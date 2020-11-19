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ESET NOD32 Antivirus Антивирусная программа

ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа


19.11.2020 Новая версия Eset NOD32 Mobile Security защитит онлайн-платежи пользователей Android
28.10.2020 Новая версия домашних продуктов ESET для Windows: защищенный онлайн-банкинг и умный дом
18.05.2020 Решение Eset NOD32 получило сертификат ФСТЭК России
28.10.2019 Eset интегрировала машинное обучение в новые домашние решения NOD32
11.12.2018 Антивирусные решения Eset защищают ИТ-сеть «Связь-Банка»
24.10.2018 Eset выпустила новую версию антивируса NOD32
11.09.2018 Eset Russia представила новый сервис «Гарантия антивирусной защиты»
20.03.2018 «Мегафон» доверил ESET защиту своих абонентов
06.03.2018 Eset предлагает мобильный антивирус по подписке
27.02.2018 Eset представила NOD32 Smart TV Security для защиты телевизоров Smart TV
20.07.2017 Eset защитит ИТ-сеть «Автодом Пулково»
07.06.2017 «Народный банк Казахстана» продлил лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition
25.05.2017 Торговый дом «Холдинг-Центр» остается под защитой Eset
23.03.2017 Рекламное агентство РОССТ защитилось от интернет-угроз с помощью Eset NOD32
07.03.2017 Eset предлагает скидку до 50% при переходе на Eset NOD32
06.03.2017 Корпоративная сеть «М-Стайл» под защитой Eset NOD32
06.02.2017 Mont запустила облачные сервисы Eset для партнеров
13.01.2017 «Зарубежэнергопроект» продлил лицензии на Eset NOD32
28.12.2016 Eset NOD32 защищает Северо-Западный институт управления РАНХиГС
01.12.2016 ESET обеспечит защиту «Сумитек Интернейшнл»
15.11.2016 «Красноярский электровагоноремонтный завод» продлил лицензии на Eset NOD32
09.11.2016 Eset NOD32 обеспечивает безопасность особой экономической зоны ТВТ «Томск»
02.11.2016 АТФБанк выбрал Eset NOD32 для защиты от интернет-угроз
26.10.2016 Новое поколение Eset NOD32 обеспечивает безопасность интернета вещей
24.10.2016 «Абсолют Банк» — под защитой Eset NOD32 Antivirus Business Edition
12.09.2016 «LADA Ижевск» продлил лицензии на Eset NOD32
15.08.2016 beCloud защитился от интернет-угроз с помощью Eset NOD32
04.07.2016 Стартует бета-тестирование Eset NOD32 Internet Security и новой версии «Eset NOD32 Антивирус»
07.06.2016 Eset NOD32 на защите информационной сети «Оптима Банка»
20.05.2016 Продукты Eset для домашних пользователей доступны в салонах «Билайн» по всей России
13.05.2016 «Российская национальная библиотека» защитилась от вирусов с помощью Eset NOD32
27.04.2016 Информационная сеть «Велесстроя» — под защитой Eset NOD32
22.04.2016 «Мортон» продлил лицензии на Eset NOD32
20.04.2016 Eset представила специальную версию Eset NOD32 для МТС
07.04.2016 Eset NOD32 доступен в магазинах сети «Телефон.ру»
06.04.2016 Информационная сеть «Норильск Телеком» — под защитой Eset NOD32
01.02.2016 Судостроительный завод «Вымпел» продлил лицензии на Eset NOD32
25.12.2015 Комитет социальной поддержки населения Саратова продлил лицензии на Eset NOD32
01.12.2015 «Ростерминалуголь» приобрел дополнительные лицензии на Eset NOD32
18.11.2015 «Каспиймунайгаз» продлил лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition

