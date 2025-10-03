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Индексная книга (каталог) CNews*
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Росархив Федеральное архивное агентство

Росархив - Федеральное архивное агентство

СОБЫТИЯ


03.10.2025 Анатолий Гарбузов: Столичная компания модернизировала информационную систему Росархива

использования архивных документов (ГИС УИАД), созданной по заказу Федерального архивного агентства (Росархива). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестици
11.03.2025 Государство заказало оцифровку тысяч документов по делу декабристов и по расследованию фашистских злодеяний

Оцифровка на миллионы Как выяснил CNews, Федеральное архивное агентство (Росархив) выделило 195 млн руб. на оцифровку нескольких тысяч архивных документов, включая до
18.09.2023 Вводятся новые правила хранения кадровых электронных документов

17 сентября 2023 года вступил в силу приказ Федерального архивного агентства (Росархива) № 77. С этого момента российские компании смогут передать на хранение в электронны
09.07.2021 Минцифры и Росархив строят платформу хранения электронных документов чиновников

м документам в любой точке мира и сокращены затраты на долгосрочное хранение документов. Минцифры и Росархив займутся созданием платформы «Центр хранения электронных документов» Задачами ГИС «П
07.03.2018 Россиянам разрешат читать государственные архивы прямо из дома онлайн

посредством принятия соответствующего закона.Чем занимается РосархивФедеральное архивное агентство (Росархив) — это орган исполнительной власти, который контролирует Архивный фонд России и все

17.01.2018 «Элар» завершила выполнение проектов для Росархива

ического архива.  «Оцифровка научно-справочного аппарата федеральных архивов – это системная работа Росархива, направленная на переход к автоматизированному учету фондов, упрощение для пользова

Публикаций - 152, упоминаний - 196

Росархив и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 34
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 24
Восход ФГБУ НИИ 721 16
Ростелеком 10948 14
Docsvision - ДоксВижн 1060 10
Microsoft Corporation 25775 9
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 8
Крок - Croc 1964 7
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 6
Системы документооборота 522 6
Intel Corporation 12811 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 5
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 5
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 5
Ред Софт - Red Soft 1236 5
OpenText 238 4
Центр2М - Center2М 67 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Новые облачные технологии (НОТ) 485 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Diasoft - Диасофт 1144 4
Brother - Brother Industries - Бразер 215 3
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 3
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 3
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
9594 3
Oracle Corporation 7074 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 3
Directum - Директум 1268 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 3
Naumen - Наумен 752 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 3
АйТи 1519 3
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
Мосэнерго ПАО 132 3
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 3
Газпром ПАО 1493 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Монолитбанк - Монолит Коммерческий банк 6 2
Веста - Vesta Trading 9 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 2
Транснефть 335 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Русский стандарт Банк 509 1
Superjob - Суперджоб 858 1
ВТБ Факторинг 26 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Нацпроектстрой - ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 20 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Мария РА ТС - торговая сеть 26 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Газпром трансгаз 157 1
Газпром бурение 62 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 62
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 40
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 32
Федеральное казначейство России 1949 32
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 28
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 23
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 21
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 15
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 15
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 14
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 14
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 13
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 13
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 12
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 9
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 8
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 8
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 9
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 75
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 67
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 67
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 50
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 46
Электронный документ - Electronic document 1579 42
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 34
Оцифровка - Digitization 5185 34
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 26
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 25
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 21
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 18
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 18
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 14
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 12
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 11
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 11
Стандартизация - Standardization 2339 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 9
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 8
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 8
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 25 8
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 429 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 30
Архивный фонд РФ 115 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 11
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 10
Microsoft Windows 16882 8
ЭЛАР ЭларСкан 190 7
Linux OS 11533 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 5
ЭЛАР ЭЛАРобот 19 5
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 4
ЭЛАР СканИмидж 41 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 3
Docsvision СЭД - ECM-система 249 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
Новые облачные технологии - XO_Fonts - свободный набор шрифтов 15 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 3
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 3
Память народа 14 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 3
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 2
Google Analytics - Google Universal Analytics 110 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 2
ЭЛАР Контекст 19 2
IBM FileNet 140 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 24 2
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 2
АИС Мониторинг государственных сайтов - Мониторинг Госсайтов - Госмонитор 4 2
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 2
ЭОС АРМ руководителя 79 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 2
Путин Владимир 3454 16
Наумов Олег 15 14
Албычев Александр 168 13
Шадаев Максут 1210 11
Раков Ярослав 51 10
Храмцовская Наталья 48 9
Акимов Максим 192 9
Фридштанд Андрей 11 8
Белов Кирилл 19 8
Горский Николай 9 8
Семенова Марина 11 8
Зубанов Андрей 9 8
Пущаков Сергей 10 8
Песчанских Георгий 39 7
Баласанян Владимир 45 7
Артизов Андрей 7 7
Паршин Максим 323 6
Хайруллин Айрат 108 6
Рымар Максим 50 6
Краснов Александр 91 6
Шинкарук Елена 28 6
Исаев Алексей 16 6
Горбунов Сергей 24 6
Лопаткин Герман 104 6
Носков Константин 241 6
Чернышенко Дмитрий 581 6
Лысенко Эдуард 317 6
Матвеева Татьяна 110 6
Шипов Савва 102 5
Терещенко Денис 95 5
Комиссаров Дмитрий 248 5
Зорин Александр 51 5
Ципорин Павел 103 5
Турчак Евгений 24 5
Попов Михаил 56 5
Скляр Алексей 54 5
Малков Павел 51 5
Калина Роман 62 5
Бутенко Юрий 65 5
Массух Илья 239 5
Россия - РФ - Российская федерация 166167 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 42
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 17
Россия - УФО - Тюменская область 1365 14
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 12
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 9
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 8
Европа 24964 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 7
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 6
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 5
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