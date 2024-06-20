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Цифровизация
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Cloud4Y развернул инфраструктуру в облаке для ГК «Тэлос Архив»

Группа компаний «Тэлос Архив» оказывает услуги внеофисного хранения, обработки, уничтожения и сканирования документов. Работает на рынке 20 лет. Представители ГК «Тэлос» входят в состав Центральной экспертно-проверочной комиссии при Федеральном архивном агентстве России, Общественного совета при Федеральном архивном агентстве России, Международные ассоциации PRISM и ARMA International.

Поскольку компания выступает в качестве партнера для большого количества коммерческих организаций, бюджетных организаций, госкорпораций, структурных подразделений федеральных и региональных органов власти, ей требуется стабильно работающая, отказоустойчивая и защищенная ИТ-инфраструктура. Облачные сервисы обеспечивают достаточный уровень производительности и защиты, поэтому архивная компания приняла решение задействовать в своих бизнес-процессах виртуальные мощности.

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Цифровизация

В качестве поставщика облачных услуг «Тэлос Архив» выбрала Cloud4Y. Корпоративный облачный провайдер за более чем 15 лет работы на рынке накопил опыт, позволяющий обеспечить миграцию инфраструктуры, а также гарантировать надлежащий уровень защиты хранящихся данных. Включая хранение конфиденциальной информации по УЗ 1-4, 1K, 1Г. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

ГК «Тэлос Архив» арендовала ресурсы Cloud4Y по модели IaaS, развернув несколько виртуальных машин под текущие задачи. В дальнейшем планируется перенести в облако часть баз данных и сайт компании.

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