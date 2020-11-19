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ESET NOD32 Antivirus Антивирусная программа

ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа

СОБЫТИЯ

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19.11.2020 Новая версия Eset NOD32 Mobile Security защитит онлайн-платежи пользователей Android
28.10.2020 Новая версия домашних продуктов ESET для Windows: защищенный онлайн-банкинг и умный дом

Компания ESET представляет в России и СНГ новое поколение домашних продуктов ESET NOD32 Антивирус и ESET NOD32 Internet Security. В версии 2021 г. улучшены техноло
18.05.2020 Решение Eset NOD32 получило сертификат ФСТЭК России

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, получил сертификат ФСТЭК на комплексное решение Eset NOD32 Secure Enterprise Pack 6. Eset NOD32 Secure Enterprise Pack 6 — комплект программных продуктов Eset NOD32, которые могут быть использованы для защиты информационных акт
26.12.2019 Eset и МТС запустили антивирусные сервисы

Eset и МТС запустили ряд новых услуг. Теперь абонентам МТС доступны следующие услуги: подписка на антивирус Eset NOD32 Internet Security, Eset NOD32 Parental Control и Eset NOD32 Mobile Security. Цель сотрудничества компаний — сделать интернет более безопасным для каждого пользователя. Кибе
28.10.2019 Eset интегрировала машинное обучение в новые домашние решения NOD32

Eset представила новое поколение домашних продуктов Eset NOD32. Отличительными чертами этой версии стали кроссплатформенность, использование расш
11.12.2018 Антивирусные решения Eset защищают ИТ-сеть «Связь-Банка»

Eset объявила о том, что АКБ «Связь-Банк» использует продукт Eset NOD32 Smart Security Business Edition для защиты информационной сети, рабочих станций и

24.10.2018 Eset выпустила новую версию антивируса NOD32

Eset представила новое поколение персональных антивирусных продуктов Eset NOD32. В решениях оптимизированы функции защиты домашней сети и онлайн-платежей, а также
11.09.2018 Eset Russia представила новый сервис «Гарантия антивирусной защиты»

Eset Russia представила новый сервис для российских пользователей Eset NOD32 – программу «Гарантия антивирусной защиты». Клиент получает двойную защиту: антиви
20.03.2018 «Мегафон» доверил ESET защиту своих абонентов

киберугроз, объявил о начале сотрудничества с «Мегафоном». Специальная версия мобильного антивируса ESET NOD32 Моbilе Security для Android вошла в новую линейку тарифных планов оператора «Включ
06.03.2018 Eset предлагает мобильный антивирус по подписке

Теперь в интернет-магазине компании доступна подписка на продукты для защиты мобильных устройств – Eset NOD32 Mobile Security и Eset NOD32 Parental Control. Мобильный антивирус Eset

27.02.2018 Eset представила NOD32 Smart TV Security для защиты телевизоров Smart TV

Eset анонсировала новый продукт Eset NOD32 Smart TV Security для защиты от вредоносных программ телевизоров Smart TV и других
20.07.2017 Eset защитит ИТ-сеть «Автодом Пулково»

Eset сообщила о начале сотрудничества с компанией «Автодом Пулково», официальным дилером «Мерседес-Бенц» в Санкт-Петербурге. Компания выбрала для защиты ИТ-сети корпоративное решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition, поставку выполнил партнер «ЮТ-Сервис».«Автодом Пулково» - официальный представитель «Мерседес-Бенц», AMG Performance Center и Mercedes-Maybach Center на С
07.06.2017 «Народный банк Казахстана» продлил лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition

«Народный банк Казахстана» принял решение о продлении лицензии корпоративного решения Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в Eset. Как отмечается, «Народный банк Казахстана» — старейший финансовый институт, лидирует по обслуживанию платежных карточек с д
25.05.2017 Торговый дом «Холдинг-Центр» остается под защитой Eset

Торговый дом «Холдинг-Центр» продолжает сотрудничество с компанией Eset. Информационную сеть компании защищает бизнес-решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Поставку выполнила компания «Софткей», сообщили CNews в Eset. Торговый дом «Холдинг-Центр» имеет более чем 20-летний опыт торговой деятельности. В состав

23.03.2017 Рекламное агентство РОССТ защитилось от интернет-угроз с помощью Eset NOD32

ащищает ИТ-сеть российского рекламного агентства РОССТ. Компания приобрела лицензии бизнес-продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition, сообщили CNews в Eset. РОССТ — независимое рекламное а
07.03.2017 Eset предлагает скидку до 50% при переходе на Eset NOD32

