9288 41
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7686 39
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5004 38
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7440 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38322 36
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10684 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9412 31
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7958 31
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6682 30
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5086 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21186 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7333 27
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14372 27
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8401 27
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5790 26
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5783 26
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25460 26
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5620 25
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2912 25
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13526 23
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3205 23
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3788 23
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3899 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8645 21
Google Android 12448 74
Microsoft Windows 10 13416 56
Apple iOS 6731 48
Microsoft Office 3410 29
Apple iPhone - серия смартфонов 6575 24
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Linux OS 8162 14
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Microsoft Outlook 1273 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3995 13
Google YouTube - Видеохостинг 2408 13
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1560 12
Microsoft Windows 2000 12616 12
Oracle Java - язык программирования 2753 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1965 11
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Apple macOS 1693 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 731 9
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Microsoft Edge - браузер 1926 9
Microsoft SharePoint Products and Technologies 802 8
Microsoft Windows 2693 8
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Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2342 6
Opera Browser - Браузер 963 6
Apple macOS X - Rhapsody 1508 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 337 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1742 6
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Карпов Илья 31 2
Гордейчик Сергей 23 2
Чаркин Евгений 235 2
Ерофеева Мария 31 2
Одинцов Дмитрий 96 2
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Агафонов Андрей 19 2
Шилов Сергей 82 2
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Дворкович Аркадий 210 1
Васильев Евгений 116 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Лебедев Алексей 20 1
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Бобров Сергей 10 1
Иванов Андрей 49 1
Надеин Андрей 13 1
Дягилев Василий 84 1
Пылков Александр 1 1
Ризо Алексей 1 1
Рыбаков Алексей 4 1
Сафронов Павел 1 1
Гришин Константин 1 1
Колтунцев Алексей 2 1
Вячеславов Виктор 2 1
Андреев Александр 26 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41510 139
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10575 57
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Русский язык - День русского языка - 6 июня 9889 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23649 40
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10037 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19652 25
Английский язык 6144 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4586 23
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