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Росархив
Федеральное архивное агентство


11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» 1
21.07.2021 В России началось создание электронного архива чиновников за 1,3 миллиарда 2
09.07.2021 Минцифры и Росархив строят платформу хранения электронных документов чиновников 3
16.06.2021 Чиновникам разрешат обмениваться секретными документами в электронном виде 1
22.04.2021 «Гособлако» будут развивать российские гранды IaaS-услуг 1
27.01.2021 В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации 1
21.12.2020 Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть 2
16.12.2020 3 млрд руб. на сервисы «Гособлака» для чиновников достались «дочке» «Ростелекома» 1
11.12.2020 Власти решили «перезагрузить» «Гособлако» 1
16.09.2020 «Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой» 1
09.09.2020 Эпопея со строительством «Гособлака» растянется на три года 1
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 3
26.08.2020 В Минкомсвязи возобновил работу экспертный совет по совершенствованию ЭДО в органах госвласти 1
24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 1
18.08.2020 Экс-замглавы Минкомсвязи стал новым фильтром на пути софта в Реестр отечественного ПО 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 1
11.02.2020 Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление 1
04.02.2020 Мишустин реанимировал старинную идею Медведева о цифровых замминистрах 1
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
30.08.2019 Власти утвердили эксперимент по переходу госинформсистем в многострадальное «Гособлако» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
04.06.2019 Минкомсвязи устранит бардак в закупках ИТ госорганами и «призовет к ответу» госкопорации и госкомпании 1
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 3
31.01.2019 Итоги импортозамещения: 99% СУБД и 96% ОС в госорганах иностранные 1
04.12.2018 Центр по импортозамещению в ИКТ Ильи Массуха получит миллиард из бюджета 1
05.10.2018 «Элар» потребовал обязать конкурентов считать его сканеры российскими 1
12.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 2
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 2
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 2

Публикаций - 90, упоминаний - 118

Росархив упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 12
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 10
Восход ФГБУ НИИ 365 10
Microsoft Corporation 11110 7
Программный продукт ГК 92 4
Diasoft - Диасофт 354 4
Крок 1221 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Naumen - Наумен 342 3
Intel Corporation 4186 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 3
IBM 3546 3
АйТи 752 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
Yandex - Яндекс 4101 3
ЭОС - Электронные офисные системы 987 3
VK - Mail.ru Group 2484 3
OpenText 160 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
Tionix - Тионикс 48 2
Логика Бизнеса 141 2
Red Hat 666 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 2
Facebook 3766 2
Cloudflare 50 1
Летограф - Letograf 63 1
ДИМИ-Центр - DIMI-Center 2 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Интеркорп 5 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
SAP SE 3216 1
Компьюлинк УСП 67 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
Samsung Electronics 5686 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
ПроСофт-ПК 20 1
Nvidia Corp 2028 1
Molex 16 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Почта России ПАО 1574 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Газпром ПАО 523 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Фонд информационной демократии 27 2
X5 Group 599 1
Газпром бурение 9 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
ВТБ Факторинг 22 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
О2О Холдинг 43 1
Алроса АК 81 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Volvo Cars 155 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Аэрофлот 493 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 29
Правительство РФ 2206 22
Федеральное казначейство России 766 20
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 18
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 15
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 14
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 9
Президент Российской Федерации 1440 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 8
Счётная палата РФ 460 8
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 8
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 8
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 8
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 7
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 7
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 7
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 6
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 6
Правительство Московской области 48 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 5
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 11 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 19
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 8
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии 2 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места 6 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
ИТ-аудит 75 1
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 16 1
ЕРМ - Единое рабочее место 1 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ЭОС Дело СЭД 622 7
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 4
Microsoft Windows 853 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Google YouTube - Видеохостинг 1723 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 2
Новые облачные технологии - XO_Fonts - свободный набор шрифтов 4 2
Linux OS 4265 2
ФГИС Единый реестр проверок 8 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Microsoft Lync 272 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 15 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
ЭЛАР ПауэрСкан 12 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта 45 1
ЕИСУ КС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 7 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 8 1
ФГИС ЕИАС - Единая информационно-аналитическая система 1 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 5 1
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 5 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
Google QuickOffice 38 1
ЭЛАР ПланСкан 83 1
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 20 1
Архивный фонд РФ 11 1
Google Translate 39 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
АИС Мониторинг государственных сайтов - Мониторинг Госсайтов - Госмонитор 1 1
АИСПД - АИС ПУ - Автоматизированная информационная система проектной деятельности - Автоматизированная информационная система проектного управления 2 1
Microsoft Office 365 769 1
Nvidia GeForce GTX 2071 1
Google Android 10751 1
Наумов Олег 15 14
Четвернин Алексей 651 13
Путин Владимир 1826 11
Албычев Александр 74 10
Акимов Максим 167 9
Раков Ярослав 48 9
Фридштанд Андрей 11 8
Семенова Марина 9 8
Белов Кирилл 14 8
Пущаков Сергей 10 8
Зубанов Андрей 9 8
Горский Николай 9 8
Песчанских Георгий 37 7
Исаев Алексей 12 6
Хайруллин Айрат 39 6
Матвеева Татьяна 83 6
Горбунов Сергей 12 6
Шадаев Максут 384 6
Краснов Александр 48 6
Шинкарук Елена 13 6
Рымар Максим 36 5
Шипов Савва 70 5
Турчак Евгений 23 5
Ципорин Павел 51 5
Попов Михаил 51 5
Малков Павел 38 5
Семенов Алексей 67 5
Зорин Александр 49 5
Палюх Юрий 15 5
Паршин Максим 141 5
Анисимов Михаил 13 5
Терещенко Денис 38 5
Бутенко Юрий 64 5
Афанасьева Ольга 7 5
Лысенко Эдуард 209 5
Носков Константин 201 5
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Горбатько Александр 90 5
Храмцовская Наталья 38 5
Корчивой Станислав 14 5
Россия - Российская федерация - РФ 57483 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 15
Россия - Тульская область 752 9
Арктика 141 9
Россия - Кировск - Кировская область 304 7
Россия - Ростовская область 863 5
Россия - Республика Мордовия 388 5
Россия - Архангельская область 342 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Россия - Калужская область 574 5
Россия - Сахалинская область 434 5
Россия - Челябинская область 659 4
Россия - Республика Алтай 686 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Россия - Ульяновская область 350 4
Казахстан - Республика 2637 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
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Европа 3766 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Россия - Тюменская область 583 2
Россия - Свердловская область 806 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - Пенза 254 1
Россия - Смоленская область 229 1
Россия - Магаданская область 228 1
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Россия - Новосибирская область 817 1
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 7
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
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НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Конституция Российской Федерации 28 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 332 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 2
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 1
Forbes - Форбс 442 1
Bloomberg 785 1
N+1 - Издание 94 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
23ABC News 55 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
CNews Analytics 1991 2
IDC - International Data Corporation 2723 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
TelecomDaily ИАА 112 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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