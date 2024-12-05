Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Сорокин Игорь



Market.CNews. Провайдеры Kubernetes 2024 1
05.12.2024 К «Группе Астра» присоединилась компания «Платформа Боцман» 1
26.11.2024 «К2Тех» расширил возможности сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» для онлайн-школы «Фоксфорд» 1
Market.CNews. Конвейеры разработки 2024 1
22.10.2024 Платформа «Боцман» в лидерах рейтинга российских DevOps-конвейеров CNews 1
04.10.2024 Подтверждена совместимость платформы «Боцман» и ОС «ОСнова» 1
23.09.2024 Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации 1
03.09.2024 Подтверждена совместимость платформы контейнеризации «Боцман» и Java-контейнера Axiom Runtime Container 1
08.07.2024 В России строится производство микроконтролеров стоимостью 2 миллиарда рублей. Объем выпуска – более миллиона в год 2
Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» 1
15.04.2024 Платформа «Боцман Клик» в рейтинге российских платформ Kubernetes 2024 по версии CNews 1
28.11.2023 НОТА и Smart technologies Soft расширяют возможности для разработки облачных решений нового поколения 1
10.07.2023 «Русская инфраструктурная компания» инвестирует в развитие телеком-инфраструктуры Ростовской области 1
24.04.2012 «Дочка» AT Consulting стала резидентом новосибирского технопарка 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Сорокин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 13 10
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 9
Ростелеком 9701 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 1
РИК - Русская инфраструктурная компания 3 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 15 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Selectel - Селектел 385 1
НППКТ 24 1
К2Тех 131 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Газпром нефть 618 1
Почта России ПАО 2112 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 66 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 11
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 6
DevOps - Development и Operations 865 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Кибербезопасность - RBAC - role-based access control - role-based security - ролевая модель контроля доступа 35 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 361 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 6 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
МТС Exolve 67 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ - Axiom Runtime Container 10 1
Bellsoft - Axiom Linux 6 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Т1 НОТА Купол 17 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Red Hat Ansible 103 1
Oracle Java Development Kit - JDK 152 1
Red Hat OpenShift 132 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 212 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 1
Apache ZooKeeper 12 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 28 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера - T1 SFERA - T1 - Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility 7 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 18 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 1
Кутузов Максим 21 2
Гоков Дмитрий 33 1
Чуб Александр 42 1
Рик Александр 2 1
Рыбалко Алексей 1 1
Спирин Антон 61 1
Кабакова Виктория 1 1
Зыков Сергей 2 1
Курасов Александр 1 1
Осипов Олег 23 1
Бураков Игорь 1 1
Меньшов Кирилл 118 1
Галеев Артур 13 1
Душа Игорь 22 1
Осипов Александр 87 1
Фетисов Алексей 42 1
Семион Кирилл 26 1
Кузнецов Александр 123 1
Кузнецов Владимир 43 1
Думин Антон 11 1
Мацыгин Юрий 42 1
Калашников Евгений 13 1
Белеванцев Андрей 2 1
Кочетков Александр 4 1
Волынкин Илья 3 1
Мясников Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 41 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще