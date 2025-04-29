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Оцифровка Digitization

СОБЫТИЯ

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29.04.2025 Ученые МГУ представили новую технологию 3D-сканирования для печати персонализированных фигурок

Исследователи из МГУ и компании Texel представили инновационный метод 3D-сканирования для создания персонализированных фигурок людей. В работе сравниваются два подхода к 3D-моделированию – статический и динамический, позволяющие адаптировать процесс под разные сцена
28.04.2025 Столичный производитель сканеров оцифровал печатные издания для Музея Транспорта Москвы

х годов, которые представляют собой важные источники информации о становлении транспортных систем. «Оцифровка печатных изданий музея является важным шагом для сохранения научно-технического нас
23.04.2025 «Элар» завершила проект по оцифровке архивных дел Сергиево-Посадского музея-заповедника

обный доступ к информации», - сказала заведующая отделом учета музейных фондов СПМЗ Алла Варушкина. Оцифровка в «Элар» — это строго выстроенный многоуровневый процесс, позволяющий бережно обраб
21.04.2025 «ТЭК-Торг» запускает проект по оцифровке отраслевых стандартов в электроэнергетике

«ТЭК-Торг» запускает проект по оцифровке отраслевых стандартов в электроэнергетике. В проекте будут реализованы каталог продукции и сервисы необходимые для торговли товарами, работами и услугами. Система на первом этапе буде
16.04.2025 «Элар» и Гайский ГОК: новый взгляд на оцифровку

меди на Южном Урале. Об этом CNews сообщили представители «Элар». Сканер «ЭларСкан» А2-400 послужит оцифровке документов в градообразующем предприятии города Гай Оренбургской области. Внедрение
20.03.2025 Завершена оцифровка уникальных книг в старейшей детской библиотеке Санкт-Петербурга

ет собой важный культурный артефакт, который теперь будет доступен для изучения в цифровом формате. Оцифровка проводилась на профессиональных книжных сканерах «Элар», что обеспечило высокое кач
17.03.2025 «Почта России» запустила услугу оцифровки писем для москвичей, петербуржцев и тверитян

«Почта России» запустила новый сервис оцифровки писем для физических лиц. В пилотном режиме услуга заработала для жителей Москвы, С
11.03.2025 Государство заказало оцифровку тысяч документов по делу декабристов и по расследованию фашистских злодеяний

а на миллионы Как выяснил CNews, Федеральное архивное агентство (Росархив) выделило 195 млн руб. на оцифровку нескольких тысяч архивных документов, включая документы из семи федеральных архивов
04.03.2025 Новый релиз SASTAV: переработанный интерфейс, гранулярность настроек сканирования и лицензирование под микросервисы

рена, и теперь она представляет собой набор заложенных и преднастроенных ролей, соответствующих заложенным базовым пользовательским сценариям, что позволяет без лишних сложностей пройти успешный путь сканирования «из коробки». Новая система гибкой настройки дает возможность создать набор пользовательских ролей со свободным набором привилегий, что позволяет интегрироваться в уже существующие
26.02.2025 «ЭларСкан» послужит Петергофу

ализацией изображений. Таким образом, Петергоф получит для своих экспонатов и документации качество оцифровки, соответствующее мировым стандартам ISO, FADGI, Metamorfoze. Встроенное отечественн
05.02.2025 В Чувашии генеалогические документы оцифруют на «ЭларСкан»

ив Чувашии поставлен новый планетарный сканер «ЭларСкан А2-600КС50», - модель идеально подходит для оцифровки сшитых габаритных исторических материалов. Об этом CNews сообщили представители «Эл
31.01.2025 При строительстве синхротрона СКИФ под Новосибирском использовалась российская технология лазерного сканирования зданий

Научно-исследовательский комплекс «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Новосибирской области стал одной из площадок для применения методики лазерного сканирования, разработанной российским строительным вузом - Московским государственным строительным университетом (НИУ МГСУ). Эта технология позволяет с высокой точностью выявлять деформации ко
29.01.2025 В Смоленской области оцифруют архивные документы на новом отечественном сканере

ркви и Смоленского общественного раввина. Новый отечественный сканер «ЭларСкан А2-400» послужит для оцифровки наиболее востребованных и ценных архивных документов. «ЭларСкан А2-400Р» предназнач
27.01.2025 Разработанная Sitronics Group система для оцифровки документов внесена в реестр Минцифры РФ

