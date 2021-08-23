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Оцифровка
Digitization


23.08.2021 Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов 1
20.08.2021 Власти придумали способы развития телемедицины в России 1
27.07.2021 «Почта России» вступила в войну с бумажными письмами. Она переводит их в цифру и отправляет по e-mail 1
15.03.2021 АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы 1
16.02.2021 Путин распорядился перевести россиян на электронные документы 1
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки 1
03.02.2021 Simetra разработала программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области 1
05.08.2020 «Элар» оцифровала учетную документацию одного из старейших музеев России 1
08.05.2020 Как оцифровать аудиокассеты в домашних условиях 1
21.04.2020 Вебинар «Удаленная мобильность»: никакого хайпа – только практические рекомендации 1
27.02.2020 Wifly в сотрудничестве с Keenetic выводит на рынок сервис для гостевого доступа к Wi-Fi с функциями расширенной аналитики 1
29.01.2020 Игорь Никитин, министр ИТ Пермского края в интервью CNews — о проектах, на которые расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет 1
20.01.2020 Оцифровка 2
25.12.2019 Сбербанк предложил бизнесу систему CRM24 в интернет-банке 1
15.10.2019 Инфраструктурный рынок продолжает меняться 1
14.10.2019 России нужны 145 миллиардов на цифровых двойников 1
09.10.2019 Чонг Хенг Хан, Oracle: Главный ИТ-тренд — мультиоблачность. Гибридное облако дает клиентам больше свободы выбора 1
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 1
11.03.2019 В МГИМО построена гиперконвергентная инфраструктура на основе Cisco HyperFlex 1
23.01.2019 «ЭЛАР» поставила планетарный сканер в НГИАМЗ 1
22.10.2018 Forrester: клиенты SAP могут сэкономить до $11 млн с SAP SuccessFactors 1
29.05.2018 Abbyy выпустила новую версию приложения Business Card Reader для iOS 1
22.03.2017 Муниципальный архив Ленского района Якутии оцифрует документы с помощью сканера «Элар» 1
01.03.2017 Скорость и доступность: что дадут московскому правосудию электронные дела 2
28.12.2016 Его величество бизнес-процесс: как цифровая эпоха меняет предпринимательство 1
31.08.2016 В Ставропольскую ЦБС поставили планетарный сканер 1
24.08.2016 В Московском областном суде установлен новый сканер 1
15.08.2016 Axelot автоматизировала склад «Пет Ритейл» 1
30.03.2016 ROI оцифровки: как обосновать затраты на сканирование документов? 1
24.03.2016 Планетарный сканер «ЭларСКАН А2» поможет администрации Новомосковска повысить качество услуг 2
23.03.2016 Сканировать или фотографировать? Как выбрать технологию 1
10.03.2016 Оцифровка музейных коллекций: как сканируются экспонаты и учетные документы 2
16.02.2016 ЭЛАР перевел в электронный вид документы земельно-имущественного комплекса для Архива города Перми 1
15.02.2016 МГОМЗ: Технологии оцифровки дают музейным работникам творческий импульс 1
29.01.2016 Как сканировать книги и каталоги библиотеки: технологии и практика 1
03.11.2015 В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» оцифрованы учетные книги 1
29.10.2015 Как выбрать подрядчика для оцифровки документов? 1
19.10.2015 Качественное сканирование и индексирование: что предлагает рынок? 1
01.10.2015 Оцифровка данных: как проститься с бумажными документами 1
15.09.2015 Редкие рукописи из фонда Национальной библиотеки Татарстана будут оцифрованы 1

Публикаций - 49, упоминаний - 53

Оцифровка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 14
SAP SE 3218 2
Facebook 3767 2
Крок 1221 2
Microsoft Corporation 11143 2
ГЛОНАСС АО 82 1
WiFly 4 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 1
Dassault Systemes 146 1
3data - 3дата 32 1
Omnicomm - Омникомм 148 1
Ланит Интеграция 101 1
Digital Brainware 2 1
Inline Group - Инлайн Груп 60 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Google LLC 7168 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Глосав 17 1
Abbyy 797 1
Salesforce.com 273 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
1С-Битрикс 349 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Siemens AG - Сименс Россия 672 1
Инфосистемы Джет 675 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
IBM 3554 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Cisco Systems 2054 1
ANSYS 35 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Samsung Electronics 5714 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Почта Банк 289 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Аэрофлот 493 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Альфа-Банк 1127 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
НГИАМЗ - Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник 1 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
UBI - Usage-based insurance - «умное страхование» - страхование на основе использования 10 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
On-demand - "по требованию" 28 1
Call back - Обратный звонок 15 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Умные платформы 499 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
ЭЛАР ПланСкан 83 6
ЭларСкан 48 3
Google Android 10751 2
Alfresco 114 1
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
CRM24 1 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Яндекс.Маршрутизация 22 1
ЭОС Дело СЭД 624 1
Аскон Компас-3D 66 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 1
ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 4 1
ZyXEL Keenetic 17 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 1
Axelot Datareon ESB 11 1
СКАУТ Безопасное вождение 14 1
WhatsApp Messenger 654 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Office 1948 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Rakuten Viber 429 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Linux OS 4272 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Яндекс.Авто 33 1
Samsung Knox 82 1
Яндекс.Навигатор 108 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
SAP SuccessFactors 110 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 1
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 22 1
Акимов Максим 167 2
Путин Владимир 1828 2
Дзюбин Алексей 5 1
Ланько Егор 6 1
Полякова Ольга 4 1
Янес Мария 1 1
Белицкая Виктория 2 1
Аликошвили Георгий 11 1
Баландюк Сергей 3 1
Бакаев Булат 2 1
Парахин Виктор 4 1
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 1
Tomb Greg - Томб Грег 5 1
Сычев Вадим 2 1
Аксерод Илья 1 1
Королев Иван 2 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Коробков Сергей 2 1
Несмачный Сергей 2 1
Андронов Сергей 17 1
Царьков Петр 4 1
Ассур Олег 2 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Панасенков Александр 1 1
Скворцов Сергей 8 1
Аксельрод Илья 15 1
Паршиков Сергей 10 1
Семенов Алексей 67 1
Кулешов Сергей 35 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Казахстан - Республика 2646 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Европа 3781 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Россия - Забайкальский край 356 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Северная Америка 1414 1
Россия - Калининградская область 541 1
Украина 3389 1
Россия - Нижегородская область 744 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - Вологодская область - Череповец 116 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 596 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Япония 2808 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 13 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
CNews Analytics 1991 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Forrester Research 387 1
451 Research Group 44 1
Forrester Consulting Total Economic Impact of SAP SuccessFactors HCM Suite 1 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
Музей-усадьба П. П. Чистякова 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767916, в очереди разбора - 671601.
Создано именных указателей - 46354.
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