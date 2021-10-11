Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росархив
Федеральное архивное агентство
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 90, упоминаний - 118
Росархив упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Наумов Олег 15 14
|Четвернин Алексей 651 13
|Путин Владимир 1826 11
|Албычев Александр 74 10
|Акимов Максим 167 9
|Раков Ярослав 48 9
|Фридштанд Андрей 11 8
|Семенова Марина 9 8
|Белов Кирилл 14 8
|Пущаков Сергей 10 8
|Зубанов Андрей 9 8
|Горский Николай 9 8
|Песчанских Георгий 37 7
|Исаев Алексей 12 6
|Хайруллин Айрат 39 6
|Матвеева Татьяна 83 6
|Горбунов Сергей 12 6
|Шадаев Максут 384 6
|Краснов Александр 48 6
|Шинкарук Елена 13 6
|Рымар Максим 36 5
|Шипов Савва 70 5
|Турчак Евгений 23 5
|Ципорин Павел 51 5
|Попов Михаил 51 5
|Малков Павел 38 5
|Семенов Алексей 67 5
|Зорин Александр 49 5
|Палюх Юрий 15 5
|Паршин Максим 141 5
|Анисимов Михаил 13 5
|Терещенко Денис 38 5
|Бутенко Юрий 64 5
|Афанасьева Ольга 7 5
|Лысенко Эдуард 209 5
|Носков Константин 201 5
|Соколов Алексей 121 5
|Горбатько Александр 90 5
|Храмцовская Наталья 38 5
|Корчивой Станислав 14 5
|CNews Analytics 1991 2
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
|ИРИ - Институт развития интернета 94 2
|ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763994, в очереди разбора - 667681.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763994, в очереди разбора - 667681.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru