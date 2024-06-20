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ИИ вступил в «Ренессанс»: автоматическое распознавание документов помогает страховой компании улучшить клиентский сервис Компания «Ренессанс Жизнь» применяет облачный сервис Beorg Smart Vision на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), чтобы извлекать данные

«Рольф» применяет ИИ-технологии «Биорг» чтобы повысить операционную эффективность . Чтобы улучшить ряд бизнес-процессов, компания внедрила российский сервис распознавания документов Beorg Smart Vison на базе искусственного интеллекта. Разработчик технологии – стартап «Биорг»

Выручка «Биорг» от услуг по распознаванию документов за 2023 год выросла на 27, 3 млн руб. сле того, как выполнила все обязательства перед сотрудниками и вложилась в развитие своей платформы Beorg Smart Vision: речь идет об автоматических модулях распознавания в продуктах линейки «Би

Искусственный интеллект поможет ритейлу быстро привлечь временных исполнителей на подработку о необходимо загрузить паспорт и медицинскую книжку. Документы распознает и проверяет ИИ-технология Beorg Smart Vision от российской компании «Биорг», резидента «Сколково». Благодаря решению бо

ИИ-платформа резидента «Сколково» на 20% повысила скорость работы отдела кадров х России, внедрила единое решение для распознавания кадровых документов — облачную (SaaS) платформу Beorg Smart Vision на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) и верификации данных. Ра

Ключевые сотрудники российского ИТ-стартапа «Биорг» стали его новыми владельцами для распознавания и анализа документов на базе ИИ - на основе собственной технологической платформы Beorg Smart Vision. Подход состоит в том, чтобы полностью заменить решения иностранных игроко

ИИ от резидента «Сколково» поможет получить ипотеку в Уральском банке реконструкции и развития Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внедрил отечественную платформу Beorg Smart Vision, разработанную резидентом «Сколково» компанией «Биорг». Об этом CNews сооб

Резиденту «Сколково» не дали удалить из Сети негативные отзывы сотрудников. Суд решил, что это ограничит свободу Рунета Запрещено запрещать комментарии Как выяснил CNews, резидент «Сколково», компания «Биорг» не смогла добиться в суде признания негативных интернет-комментариев своих сотрудников

Холдинг «Петон» автоматизировал процесс массового трудоустройства сотрудников с помощью отечественного ИИ жиниринговый холдинг «Петон», проекты которого направлены на развитие ТЭК России, внедрил платформу Beorg Smart Vision для оцифровки документов с применением технологий искусственного интеллект

«Ростелеком» протестировал новый сервис по оцифровке документов на основе искусственного интеллекта Общий центр обслуживания (ОЦО) «Ростелекома» протестировал российский облачный сервис Beorg Smart Vision для автоматического распознавания, оцифровки и анализа документов с примен

«МС банк Рус» упростил выдачу автокредитов с помощью российской технологии распознавания документов нологий искусственного интеллекта банку «МС банк Рус» теперь помогает отечественный облачный сервис Beorg Smart Vision компании «Биорг», резидента фонда «Сколково». На базе российской разработк

Отечественный ИИ ускорит проведение госзакупок в три-четыре раза м технологий искусственного интеллекта (ИИ). В работе использовали отечественную облачную платформу Beorg Smart Vision компании «Биорг», резидента фонда «Сколково». Решение на основе компьютерн

Российский ИИ сократил время оформления на работу до 10 минут отос», созданный на базе 2000 аптек из 44 регионов России, внедрил отечественную облачную платформу Beorg Smart Vision — решение на основе компьютерного зрения, искусственного интеллекта (ИИ) и

ИИ и краудсорсинг: обзор сервиса по распознаванию и оцифровке документов для государства и бизнеса Платформа Beorg Smart Vision предназначена для оцифровки архивов, сложных и рукописных документов, черт

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Выручка «Биорг» от цифровых Saas-cервисов по итогам 2020 года выросла в 3 раза для государства и банков. Сфера применения AI теперь становится гораздо шире. С помощью технологий Beorg Smart Vision заказчики из банков и финансовых организаций, ритейла и сервисных холдинго

Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России асноярского края. Многие из этих работ были завершены досрочно благодаря интеллектуальной платформе Beorg Smart Vision на базе технологий искусственного интеллекта и краудсорсинга. Beorg

ИИ-технологии «Биорг» помогут «Филанко» автоматизировать обработку финансовой документации аний «Филанко» – оператора связи полного цикла. Обработка документов будет осуществляться с помощью Beorg Smart Vision – интеллектуальной платформы, которая позволяет оперативно и сверхточно оц

Резидент «Сколково» совместно с жителями Тамбова оцифрует миллион записей актов гражданского состояния реализации проекта удалось благодаря краудсорсинговому сервису компании, интегрированному в решение Beorg Smart Vision. Более 500 жителей Тамбовской области принимают участие в оцифровке данных

«Биорг» создаcт электронный архив для Национального расчетного депозитария «Биорг» приступает к проекту по оцифровке данных для Национального расчетного депозитария (НРД

«Биорг» автоматизировал процесс обработки кредитных досье для «Столичного АВД» с помощью ИИ втоматизировать первичную обработку заявок и заполнение стандартного комплекта документов с помощью Beorg Smart Vision. Beorg Smart Vision – интегрированная онлайн-платформа, которая поз

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