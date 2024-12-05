Сорокин Игорь
Сорокин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
|РЖД - Российские железные дороги 1903 1
|Газпром нефть 618 1
|Почта России ПАО 2112 1
|Кутузов Максим 21 2
|Гоков Дмитрий 33 1
|Чуб Александр 42 1
|Рик Александр 2 1
|Рыбалко Алексей 1 1
|Спирин Антон 61 1
|Кабакова Виктория 1 1
|Зыков Сергей 2 1
|Курасов Александр 1 1
|Осипов Олег 23 1
|Бураков Игорь 1 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Галеев Артур 13 1
|Душа Игорь 22 1
|Осипов Александр 87 1
|Фетисов Алексей 42 1
|Семион Кирилл 26 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Кузнецов Владимир 43 1
|Думин Антон 11 1
|Мацыгин Юрий 42 1
|Калашников Евгений 13 1
|Белеванцев Андрей 2 1
|Кочетков Александр 4 1
|Волынкин Илья 3 1
|Мясников Сергей 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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