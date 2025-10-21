Разделы

IBS Корпоративный университет IBS Академия IBS Учебный центр


Учебный центр IBS — российский центр обучения и сертификации в сфере разработки и внедрения ПО, способствующий реализации современных комплексных ИТ-проектов.

СОБЫТИЯ


21.10.2025 Группа компаний IBS и TData запустили образовательный проект в области управления данными 1
06.12.2024 Учебный центр IBS запустил новую программу «Системный аналитик. Уровень Middle» 1
24.10.2024 Учебный центр IBS запустил новую программу «Fullstack-тестировщик» 1
08.02.2024 В 3,5 раза выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2023 году 1
15.09.2023 В «Сколково» предложили разработать национальную систему ИТ-сертификации 1
24.05.2023 ИТ-специалисты назвали самый востребованный язык программирования в 2023 году 1
12.04.2023 IBS и «Сколково» запускают сертификацию системных аналитиков 1
14.02.2023 IBS, фонд «Сколково» и команда Axiom JDK запустили сертификацию Java-программистов 1
13.02.2023 «Технодром» — новый сервис для создания ИТ-команд от компании IBS 2
19.08.2014 Утвержден профессиональный стандарт «Архитектор программного обеспечения» 1
01.10.2012 9 октября откроется XII Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2012» 1
24.05.2012 IBS интегрирует свои образовательные структуры в «Корпоративный университет» 5
26.10.2010 IBS Group заняла $20 млн в Европе, чтобы рассчитаться с российскими кредиторами 1
22.05.2009 IBS открыла направление развития корпоративных университетов 2
18.04.2008 IBS и МИСиС будут готовить ИТ-специалистов 2
16.01.2008 Дмитрий Садков: У ИТ-компаний есть все основания для лидерства в бизнес-консалтинге 1
01.10.2007 Магистратура IBS в МФТИ: новый подход к подготовке ИТ-персонала 4

Публикаций - 17, упоминаний - 27

IBS Корпоративный университет и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1691 15
Сколково - SK Edtech Hub - EdTech-кластер Фонда Сколково 4 2
Овен 22 1
С-Инновации 45 1
Пластик Энтерпрайз - Plastic Enterprise 1 1
Schneider Electric 588 1
Honeywell 292 1
Siemens AG - Siemens Group 2624 1
Emerson 85 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 528 1
Fastwel - Фаствел 31 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 1
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 53 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 39 1
Болид НВП - Bolid 91 1
ПроСофт - ProSoft 82 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 69 1
Johnson Controls 33 1
Hyperion Group - Hyperion Systems Engineering - Иперион Системс Инжиниринг Рус 5 1
Круг НПФ - Контроль, Регулирование, Управление, Гарантии 15 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Oracle Corporation 6843 1
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 53 1
Camunda - Camunda Services GmbH 35 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 38 1
Softline - Софтлайн 3194 1
Beorg - Биорг 122 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 179 1
Ростелеком 10239 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2239 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2371 1
Vocord - Вокорд 183 1
ЦРТ Инновации 71 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 109 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 470 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 248 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 51 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5212 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7984 2
Luxoft - GlobalCareer 2 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Газпром нефть 663 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 5 1
Экспотроника ВК 40 1
Messe Frankfurt - Мессе Франкфурт РУС - Франкфуртская ярмарка 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 990 1
НСПК - Национальная система платежных карт 888 1
Альфа-Банк 1848 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 1
ЯКласс 68 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12675 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 331 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1449 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 160 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4770 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 348 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 255 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 778 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22538 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71815 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33471 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3565 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14585 3
UML - Unified Modeling Language - унифицированный язык моделирования 64 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11233 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 893 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1994 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56158 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 669 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2204 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1443 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22699 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 140 2
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 200 1
Встраиваемые системы - Embedded system 100 1
W3C - XML - WSDL - Web Services Description Language 33 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 443 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2012 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7181 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2331 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1944 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9227 1
Управляемость - Manageability 1896 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 562 1
DevOps - Development и Operations 1028 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17716 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5182 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1104 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7308 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6101 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3392 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1122 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 476 1
ГОСТ 34 - Информационная технология - Разработка автоматизированной системы управления (АСУ) 37 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 386 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2369 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 164 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12224 1
Oracle Java - язык программирования 3312 3
Axiom JDK СЗИ 129 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Oracle Java Development Kit - JDK 192 2
Luxoft - GlobalCareer Технодром 1 1
Axiom JDK СЗИ - Axiom Runtime Container 13 1
Axiom JDK - Axiom Linux 7 1
NVision Барьер 715 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1081 1
JavaScript - JS - язык программирования 1310 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1102 1
Docker - Платформа распределённых приложений 414 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 110 1
Google Go - Golang - Язык программирования 91 1
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 29 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 778 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 118 1
Axiom JDK - LiberCat 59 1
Гернер Владимир 8 6
Царевская-Дякина Наталья 18 3
Комлев Николай 110 2
Карпов Роман 75 2
Силантьев Альберт 1 1
Казанцева Анастасия 1 1
Лугачев Михаил 1 1
Вербецкий Алексей 1 1
Будкевич Антон 1 1
Воденеев Денис 7 1
Сковпина Ольга 1 1
Баланова Светлана 35 1
Данилова Елена 13 1
Мацоцкий Сергей 178 1
Кудрявцев Николай 21 1
Толкачева Екатерина 43 1
Садков Дмитрий 12 1
Ечкалова Наталия 2 1
Верещагин Владимир 7 1
Морозов Игорь 52 1
Карачинский Анатолий 95 1
Иванов Дмитрий 99 1
Россия - РФ - Российская федерация 154770 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45301 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18386 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1197 2
Германия - Федеративная Республика 12901 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3031 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 608 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1317 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31419 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14855 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54404 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8178 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50724 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2722 4
Образование в России 2512 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3162 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9989 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2128 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17210 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7211 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1175 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 429 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1331 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 683 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5796 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25633 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3733 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4649 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6289 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5976 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7255 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 487 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6264 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5230 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2043 1
Спорт - Шахматы - Chess 251 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4202 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11348 1
Аудит - аудиторский услуги 3014 1
Селен - Selenium - химический элемент 34 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20073 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8263 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5446 1
ИТ-аналитика 46 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 680 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2987 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 463 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7746 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3706 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 22 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1065 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 410 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1620 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 654 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1229 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 99 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 217 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 182 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2581 2
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
День молодёжи - 27 июня 976 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
