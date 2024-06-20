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Beorg Биорг

Beorg - Биорг

Компания «Биорг» – российский разработчик интеллектуальных систем на базе компьютерного зрения и машинного обучения для распознавания документов, в том числе рукописных форм и чертежей, и разметки наборов данных (датасетов). Ключевая разработка компании для цифровой трансформации государства и бизнеса – облачная платформа Beorg Smart Vision объединяет в себе нейросетевой модуль распознавания (ИИ) и краудсорсинговый сервис для верификации данных. Компания предоставляет услуги по интеллектуальной обработке документов и их комплектов, оцифровке архивов, паспортов, кадровой и бухгалтерской документации, созданию электронных систем хранения документов. Резидент фонда «Сколково».


20.06.2024 Культурное наследие защитят «цифрой»: с помощью электронных данных в Воронеже будут оперативно решать вопросы госохраны культурных объектов

вил 305 тыс. страниц в формате A4. Для распознавания документов применили российскую платформу Beorg Smart Vision на базе искусственного интеллекта и краудсорсинга. Разработчик технологии – компания «Биорг», резидент ИТ-кластера «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Биорг». Сотрудники инспекции используют электронные данные, чтобы оперативно решать научно-исследовательски
27.05.2024 ИИ вступил в «Ренессанс»: автоматическое распознавание документов помогает страховой компании улучшить клиентский сервис

Компания «Ренессанс Жизнь» применяет облачный сервис Beorg Smart Vision на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), чтобы извлекать данные

05.04.2024 «Рольф» применяет ИИ-технологии «Биорг» чтобы повысить операционную эффективность

. Чтобы улучшить ряд бизнес-процессов, компания внедрила российский сервис распознавания документов Beorg Smart Vison на базе искусственного интеллекта. Разработчик технологии – стартап «Биорг»
05.03.2024 Выручка «Биорг» от услуг по распознаванию документов за 2023 год выросла на 27, 3 млн руб.

сле того, как выполнила все обязательства перед сотрудниками и вложилась в развитие своей платформы Beorg Smart Vision: речь идет об автоматических модулях распознавания в продуктах линейки «Би
30.08.2023 Искусственный интеллект поможет ритейлу быстро привлечь временных исполнителей на подработку

о необходимо загрузить паспорт и медицинскую книжку. Документы распознает и проверяет ИИ-технология Beorg Smart Vision от российской компании «Биорг», резидента «Сколково». Благодаря решению бо
20.04.2023 ИИ-платформа резидента «Сколково» на 20% повысила скорость работы отдела кадров

х России, внедрила единое решение для распознавания кадровых документов — облачную (SaaS) платформу Beorg Smart Vision на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) и верификации данных. Ра
27.01.2023 Ключевые сотрудники российского ИТ-стартапа «Биорг» стали его новыми владельцами

для распознавания и анализа документов на базе ИИ - на основе собственной технологической платформы Beorg Smart Vision. Подход состоит в том, чтобы полностью заменить решения иностранных игроко
11.10.2022 ИИ от резидента «Сколково» поможет получить ипотеку в Уральском банке реконструкции и развития

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внедрил отечественную платформу Beorg Smart Vision, разработанную резидентом «Сколково» компанией «Биорг». Об этом CNews сооб
19.09.2022 Резиденту «Сколково» не дали удалить из Сети негативные отзывы сотрудников. Суд решил, что это ограничит свободу Рунета

Запрещено запрещать комментарии Как выяснил CNews, резидент «Сколково», компания «Биорг» не смогла добиться в суде признания негативных интернет-комментариев своих сотрудников
24.06.2022 Холдинг «Петон» автоматизировал процесс массового трудоустройства сотрудников с помощью отечественного ИИ

жиниринговый холдинг «Петон», проекты которого направлены на развитие ТЭК России, внедрил платформу Beorg Smart Vision для оцифровки документов с применением технологий искусственного интеллект
11.05.2022 «Ростелеком» протестировал новый сервис по оцифровке документов на основе искусственного интеллекта

Общий центр обслуживания (ОЦО) «Ростелекома» протестировал российский облачный сервис Beorg Smart Vision для автоматического распознавания, оцифровки и анализа документов с примен
18.04.2022 «МС банк Рус» упростил выдачу автокредитов с помощью российской технологии распознавания документов

нологий искусственного интеллекта банку «МС банк Рус» теперь помогает отечественный облачный сервис Beorg Smart Vision компании «Биорг», резидента фонда «Сколково». На базе российской разработк
28.03.2022 Отечественный ИИ ускорит проведение госзакупок в три-четыре раза

м технологий искусственного интеллекта (ИИ). В работе использовали отечественную облачную платформу Beorg Smart Vision компании «Биорг», резидента фонда «Сколково». Решение на основе компьютерн
18.03.2022 Российский ИИ сократил время оформления на работу до 10 минут

отос», созданный на базе 2000 аптек из 44 регионов России, внедрил отечественную облачную платформу Beorg Smart Vision — решение на основе компьютерного зрения, искусственного интеллекта (ИИ) и
22.11.2021 ИИ и краудсорсинг: обзор сервиса по распознаванию и оцифровке документов для государства и бизнеса

Платформа Beorg Smart Vision предназначена для оцифровки архивов, сложных и рукописных документов, черт
04.10.2021 Технологии оцифровки «Биорг» помогают быстрее получить обратную связь от сотрудников Правительства Москвы