Антивирусная компания Eset предложила специальные условия для компаний, которые переходят на Eset NOD32 с аналогичных продуктов других производителей. В рамках акции скидка на лицензию с
06.03.2017 Корпоративная сеть «М-Стайл» под защитой Eset NOD32

Компания «М-Стайл» для защиты своей корпоративной ИТ-сети выбрала бизнес-решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в Eset. «М-Стайл» — поставщик справочно-правовой системы «Консультант Плюс» и других программных продуктов для бухгалтеров, юристов
06.02.2017 Mont запустила облачные сервисы Eset для партнеров

и CNews в компании, на платформе Mont Cloud Distribution запущен сервис аренды антивирусных решений Eset NOD32 для малого и среднего бизнеса. Партнерам MONT доступны корпоративные продукты с во
13.01.2017 «Зарубежэнергопроект» продлил лицензии на Eset NOD32

Компания Eset объявила о продолжении сотрудничества с компанией «Зарубежэнергопроект». Организация продлила лицензии корпоративных продуктов Eset NOD32 Antivirus Business Edition и Eset NOD32 Mail Security для Microsoft Exchange Server, сообщили CNews в Eset. «Зарубежэнергопроект» проектирует энергетические объекты в России и
28.12.2016 Eset NOD32 защищает Северо-Западный институт управления РАНХиГС

работы нашего вуза — ИТ-сеть. Мы уделяем особое внимание развитию ИТ-инфраструктуры и обеспечению ее защиты, — отметил Алексей Чупланов, начальник УИТ Северо-Западного института управления РАНХиГС. — Выбор Eset NOD32, на наш взгляд, оптимален. Мы убедились в его надежности, быстродействии и удобстве на уровне рядовых пользователей и технических специалистов».
01.12.2016 ESET обеспечит защиту «Сумитек Интернейшнл»

«Сумитек Интернейшнл». Как рассказали CNews, компании была продлена лицензия корпоративного решения ESET NOD32 Antivirus Business Edition и продукта для защиты почтовых серверов ESET Mail Secur
15.11.2016 «Красноярский электровагоноремонтный завод» продлил лицензии на Eset NOD32

«Красноярский электровагоноремонтный завод» продлил лицензии корпоративного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в Eset. «Красноярский электровагоноремонтный завод» основан в 1898 г. как «Главные железнодорожные мастерские Сибирской дороги». В 
14.11.2016 ИСТК защитилась от интернет-угроз с внедрением Eset NOD32

в компании ИСТК. В рамках проекта была произведена поставка 500 лицензий корпоративного антивируса Eset NOD32 Antivirus Business Edition, сообщили CNews в «Системном софте». ИСТК — поставщик с
09.11.2016 Eset NOD32 обеспечивает безопасность особой экономической зоны ТВТ «Томск»

Управляющая компания особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск» остается с Eset. Организация продлила лицензии корпоративного решения Eset NOD32 Antivirus Business Edition и продукта для защиты почтовых серверов Eset NOD32 Mail Security для Microsoft Exchange Server. Об этом CNews сообщили в Eset. Как отмечается, проек
02.11.2016 АТФБанк выбрал Eset NOD32 для защиты от интернет-угроз

Бизнес-продукт Eset NOD32 Antivirus Business Edition теперь защищает от интернет-угроз информационную сеть А
26.10.2016 Новое поколение Eset NOD32 обеспечивает безопасность интернета вещей

Компания Eset представила новое поколение персональных продуктов Eset NOD32. В решениях внедрены новые модули для безопасности интернета вещей — веб-камеры и 
24.10.2016 «Системный софт» и Eset поставили ПО хлебопекарням компании «Черёмушки»

рассказали Cnews в компании, в рамках контракта произведена передача 599 лицензий антивирусного ПО Eset NOD32 Antivirus Business Edition и 552 лицензии ПО для защиты корпоративной почты Eset N
24.10.2016 «Абсолют Банк» — под защитой Eset NOD32 Antivirus Business Edition

«Абсолют Банк» доверил защиту информационной сети бизнес-продукту Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в Eset. Eset NOD32 Antiv
12.09.2016 «LADA Ижевск» продлил лицензии на Eset NOD32

Автозавод «LADA Ижевск» продлил лицензии корпоративного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Внедрение и использование передовых решений в области

15.08.2016 beCloud защитился от интернет-угроз с помощью Eset NOD32

ивным пользователем Eset. Для защиты собственной сети и рабочих станций компания использует решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition, сообщили CNews в компании Eset. beCloud создает ИТ-инф
05.07.2016 Антивирус Eset пошел войной на Минкомсвязи

