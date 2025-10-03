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Росархив Федеральное архивное агентство
СОБЫТИЯ
|03.10.2025
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Анатолий Гарбузов: Столичная компания модернизировала информационную систему Росархива
использования архивных документов (ГИС УИАД), созданной по заказу Федерального архивного агентства (Росархива). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестици
|11.03.2025
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Государство заказало оцифровку тысяч документов по делу декабристов и по расследованию фашистских злодеяний
Оцифровка на миллионы Как выяснил CNews, Федеральное архивное агентство (Росархив) выделило 195 млн руб. на оцифровку нескольких тысяч архивных документов, включая до
|18.09.2023
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Вводятся новые правила хранения кадровых электронных документов
17 сентября 2023 года вступил в силу приказ Федерального архивного агентства (Росархива) № 77. С этого момента российские компании смогут передать на хранение в электронны
|09.07.2021
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Минцифры и Росархив строят платформу хранения электронных документов чиновников
м документам в любой точке мира и сокращены затраты на долгосрочное хранение документов. Минцифры и Росархив займутся созданием платформы «Центр хранения электронных документов» Задачами ГИС «П
|07.03.2018
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Россиянам разрешат читать государственные архивы прямо из дома онлайн
посредством принятия соответствующего закона.Чем занимается РосархивФедеральное архивное агентство (Росархив) — это орган исполнительной власти, который контролирует Архивный фонд России и все
|17.01.2018
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«Элар» завершила выполнение проектов для Росархива
ического архива. «Оцифровка научно-справочного аппарата федеральных архивов – это системная работа Росархива, направленная на переход к автоматизированному учету фондов, упрощение для пользова
Росархив и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 16
|Наумов Олег 15 14
|Албычев Александр 168 13
|Шадаев Максут 1210 11
|Раков Ярослав 51 10
|Храмцовская Наталья 48 9
|Акимов Максим 192 9
|Фридштанд Андрей 11 8
|Белов Кирилл 19 8
|Горский Николай 9 8
|Семенова Марина 11 8
|Зубанов Андрей 9 8
|Пущаков Сергей 10 8
|Песчанских Георгий 39 7
|Баласанян Владимир 45 7
|Артизов Андрей 7 7
|Паршин Максим 323 6
|Хайруллин Айрат 108 6
|Рымар Максим 50 6
|Краснов Александр 91 6
|Шинкарук Елена 28 6
|Исаев Алексей 16 6
|Горбунов Сергей 24 6
|Лопаткин Герман 104 6
|Носков Константин 241 6
|Чернышенко Дмитрий 581 6
|Лысенко Эдуард 317 6
|Матвеева Татьяна 110 6
|Шипов Савва 102 5
|Терещенко Денис 95 5
|Комиссаров Дмитрий 248 5
|Зорин Александр 51 5
|Ципорин Павел 103 5
|Турчак Евгений 24 5
|Попов Михаил 56 5
|Скляр Алексей 54 5
|Малков Павел 51 5
|Калина Роман 62 5
|Бутенко Юрий 65 5
|Массух Илья 239 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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