НОТА и Smart technologies Soft расширяют возможности для разработки облачных решений нового поколения

Мультипродуктовый российский вендор НОТА (Холдинг «Т1») и разработчик облачных решений на базе технологии kubernetes Smart technologies Soft объявили о сотрудничестве. Благодаря совместному использованию решений ИТ-компаний — платформ «Сфера» и «Боцман клик» — бизнесу доступны надежные и масштабируемые инструменты для разработки, тестирования и эксплуатации ПО в облаке. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

«Боцман клик» — платформа Smart technologies Soft для создания частного облака и управления мульти-кластерами kubernetes. Решение представляет собой набор готовых инструментов для развертывания, мониторинга, балансировки, автомасштабирования контейнерных нагрузок, строгих политик безопасности и резервного копирования.

«Сфера» — платформа производства ПО, разработанная вендором НОТА. Продукт содержит более 40 инженерных инструментов для управления разработкой, тестированием и эксплуатацией ИТ-решений, а также для работы с исходным кодом, мониторинга рабочих станций и бизнес-процессов. Возможности этой платформы позволяют выстроить сквозной процесс управления производством ПО на всех этапах жизненного цикла.

Использование ИТ-продуктов вендора НОТА (Холдинг «Т1») и Smart technologies Soft расширят возможности для разработки решений нового поколения. Так, пользователи «Боцман клик» смогут устанавливать компоненты платформы «Сфера» из каталога приложений и автоматически инсталлировать их на отказоустойчивых и высокопроизводительных кластерах. Это позволит компаниям упростить первоначальную настройку инфраструктуры, минимизировать риски и расходы, а также сконцентрироваться на стратегических задачах, например, развитии ИТ-проектов.

«Мы создавали платформу "Сфера" как универсальный инструмент от разработчиков и для разработчиков, способный значительно упростить и ускорить процесс создания инноваций. Сотрудничество с Smart technologies Soft — еще один шаг на пути расширения возможностей нашего решения. Использование функций платформы "Сфера" в облаке сделает сервис доступнее и обогатит пользовательский опыт», — отмечает Максим Кутузов, коммерческий директор платформы «Сфера».

«Объединение возможностей платформ «Боцман клик» и «Сфера» позволит компаниям использовать современные корпоративные приложения, существенно снизив затраты на управление, обслуживание и сопровождение вычислительных комплексов. Совместное применение двух решений не только упростит работу ИТ-команд, но и поможет бизнесу сократить затраты на ПО», — оценивает перспективы сотрудничества Игорь Сорокин, директор по продажам Smart technologies SOFT.

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Платформа «Сфера» (SFERA — Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility) — платформа производства ПО, разработка Группы «Т1». «Сфера» включает в себя более 40 инженерных инструментов для управления разработкой, тестированием, эксплуатацией программного обеспечения, а также инженерных инструментов для работы с исходным кодом и инструментами мониторинга рабочих станций и бизнес-процессов. Они интегрированы между собой и позволяют выстраивать сквозной процесс управления производством ПО на всех этапах жизненного цикла. Помимо этого, платформа содержит регламентирующую эффективную организацию процессов разработки методологию, которая покрывает 8 основных слоев: процессы сопровождения, управление людьми, стримами и командами, управление разработкой, управление продуктами и сервисами, инженерные практики, культура и ценности и сквозной мониторинг на всех этапах разработки.

НОТА — мультипродуктовый вендор отечественного ПО, входит в Холдинг «Т1». Создан в 2023 г. на основе обширной экспертизы команд холдинга. Компания занимается развитием собственных программных продуктов и формированием внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений, востребованных в условиях технологического суверенитета. Создаваемое ПО ориентировано на корпоративный сегмент: госкомпании и крупнейший частный бизнес. Консалтинговое подразделение НОТА отвечает за построение и реализацию цифровых стратегий. В компанию входит также аналитическое агентство, проводящее отраслевые и специфические исследования цифровой индустрии. В портфолио НОТА: модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса «НОТА модус» (ex. T1 CRM), комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга «НОТА визор» (ex. T1 EasyTax), HR-платформа, платформа корпоративных коммуникаций DION, платформа для проведения онлайн-совещаний «Комитет онлайн» и платформа производства ПО «Сфера».

Платформа «Боцман клик» предназначена для управления мультикластерами kubernetes с набором готовых инструментов для развертывания, мониторинга, балансировки нагрузок, автомасштабирования контейнерных нагрузок, строгих политик безопасности и резервного копирования. Развертывание платформы «Боцман клик» в части архитектуры возможно как в «Яндекс облаке», на инфраструктуре заказчика, так и в составе программно-аппаратного комплекса на базе Aquarius. В решении используются инструменты открытого программного обеспечения, позволяющие выполнять операции по управлению мультикластерами kubernetes: Provisioning; Обновления; Бэкап; Тестирование; RBAC. При этом пользовательский интерфейс позволит использовать каталог приложений kubectl, API и CLI.

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Smart technologies Soft специализируется на разработке, создании и модернизации передовых цифровых решений. Заказчикам предлагаются ИТ-решения, способные обеспечить надежную поддержку существующих и перспективных задач бизнеса, повысить эффективность деятельности, производительность и комфортность работы сотрудников, внедрить современные средства обслуживания. ИТ-продукты от Smart technologies Soft отличает индивидуальный подход и высокая адаптивность к интересам партнеров. Специалисты компании не только решают задачи сегодняшнего дня, но и формируют повестку будущего ИТ-разработки, прогнозируя и инициируя векторы развития отрасли. Программные продукты компании Smart technologies Soft внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.