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ESET NOD32 Antivirus Антивирусная программа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|19.11.2020
|Новая версия Eset NOD32 Mobile Security защитит онлайн-платежи пользователей Android
|28.10.2020
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Новая версия домашних продуктов ESET для Windows: защищенный онлайн-банкинг и умный дом
Компания ESET представляет в России и СНГ новое поколение домашних продуктов ESET NOD32 Антивирус и ESET NOD32 Internet Security. В версии 2021 г. улучшены техноло
|18.05.2020
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Решение Eset NOD32 получило сертификат ФСТЭК России
Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, получил сертификат ФСТЭК на комплексное решение Eset NOD32 Secure Enterprise Pack 6. Eset NOD32 Secure Enterprise Pack 6 — комплект программных продуктов Eset NOD32, которые могут быть использованы для защиты информационных акт
|26.12.2019
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Eset и МТС запустили антивирусные сервисы
Eset и МТС запустили ряд новых услуг. Теперь абонентам МТС доступны следующие услуги: подписка на антивирус Eset NOD32 Internet Security, Eset NOD32 Parental Control и Eset NOD32 Mobile Security. Цель сотрудничества компаний — сделать интернет более безопасным для каждого пользователя. Кибе
|28.10.2019
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Eset интегрировала машинное обучение в новые домашние решения NOD32
Eset представила новое поколение домашних продуктов Eset NOD32. Отличительными чертами этой версии стали кроссплатформенность, использование расш
|11.12.2018
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Антивирусные решения Eset защищают ИТ-сеть «Связь-Банка»
Eset объявила о том, что АКБ «Связь-Банк» использует продукт Eset NOD32 Smart Security Business Edition для защиты информационной сети, рабочих станций и
|24.10.2018
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Eset выпустила новую версию антивируса NOD32
Eset представила новое поколение персональных антивирусных продуктов Eset NOD32. В решениях оптимизированы функции защиты домашней сети и онлайн-платежей, а также
|11.09.2018
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Eset Russia представила новый сервис «Гарантия антивирусной защиты»
Eset Russia представила новый сервис для российских пользователей Eset NOD32 – программу «Гарантия антивирусной защиты». Клиент получает двойную защиту: антиви
|20.03.2018
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«Мегафон» доверил ESET защиту своих абонентов
киберугроз, объявил о начале сотрудничества с «Мегафоном». Специальная версия мобильного антивируса ESET NOD32 Моbilе Security для Android вошла в новую линейку тарифных планов оператора «Включ
|06.03.2018
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Eset предлагает мобильный антивирус по подписке
Теперь в интернет-магазине компании доступна подписка на продукты для защиты мобильных устройств – Eset NOD32 Mobile Security и Eset NOD32 Parental Control. Мобильный антивирус Eset
|27.02.2018
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Eset представила NOD32 Smart TV Security для защиты телевизоров Smart TV
Eset анонсировала новый продукт Eset NOD32 Smart TV Security для защиты от вредоносных программ телевизоров Smart TV и других
|20.07.2017
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Eset защитит ИТ-сеть «Автодом Пулково»
Eset сообщила о начале сотрудничества с компанией «Автодом Пулково», официальным дилером «Мерседес-Бенц» в Санкт-Петербурге. Компания выбрала для защиты ИТ-сети корпоративное решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition, поставку выполнил партнер «ЮТ-Сервис».«Автодом Пулково» - официальный представитель «Мерседес-Бенц», AMG Performance Center и Mercedes-Maybach Center на С
|07.06.2017
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«Народный банк Казахстана» продлил лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition
«Народный банк Казахстана» принял решение о продлении лицензии корпоративного решения Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в Eset. Как отмечается, «Народный банк Казахстана» — старейший финансовый институт, лидирует по обслуживанию платежных карточек с д
|25.05.2017
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Торговый дом «Холдинг-Центр» остается под защитой Eset
Торговый дом «Холдинг-Центр» продолжает сотрудничество с компанией Eset. Информационную сеть компании защищает бизнес-решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Поставку выполнила компания «Софткей», сообщили CNews в Eset. Торговый дом «Холдинг-Центр» имеет более чем 20-летний опыт торговой деятельности. В состав
|23.03.2017
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Рекламное агентство РОССТ защитилось от интернет-угроз с помощью Eset NOD32
