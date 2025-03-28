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Индексная книга (каталог) CNews*
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АСК


28.03.2025 «1С-Рарус» и АО «Агентство сельхозкорма» за 1,5 месяца внедрили «1С:ERP» 1
03.04.2024 Идет обыск в здании крупной ИТ-компании, связанной с оборонкой. Видео 1
20.06.2023 «Северсталь» развивает систему цифровых инструментов для контроля качества продукции на площадке Череповецкого меткомбината 1
03.11.2022 «Мегафон» продал свою долю в «AliExpress-Россия» за 40,8 миллиардов 1
28.09.2022 VK избавился от игрового подразделения за $642 млн 1
09.08.2021 «Мегафон» избавился от доли в Aliexpress 1
13.05.2021 Решения VisionLabs обеспечат эпидемиологический контроль на объектах Сибирско-Уральской энергетической компании 1
12.02.2021 «Мегафон», Mail.ru и владелец Alipay создали двух гигантов для финансовых сервисов 1
01.12.2020 Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей 1
11.08.2020 Резидент «Сколково» поможет защитить бизнес от налоговых рисков 1
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 1
07.06.2019 Годовая выручка «Синимекс» выросла на 15%, превысив 1,167 млрд рублей 1
02.04.2019 Опубликована схема обмана информсистемы, которая контролирует уплату НДС 1
18.08.2017 Mail.Ru ворвалась на рынок промышленного «интернета вещей» 1
12.04.2016 ОПК создала импортозамещающее ПО для управления проектами 1
22.09.2015 Крупнейший ИТ-проект России построит новую ИС 1
23.06.2015 «1С-Рарус» автоматизировал бизнес-процессы «Архитектурно-строительной компании Митра» 1
07.07.2014 Путин дал поручения по итогам встречи с интернетчиками 1
29.02.2012 Время, убегающее лентой 1
11.08.2011 В России создали 10-пальцевую клавиатуру для Android. ФОТО 1
07.09.2010 Leta наняла ИБ-детективов, поймавших банду хакеров в Москве 1
11.05.2010 Основатель Leta продал треть компании и стал чиновником 1
07.04.2010 АСК становится разработчиком ПО в сфере промышленной автоматизации 1
02.02.2010 «Информзащита»: выручка упала, прибыль выросла 1
16.12.2009 В метрополитене Екатеринбурга внедрена система оплаты проезда «Транспортная карта метро» 1
17.11.2009 Leta Group оптимизировала технологические процессы «Нижнетагильского металлургического комбината» 1
02.07.2009 Leta Group построила энергосберегающую ИТ-систему для «Уралвагонзавода» 1
07.04.2009 Leta IT-company представляет универсальную инфраструктуру «сквозного менеджмента» 1
18.02.2009 Leta стала инвестором: по $1-10 млн на стартап 1
18.02.2009 На российском ИТ-рынке начала работу Leta Group 1
09.12.2008 АСУМТ «Оптимум» помогает «АС-Система Комплекс» торговать детским питанием 1
19.11.2008 Leta IT-company завершила приобретение уральского интегратора АСК 1
14.11.2008 Россия: первое ИТ-поглощение во время кризиса 1
13.11.2008 Leta IT-company купила уральского интегратора АСК 1
19.06.2007 Больницы Псковской области готовятся к внедрению АСК 1
06.04.2006 Walt Disney намерен приобщить подростков к мобильной связи 1
27.12.2005 ERP: "кнут" хозяев Медной горы 1
31.08.2005 Кто есть кто на рынке ИТ Урала 1
04.12.2003 Россия вступила во Всемирный Альянс ИТ-ассоциаций 1
13.10.2003 ИКТ России: в ожидании национальной программы развития 1

Публикаций - 43, упоминаний - 43

АСК и организации, системы, технологии, персоны:

Leta Group - Лета Групп 278 15
Leta IT-company 133 11
Microsoft Corporation 24733 5
8349 5
ESET - ESET Software 1135 5
VK - Mail.ru Group 3470 5
IBM - International Business Machines Corp 9458 4
Дамаск 32 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4967 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3232 3
Intel Corporation 12246 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2176 3
Крок - Croc 1780 3
Рексофт - Reksoft 422 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 724 3
Verysell - Верисел 317 3
МегаФон 9086 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4029 3
Alibaba Group 429 3
Ant Group 8 3
МегаФон - ИнПлат - Интеллектуальные Платежи - InPlat 12 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 640 2
SAP SE 5305 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 2
Oracle Corporation 6735 2
Информзащита 775 2
Xerox 1143 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1085 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 187 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 868 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 2
Галактика - Корпорация 1473 2
HP - Hewlett-Packard 3626 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 2
Pirit - Пирит 84 2
Открытые технологии 703 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7453 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 3
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 3
Pandao 24 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
Белый Ветер 356 2
МегаФон - Банк Раунд - Ферробанк - Северо-Восточный инвестиционный банк 19 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1396 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 110 1
Царицын капитал 23 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 18 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Prostor Capital - Простор Капитал 28 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2838 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 1
ГПБ - Газпромбанк 1095 1
Альфа-Банк 1785 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 38 1
ВТБ - Почта Банк 469 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 111 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 725 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Walt Disney Company 624 1
БКО - Боровичский комбинат огнеупоров 4 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 1
Kempinski - Кемпински 34 1
НСПК - Национальная система платежных карт 824 1
Совкомбанк Совесть 274 1
UFG Private Equity 36 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2924 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3382 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5027 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 249 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11844 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6011 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4851 2
Федеральное собрание Российской Федерации 304 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3312 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 674 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 345 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 414 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
Федеральное казначейство России 1792 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1229 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1393 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 107 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3082 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 689 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 255 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5524 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 734 1
Единая Россия - Политическая партия 296 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
РАС - Российский автотранспортный союз 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 684 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31276 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67557 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20005 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51681 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12196 8
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1272 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30134 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28263 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6751 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11757 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11562 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3123 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6924 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3777 4
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 354 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17213 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5115 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12121 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12681 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7555 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24461 3
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 549 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4071 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11206 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10420 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15949 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21492 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13454 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20880 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24732 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9520 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7213 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16259 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10250 3
Оповещение и уведомление - Notification 4743 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1738 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3931 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1332 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14158 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5170 2
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5333 3
Alibaba Tmail 10 3
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 3
Apple iPhone 6 4862 2
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 86 2
Google Android 14142 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 357 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2777 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1353 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 132 1
Microsoft Exchange 1748 1
Intel Itanium 628 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 76 1
Seldon.Basis 8 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 36 1
VisionLabs Thermo 6 1
IBM FileNet 123 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Intel Itanium Montecito 35 1
Python - высокоуровневый язык программирования 964 1
Oracle Java - язык программирования 3110 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 685 1
ВТБ P.R.I.S.M - расчеты с платежной системой Банка России 2 1
1С:ERP Управление предприятием 572 1
Apache Hadoop 436 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 16 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 1
Apple - App Store 2914 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1298 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 71 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1809 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 61 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 310 1
Чачава Александр 102 7
Шароварин Евгений 6 6
Соколов Антон 6 3
Албитов Андрей 31 3
Пильцов Сергей 6 3
Путин Владимир 3211 2
Калинин Александр 159 2
Конусов Андрей 86 2
Гайкович Владимир 40 2
Глобус Дарья 9 2
Усманов Алишер 301 2
Дергунова Ольга 119 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Макаров Валентин 225 1
Дворкович Аркадий 211 1
Иванов Сергей 388 1
Соловьев Алексей 90 1
Сачков Илья 123 1
Шипелов Андрей 22 1
Агафонов Вадим 13 1
Шаронов Андрей 59 1
Старовойт Роман 18 1
Савельев Александр 39 1
Головин Александр 7 1
Лысенко Алексей 7 1
Кошкин Андрей 21 1
Фурсенко Андрей 128 1
Краснов Михаил 84 1
Дмитриев Михаил 12 1
Якушев Михаил 50 1
Медведев Дмитрий 1656 1
Агамирзян Игорь 74 1
Щербаков Борис 47 1
Васин Василий 35 1
Шадрин Артем 5 1
Волков Леонид 14 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Романов Илья 32 1
Сердюк Виктор 42 1
Зайцев Владимир 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 146680 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43685 12
Россия - УФО - Екатеринбург 4013 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2977 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14188 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52360 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7588 4
Европа 21855 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 874 3
Сингапур - Республика 1864 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17255 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2957 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1579 2
Россия - УФО - Тюменская область 1177 2
Россия - УФО - Челябинская область 1247 2
Россия - УФО - Курганская область 518 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 73 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1253 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2282 1
Азия - Азиатский регион 5578 1
Япония 13332 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17617 1
Россия - УФО - Свердловская область 1544 1
Индия - Bharat 5498 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3541 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1559 1
Африка - Африканский регион 3502 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2781 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1390 1
Россия - СФО - Новосибирск 4364 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 712 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2527 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1010 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1221 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 675 1
Швейцария - Женева 326 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 297 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 869 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13374 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51830 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16519 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29598 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48633 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24441 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5513 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6240 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6026 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4725 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13811 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18886 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2221 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7926 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2776 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3199 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4507 3
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 3
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 388 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11085 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6790 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2147 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 962 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10068 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7706 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8681 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14684 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5027 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5153 2
Английский язык 6696 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11052 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2297 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5866 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8880 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2156 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8140 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5485 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11278 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1009 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 986 1
Ведомости 1045 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 399 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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