Разработанная Sitronics Group система для оцифровки документов внесена в реестр Минцифры РФ. Система распознает 99% символов документов
22.01.2025 «Элар» оцифровал для РГБИ редкие и наиболее востребованные издания

ниатюра из коллекции Александра Добровинского» (2011 г.)», — сказали в РГБИ. При выборе изданий для оцифровки специалисты РГБИ обращали внимание на их уникальность, содержательную ценность, авт
21.01.2025 Обновлен сканер безопасности PT BlackBox 3.0: расширены возможности сканирования и повышена производительность

лям необходимо установить сканер заново и, если необходимо, обратиться c разработанным сценарием миграции данных. Обновленная архитектура продукта не только обеспечила стабильность и прирост скорости сканирования, но и позволила расширить поддержку форматов OpenAPI за счет добавления возможности работать с удаленными ссылками в формате YAML. «Одним из ключевых достижений PT BlackBox 3.0 ста
14.01.2025 Sitronics KT завершила первый этап оцифровки Онежского озера

озера (4877 кв. км) и уже на основе результатов промеров двух лет, космической съемки и других работ создадут электронные навигационные карты всей площади Онежского озера. Ранее Sitronics KT провела оцифровку Ладожского озера, а также создала ЭНК рек общей протяженностью более 70 тыс. километров.
28.11.2024 Владимирский архив оцифрует метрические книги и ревизские сказки

Владимирской области, 88 – в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда России. «Оцифровка в Государственном архиве Владимирской области (ГБУВО «ГАВО») производится в соответ
20.11.2024 Метрические книги Московской области можно будет изучать онлайн

арственный архив Московской области поставлены три отечественных планетарных сканера «ЭларСкан» для оцифровки редких и ценных документов. Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар». ГБ
07.11.2024 АТОЛ разработал новую линейку оборудования для сканирования

АТОЛ объявил о запуске продаж новых моделей оборудования для сканирования штрихкодов, включая терминал сбора данных «АТОЛ Smart T31», потоковый сканер штрихкодов «АТОЛ SB4100 D», сканеры штрихкодов «АТОЛ SB5100» (проводной и беспроводной), «АТОЛ SB3100 B
18.10.2024 Процессом сканирования начал управлять искусственный интеллект

а основе искусственного интеллекта, - в результате выросли показатели производительности и скорости оцифровки, а многие операции теперь выполняются без непосредственного участия человека. Об эт
09.10.2024 «Элар» перевела в электронный вид массив документов для Государственного архива Республики Крым

е и порванные в переплете листы подлежали предварительной реставрации. Далее бережная бесконтактная оцифровка ветхих документов осуществлялась на профессиональных планетарных сканерах, что убер
30.09.2024 В Сеченовском университете создадут первую в России прогностическую систему для повышения эффективности разработки инновационных отечественных лекарств

Первую в России систему раннего сканирования горизонтов (РСГ), которая поможет ускорить вывод на рынок инновационных российских лекарств для лечения социально-значимых заболеваний, предложили создать эксперты Сеченовского уни
26.09.2024 Библиотека университета МИИГАиК оцифрует старинные атласы и карты на «ЭларСкан»

тография, фотограмметрия, оптика и т.д. Фонд редких и ценных книг составляет около 40 тысяч единиц. Оцифровка редких книг станет важным шагом для сохранения знаний и культурного наследия, сдела
19.09.2024 Периодические издания Сахалина оцифруют на «ЭларСкан»

ые краеведческие издания, а также отдельные экземпляры редкого фонда, — сказала заведующая сектором оцифровки Анна Балова. — В планах библиотеки переводить в электронный вид около 100 изданий в
05.09.2024 «Элар» завершил второй этап оцифровки для проекта «РазАРХИВация»

ого фонда Владимира Потанина) Об этом CNews сообщили представители «Элар». «Одна из задач проекта - оцифровка материалов Научно-исследовательского института художественной промышленности, храня
14.08.2024 В Воронеже обновили парк цифрового оборудования «Элар»

альной цифровой 50-мегапиксельной фотокамерой, которая расширяет возможности применения сканера для оцифровки графики, поврежденных документов и слабоконтрастных текстов. Устройство способно в

07.08.2024 В Амурской области оцифруют нотариальные документы на «ЭларСкан»