ащищает ИТ-сеть российского рекламного агентства РОССТ. Компания приобрела лицензии бизнес-продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition, сообщили CNews в Eset. РОССТ — независимое рекламное а
|07.03.2017
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Eset предлагает скидку до 50% при переходе на Eset NOD32
Антивирусная компания Eset предложила специальные условия для компаний, которые переходят на Eset NOD32 с аналогичных продуктов других производителей. В рамках акции скидка на лицензию с
|06.03.2017
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Корпоративная сеть «М-Стайл» под защитой Eset NOD32
Компания «М-Стайл» для защиты своей корпоративной ИТ-сети выбрала бизнес-решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в Eset. «М-Стайл» — поставщик справочно-правовой системы «Консультант Плюс» и других программных продуктов для бухгалтеров, юристов
|06.02.2017
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Mont запустила облачные сервисы Eset для партнеров
и CNews в компании, на платформе Mont Cloud Distribution запущен сервис аренды антивирусных решений Eset NOD32 для малого и среднего бизнеса. Партнерам MONT доступны корпоративные продукты с во
|13.01.2017
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«Зарубежэнергопроект» продлил лицензии на Eset NOD32
Компания Eset объявила о продолжении сотрудничества с компанией «Зарубежэнергопроект». Организация продлила лицензии корпоративных продуктов Eset NOD32 Antivirus Business Edition и Eset NOD32 Mail Security для Microsoft Exchange Server, сообщили CNews в Eset. «Зарубежэнергопроект» проектирует энергетические объекты в России и
|28.12.2016
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Eset NOD32 защищает Северо-Западный институт управления РАНХиГС
работы нашего вуза — ИТ-сеть. Мы уделяем особое внимание развитию ИТ-инфраструктуры и обеспечению ее защиты, — отметил Алексей Чупланов, начальник УИТ Северо-Западного института управления РАНХиГС. — Выбор Eset NOD32, на наш взгляд, оптимален. Мы убедились в его надежности, быстродействии и удобстве на уровне рядовых пользователей и технических специалистов».
|01.12.2016
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ESET обеспечит защиту «Сумитек Интернейшнл»
«Сумитек Интернейшнл». Как рассказали CNews, компании была продлена лицензия корпоративного решения ESET NOD32 Antivirus Business Edition и продукта для защиты почтовых серверов ESET Mail Secur
|15.11.2016
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«Красноярский электровагоноремонтный завод» продлил лицензии на Eset NOD32
«Красноярский электровагоноремонтный завод» продлил лицензии корпоративного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в Eset. «Красноярский электровагоноремонтный завод» основан в 1898 г. как «Главные железнодорожные мастерские Сибирской дороги». В
|14.11.2016
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ИСТК защитилась от интернет-угроз с внедрением Eset NOD32
в компании ИСТК. В рамках проекта была произведена поставка 500 лицензий корпоративного антивируса Eset NOD32 Antivirus Business Edition, сообщили CNews в «Системном софте». ИСТК — поставщик с
|09.11.2016
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Eset NOD32 обеспечивает безопасность особой экономической зоны ТВТ «Томск»
Управляющая компания особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск» остается с Eset. Организация продлила лицензии корпоративного решения Eset NOD32 Antivirus Business Edition и продукта для защиты почтовых серверов Eset NOD32 Mail Security для Microsoft Exchange Server. Об этом CNews сообщили в Eset. Как отмечается, проек
|02.11.2016
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АТФБанк выбрал Eset NOD32 для защиты от интернет-угроз
Бизнес-продукт Eset NOD32 Antivirus Business Edition теперь защищает от интернет-угроз информационную сеть А
|26.10.2016
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Новое поколение Eset NOD32 обеспечивает безопасность интернета вещей
Компания Eset представила новое поколение персональных продуктов Eset NOD32. В решениях внедрены новые модули для безопасности интернета вещей — веб-камеры и
|24.10.2016
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«Системный софт» и Eset поставили ПО хлебопекарням компании «Черёмушки»
рассказали Cnews в компании, в рамках контракта произведена передача 599 лицензий антивирусного ПО Eset NOD32 Antivirus Business Edition и 552 лицензии ПО для защиты корпоративной почты Eset N
|24.10.2016
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«Абсолют Банк» — под защитой Eset NOD32 Antivirus Business Edition
«Абсолют Банк» доверил защиту информационной сети бизнес-продукту Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в Eset. Eset NOD32 Antiv
|12.09.2016
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«LADA Ижевск» продлил лицензии на Eset NOD32
Автозавод «LADA Ижевск» продлил лицензии корпоративного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Внедрение и использование передовых решений в области
