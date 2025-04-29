Ученые МГУ представили новую технологию 3D-сканирования для печати персонализированных фигурок Исследователи из МГУ и компании Texel представили инновационный метод 3D-сканирования для создания персонализированных фигурок людей. В работе сравниваются два подхода к 3D-моделированию – статический и динамический, позволяющие адаптировать процесс под разные сцена

Столичный производитель сканеров оцифровал печатные издания для Музея Транспорта Москвы х годов, которые представляют собой важные источники информации о становлении транспортных систем. «Оцифровка печатных изданий музея является важным шагом для сохранения научно-технического нас

«Элар» завершила проект по оцифровке архивных дел Сергиево-Посадского музея-заповедника обный доступ к информации», - сказала заведующая отделом учета музейных фондов СПМЗ Алла Варушкина. Оцифровка в «Элар» — это строго выстроенный многоуровневый процесс, позволяющий бережно обраб

«ТЭК-Торг» запускает проект по оцифровке отраслевых стандартов в электроэнергетике «ТЭК-Торг» запускает проект по оцифровке отраслевых стандартов в электроэнергетике. В проекте будут реализованы каталог продукции и сервисы необходимые для торговли товарами, работами и услугами. Система на первом этапе буде

«Элар» и Гайский ГОК: новый взгляд на оцифровку меди на Южном Урале. Об этом CNews сообщили представители «Элар». Сканер «ЭларСкан» А2-400 послужит оцифровке документов в градообразующем предприятии города Гай Оренбургской области. Внедрение

Завершена оцифровка уникальных книг в старейшей детской библиотеке Санкт-Петербурга ет собой важный культурный артефакт, который теперь будет доступен для изучения в цифровом формате. Оцифровка проводилась на профессиональных книжных сканерах «Элар», что обеспечило высокое кач

«Почта России» запустила услугу оцифровки писем для москвичей, петербуржцев и тверитян «Почта России» запустила новый сервис оцифровки писем для физических лиц. В пилотном режиме услуга заработала для жителей Москвы, С

Государство заказало оцифровку тысяч документов по делу декабристов и по расследованию фашистских злодеяний а на миллионы Как выяснил CNews, Федеральное архивное агентство (Росархив) выделило 195 млн руб. на оцифровку нескольких тысяч архивных документов, включая документы из семи федеральных архивов

Новый релиз SASTAV: переработанный интерфейс, гранулярность настроек сканирования и лицензирование под микросервисы рена, и теперь она представляет собой набор заложенных и преднастроенных ролей, соответствующих заложенным базовым пользовательским сценариям, что позволяет без лишних сложностей пройти успешный путь сканирования «из коробки». Новая система гибкой настройки дает возможность создать набор пользовательских ролей со свободным набором привилегий, что позволяет интегрироваться в уже существующие

«ЭларСкан» послужит Петергофу ализацией изображений. Таким образом, Петергоф получит для своих экспонатов и документации качество оцифровки, соответствующее мировым стандартам ISO, FADGI, Metamorfoze. Встроенное отечественн

В Чувашии генеалогические документы оцифруют на «ЭларСкан» ив Чувашии поставлен новый планетарный сканер «ЭларСкан А2-600КС50», - модель идеально подходит для оцифровки сшитых габаритных исторических материалов. Об этом CNews сообщили представители «Эл

При строительстве синхротрона СКИФ под Новосибирском использовалась российская технология лазерного сканирования зданий Научно-исследовательский комплекс «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Новосибирской области стал одной из площадок для применения методики лазерного сканирования, разработанной российским строительным вузом - Московским государственным строительным университетом (НИУ МГСУ). Эта технология позволяет с высокой точностью выявлять деформации ко

В Смоленской области оцифруют архивные документы на новом отечественном сканере ркви и Смоленского общественного раввина. Новый отечественный сканер «ЭларСкан А2-400» послужит для оцифровки наиболее востребованных и ценных архивных документов. «ЭларСкан А2-400Р» предназнач

Разработанная Sitronics Group система для оцифровки документов внесена в реестр Минцифры РФ Разработанная Sitronics Group система для оцифровки документов внесена в реестр Минцифры РФ. Система распознает 99% символов документов