Публикаций - 438, упоминаний - 714

ESET NOD32 Antivirus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 385
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 59
Microsoft Corporation 22497 41
Dr.Web - Доктор Веб 1186 33
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 30
Meta Platforms - Facebook 4267 21
Trend Micro 567 16
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 15
Leta Group 271 14
Bitdefender 145 13
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 490 12
Программный продукт ГК 3960 12
Apple Inc 10683 11
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 117 10
Яндекс Agnitum - Агнитум 61 10
Google LLC 10352 10
Avira 54 9
Avast Software 145 9
Twitter 2493 8
Leta IT-company 121 8
Softline - Софтлайн 1870 6
Oracle Corporation 6035 5
1С-Битрикс - Bitrix 443 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 5
Softkey - Софткей 199 4
Yandex - Яндекс 5015 4
Sophos 392 4
6072 4
Intel Corporation 11262 4
VK - Mail.ru Group 3057 4
Kerio Technologies 57 4
F-Secure 203 4
1С-ИжТиСи 5461 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 187 3
Comodo 32 3
MONT - МОНТ 66 3
Rambler Group - Рамблер ГК 811 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
Открытие ФК 2713 4
Форус НПФ 4 4
Ингосстрах СПАО 301 2
Роснефть НК 434 2
Газпром нефть 439 2
МКБ - Московский кредитный банк 333 2
Газпром ПАО 1008 2
Альфа-Банк 1476 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Алроса АК 118 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
Почта России ПАО 1853 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 104 2
ОЗНА - Производственно-инжиниринговый холдинг - ОЗНА-Инжиниринг 6 1
Слобода 14 1
МДМ Банк 246 1
Тракторные заводы Концерн 29 1
BASF 43 1
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 22 1
Газпромнефть Центр 6 1
Citi - Citigroup 283 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Красноярский завод комбайнов 3 1
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 8 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 72 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 34 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 90 1
Ригла - аптечная сеть 49 1
АвтоВАЗ 188 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 50 1
БУТБ - Белорусская универсальная товарная биржа 2 1
ЕВРАЗ НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 17 1
Газпром трансгаз 71 1
ХитZona - ХитЗона 26 1
ЭФКО ГК 18 1
Телефон.Ру 89 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 135 1
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 19 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 111 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
Мариинский театр - Государственный академический 39 1
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России 101 1
Администрация Саратова 2 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 26 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 75 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Правительство РФ 8292 1
Администрация Президента РФ 904 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 74
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 71
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 66
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 62
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 31
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 30
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 25
Сервер - Серверные платформы 10956 22
Родительский контроль - Детский режим - Детский контент 525 20
Фишинг - Phishing 644 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 20
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 18
Website - Вебсайт 9736 16
HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 41 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 12
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 1007 12
Microsoft Windows API 170 12
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 12
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1364 12
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 11
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1039 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 8
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 7
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 131 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 6
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 678 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 620 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1831 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 5
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 337 5
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 126 106
Microsoft Windows 10 11713 54
Google Android 11959 39
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ESET NOD32 Mobile Security 37 20
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 409 19
Microsoft Office 3247 16
Microsoft Windows 2104 16
Apple macOS X - Rhapsody 1495 16
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Apple macOS 1457 11
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HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 11
Google Play - Google Store - Android Market 2732 10
Microsoft Exchange Server 376 9
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 8
Broadcom - NortonLifeLock Norton Antivirus 134 8
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 8
ESET LiveGrid 15 8
ESET NOD32 Mail Security - NOD32 for Mail Servers - ESET Dynamic Mail Protection 8 7
Kaspersky Internet Security 366 7
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Nokia Symbian OS 1388 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 6
Google Chrome - браузер 1270 6
ESET NOD32 Parental Control 11 6
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 6
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 6
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 166 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 5
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ESET NOD32 Start Pack 5 5
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Microsoft Edge - браузер 1891 5
ESET Endpoint Antivirus 9 5
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Microsoft SQL Server 1416 5
Матеев Денис 33 26
Албитов Андрей 31 14
Васильев Григорий 38 11
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Пономарев Антон 8 1
Егоров Андрей 17 1
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Россия - РФ - Российская федерация 108428 164
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 31
Украина 6212 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 16
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Словакия - Словацкая Республика 354 14
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 7
Испания - Королевство 2917 7
Франция - Французская Республика 5665 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 6
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Беларусь - Белоруссия 3525 6
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 735 6
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 5
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Польша - Республика 1559 5
Казахстан - Алматы 483 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 5
Россия - УФО - Курганская область - Курган 194 4
Нидерланды 2197 4
Америка Латинская 1413 4
Австралия - Австралийский Союз 2791 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1017 4
Италия - Итальянская Республика 3310 4
Бразилия - Федеративная Республика 1945 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 4
Эстония - Эстонская Республика 695 4
Турция - Турецкая республика 1708 4
Чехия - Чешская Республика 1053 4
Азия - Азиатский регион 3803 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 126
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 22
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
Skynet 47 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 2
Аутсорсинг 1351 2
Blacklist - Чёрный список 71 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 2
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 145 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 813 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Психологическое манипулирование людьми - Социотехнические атаки 367 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 1
Пиратство - Авторское право 592 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
Мошенничество - Махинации 2142 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 156 1
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 74 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 75 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 104 1
НКО - Некоммерческая организация 220 1
White list - Белый список 73 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 372 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
СРО - саморегулируемые организации 58 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 10
Virus Bulletin 32 7
heise online - heise security 117 4
BleepingComputer - Издание 157 3
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
Открытые системы ИД 160 1
Ars Technica 364 1
CNews Северо-Запад 24 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 1
Банки.ру - Banki.ru 44 1
Vnunet 225 1
SecurityLab 232 1
Forbes - Форбс 591 1
TorrentFreak (TF) 93 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
The Bell - Издание 36 1
CNET - Издание 1580 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Ведомости 375 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1152 1
The Register 1286 1
Wikipedia - Википедия 413 1
AV-Comparatives 21 7
IDC - International Data Corporation 4671 6
Gartner - Гартнер 3301 5
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 84 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
AV-Test Institute 31 2
Juniper Research 468 1
Fortune Global 500 280 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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