ов связана с большим объемом документов. Новый отечественный сканер «ЭларСкан А2-400Р» послужит для оцифровки наиболее востребованных архивных материалов, различных по формату и степени сохранн
05.08.2024 В Bi.Zone CPT появилась возможность on-demand-сканирования

жности платформы позволят компаниям оперативно осуществлять поиск уязвимостей при выводе новых ресурсов, а также своевременно предотвращать их эксплуатацию со стороны злоумышленников». Все запущенные сканирования отображаются на платформе, что обеспечивает прозрачное отслеживание каждой активности. После завершения сканирования результаты доступны на едином дашборде. Bi.Zone CPT — эт
19.07.2024 Калининская АЭС полностью оцифровала архив технической документации с применением российских технологий ИИ

х, формирования производственно-технологических процессов и их эффективного менеджмента. О важности оцифровки конструкторской и технологической документации 26 июня заявил президент РФ Владимир
11.07.2024 Виртуальный стилист и оцифровка документов: какие современные технологии предлагают столичные промышленники

руд и позволяет сохранить старые и ветхие материалы. «На планетарном сканере «ЭларСкан» планируется оцифровка большого архива фото документов по истории музея и любимым местам писателя в Пятиго
28.03.2024 «Умная» стелька плюс искусственный интеллект: в Сеченовском Университете сумели оцифровать физическое состояние спортсменов

в которую встроены датчики МЭМС (микроэлектромеханических систем). На сегодня стоимость отечественной разработки примерно в 4,5 раза ниже зарубежных аналогов. «Цифровой паспорт спортсмена» позволяет оцифровать физическое состояние человека и отследить его биомеханику. Программа оценивает скоростные, силовые параметры и выносливость. Для того, чтобы произвести замеры, достаточно вставить ст
27.03.2024 Документы об истории Сахалина оцифровывают на «ЭларСкан»

ссийской радиоэлектронной продукции (РЭП) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.
25.03.2024 Обновленный MaxPatrol VM на базе Linux может сканировать Windows

Благодаря новой функции хранения информации об уязвимостях в MaxPatrol VM 2.1 ускорилась ее доставка. Теперь можно использовать API для адаптации системы под конкретные задачи сканирования, анализировать устаревшие версии Windows с помощью коллектора, установленного на Linux, а также настраивать гибкое расписание для запуска заданий. По данным «Коммерсанта», несмотря
05.02.2024 Обновленный PT BlackBox: скорость сканирования веб-ресурсов на «1С-Битрикс» выросла на 90%

ий, сканера безопасности, работающего методом чёрного ящика. Начиная с новой версии 2.7 продукт можно установить в изолированной сети компании. Также среди важных улучшений – на 90% повышена скорость сканирования сайтов на «1С-Битрикс», самой популярной коммерческой CMS в России. PT BlackBox теперь можно установить автономно в изолированном сегменте сети компании без использования локальног
31.01.2024 Нотариальная палата Ростовской области оцифровывает документы с помощью «ЭларСкан»

ьных прав, повышение квалификации и т.д. Новый отечественный сканер «ЭларСкан А2-400Р» послужит для оцифровки наиболее востребованных архивных документов, различных по формату и степени сохранн
29.01.2024 Группа Russ продолжает оцифровывать инвентарь в регионах своего присутствия

х пилларов на новые роллерные конструкции. Конструкции выгодно отличаются от всего имеющегося в городе малого формата своим современным внешним видом и яркой подсветкой. Компания планирует продолжить оцифровывать регионы и обновлять там инвентарь. Об этом CNews сообщили представители Russ. Ранее компания объявляла о планах расширить до конца января сеть цифровых экранов 3х6 в Ростове-на-Дон
23.01.2024 В ИТМО разработали высокоскоростную систему сканирования пространства для охраны территорий и поиска пропавших людей

Ученые ИТМО разработали систему сканирования, которая каждые две секунды, выделяя объекты разных температур, формирует тепловизионную панораму окружения с высоким разрешением. В отличие от аналогов разработка быстрее сканируе
11.01.2024 «Ингосстрах Банк» внедрил российскую технологию сканирования QR-кодов в мобильном банке

иложении удобный доступ ко всем необходимым услугам ежедневного банкинга», — сказал Евгений Маскалев, директор по информационным технологиям «Ингосстрах Банка». С помощью программного обеспечения для сканирования QR-кодов клиенты банка могут совершать денежные переводы, оплачивать коммунальные услуги, различные квитанции, счета, штрафы и осуществлять покупки. Считывать баркоды можно на доку
27.12.2023 Нотариальные документы Липецкой области оцифруют на «ЭларСкан»