«Элар» оцифровал для РГБИ редкие и наиболее востребованные издания ниатюра из коллекции Александра Добровинского» (2011 г.)», — сказали в РГБИ. При выборе изданий для оцифровки специалисты РГБИ обращали внимание на их уникальность, содержательную ценность, авт

Обновлен сканер безопасности PT BlackBox 3.0: расширены возможности сканирования и повышена производительность лям необходимо установить сканер заново и, если необходимо, обратиться c разработанным сценарием миграции данных. Обновленная архитектура продукта не только обеспечила стабильность и прирост скорости сканирования, но и позволила расширить поддержку форматов OpenAPI за счет добавления возможности работать с удаленными ссылками в формате YAML. «Одним из ключевых достижений PT BlackBox 3.0 ста

Sitronics KT завершила первый этап оцифровки Онежского озера озера (4877 кв. км) и уже на основе результатов промеров двух лет, космической съемки и других работ создадут электронные навигационные карты всей площади Онежского озера. Ранее Sitronics KT провела оцифровку Ладожского озера, а также создала ЭНК рек общей протяженностью более 70 тыс. километров.

Владимирский архив оцифрует метрические книги и ревизские сказки Владимирской области, 88 – в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда России. «Оцифровка в Государственном архиве Владимирской области (ГБУВО «ГАВО») производится в соответ

Метрические книги Московской области можно будет изучать онлайн арственный архив Московской области поставлены три отечественных планетарных сканера «ЭларСкан» для оцифровки редких и ценных документов. Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар». ГБ

АТОЛ разработал новую линейку оборудования для сканирования АТОЛ объявил о запуске продаж новых моделей оборудования для сканирования штрихкодов, включая терминал сбора данных «АТОЛ Smart T31», потоковый сканер штрихкодов «АТОЛ SB4100 D», сканеры штрихкодов «АТОЛ SB5100» (проводной и беспроводной), «АТОЛ SB3100 B

Процессом сканирования начал управлять искусственный интеллект а основе искусственного интеллекта, - в результате выросли показатели производительности и скорости оцифровки, а многие операции теперь выполняются без непосредственного участия человека. Об эт

«Элар» перевела в электронный вид массив документов для Государственного архива Республики Крым е и порванные в переплете листы подлежали предварительной реставрации. Далее бережная бесконтактная оцифровка ветхих документов осуществлялась на профессиональных планетарных сканерах, что убер

В Сеченовском университете создадут первую в России прогностическую систему для повышения эффективности разработки инновационных отечественных лекарств Первую в России систему раннего сканирования горизонтов (РСГ), которая поможет ускорить вывод на рынок инновационных российских лекарств для лечения социально-значимых заболеваний, предложили создать эксперты Сеченовского уни

Библиотека университета МИИГАиК оцифрует старинные атласы и карты на «ЭларСкан» тография, фотограмметрия, оптика и т.д. Фонд редких и ценных книг составляет около 40 тысяч единиц. Оцифровка редких книг станет важным шагом для сохранения знаний и культурного наследия, сдела

Периодические издания Сахалина оцифруют на «ЭларСкан» ые краеведческие издания, а также отдельные экземпляры редкого фонда, — сказала заведующая сектором оцифровки Анна Балова. — В планах библиотеки переводить в электронный вид около 100 изданий в

«Элар» завершил второй этап оцифровки для проекта «РазАРХИВация» ого фонда Владимира Потанина) Об этом CNews сообщили представители «Элар». «Одна из задач проекта - оцифровка материалов Научно-исследовательского института художественной промышленности, храня

В Воронеже обновили парк цифрового оборудования «Элар» альной цифровой 50-мегапиксельной фотокамерой, которая расширяет возможности применения сканера для оцифровки графики, поврежденных документов и слабоконтрастных текстов. Устройство способно в

В Амурской области оцифруют нотариальные документы на «ЭларСкан» ов связана с большим объемом документов. Новый отечественный сканер «ЭларСкан А2-400Р» послужит для оцифровки наиболее востребованных архивных материалов, различных по формату и степени сохранн

