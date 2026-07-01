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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЕВРАЗ НТМК Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод

ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод

Василий Караваев "Домны Тагила" (1964) Василий Караваев "Домны Тагила" (1964)
Анатолий Наговицын «Нижний Тагил. Металлургический завод», 1957г Анатолий Наговицын «Нижний Тагил. Металлургический завод», 1957г
Василий Караваев "Домны Тагила" (1964)

СОБЫТИЯ

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01.07.2026 «Евраз» развивает ИТ-образование на Урале 2
16.03.2026 «Корус Консалтинг» автоматизировал факторный анализ для ЕВРАЗа на базе Oracle Hyperion Planning 1
16.09.2025 ЕВРАЗ вложил более 300 млн руб. в разработку Единой системы производственных показателей 1
03.09.2025 ЕВРАЗ внедрил среду общих данных для управления инвестпроектами 1
31.01.2025 ЕВРАЗ НТМК ввел в работу робогрузовики без водителей 2
27.03.2020 Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза 3
30.11.2018 ИИ для новейшей доменной печи России сэкономил «Евразу» миллионы долларов 2
23.10.2015 Состоялось крупнейшее в истории внедрение «1С:ERP» 1
05.12.2014 Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice 1
29.08.2011 «Евраз» под защитой Eset NOD32 1
17.11.2009 Leta Group оптимизировала технологические процессы «Нижнетагильского металлургического комбината» 2
01.09.2008 LETA IT-company поставила Eset NOD32 для «Евраз Груп» 1
28.03.2008 17 апреля в Екатеринбурге пройдет конференция Document Flow Day 1
27.06.2007 «Никомогнеупор» развивает самостоятельный бизнес вместе с «1С» 2
04.04.2007 «Ракурс» разработал АСУ ТП водоподготовительных установок для НТМК 2
19.09.2006 НПФ "Ракурс" внедрило АСУ ТП на ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 1
24.03.2003 10-11 апреля состоится Международная практическая конференция по электронному документообороту 1
26.02.2003 Еще в одной компании "ЕвразХолдинга" внедряют mySAP.com 2
05.10.2001 Состоялся первый Конгресс SAP в СНГ и Балтии 1
10.08.2001 Корпоративные B2B-площадки начали приносить прибыль и в России 1
07.09.2000 Открылся официальный сайт "Москвича" 1
06.09.2000 Открылся сайт Представительства Группы Всемирного банка в России 1

