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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 195505
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Мероприятия 895

Сорокин Владимир

СОБЫТИЯ


04.06.2026 «Ростелеком» и «Группа Лента» договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 1
05.12.2024 Искусственный интеллект резидентов «Сколково» сократит риск мошенничества при выдаче потребительских займов 1
03.04.2024 Идет обыск в здании крупной ИТ-компании, связанной с оборонкой. Видео 1
24.03.2022 Glorax заключила стратегическое партнерство с платформой для продажи недвижимости Trendagent 1
12.08.2014 1 сентября в московском транспорте появятся коды для скачивания электронных книг 1
28.10.2010 Учитель, уволенный из-за письма Медведеву о свободном ПО, будет восстановлен на работе 1
26.10.2010 Учитель - Медведеву: Московских школьников склоняют к Windows 1
25.10.2010 Учителя вынудили уволиться из-за письма Медведеву о свободном ПО 3

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Сорокин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

TrendAgent - Трендагент Новостройки 1 1
Denum Tech - Денум Тех - Денум Солюшнз 4 1
Ростелеком 10775 1
Beorg - Биорг 127 1
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 26 1
Сколково Киберкластер - Сколково КиберХаб 8 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1098 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2877 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2371 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 20 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 22 1
АСК 49 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4911 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 750 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3381 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8498 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60411 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35413 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13743 2
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 529 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 551 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 577 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21137 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2009 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5002 1
Оцифровка - Digitization 5100 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27854 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16863 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10064 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2167 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2503 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 581 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32906 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8070 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 162 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7674 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6115 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23916 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8409 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3036 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13615 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 377 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2307 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3912 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1646 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14637 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5026 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 822 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 624 1
Denum Tech - Denum Hub 1 1
Linux OS 11332 1
Microsoft Windows 16723 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1000 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 993 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2032 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1311 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 150 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1004 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Медведев Дмитрий 1664 3
Алигаджиев Руслан 14 1
Некрасова Елена 4 1
Бирюков Игорь 11 1
Осеевский Михаил 346 1
Лукьяненко Сергей 49 1
Пелевин Виктор 13 1
Булин-Соколова Елена 6 1
Коляденкова Татьяна 1 1
Ларионова Ольга 5 1
Сырцов Руслан 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 163455 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 5
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 101 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26854 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52703 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5500 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1367 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6932 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6612 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3575 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 655 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 279 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21216 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5481 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2935 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9049 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1086 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56720 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11613 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 258 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8116 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7444 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 151 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6110 1
Паспорт - Паспортные данные 2806 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3090 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 665 1
Информатика - computer science - informatique 1175 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 679 1
TAdviser - Центр выбора технологий 451 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1123 1
МИОО - Московский институт открытого образования - МИПКРО - Московский институт повышения квалификации работников образования 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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