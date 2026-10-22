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Denum Tech Denum Hub

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.10.2026 Denum Tech продала платформу POS-кредитования 1
05.12.2024 Искусственный интеллект резидентов «Сколково» сократит риск мошенничества при выдаче потребительских займов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Denum Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Beorg - Биорг 136 1
Сколково Киберкластер - Сколково КиберХаб 8 1
Denum Tech - Денум Тех - Денум Солюшнз 5 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 23 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1163 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3014 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3475 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14226 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 430 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2376 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4135 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 580 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24206 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5429 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36945 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10373 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2559 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - CLP - Customer Lifecycle Platform - платформа жизненного цикла клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 178 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6355 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24880 1
Сорокин Владимир 8 1
Алигаджиев Руслан 15 1
Бирюков Игорь 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 169064 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5723 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 267 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7603 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 170 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54278 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1145 1
Паспорт - Паспортные данные 2897 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12080 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27764 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5696 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3110 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480840, в очереди разбора - 724454.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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