т страхование нотариальной деятельности. Новый отечественный сканер «ЭларСкан А2-400Р» послужит для оцифровки наиболее востребованных архивных документов, различных по формату и степени сохранн

Публикаций - 5185, упоминаний - 6447

Оцифровка и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 532
Microsoft Corporation 25775 281
9594 211
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 172
Google LLC 12688 154
Xerox - The Haloid Company 1168 150
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 144
HP Inc. 5883 130
Ростелеком 10948 120
SAP SE 5601 114
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 113
Apple Inc 13154 112
IBM - International Business Machines Corp 9699 109
ESET - ESET Software 1161 108
Yandex - Яндекс 9215 107
Canon 1439 106
Oracle Corporation 7074 101
Samsung Electronics 11064 101
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 95
Seiko Epson Corporation 908 91
Dr.Web - Доктор Веб 1294 68
Intel Corporation 12811 66
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 65
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 63
Softline - Софтлайн 3743 62
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 62
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 61
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 61
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 61
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 59
Крок - Croc 1964 56
Directum - Директум 1268 54
Docsvision - ДоксВижн 1060 53
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 50
Fujitsu 2105 50
Meta Platforms - Facebook 4621 47
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 46
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 46
Telegram Group 2940 45
Sony 6739 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 143
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 73
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 68
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 54
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 48
Почта России ПАО 2370 40
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 40
Альфа-Банк 1979 40
РЖД - Российские железные дороги 2096 38
ГПБ - Газпромбанк 1273 38
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 33
Россети Ленэнерго 1699 30
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 29
Газпром ПАО 1493 29
Visa International 1993 28
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 27
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 26
Северсталь ПАО - Severstal 629 25
Газпром нефть 725 25
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 24
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 24
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 24
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 22
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 22
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 21
МКБ - Московский кредитный банк 657 20
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 20
Транснефть 335 20
НСПК - Национальная система платежных карт 948 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 18
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 18
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 17
Роснефть НК - нефтяная компания 562 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 17
Ингосстрах СПАО 478 16
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 16
Геокосмос 42 16
X5 Group - Перекрёсток 640 15
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 204
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 150
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 128
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 105
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 104
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 98
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 89
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 83
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 80
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 79
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 75
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 74
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 73
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 67
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 59
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 55
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 53
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 49
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 45
Судебная власть - Judicial power 2500 40
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 40
Федеральное казначейство России 1949 39
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 39
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 38
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 37
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 34
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 34
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 33
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 32
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 31
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 29
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 27
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 24
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 23
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 20
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 20
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 20
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 19
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 28
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 24
OWASP - Open Web Application Security Project 146 20
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 10
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 7
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 5
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 4
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 4
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
Демократическая политическая партия США 122 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 3
ICOMOS - International Council on Monuments and Sites - ИКОМОС - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест 3 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1207
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1178
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 1048
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 857
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 851
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 767
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 687
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 651
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 598
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 572
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 559
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 556
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 520
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 519
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 477
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 473
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 456
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 448
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 401
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 383
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 379
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 375
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 374
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 371
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 362
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 352
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 342
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 339
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 328
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 327
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 327
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 307
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 306
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 284
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 283
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 280
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 275
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 262
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 259
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 256
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 401
Microsoft Windows 16882 389
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 297
Google Android 15243 292
Linux OS 11533 228
Apple iOS 8583 191
