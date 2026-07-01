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ЕВРАЗ НТМК Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод
Василий Караваев "Домны Тагила" (1964)
Анатолий Наговицын «Нижний Тагил. Металлургический завод», 1957г
Василий Караваев "Домны Тагила" (1964)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 22, упоминаний - 31
ЕВРАЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 226 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 263 1
|Натрусов Артем 312 4
|Меднов Сергей 124 1
|Новоженов Денис 5 1
|Гуральников Сергей 164 1
|Херсонцев Алексей 93 1
|Бетсис Павел 101 1
|Шевченко Алексей 10 1
|Строкович Антон 53 1
|Старцев Сергей 2 1
|Мельникова Ирина 3 1
|Ларионов Александр 4 1
|Burkhardt Marco - Буркхардт Марко 10 1
|Жуков Василий 27 1
|Суковатин Игорь 3 1
|Саматов Рустам 1 1
|Кашицына Ольга 1 1
|Грешнов Антон 1 1
|Аксаков Анатолий 163 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Шадаев Максут 1207 1
|Бойко Елена 152 1
|Сергеев Сергей 178 1
|Лигачев Глеб 120 1
|Онищенко Владислав 98 1
|Мацоцкий Сергей 179 1
|Козырев Алексей 328 1
|Попов Андрей 116 1
|Попов Денис 16 1
|Скачков Юрий 52 1
|Кравченко Константин 101 1
|Шершульский Владислав 22 1
|ComputerWorld 144 1
|Открытые системы ИД 176 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8550 1
|Gartner - Гартнер 3649 1
|BCG - Boston Consulting Group 115 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.