Публикаций - 22, упоминаний - 31

ЕВРАЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25695 5
SAP SE 5575 4
9506 3
Ракурс НПФ 175 2
Siemens AG - Siemens Group 2665 2
Oracle Corporation 7055 2
ESET - ESET Software 1160 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 2
Leta Group - Лета Групп 281 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Инталев - Intalev 275 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
Летограф - Letograf 80 1
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 1
Т Плюс - ИТ Плюс 22 1
ЕВРАЗ - ЕвразИнжиниринг 2 1
Yandex - Яндекс 9104 1
Accenture plc 717 1
Intel Corporation 12776 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1458 1
VK - Mail.ru Group 3591 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1217 1
Xerox - The Haloid Company 1167 1
Canon 1436 1
Schneider Electric 609 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 995 1
McKinsey & Company Int 290 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
АйТи 1515 1
UMC - United Microelectronics Corporation 339 1
InterTrust - ИнтерТраст 336 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 540 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 66 5
ЕВРАЗ - ЕвразТехника 10 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 3
ЕВРАЗ - ЕвразРуда 5 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 2
ЕВРАЗ - НКМК - Новокузнецкий металлургический комбинат - Кузнецкий металлургический комбинат 4 2
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 71 1
World Bank - ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 9 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Evocargo - Эвокарго 43 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Delta Capital International 16 1
Распадская угольная компания 15 1
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 30 1
АСК 49 1
ЕВРАЗ - ДМЗ имени Петровского - Днепровский металлургический завод - Днепропетровский металлургический завод имени Петровского 1 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Tata Steel 3 1
Металлург КБ - Металлург РНКО 26 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 26 1
УЗХМ - Уралхиммаш - Уральский Завод Химического Машиностроения 5 1
ВХЗ - Владимирский химический завод - ВХЗ.31 - Инновационный химический холдинг 4 1
Днепроспецсталь им. А. Н. Кузьмина - Электрометаллургический завод 7 1
Экономикс бюро АФ - Аудиторская фирма 4 1
Никомогнеупор 1 1
ЭкспоЛинк - Expolink 17 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
Гранд Авеню Отель 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8748 1
Почта России ПАО 2340 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
ГПБ - Газпромбанк 1260 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2903 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 906 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 318 1
Альфа-Банк 1965 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2863 2
Федеральное казначейство России 1939 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 1
MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency - МАГИ - Многостороннее агентство по инвестиционным гарантия 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6505 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3659 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 226 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 263 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35759 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21732 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61094 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33174 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12725 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1574 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13841 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17966 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8151 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24154 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13755 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1216 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10565 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7342 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4988 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12728 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6461 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25216 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7743 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14133 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13628 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1290 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6185 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2645 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6375 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 338 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 128 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2442 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1066 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2380 1
Умные очки - смарт очки - Smart glasses 62 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 95 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1146 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2006 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 608 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3011 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 632 1
Joystick - Джойстик 1147 1
1С:ERP Управление предприятием 820 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
SAP - mySAP.com 38 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 579 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 940 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 472 2
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 2
ЕВРАЗ - Evraz Reporting System (ERS) 3 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 35 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 503 1
Неолант - Неосинтез СУИД 4 1
Microsoft Office 4126 1
Microsoft Azure 1515 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 504 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 278 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Microsoft Azure Machine Learning - Microsoft Azure ML - Microsoft Azure AutoML 20 1
Натрусов Артем 312 4
Меднов Сергей 124 1
Новоженов Денис 5 1
Гуральников Сергей 164 1
Херсонцев Алексей 93 1
Бетсис Павел 101 1
Шевченко Алексей 10 1
Строкович Антон 53 1
Старцев Сергей 2 1
Мельникова Ирина 3 1
Ларионов Александр 4 1
Burkhardt Marco - Буркхардт Марко 10 1
Жуков Василий 27 1
Суковатин Игорь 3 1
Саматов Рустам 1 1
Кашицына Ольга 1 1
Грешнов Антон 1 1
Аксаков Анатолий 163 1
Нуралиев Борис 298 1
Шадаев Максут 1207 1
Бойко Елена 152 1
Сергеев Сергей 178 1
Лигачев Глеб 120 1
Онищенко Владислав 98 1
Мацоцкий Сергей 179 1
Козырев Алексей 328 1
Попов Андрей 116 1
Попов Денис 16 1
Скачков Юрий 52 1
Кравченко Константин 101 1
Шершульский Владислав 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 164644 15
Украина 7906 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3312 4
Канада 5058 3
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 3
Казахстан - Республика 6002 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4451 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 2
Италия - Итальянская Республика 4494 2
Чехия - Чешская Республика 1345 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2808 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 261 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 60 1
Европа 24907 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19380 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8488 1
Индия - Bharat 5840 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1415 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1073 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2596 1
Россия - СФО - Новосибирск 4842 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1760 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 898 1
США - Колумбия - Вашингтон 1478 1
Латвия - Латвийская Республика 833 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 760 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 183 1
США - Вирджиния - Виргиния 286 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 721 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53015 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57161 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8442 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6537 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18011 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2552 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5458 3
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 629 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6534 3
Экономический эффект 1315 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3950 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7715 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3103 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21410 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 511 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3544 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 984 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 251 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11645 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15866 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10814 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7474 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2252 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8738 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33390 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8806 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6134 1
Энергетика - Energy - Energetically 5793 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2090 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4597 1
Спорт - Шахматы - Chess 259 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 207 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 240 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2499 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1874 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7010 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5871 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6661 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12207 1
ComputerWorld 144 1
Открытые системы ИД 176 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8550 1
Gartner - Гартнер 3649 1
BCG - Boston Consulting Group 115 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1271 2
CNews AWARDS - награда 569 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 391 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
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