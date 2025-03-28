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АСК
АСК и организации, системы, технологии, персоны:
|Чачава Александр 102 7
|Шароварин Евгений 6 6
|Соколов Антон 6 3
|Албитов Андрей 31 3
|Пильцов Сергей 6 3
|Путин Владимир 3211 2
|Калинин Александр 159 2
|Конусов Андрей 86 2
|Гайкович Владимир 40 2
|Глобус Дарья 9 2
|Усманов Алишер 301 2
|Дергунова Ольга 119 1
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Макаров Валентин 225 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Иванов Сергей 388 1
|Соловьев Алексей 90 1
|Сачков Илья 123 1
|Шипелов Андрей 22 1
|Агафонов Вадим 13 1
|Шаронов Андрей 59 1
|Старовойт Роман 18 1
|Савельев Александр 39 1
|Головин Александр 7 1
|Лысенко Алексей 7 1
|Кошкин Андрей 21 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Краснов Михаил 84 1
|Дмитриев Михаил 12 1
|Якушев Михаил 50 1
|Медведев Дмитрий 1656 1
|Агамирзян Игорь 74 1
|Щербаков Борис 47 1
|Васин Василий 35 1
|Шадрин Артем 5 1
|Волков Леонид 14 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
|Романов Илья 32 1
|Сердюк Виктор 42 1
|Зайцев Владимир 55 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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