ЭЛАР ЭларСкан 190 178
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 164
Microsoft Windows 2000 8678 124
Microsoft Office 4170 120
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 109
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 107
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 97
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 88
Apple macOS 2419 87
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 85
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 77
Apple iPhone 6 4861 77
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 70
Apple - App Store 3109 70
Abbyy FlexiCapture 178 64
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 62
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 60
Oracle Java - язык программирования 3469 59
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 59
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 56
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 52
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 49
Microsoft Windows XP 2431 48
Apple AirPrint 119 48
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 47
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 46
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 45
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 45
Apple iPad 4011 45
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 43
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 43
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 41
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 40
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 39
Путин Владимир 3454 34
Арлазаров Владимир 290 34
Шадаев Максут 1210 28
Чернов Даниил 79 28
Мокеев Евгений 21 20
Шушкин Дмитрий 95 19
Веригин Илья 38 18
Кузнецов Александр 162 17
Бочкин Александр 62 17
Медведев Дмитрий 1665 17
Собянин Сергей 538 15
Курьянов Сергей 162 15
Мишустин Михаил 787 13
Махлин Дмитрий 123 13
Алигаджиев Руслан 15 13
Ликсутов Максим 245 12
Цирулик Нина 16 12
Натрусов Артем 313 11
Ермолаев Артем 379 11
Комиссаров Александр 16 11
Кирьянова Александра 169 11
Бейдер Александр 75 11
Чаркин Евгений 317 10
Комиссаров Дмитрий 248 10
Андренюк Вадим 12 10
Макаров Станислав 118 10
Чернышенко Дмитрий 580 9
Смирнов Алексей 269 9
Дегтев Геннадий 271 9
Вислый Александр 20 9
Ельцин Борис. 99 9
Липич Григорий 65 9
Вартанян Артём 25 9
Исхизова Александра 100 9
Синяков Сергей 9 9
Орловский Виктор 408 8
Галкин Николай 140 8
Козырев Алексей 328 8
Подбуцкий Георгий 44 8
Иванова Елена 83 8
Россия - РФ - Российская федерация 166164 2582
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 656
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 439
Европа 24963 287
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 227
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 219
Германия - Федеративная Республика 13221 162
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 159
Япония 13807 154
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 131
Земля - планета Солнечной системы 10865 129
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 113
Франция - Французская Республика 8177 101
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 82
Казахстан - Республика 6047 78
Россия - СФО - Новосибирск 4875 65
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 63
Индия - Bharat 5869 62
Украина 7928 61
Беларусь - Белоруссия 6289 61
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 60
Южная Корея - Республика 7051 60
Азия - Азиатский регион 5920 57
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 53
Италия - Итальянская Республика 4508 52
Испания - Королевство 3839 48
Африка - Африканский регион 3640 46
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 46
Ближний Восток 3154 44
США - Калифорния 4829 44
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 43
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 42
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 40
Европа Восточная 3138 40
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 39
США - Нью-Йорк 3180 38
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 38
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 38
Россия - УФО - Тюменская область 1365 38
Канада 5081 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1144
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 836
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 647
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 480
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 376
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 326
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 313
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 298
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 271
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 259
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 239
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 233
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 151
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 148
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CNews - ZOOM.CNews 1866 52
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 24
Ведомости 1466 24
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 20
New Scientist 1448 18
CNews RND - R&D.CNews 2274 16
The Register - The Register Hardware 1784 15
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 15
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 13
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 13
Phys.org 972 11
Forbes - Форбс 1002 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 9
Bloomberg 1627 7
BleepingComputer - Издание 458 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 6
The Guardian - Британская газета 406 6
AP - Associated Press 2007 6
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 5
NYT - The New York Times 1100 5
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 5
РОИ - Российская общественная инициатива 85 5
Virus Bulletin 33 5
ScienceDaily 399 5
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 5
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 5
Wikipedia - Википедия 650 5
The Verge - Издание 619 4
FT - Financial Times 1295 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
ZDnet 663 4
MacRumors 148 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
The Washington Post 350 4
Известия ИД 770 4
Nature 832 4
Вечерняя Москва - газета 12 4
CNews TV 747 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 128
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 65
IDC - International Data Corporation 4975 59
Gartner - Гартнер 3658 54
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 21
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 19
Forrester Research 834 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 8
CNews Инновация года - награда 155 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 5
Harvey Spencer Associates 16 4
BCG - Boston Consulting Group 117 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 4
Fortune Global 500 295 3
Markets&Markets Research 113 3
Frost & Sullivan 207 3
Keypoint Intelligence 7 3
Buyers Laboratory 15 3
AV-Comparatives 28 3
Photizo Group 9 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
ITResearch 123 3
INFOLine-Аналитика 78 3
Juniper Research 131 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 2
e-TERM - European Training for Electronic Records Management 2 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
IBM Research 111 2
Forrester Consulting 26 2
AV-Test Institute 41 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
Strategy Analytics 285 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 37
РАН - Российская академия наук 2122 36
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 31
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 23
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 21
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 16
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 15
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 11
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 10
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 10
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 8
Государственный Русский музей 52 8
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 7
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 7
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 7
NYPL - New York Public Library - Нью-Йоркская публичная библиотека 13 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 6
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Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 6
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РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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