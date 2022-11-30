Индексная книга CNews*
HMI Human-Machine Interface Человеко-машинный интерфейс HCI Human-Computer Interaction Человеко-компьютерное взаимодействие
Публикаций - 600, упоминаний - 601
HMI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чехонин Антон 64 3
|Соловьев Владимир 104 3
|Сергеев Иван 74 3
|Коровко Вадим 17 3
|Чеботова Виктория 11 3
|Круглов Максим 26 3
|Карпов Илья 31 2
|Гордейчик Сергей 23 2
|Чаркин Евгений 235 2
|Ерофеева Мария 31 2
|Одинцов Дмитрий 96 2
|Лощинин Дмитрий 39 2
|Андреев Владимир 85 2
|Ащеулова Оксана 5 2
|Цветков Сергей 13 2
|Satya Nadella - Сатья Наделла 179 2
|Агафонов Андрей 19 2
|Шилов Сергей 82 2
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 27 1
|Larry Page - Ларри Пейдж 186 1
|Рустамов Рустам 241 1
|Сергеев Александр 25 1
|Голикова Татьяна 52 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Васильев Евгений 116 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Лебедев Алексей 20 1
|Дворкович Александр 5 1
|Бобров Сергей 10 1
|Иванов Андрей 49 1
|Надеин Андрей 13 1
|Дягилев Василий 84 1
|Пылков Александр 1 1
|Ризо Алексей 1 1
|Рыбаков Алексей 4 1
|Сафронов Павел 1 1
|Гришин Константин 1 1
|Колтунцев Алексей 2 1
|Вячеславов Виктор 2 1
|Андреев Александр 26 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210975, в очереди разбора - 891348.
Создано именных указателей - 106387.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210975, в очереди разбора - 891348.
Создано именных указателей - 106387.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.