В Bi.Zone CPT появилась возможность on-demand-сканирования жности платформы позволят компаниям оперативно осуществлять поиск уязвимостей при выводе новых ресурсов, а также своевременно предотвращать их эксплуатацию со стороны злоумышленников». Все запущенные сканирования отображаются на платформе, что обеспечивает прозрачное отслеживание каждой активности. После завершения сканирования результаты доступны на едином дашборде. Bi.Zone CPT — эт

Калининская АЭС полностью оцифровала архив технической документации с применением российских технологий ИИ х, формирования производственно-технологических процессов и их эффективного менеджмента. О важности оцифровки конструкторской и технологической документации 26 июня заявил президент РФ Владимир

Виртуальный стилист и оцифровка документов: какие современные технологии предлагают столичные промышленники руд и позволяет сохранить старые и ветхие материалы. «На планетарном сканере «ЭларСкан» планируется оцифровка большого архива фото документов по истории музея и любимым местам писателя в Пятиго

«Умная» стелька плюс искусственный интеллект: в Сеченовском Университете сумели оцифровать физическое состояние спортсменов в которую встроены датчики МЭМС (микроэлектромеханических систем). На сегодня стоимость отечественной разработки примерно в 4,5 раза ниже зарубежных аналогов. «Цифровой паспорт спортсмена» позволяет оцифровать физическое состояние человека и отследить его биомеханику. Программа оценивает скоростные, силовые параметры и выносливость. Для того, чтобы произвести замеры, достаточно вставить ст

Документы об истории Сахалина оцифровывают на «ЭларСкан» ссийской радиоэлектронной продукции (РЭП) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

Обновленный MaxPatrol VM на базе Linux может сканировать Windows Благодаря новой функции хранения информации об уязвимостях в MaxPatrol VM 2.1 ускорилась ее доставка. Теперь можно использовать API для адаптации системы под конкретные задачи сканирования, анализировать устаревшие версии Windows с помощью коллектора, установленного на Linux, а также настраивать гибкое расписание для запуска заданий. По данным «Коммерсанта», несмотря

Обновленный PT BlackBox: скорость сканирования веб-ресурсов на «1С-Битрикс» выросла на 90% ий, сканера безопасности, работающего методом чёрного ящика. Начиная с новой версии 2.7 продукт можно установить в изолированной сети компании. Также среди важных улучшений – на 90% повышена скорость сканирования сайтов на «1С-Битрикс», самой популярной коммерческой CMS в России. PT BlackBox теперь можно установить автономно в изолированном сегменте сети компании без использования локальног

Нотариальная палата Ростовской области оцифровывает документы с помощью «ЭларСкан» ьных прав, повышение квалификации и т.д. Новый отечественный сканер «ЭларСкан А2-400Р» послужит для оцифровки наиболее востребованных архивных документов, различных по формату и степени сохранн

Группа Russ продолжает оцифровывать инвентарь в регионах своего присутствия х пилларов на новые роллерные конструкции. Конструкции выгодно отличаются от всего имеющегося в городе малого формата своим современным внешним видом и яркой подсветкой. Компания планирует продолжить оцифровывать регионы и обновлять там инвентарь. Об этом CNews сообщили представители Russ. Ранее компания объявляла о планах расширить до конца января сеть цифровых экранов 3х6 в Ростове-на-Дон

В ИТМО разработали высокоскоростную систему сканирования пространства для охраны территорий и поиска пропавших людей Ученые ИТМО разработали систему сканирования, которая каждые две секунды, выделяя объекты разных температур, формирует тепловизионную панораму окружения с высоким разрешением. В отличие от аналогов разработка быстрее сканируе

«Ингосстрах Банк» внедрил российскую технологию сканирования QR-кодов в мобильном банке иложении удобный доступ ко всем необходимым услугам ежедневного банкинга», — сказал Евгений Маскалев, директор по информационным технологиям «Ингосстрах Банка». С помощью программного обеспечения для сканирования QR-кодов клиенты банка могут совершать денежные переводы, оплачивать коммунальные услуги, различные квитанции, счета, штрафы и осуществлять покупки. Считывать баркоды можно на доку