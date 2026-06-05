Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг

«СТ.Монитор» совместим с серверами «Тринити» Компания «Смарт Текнолоджис Софт» сообщает об успешном завершении тестирования платформы собственной разработки — системы мониторинга и управления «СТ.Монитор» — на серверных платформах российского вендо

«Тринити» и «Смарт Текнолоджис» заключили соглашение о технологическом партнерстве Российский производитель серверного оборудования «Тринити» и системный интегратор, разработчик инфраструктурных решений «Смарт Текнолоджис» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Смарт Текнолоджис». Партнерство направлено на совместное внедрение инфраструктурных решени

Три продукта «Смарт Текнолоджис» включены в репозиторий ИТ-решений Ассоциации ФинТех «Смарт Текнолоджис» сообщает о включении продуктов собственной разработки в Репозиторий Ассоциации ФинТех — отраслевой каталог технологических решений для финансового рынка, в котором собраны пр

«Астра Консалтинг» и Smart technologies Soft объявили о сотрудничестве в развитии технологий с открытым кодом Компании Smart technologies Soft и «Астра Консалтинг» (входит в «Группу Астра») подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки и внедрения программного обеспечения на базе технологий с откры

SMART technologies SOFT представит СУБД Haribda на конференции CNews Компания SMART technologies SOFT примет участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025», которая пройдет 16 сентября 2025 года. Организатором мероприятия выступает CNews Conferenc

НИЯУ МИФИ и компания Smart technologies объединяют усилия для подготовки специалистов в сфере ИИ Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) и компания «Смарт Текнолоджис» объявляют о начале стратегического сотрудничества в рамках участия в федер

Компании Smart Technologies и «Интерпроком» заключили партнерское соглашение Компания Smart Technologies стала авторизованным партнером российского разработчика «Интерпроком» на продажу и внедрение отечественной платформы «Аксиома», предназначенной для централизованного управлен

Москва нашла, кто за 162 млн руб. обслужит ей ИС медстрахования в ходе миграции с Oracle BI на отечественное ПО Две госзакупки для столичного медстрахования Компания «Смарт текнолоджис» – победила в конкурсе на госзакупку по обслуживанию московской Автоматизир

В НИЯУ МИФИ открылась совместная с компанией Smart Technologies лаборатория раторном корпусе НИЯУ МИФИ состоялось открытие совместной учебно-прикладной лаборатории с компанией Smart Technologies, российским ИТ-интегратором и разработчиком ПО. Об этом CNews сообщили пре

К «Группе Астра» присоединилась компания «Платформа Боцман» «Группа Астра» приобрела ООО «Платформа Боцман» у ГК Smart (Smart Technologies Soft и Smart Technologies) и пополнила свою продуктовую линейку одноименной платформой контейнеризации, что позволит группе усилить не только направление по контейнери

ICL Astra Services и Smart Technologies объявляют о сотрудничестве Системный интегратор Smart Technologies и ИТ-компания ICL Astra Services заключили партнерское соглашение, открывающее сторонам новые возможности для реализации значимых проектов по импортозамещению. Об этом CNews

Smart technologies и Smart technologies Soft заключили соглашения о сотрудничестве с компаниями холдинга «Т1» Smart technologies и Smart technologies Soft подписали меморандумы о сотрудничестве: с вендором «Нота» (холдинг «Т

«БФТ-Холдинг» и Smart technologies заключили партнерское соглашение «БФТ-Холдинг» и ИТ-интегратор Smart technologies подписали соглашение о партнерстве. В числе предлагаемых для дистрибуции решений ряд программных продуктов БФТ, предназначенных для построения системы управления данными, циф

У «Аквариуса» появилось два новых совладельца вариуса» По словам представителя «Аквариуса», Надежда Бланкет и ранее владела долей компании через «Смарт Текнолоджис», поэтому принятие ее в состав участников холдинговой компании завершает ре

SMART technologies и ГК «Аквариус» разработали совместный ПАК для управления kubernetes Компании SMART technologies и ГК «Аквариус» представляют совместное решение — программно-аппаратный ко

НОТА и Smart technologies Soft расширяют возможности для разработки облачных решений нового поколения Мультипродуктовый российский вендор НОТА (Холдинг «Т1») и разработчик облачных решений на базе технологии kubernetes Smart technologies Soft объявили о сотрудничестве. Благодаря совместному использованию решений ИТ-компаний — платформ «Сфера» и «Боцман клик» — бизнесу доступны надежные и масштабируемые инстру

«Аквариус» перешел в собственность к своему гендиректору и сыну основателя НКК «Аквариус» и «Смарт» разошлись Как стало известно CNews, группа «Аквариус» и «Смарт текнолоджис», ранее входившие в одну группу «Смарт холдинг» (до декабря 2021 г. НКК), п

Олег Кот - Олег Кот, SMART technologies — об импортозамещении в банках и ЦФА-платформах и на отечественные ИТ-решения, однако представители отрасли предпочли отсрочить этот шаг, так как обновить существующие ПАК в один момент невозможно. Как вы видите ситуацию в банковской отрасли и чем SMART technologies сможет поддержать банковскую сферу в непростой ситуации? Олег Кот: Действительно, больше года ИТ-сектор банковской отрасли существует без поддержки зарубежных производителей.

