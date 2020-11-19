ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа

Новая версия домашних продуктов ESET для Windows: защищенный онлайн-банкинг и умный дом Компания ESET представляет в России и СНГ новое поколение домашних продуктов ESET NOD32 Антивирус и ESET NOD32 Internet Security. В версии 2021 г. улучшены техноло

Решение Eset NOD32 получило сертификат ФСТЭК России Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, получил сертификат ФСТЭК на комплексное решение Eset NOD32 Secure Enterprise Pack 6. Eset NOD32 Secure Enterprise Pack 6 — комплект программных продуктов Eset NOD32, которые могут быть использованы для защиты информационных акт

Eset и МТС запустили антивирусные сервисы Eset и МТС запустили ряд новых услуг. Теперь абонентам МТС доступны следующие услуги: подписка на антивирус Eset NOD32 Internet Security, Eset NOD32 Parental Control и Eset NOD32 Mobile Security. Цель сотрудничества компаний — сделать интернет более безопасным для каждого пользователя. Кибе

Eset интегрировала машинное обучение в новые домашние решения NOD32 Eset представила новое поколение домашних продуктов Eset NOD32. Отличительными чертами этой версии стали кроссплатформенность, использование расш

Антивирусные решения Eset защищают ИТ-сеть «Связь-Банка» Eset объявила о том, что АКБ «Связь-Банк» использует продукт Eset NOD32 Smart Security Business Edition для защиты информационной сети, рабочих станций и

Eset выпустила новую версию антивируса NOD32 Eset представила новое поколение персональных антивирусных продуктов Eset NOD32. В решениях оптимизированы функции защиты домашней сети и онлайн-платежей, а также

Eset Russia представила новый сервис «Гарантия антивирусной защиты» Eset Russia представила новый сервис для российских пользователей Eset NOD32 – программу «Гарантия антивирусной защиты». Клиент получает двойную защиту: антиви

«Мегафон» доверил ESET защиту своих абонентов киберугроз, объявил о начале сотрудничества с «Мегафоном». Специальная версия мобильного антивируса ESET NOD32 Моbilе Security для Android вошла в новую линейку тарифных планов оператора «Включ

Eset предлагает мобильный антивирус по подписке Теперь в интернет-магазине компании доступна подписка на продукты для защиты мобильных устройств – Eset NOD32 Mobile Security и Eset NOD32 Parental Control. Мобильный антивирус Eset

Eset представила NOD32 Smart TV Security для защиты телевизоров Smart TV Eset анонсировала новый продукт Eset NOD32 Smart TV Security для защиты от вредоносных программ телевизоров Smart TV и других

Eset защитит ИТ-сеть «Автодом Пулково» Eset сообщила о начале сотрудничества с компанией «Автодом Пулково», официальным дилером «Мерседес-Бенц» в Санкт-Петербурге. Компания выбрала для защиты ИТ-сети корпоративное решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition, поставку выполнил партнер «ЮТ-Сервис».«Автодом Пулково» - официальный представитель «Мерседес-Бенц», AMG Performance Center и Mercedes-Maybach Center на С

«Народный банк Казахстана» продлил лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition «Народный банк Казахстана» принял решение о продлении лицензии корпоративного решения Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в Eset. Как отмечается, «Народный банк Казахстана» — старейший финансовый институт, лидирует по обслуживанию платежных карточек с д

Торговый дом «Холдинг-Центр» остается под защитой Eset Торговый дом «Холдинг-Центр» продолжает сотрудничество с компанией Eset. Информационную сеть компании защищает бизнес-решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Поставку выполнила компания «Софткей», сообщили CNews в Eset. Торговый дом «Холдинг-Центр» имеет более чем 20-летний опыт торговой деятельности. В состав

Рекламное агентство РОССТ защитилось от интернет-угроз с помощью Eset NOD32 ащищает ИТ-сеть российского рекламного агентства РОССТ. Компания приобрела лицензии бизнес-продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition, сообщили CNews в Eset. РОССТ — независимое рекламное а

Eset предлагает скидку до 50% при переходе на Eset NOD32 Антивирусная компания Eset предложила специальные условия для компаний, которые переходят на Eset NOD32 с аналогичных продуктов других производителей. В рамках акции скидка на лицензию с

Корпоративная сеть «М-Стайл» под защитой Eset NOD32 Компания «М-Стайл» для защиты своей корпоративной ИТ-сети выбрала бизнес-решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в Eset. «М-Стайл» — поставщик справочно-правовой системы «Консультант Плюс» и других программных продуктов для бухгалтеров, юристов

Mont запустила облачные сервисы Eset для партнеров и CNews в компании, на платформе Mont Cloud Distribution запущен сервис аренды антивирусных решений Eset NOD32 для малого и среднего бизнеса. Партнерам MONT доступны корпоративные продукты с во

«Зарубежэнергопроект» продлил лицензии на Eset NOD32 Компания Eset объявила о продолжении сотрудничества с компанией «Зарубежэнергопроект». Организация продлила лицензии корпоративных продуктов Eset NOD32 Antivirus Business Edition и Eset NOD32 Mail Security для Microsoft Exchange Server, сообщили CNews в Eset. «Зарубежэнергопроект» проектирует энергетические объекты в России и

Eset NOD32 защищает Северо-Западный институт управления РАНХиГС работы нашего вуза — ИТ-сеть. Мы уделяем особое внимание развитию ИТ-инфраструктуры и обеспечению ее защиты, — отметил Алексей Чупланов, начальник УИТ Северо-Западного института управления РАНХиГС. — Выбор Eset NOD32, на наш взгляд, оптимален. Мы убедились в его надежности, быстродействии и удобстве на уровне рядовых пользователей и технических специалистов».