квартирой в Словакии, получивший мировую известность в связи с производством популярного антивируса Eset Nod32. Для включения в Реестр отечественного ПО исключительное право программный продукт
04.07.2016 Стартует бета-тестирование Eset NOD32 Internet Security и новой версии «Eset NOD32 Антивирус»

Компания Eset запускает бета-тестирование нового продукта Eset NOD32 Internet Security и новой версии «Eset NOD32 Антивирус». Об этом CNews сооб
07.06.2016 Eset NOD32 на защите информационной сети «Оптима Банка»

ионную сеть «Оптима Банка». Как сообщили CNews в Eset, заказчик приобрел кроссплатформенное решение Eset NOD32 Secure Enterprise. «Оптима Банк» следит за нововведениями банковской отрасли, внед
20.05.2016 Продукты Eset для домашних пользователей доступны в салонах «Билайн» по всей России

Компания Eset расширила сотрудничество с «Билайном». Теперь продукты Eset NOD32 для домашних пользователей можно купить во флагманских салонах оператора по всей Р
13.05.2016 «Российская национальная библиотека» защитилась от вирусов с помощью Eset NOD32

Компания Eset продолжает сотрудничество с «Российской национальной библиотекой». Антивирусную защиту учреждения обеспечивает корпоративный продукт Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Российская национальная библиотека (РНБ) — старейшая публичная и первая национальная библиотека России, основанная более 200 лет назад. Как отмечается, би
27.04.2016 Информационная сеть «Велесстроя» — под защитой Eset NOD32

Информационная сеть компании «Велесстрой» находится под защитой решения Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в компании Eset. Основными направлениями деятельности компании «Велесстрой» являются нефтегазовое, электроэнергетическое, гражданск
22.04.2016 «Мортон» продлил лицензии на Eset NOD32

Компания Eset продолжает сотрудничество с группой компаний «Мортон». Как сообщили CNews в Eset, застройщик столичного региона принял решение продлить лицензии на корпоративное решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition. ГК «Мортон» специализируется на строительстве жилых микрорайонов в Москве и ближнем Подмосковье. По итогам 2015 г. компания ввела в эксплуатацию 1,17 млн

20.04.2016 Eset представила специальную версию Eset NOD32 для МТС

Eset выпустила специальную версию мобильного антивируса Eset NOD32 Mobile Security для розничной сети МТС. Об этом CNews сообщили в Eset. Eset NOD
07.04.2016 Eset NOD32 доступен в магазинах сети «Телефон.ру»

Eset выпустила специальную версию мобильного антивируса Eset NOD32 Mobile Security для покупателей магазинов «Телефон.ру». Об этом CNews сообщили в E
06.04.2016 Информационная сеть «Норильск Телеком» — под защитой Eset NOD32

мпанией «Норильск Телеком». Информационную сеть компании защищает комплексное корпоративное решение Eset NOD32 Smart Security Business Edition, сообщили CNews в Eset. «Норильск Телеком» входит


Публикаций - 473, упоминаний - 876

ESET NOD32 Antivirus и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1161 419
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 75
Microsoft Corporation 25775 45
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 43
Dr.Web - Доктор Веб 1294 42
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 39
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 32
Meta Platforms - Facebook 4621 22
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 22
Trend Micro 651 21
Leta Group - Лета Групп 282 17
Bitdefender 171 16
Google LLC 12688 15
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 14
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 13
Gen Digital - Avast Software 184 13
Apple Inc 13154 12
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 11
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Sophos - SophosLabs 436 9
X Corp - Twitter 2938 8
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Softline - Софтлайн 3743 7
9594 7
Defender 159 6
Ростелеком 10948 6
Oracle Corporation 7074 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Kerio Technologies 66 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 4
Softkey - Софткей 215 4
АИР Софт 4 4
МегаФон 10742 4
Yandex - Яндекс 9216 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Intel Corporation 12811 4
F-Secure 216 4
EPIC Telecom Invest 212 4
Форус НПФ 4 4
Казпочта - Қазпошта - Qazpost 20 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 23 2
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 2
Россети Ленэнерго 1699 2
ОЗНА - Производственно-инжиниринговый холдинг - ОЗНА-Инжиниринг 8 2
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 2
ЕВРАЗ - НКМК - Новокузнецкий металлургический комбинат - Кузнецкий металлургический комбинат 4 2
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 2
Почта России ПАО 2370 2
Газпром ПАО 1493 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Альфа-Банк 1979 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Газпром нефть 725 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Komatsu - Комацу 20 2
Superjob - Суперджоб 858 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Assist - Ассист 218 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
IKEA - ИКЕА 171 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
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Киевский метрополитен 7 1
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