Владелец «Аквариуса» банкротит ИТ-компанию из-за копеечного долга «Смарт» идет в суд Как выяснил CNews, совладелец группы «Аквариус» - «Смарт текнолоджис» обратился в суд за признанием банкротом ИТ-компанию АО «Юнис лабс солюшинз

Smart technologies стала дистрибьютором платформы Dion Платформа корпоративных коммуникаций Dion вошла в дистрибьюторский портфель компании Smart technologies. Партнерство позволит ВКС-сервису, созданному отечественным вендором «Нота», расширить пул потенциальных заказчиков среди малого, среднего, крупного бизнеса. Dion обеспечивае

Конец легенды. Основатель НКК избавился от доли в знаменитом ИТ-холдинге азе «Контур.фокус». Согласно ей, с начала июля 2023 г. доля Калинина (33%) перешла во владение ООО «Смарт текнолоджис». Ранее «Смарт текнолоджис» уже принадлежали 64% долей компании, теп

«Цифра» и Smart technologies договорились использовать технологии распределенных реестров с целью формирования цифровых активов Российский разработчик ПО для цифровизации промышленности группа компаний «Цифра» и разработчик инфраструктурных решений для государственных и корпоративных заказчиков, компания Smart technologies, подписали соглашение о сотрудничестве. «Цифра» и Smart technologies договорились сотрудничать в области цифровой трансформации крупнейших индустриальных заказчиков, а

Smart Technologies приступила к реализации проекта по созданию импортонезависимого ЦОД Компания Smart Technologies признана победителем электронного аукциона на выполнение работ по организации опытной эксплуатации импортонезависимого территориально распределенного центра обработки данных,

ИТ-компания впервые поручила коллекторам выбивать долги бежавшей из России HPE во американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» задолжало системному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис» 34,8 млн руб. Справедливость требований о возврате именно этой суммы подтв

Уход HP из России не позволил хозяевам «Аквариуса» поставить «железо» для ФНС по 700-миллионному контракту Разрыв контракта Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) расторгла с компанией «Смарт текнолоджис» (ей принадлежит производитель вычислительной техники «Аквариус») госконтра

Smart technologies выводит на рынок «ST.ЦОД» Smart technologies разработала и выводит на рынок новый продукт – инженерный аппаратно-программный комплекс «ST.ЦОД». Совместное решение российских компаний КБ «Борей», «Аквариус» и Smart technologies предназначено для построения корпоративной серверной инфраструктуры - компактной, шумоизолированной, пыле- и влагозащищенной, со встроенной системой кондиционирования. St.ЦОД

Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере получила продолжение. К Калинину перешла ранее принадлежащая НКК 40-процентная доля в ИТ-компании «Смарт текнолоджис». Отметим, что НКК возглавляет отец бизнесмена, Александр Калинин, владеющи

«Smart technologies» запускает Центр технической поддержки «Smart technologies» объявила об официальном запуске Центра технической поддержки и аутсорсинга. Центр организован на базе технического департамента в соответствии с лучшими практиками методолог

ГК Digis и SMART Technologies наращивают ассортимент интерактивных решений для образования и бизнеса Компания «Цифровые Системы», входящая в ГК Digis, объявила о том, что в связи с расторжением дистрибьюторского соглашения между SMART Technologies и компанией Polymedia она готова полностью обеспечить потребности российского рынка в продукции компании SMART Technologies. «Мы готовы предоставить все виды поддержки

«Смарт Холдинг» создал собственный сервис предоставления ИТ-услуг на базе решений IBM Collaboration Группа компаний «Смарт Холдинг», инвестиционная группа Украины, и корпорация IBM объявили о завершении проекта

В Smart — новые назначения в руководстве Компания Smart Technologies, поставщик решений для совместной работы, объявила о назначении Патрика Лелорье (Patrick Lelorieux), ранее занимавшего пост вице-президента компании по региону EMEA (Европа,

SMART Technologies пополнила линейку бизнес-решений для совместной работы четырьмя новыми моделями Компания SMART Technologies, поставщик интерактивных решений для совместной работы, представила четыре новые модели систем для совместной бизнес-работы. Эти системы предлагают пользователям полный функц

SMART Technologies начала поставки двух новых систем для совместной бизнес-работы Компания SMART Technologies представила две новые системы для совместной бизнес-работы SMART — полностью совместимые решения, оптимизирующие совместную работу в интерактивных переговорных. Первая систем

Новые интерактивные продукты SMART Technologies оптимизируют совместную работу Компания SMART Technologies представила два новых интерактивных продукта для бизнеса, призванных улучшить интерактивную совместную работу. Оба продукта – интерактивная система доски SMART Board 885ix и

Smart Technologies представила новое поколение интерактивных досок: Smart Board 800 Компания Smart Technologies объявила о выводе на мировой рынок нового поколения интерактивных досок Smart Board серии 800. Новая серия предлагает своим пользователям возможность настоящей совместной раб

В Smart Technologies назначен региональный менеджер в России и СНГ Компания Smart Technologies сообщила о назначении Виктора Поповского на должность регионального менеджера в России и СНГ. В новой должности Виктор Поповский будет отвечать за продажи, маркетинг и клиент

Smart Response PE: новая система опроса и голосования для школ от Smart Technologies Компании Smart Technologies представила интерактивную систему опроса и голосования Smart Response PE, которая призвана заменить Smart Response и сделать текстовые ответы стандартной функцией пультов. Но

Smart Technologies представила новые интерактивные доски с технологией dual touch Компания Smart Technologies представила интерактивную доску с функцией dual touch (двойного касания) Smart Board серии SBD600, которая позволяет работать с доской двоим пользователям одновременно. Такое

Smart Technologies представила новое поколение беспроводных планшетов Компания Smart Technologies представила беспроводной планшет Smart Slate WS200. Новинка позволяет учителям и студентам полностью вовлекаться в выполнение цифровых заданий, проецируемых на экран, в работ