|15.08.2016
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beCloud защитился от интернет-угроз с помощью Eset NOD32
ивным пользователем Eset. Для защиты собственной сети и рабочих станций компания использует решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition, сообщили CNews в компании Eset. beCloud создает ИТ-инф
|05.07.2016
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Антивирус Eset пошел войной на Минкомсвязи
квартирой в Словакии, получивший мировую известность в связи с производством популярного антивируса Eset Nod32. Для включения в Реестр отечественного ПО исключительное право программный продукт
|04.07.2016
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Стартует бета-тестирование Eset NOD32 Internet Security и новой версии «Eset NOD32 Антивирус»
Компания Eset запускает бета-тестирование нового продукта Eset NOD32 Internet Security и новой версии «Eset NOD32 Антивирус». Об этом CNews сооб
|07.06.2016
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Eset NOD32 на защите информационной сети «Оптима Банка»
ионную сеть «Оптима Банка». Как сообщили CNews в Eset, заказчик приобрел кроссплатформенное решение Eset NOD32 Secure Enterprise. «Оптима Банк» следит за нововведениями банковской отрасли, внед
|20.05.2016
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Продукты Eset для домашних пользователей доступны в салонах «Билайн» по всей России
Компания Eset расширила сотрудничество с «Билайном». Теперь продукты Eset NOD32 для домашних пользователей можно купить во флагманских салонах оператора по всей Р
|13.05.2016
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«Российская национальная библиотека» защитилась от вирусов с помощью Eset NOD32
Компания Eset продолжает сотрудничество с «Российской национальной библиотекой». Антивирусную защиту учреждения обеспечивает корпоративный продукт Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Российская национальная библиотека (РНБ) — старейшая публичная и первая национальная библиотека России, основанная более 200 лет назад. Как отмечается, би
|27.04.2016
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Информационная сеть «Велесстроя» — под защитой Eset NOD32
Информационная сеть компании «Велесстрой» находится под защитой решения Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в компании Eset. Основными направлениями деятельности компании «Велесстрой» являются нефтегазовое, электроэнергетическое, гражданск
|22.04.2016
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«Мортон» продлил лицензии на Eset NOD32
Компания Eset продолжает сотрудничество с группой компаний «Мортон». Как сообщили CNews в Eset, застройщик столичного региона принял решение продлить лицензии на корпоративное решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition. ГК «Мортон» специализируется на строительстве жилых микрорайонов в Москве и ближнем Подмосковье. По итогам 2015 г. компания ввела в эксплуатацию 1,17 млн
|20.04.2016
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Eset представила специальную версию Eset NOD32 для МТС
Eset выпустила специальную версию мобильного антивируса Eset NOD32 Mobile Security для розничной сети МТС. Об этом CNews сообщили в Eset. Eset NOD
|07.04.2016
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Eset NOD32 доступен в магазинах сети «Телефон.ру»
Eset выпустила специальную версию мобильного антивируса Eset NOD32 Mobile Security для покупателей магазинов «Телефон.ру». Об этом CNews сообщили в E
|06.04.2016
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Информационная сеть «Норильск Телеком» — под защитой Eset NOD32
мпанией «Норильск Телеком». Информационную сеть компании защищает комплексное корпоративное решение Eset NOD32 Smart Security Business Edition, сообщили CNews в Eset. «Норильск Телеком» входит
ESET NOD32 Antivirus и организации, системы, технологии, персоны:
|Матеев Денис 35 29
|Чачава Александр 124 15
|Албитов Андрей 32 14
|Шабанов Илья 60 12
|Александрова Анна 23 12
|Васильев Григорий 44 11
|Гудилин Олег 30 10
|Баранов Артем 18 9
|Дрожжевкин Михаил 10 8
|Шевченко Алексей 10 7
|Матросов Александр 45 6
|Шутбаев Жанибек 7 6
|Толь Елена 8 6
|Шаров Борис 73 5
|Оськин Алексей 22 5
|Попович Дмитрий 10 5
|Косиченко Алексей 12 4
|Marko Richard - Марко Ричард 4 4
|Зенкин Денис 263 3
|Макаров Иван 33 3
|Белей Татьяна 8 3
|Ильин Сергей 15 3
|Архипов Константин 21 3
|Потасуев Павел 9 3
|Lipovsky Robert - Липовски Роберт 6 3
|Гребенников Николай 33 2
|Садковский Камиль 5 2
|Керценбаум Кирилл 21 2
|Мартиросян Шушаник 6 2
|Гостев Александр 84 2
|Кондрашин Михаил 22 2
|Янко Виталий 12 2
|Орешин Михаил 7 2
|Грейдингер Борис 5 2
|Clementi Andreas - Клементи Андреас 4 2
|Гуломов Рустам 4 2
|Антипов Евгений 8 2
|Ахмедов Ильдар 2 2
|Gessel Eduard - Кесели Эдуард 2 2
|Белкин Алексей 4 2
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