ESET обеспечит защиту «Сумитек Интернейшнл» «Сумитек Интернейшнл». Как рассказали CNews, компании была продлена лицензия корпоративного решения ESET NOD32 Antivirus Business Edition и продукта для защиты почтовых серверов ESET Mail Secur

«Красноярский электровагоноремонтный завод» продлил лицензии на Eset NOD32 «Красноярский электровагоноремонтный завод» продлил лицензии корпоративного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в Eset. «Красноярский электровагоноремонтный завод» основан в 1898 г. как «Главные железнодорожные мастерские Сибирской дороги». В

ИСТК защитилась от интернет-угроз с внедрением Eset NOD32 в компании ИСТК. В рамках проекта была произведена поставка 500 лицензий корпоративного антивируса Eset NOD32 Antivirus Business Edition, сообщили CNews в «Системном софте». ИСТК — поставщик с

Eset NOD32 обеспечивает безопасность особой экономической зоны ТВТ «Томск» Управляющая компания особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск» остается с Eset. Организация продлила лицензии корпоративного решения Eset NOD32 Antivirus Business Edition и продукта для защиты почтовых серверов Eset NOD32 Mail Security для Microsoft Exchange Server. Об этом CNews сообщили в Eset. Как отмечается, проек

АТФБанк выбрал Eset NOD32 для защиты от интернет-угроз Бизнес-продукт Eset NOD32 Antivirus Business Edition теперь защищает от интернет-угроз информационную сеть А

Новое поколение Eset NOD32 обеспечивает безопасность интернета вещей Компания Eset представила новое поколение персональных продуктов Eset NOD32. В решениях внедрены новые модули для безопасности интернета вещей — веб-камеры и

«Системный софт» и Eset поставили ПО хлебопекарням компании «Черёмушки» рассказали Cnews в компании, в рамках контракта произведена передача 599 лицензий антивирусного ПО Eset NOD32 Antivirus Business Edition и 552 лицензии ПО для защиты корпоративной почты Eset N

«Абсолют Банк» — под защитой Eset NOD32 Antivirus Business Edition «Абсолют Банк» доверил защиту информационной сети бизнес-продукту Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в Eset. Eset NOD32 Antiv

«LADA Ижевск» продлил лицензии на Eset NOD32 Автозавод «LADA Ижевск» продлил лицензии корпоративного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Внедрение и использование передовых решений в области

beCloud защитился от интернет-угроз с помощью Eset NOD32 ивным пользователем Eset. Для защиты собственной сети и рабочих станций компания использует решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition, сообщили CNews в компании Eset. beCloud создает ИТ-инф

Антивирус Eset пошел войной на Минкомсвязи квартирой в Словакии, получивший мировую известность в связи с производством популярного антивируса Eset Nod32. Для включения в Реестр отечественного ПО исключительное право программный продукт

Стартует бета-тестирование Eset NOD32 Internet Security и новой версии «Eset NOD32 Антивирус» Компания Eset запускает бета-тестирование нового продукта Eset NOD32 Internet Security и новой версии «Eset NOD32 Антивирус». Об этом CNews сооб

Eset NOD32 на защите информационной сети «Оптима Банка» ионную сеть «Оптима Банка». Как сообщили CNews в Eset, заказчик приобрел кроссплатформенное решение Eset NOD32 Secure Enterprise. «Оптима Банк» следит за нововведениями банковской отрасли, внед

Продукты Eset для домашних пользователей доступны в салонах «Билайн» по всей России Компания Eset расширила сотрудничество с «Билайном». Теперь продукты Eset NOD32 для домашних пользователей можно купить во флагманских салонах оператора по всей Р

«Российская национальная библиотека» защитилась от вирусов с помощью Eset NOD32 Компания Eset продолжает сотрудничество с «Российской национальной библиотекой». Антивирусную защиту учреждения обеспечивает корпоративный продукт Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Российская национальная библиотека (РНБ) — старейшая публичная и первая национальная библиотека России, основанная более 200 лет назад. Как отмечается, би

Информационная сеть «Велесстроя» — под защитой Eset NOD32 Информационная сеть компании «Велесстрой» находится под защитой решения Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в компании Eset. Основными направлениями деятельности компании «Велесстрой» являются нефтегазовое, электроэнергетическое, гражданск

«Мортон» продлил лицензии на Eset NOD32 Компания Eset продолжает сотрудничество с группой компаний «Мортон». Как сообщили CNews в Eset, застройщик столичного региона принял решение продлить лицензии на корпоративное решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition. ГК «Мортон» специализируется на строительстве жилых микрорайонов в Москве и ближнем Подмосковье. По итогам 2015 г. компания ввела в эксплуатацию 1,17 млн

Eset представила специальную версию Eset NOD32 для МТС Eset выпустила специальную версию мобильного антивируса Eset NOD32 Mobile Security для розничной сети МТС. Об этом CNews сообщили в Eset. Eset NOD

Eset NOD32 доступен в магазинах сети «Телефон.ру» Eset выпустила специальную версию мобильного антивируса Eset NOD32 Mobile Security для покупателей магазинов «Телефон.ру». Об этом CNews сообщили в E