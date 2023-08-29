Smart Technologies Смарт текнолоджис Смарт-холдинг
|29.08.2023
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Владелец «Аквариуса» банкротит ИТ-компанию из-за копеечного долга
«Смарт» идет в суд Как выяснил CNews, совладелец группы «Аквариус» - «Смарт текнолоджис» обратился в суд за признанием банкротом ИТ-компанию АО «Юнис лабс солюшинз
|14.08.2023
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Smart technologies стала дистрибьютором платформы Dion
Платформа корпоративных коммуникаций Dion вошла в дистрибьюторский портфель компании Smart technologies. Партнерство позволит ВКС-сервису, созданному отечественным вендором «Нота», расширить пул потенциальных заказчиков среди малого, среднего, крупного бизнеса. Dion обеспечивае
|02.06.2023
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«Цифра» и Smart technologies договорились использовать технологии распределенных реестров с целью формирования цифровых активов
Российский разработчик ПО для цифровизации промышленности группа компаний «Цифра» и разработчик инфраструктурных решений для государственных и корпоративных заказчиков, компания Smart technologies, подписали соглашение о сотрудничестве. «Цифра» и Smart technologies договорились сотрудничать в области цифровой трансформации крупнейших индустриальных заказчиков, а
|13.02.2023
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Smart Technologies приступила к реализации проекта по созданию импортонезависимого ЦОД
Компания Smart Technologies признана победителем электронного аукциона на выполнение работ по организации опытной эксплуатации импортонезависимого территориально распределенного центра обработки данных,
|19.07.2022
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Уход HP из России не позволил хозяевам «Аквариуса» поставить «железо» для ФНС по 700-миллионному контракту
Разрыв контракта Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) расторгла с компанией «Смарт текнолоджис» (ей принадлежит производитель вычислительной техники «Аквариус») госконтра
|13.02.2020
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Smart technologies выводит на рынок «ST.ЦОД»
Smart technologies разработала и выводит на рынок новый продукт – инженерный аппаратно-программный комплекс «ST.ЦОД». Совместное решение российских компаний КБ «Борей», «Аквариус» и Smart technologies предназначено для построения корпоративной серверной инфраструктуры - компактной, шумоизолированной, пыле- и влагозащищенной, со встроенной системой кондиционирования. St.ЦОД
|11.02.2020
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Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере
получила продолжение. К Калинину перешла ранее принадлежащая НКК 40-процентная доля в ИТ-компании «Смарт текнолоджис». Отметим, что НКК возглавляет отец бизнесмена, Александр Калинин, владеющи
|11.04.2019
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«Smart technologies» запускает Центр технической поддержки
«Smart technologies» объявила об официальном запуске Центра технической поддержки и аутсорсинга. Центр организован на базе технического департамента в соответствии с лучшими практиками методолог
|24.09.2012
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ГК Digis и SMART Technologies наращивают ассортимент интерактивных решений для образования и бизнеса
Компания «Цифровые Системы», входящая в ГК Digis, объявила о том, что в связи с расторжением дистрибьюторского соглашения между SMART Technologies и компанией Polymedia она готова полностью обеспечить потребности российского рынка в продукции компании SMART Technologies. «Мы готовы предоставить все виды поддержки
|04.09.2012
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В Smart — новые назначения в руководстве
Компания Smart Technologies, поставщик решений для совместной работы, объявила о назначении Патрика Лелорье (Patrick Lelorieux), ранее занимавшего пост вице-президента компании по региону EMEA (Европа,
|03.10.2011
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SMART Technologies пополнила линейку бизнес-решений для совместной работы четырьмя новыми моделями
Компания SMART Technologies, поставщик интерактивных решений для совместной работы, представила четыре новые модели систем для совместной бизнес-работы. Эти системы предлагают пользователям полный функц
|15.02.2011
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SMART Technologies начала поставки двух новых систем для совместной бизнес-работы
Компания SMART Technologies представила две новые системы для совместной бизнес-работы SMART — полностью совместимые решения, оптимизирующие совместную работу в интерактивных переговорных. Первая систем
|09.12.2010
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Новые интерактивные продукты SMART Technologies оптимизируют совместную работу
Компания SMART Technologies представила два новых интерактивных продукта для бизнеса, призванных улучшить интерактивную совместную работу. Оба продукта – интерактивная система доски SMART Board 885ix и
|21.10.2010
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Smart Technologies представила новое поколение интерактивных досок: Smart Board 800
Компания Smart Technologies объявила о выводе на мировой рынок нового поколения интерактивных досок Smart Board серии 800. Новая серия предлагает своим пользователям возможность настоящей совместной раб
|11.02.2010
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В Smart Technologies назначен региональный менеджер в России и СНГ
Компания Smart Technologies сообщила о назначении Виктора Поповского на должность регионального менеджера в России и СНГ. В новой должности Виктор Поповский будет отвечать за продажи, маркетинг и клиент
|05.02.2010
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Smart Response PE: новая система опроса и голосования для школ от Smart Technologies
Компании Smart Technologies представила интерактивную систему опроса и голосования Smart Response PE, которая призвана заменить Smart Response и сделать текстовые ответы стандартной функцией пультов. Но
|14.01.2010
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Smart Technologies представила новые интерактивные доски с технологией dual touch
Компания Smart Technologies представила интерактивную доску с функцией dual touch (двойного касания) Smart Board серии SBD600, которая позволяет работать с доской двоим пользователям одновременно. Такое
|17.11.2009
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Smart Technologies представила новое поколение беспроводных планшетов
Компания Smart Technologies представила беспроводной планшет Smart Slate WS200. Новинка позволяет учителям и студентам полностью вовлекаться в выполнение цифровых заданий, проецируемых на экран, в работ
|06.11.2009
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Smart Technologies запустила приложение Smart Notebook Express
Компания Smart Technologies представила бета-версию программного обеспечения для Smart Notebook Express. Доступное через интернет приложение позволяет всем загружать, изменять и обменивать файлы, создан
|05.03.2008
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Smart Technologies представила новые интерактивные доски
Компания Smart Technologies представила новые интерактивные доски Smart Board 685 – широкоформатные интерактивные доски с соотношением сторон 16:10 и диагональю 221 см. Сверхширокий формат предоставляет
|14.10.2003
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Smart Technologies представил новые интеллектуальные доски
10 октября 2003 года в посольстве Канады в Москве фирма Smart Technologies Inc. и ее партнер компания Polymedia провели семинар-презентацию о перспек
Smart Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Калинин Александр 143 19
|Калинин Алексей 44 18
|Фролов Денис 39 14
|Гольденберг Леонид 57 14
|Лачков Евгений 34 14
|Ефремов Антон 11 11
|Бланкет Надежда 10 10
|Кот Олег 14 10
|Степанов Владимир 44 9
|Thomas Linda - Томас Линда 8 8
|Новикова Елена 56 6
|Комаров Михаил 18 2
|Ионкин Сергей 4 2
|Поповский Виктор 2 2
|Колесов Николай 21 2
|Калининых Алексей 3 2
|Лифшиц Евгений 11 2
|Пискунов Владимир 12 2
|Кувшинников Дмитрий 3 2
|Burns Tom - Бернс Том 19 2
|Голышкин Андрей 4 2
|Комягин Дмитрий 4 2
|Lelorieux Patrick - Лелорье Патрик 3 2
|Мельников Алексей 32 2
|Клешнин Дмитрий 7 2
|Банцов Иван 2 2
|Никифоров Николай 1162 2
|Матвиенко Валентина 109 1
|Троицкий Евгений 1 1
|Шамшурин Андрей 3 1
|Нарышкин Сергей 51 1
|Шелепов Владимир 24 1
|Любимов Олег 33 1
|Жумагалиев Аскар 22 1
|Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 1
|Аронсон Михаил 6 1
|Макаров Валентин 204 1
|Песков Дмитрий 97 1
|Ефименко Евгений 10 1
|Лавров Владимир 33 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 4
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|Wainhouse Research 0 1
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