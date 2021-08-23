Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Оцифровка
Digitization
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 53
Оцифровка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акимов Максим 167 2
|Путин Владимир 1828 2
|Дзюбин Алексей 5 1
|Ланько Егор 6 1
|Полякова Ольга 4 1
|Янес Мария 1 1
|Белицкая Виктория 2 1
|Аликошвили Георгий 11 1
|Баландюк Сергей 3 1
|Бакаев Булат 2 1
|Парахин Виктор 4 1
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 1
|Tomb Greg - Томб Грег 5 1
|Сычев Вадим 2 1
|Аксерод Илья 1 1
|Королев Иван 2 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Коробков Сергей 2 1
|Несмачный Сергей 2 1
|Андронов Сергей 17 1
|Царьков Петр 4 1
|Ассур Олег 2 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Панасенков Александр 1 1
|Скворцов Сергей 8 1
|Аксельрод Илья 15 1
|Паршиков Сергей 10 1
|Семенов Алексей 67 1
|Кулешов Сергей 35 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|CNews Analytics 1991 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Forrester Research 387 1
|451 Research Group 44 1
|Forrester Consulting Total Economic Impact of SAP SuccessFactors HCM Suite 1 1
|МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
|Музей-усадьба П. П. Чистякова 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767916, в очереди разбора - 671601.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767916, в очереди разбора - 671601.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru