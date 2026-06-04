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Сорокин Владимир
СОБЫТИЯ
Сорокин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|TrendAgent - Трендагент Новостройки 1 1
|Denum Tech - Денум Тех - Денум Солюшнз 4 1
|Ростелеком 10775 1
|Beorg - Биорг 127 1
|Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 26 1
|Сколково Киберкластер - Сколково КиберХаб 8 1
|Медведев Дмитрий 1664 3
|Алигаджиев Руслан 14 1
|Некрасова Елена 4 1
|Бирюков Игорь 11 1
|Осеевский Михаил 346 1
|Лукьяненко Сергей 49 1
|Пелевин Виктор 13 1
|Булин-Соколова Елена 6 1
|Коляденкова Татьяна 1 1
|Ларионова Ольга 5 1
|Сырцов Руслан 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163455 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 5
|Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 101 1
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Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
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