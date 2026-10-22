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Denum Tech Denum Hub
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|22.10.2026
|Denum Tech продала платформу POS-кредитования 1
|05.12.2024
|Искусственный интеллект резидентов «Сколково» сократит риск мошенничества при выдаче потребительских займов 1
Denum Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Beorg - Биорг 136 1
|Сколково Киберкластер - Сколково КиберХаб 8 1
|Denum Tech - Денум Тех - Денум Солюшнз 5 1
|Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 23 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1163 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3014 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3475 1
|Сорокин Владимир 8 1
|Алигаджиев Руслан 15 1
|Бирюков Игорь 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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