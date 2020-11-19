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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ESET NOD32 Antivirus Антивирусная программа
Публикаций - 438, упоминаний - 714
ESET NOD32 Antivirus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Матеев Денис 33 26
|Албитов Андрей 31 14
|Васильев Григорий 38 11
|Шабанов Илья 57 11
|Александрова Анна 20 10
|Чачава Александр 78 10
|Гудилин Олег 30 8
|Дрожжевкин Михаил 9 8
|Баранов Артем 18 8
|Шевченко Алексей 9 7
|Матросов Александр 44 6
|Шаров Борис 71 5
|Косиченко Алексей 12 5
|Шутбаев Жанибек 7 5
|Толь Елена 8 5
|Попович Дмитрий 9 5
|Архипов Константин 14 3
|Потасуев Павел 8 3
|Макаров Иван 29 3
|Оськин Алексей 21 3
|Зенкин Денис 262 3
|Ильин Сергей 12 3
|Белей Татьяна 7 3
|Гребенников Николай 29 2
|Янко Виталий 11 2
|Орешин Михаил 7 2
|Кондрашин Михаил 21 2
|Садковский Камиль 5 2
|Грейдингер Борис 5 2
|Гостев Александр 81 2
|Елин Дмитрий 5 1
|Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 1
|Чупланов Алексей 1 1
|Игнатьев Алексей 1 1
|Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
|Салов Антон 31 1
|Семенов Анатолий 16 1
|Пономарев Антон 8 1
|Егоров Андрей 17 1
|Врублевский Павел 88 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1184483, в очереди разбора - 962040.
Создано именных указателей - 78197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1184483, в очереди разбора - 962040.
Создано именных указателей - 78197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru