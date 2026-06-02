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Axiom JDK Axiom Linux

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.06.2026 Axiom JDK выпустила Axiom Trusted Images — доверенную основу для разработки и эксплуатации cloud-native-приложений 1
17.07.2025 Альфа-Банк перевел CRM для отделений на российскую микросервиcную Java-платформу Axiom Runtime Container 1
03.09.2024 Подтверждена совместимость платформы контейнеризации «Боцман» и Java-контейнера Axiom Runtime Container 1
05.08.2024 «ФлексСофт» и Axiom JDK переводят банковское ПО на импортонезависимый Java-стек 1
19.06.2024 «Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век» 1
24.05.2024 «ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat 1
02.04.2024 «Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий 1
08.02.2024 В 3,5 раза выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2023 году 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Axiom JDK и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5506 2
Oracle Corporation 7033 2
9400 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 1
ФОРС - Центр разработки 697 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 171 1
Инверсия - Инверсия НПФ 155 1
Flant - Флант 187 1
Upstream 53 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 58 1
ФОРС Дистрибуция 46 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 25 1
НСПК - Национальная система платежных карт 928 2
Альфа-Банк 1950 2
Газпром ПАО 1457 1
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 22 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 93 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5415 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5545 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13487 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3378 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27841 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23894 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24746 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12814 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32885 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1886 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15688 5
Сервер приложений - Application server 348 5
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 721 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2434 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1305 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33875 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8493 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35369 2
DevOps - Development и Operations 1181 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6106 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3078 2
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 374 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4996 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22268 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5435 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 302 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4553 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4907 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3301 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8059 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9176 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 397 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1817 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1153 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12710 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7402 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2798 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 221 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1341 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1356 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 305 1
Axiom JDK СЗИ - Axiom Runtime Container 16 8
Oracle Java - язык программирования 3428 7
Oracle Java Development Kit - JDK 205 7
Axiom JDK СЗИ 154 7
Axiom JDK - LiberCat 65 5
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 154 4
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 214 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 533 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 869 2
Docker - Платформа распределённых приложений 515 2
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 155 2
OpenJDK - Open Java Development Kit 123 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 364 2
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 119 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5517 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 208 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 126 1
Broadcom - VMware - Spring Boot 23 1
FlexSoft - FXL Платформа 66 1
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 90 1
ФОРС - FORS Solution Center 9 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 188 1
Axiom JDK - Liberica NIK - BellSoft Liberica Native Image Kit 7 1
Кузнецов Александр 159 5
Карпов Роман 79 2
Титов Александр 48 1
Борискин Александр 12 1
Гончаров Александр 19 1
Тамбовский Андрей 19 1
Сорокин Игорь 27 1
Будкевич Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163308 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11198 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52663 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3559 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1625 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6928 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7622 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26827 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5475 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2063 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56663 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17892 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3255 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1308 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 18 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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