тобы ускорить мониторинг настроений сотрудников из подведомственных городу организаций и понять, насколько люди удовлетворены условиями труда. В этом университету помогает российский облачный сервис «Биорг» - он переводит в «цифру» рукописные документы. В ходе анонимного опроса сотрудники заполняют электронные анкеты и иногда бумажные формы. В анкете есть варианты ответов в виде чек-боксов

22.03.2021 Выручка «Биорг» от цифровых Saas-cервисов по итогам 2020 года выросла в 3 раза

для государства и банков. Сфера применения AI теперь становится гораздо шире. С помощью технологий Beorg Smart Vision заказчики из банков и финансовых организаций, ритейла и сервисных холдинго
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России

асноярского края. Многие из этих работ были завершены досрочно благодаря интеллектуальной платформе Beorg Smart Vision на базе технологий искусственного интеллекта и краудсорсинга. Beorg
28.09.2020 ИИ-технологии «Биорг» помогут «Филанко» автоматизировать обработку финансовой документации

аний «Филанко» – оператора связи полного цикла. Обработка документов будет осуществляться с помощью Beorg Smart Vision – интеллектуальной платформы, которая позволяет оперативно и сверхточно оц
13.08.2020 Резидент «Сколково» совместно с жителями Тамбова оцифрует миллион записей актов гражданского состояния

реализации проекта удалось благодаря краудсорсинговому сервису компании, интегрированному в решение Beorg Smart Vision. Более 500 жителей Тамбовской области принимают участие в оцифровке данных
14.07.2020 «Биорг» создаcт электронный архив для Национального расчетного депозитария

«Биорг» приступает к проекту по оцифровке данных для Национального расчетного депозитария (НРД
07.07.2020 «Биорг» автоматизировал процесс обработки кредитных досье для «Столичного АВД» с помощью ИИ

втоматизировать первичную обработку заявок и заполнение стандартного комплекта документов с помощью Beorg Smart Vision. Beorg Smart Vision – интегрированная онлайн-платформа, которая поз
01.06.2020 «Биорг» предоставил Тele2 технологии для создания архива финансовой документации

сетей и машинного обучения, предоставил оператору мобильной связи Tele2 интеллектуальную платформу Beorg Smart Vision, которая позволяет обрабатывать любые данные, включая рукописный текст. В

18.05.2020 Резидент «Сколково» оцифрует почти миллион актов гражданского состояния в Сахалинской области

проект по оцифровке актов гражданского состояния (АГС) для Сахалинской области. С помощью платформы Beorg Smart Vision и специализированного краудсорсингового сервиса «Биорг» компания переведет
12.05.2020 Платформа Mail.ru Cloud Solutions масштабирует систему оцифровки документов Beorg Smart Vision

ть, скорость обработки и передачи информации, а также возможность быстрого масштабирования сервисов Beorg Smart Vision. Ключевая разработка «Биорг», решение Beorg Smart Vision, является

05.12.2016 «Биорг» и Docsvision создадут систему распознавания рукописного текста со сканов для СЭД

«Биорг» и «ДоксВижн» объявили о начале технологического партнёрства, направленного на создание совместного решения. Как рассказали CNews в компании, новая функциональность позволит за секунды ра

Публикаций - 113, упоминаний - 155

Beorg и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 70
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 69
ЦРТ Инновации 70 45
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 105 45
С-Инновации 45 45
Vocord - Вокорд 183 44
VisionLabs - ВижнЛабс 223 44
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 42
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 391 14
Stereotech - Стереотек 47 14
F2 innovations - Ф2 инновации 13 13
Яблочков Зарядные станции 44 12
Ovision - Овижн 46 12
Ростелеком 9791 10
8317 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3989 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1017 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2927 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4942 5
Content AI - Контент ИИ 78 5
VK - Mail.ru Group 3462 4
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Addreality - Эддреалити 45 4
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 4
Yandex - Яндекс 7485 4
Т1 Иннотех 179 4
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 46 4
Microsoft Corporation 24712 3
EY - Ernst & Young Global 373 3
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O.Vision 6 3
Navigine 18 3
CraftTalk - Крафт-Толк 56 3
VCV - Новые Информационные Системы 4 3
Dasha.AI - Даша.АИ 6 3
NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс 10 3
Sizolution 3 3
Skyeer - Скайер ИТ 6 3
IREG 9 3
Brainsoft 3 3
Рапид Био 101 69
Гепатера - Hepatera 46 45
ЯКласс 68 44
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 924 35
Whoosh - ВУШ Холдинг 96 22
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 6
Газпром нефть 626 5
Global Pilots 12 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 4
Роснефть НК - нефтяная компания 516 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1018 4
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
РЖД - Российские железные дороги 1920 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 2
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 31 2
Startberry - акселератор стартапов 3 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 2
Спортмастер - Sportmaster 177 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 2
Лента - Сеть розничной торговли 2098 2
AngelsDeck 13 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 70 2
Реиннольц Лаб 2 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 2
Газпром ПАО 1348 2
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 11 2
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 35 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 2
SBI Holdings - SBI Group 24 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Ароматный мир 7 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 5 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3072 92
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4213 7
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5010 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2921 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4566 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3158 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4823 5
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Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 151 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5997 3
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2917 2
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Abbyy FlexiCapture 163 3
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ITFB Easydoc OCR/IDP-платформа 20 3
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Microsoft Teams - MS Teams 553 2
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1092 2
Google Android 14110 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 536 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 156 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 205 2
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 28 2
Smart Engines - Smart Document Engine 34 2
Новые облачные технологии - МойОфис 794 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 977 2
Oracle Java - язык программирования 3103 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 321 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
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