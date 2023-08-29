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Smart Technologies Смарт текнолоджис Смарт-холдинг

Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг


29.08.2023 Владелец «Аквариуса» банкротит ИТ-компанию из-за копеечного долга

«Смарт» идет в суд Как выяснил CNews, совладелец группы «Аквариус» - «Смарт текнолоджис» обратился в суд за признанием банкротом ИТ-компанию АО «Юнис лабс солюшинз
14.08.2023 Smart technologies стала дистрибьютором платформы Dion

Платформа корпоративных коммуникаций Dion вошла в дистрибьюторский портфель компании Smart technologies. Партнерство позволит ВКС-сервису, созданному отечественным вендором «Нота», расширить пул потенциальных заказчиков среди малого, среднего, крупного бизнеса. Dion обеспечивае
02.06.2023 «Цифра» и Smart technologies договорились использовать технологии распределенных реестров с целью формирования цифровых активов

Российский разработчик ПО для цифровизации промышленности группа компаний «Цифра» и разработчик инфраструктурных решений для государственных и корпоративных заказчиков, компания Smart technologies, подписали соглашение о сотрудничестве. «Цифра» и Smart technologies договорились сотрудничать в области цифровой трансформации крупнейших индустриальных заказчиков, а
13.02.2023 Smart Technologies приступила к реализации проекта по созданию импортонезависимого ЦОД

Компания Smart Technologies признана победителем электронного аукциона на выполнение работ по организации опытной эксплуатации импортонезависимого территориально распределенного центра обработки данных,
19.07.2022 Уход HP из России не позволил хозяевам «Аквариуса» поставить «железо» для ФНС по 700-миллионному контракту

Разрыв контракта Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) расторгла с компанией «Смарт текнолоджис» (ей принадлежит производитель вычислительной техники «Аквариус») госконтра
13.02.2020 Smart technologies выводит на рынок «ST.ЦОД»

Smart technologies разработала и выводит на рынок новый продукт – инженерный аппаратно-программный комплекс «ST.ЦОД». Совместное решение российских компаний КБ «Борей», «Аквариус» и Smart technologies предназначено для построения корпоративной серверной инфраструктуры - компактной, шумоизолированной, пыле- и влагозащищенной, со встроенной системой кондиционирования. St.ЦОД
11.02.2020 Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере

получила продолжение. К Калинину перешла ранее принадлежащая НКК 40-процентная доля в ИТ-компании «Смарт текнолоджис». Отметим, что НКК возглавляет отец бизнесмена, Александр Калинин, владеющи
11.04.2019 «Smart technologies» запускает Центр технической поддержки

«Smart technologies» объявила об официальном запуске Центра технической поддержки и аутсорсинга. Центр организован на базе технического департамента в соответствии с лучшими практиками методолог
24.09.2012 ГК Digis и SMART Technologies наращивают ассортимент интерактивных решений для образования и бизнеса

Компания «Цифровые Системы», входящая в ГК Digis, объявила о том, что в связи с расторжением дистрибьюторского соглашения между SMART Technologies и компанией Polymedia она готова полностью обеспечить потребности российского рынка в продукции компании SMART Technologies. «Мы готовы предоставить все виды поддержки
04.09.2012 В Smart — новые назначения в руководстве

Компания Smart Technologies, поставщик решений для совместной работы, объявила о назначении Патрика Лелорье (Patrick Lelorieux), ранее занимавшего пост вице-президента компании по региону EMEA (Европа,

03.10.2011 SMART Technologies пополнила линейку бизнес-решений для совместной работы четырьмя новыми моделями

Компания SMART Technologies, поставщик интерактивных решений для совместной работы, представила четыре новые модели систем для совместной бизнес-работы. Эти системы предлагают пользователям полный функц
15.02.2011 SMART Technologies начала поставки двух новых систем для совместной бизнес-работы

Компания SMART Technologies представила две новые системы для совместной бизнес-работы SMART — полностью совместимые решения, оптимизирующие совместную работу в интерактивных переговорных. Первая систем
09.12.2010 Новые интерактивные продукты SMART Technologies оптимизируют совместную работу

Компания SMART Technologies представила два новых интерактивных продукта для бизнеса, призванных улучшить интерактивную совместную работу. Оба продукта – интерактивная система доски SMART Board 885ix и

21.10.2010 Smart Technologies представила новое поколение интерактивных досок: Smart Board 800

Компания Smart Technologies объявила о выводе на мировой рынок нового поколения интерактивных досок Smart Board серии 800. Новая серия предлагает своим пользователям возможность настоящей совместной раб
11.02.2010 В Smart Technologies назначен региональный менеджер в России и СНГ

Компания Smart Technologies сообщила о назначении Виктора Поповского на должность регионального менеджера в России и СНГ. В новой должности Виктор Поповский будет отвечать за продажи, маркетинг и клиент
05.02.2010 Smart Response PE: новая система опроса и голосования для школ от Smart Technologies

Компании Smart Technologies представила интерактивную систему опроса и голосования Smart Response PE, которая призвана заменить Smart Response и сделать текстовые ответы стандартной функцией пультов. Но
14.01.2010 Smart Technologies представила новые интерактивные доски с технологией dual touch

Компания Smart Technologies представила интерактивную доску с функцией dual touch (двойного касания) Smart Board серии SBD600, которая позволяет работать с доской двоим пользователям одновременно. Такое
17.11.2009 Smart Technologies представила новое поколение беспроводных планшетов

Компания Smart Technologies представила беспроводной планшет Smart Slate WS200. Новинка позволяет учителям и студентам полностью вовлекаться в выполнение цифровых заданий, проецируемых на экран, в работ
06.11.2009 Smart Technologies запустила приложение Smart Notebook Express

Компания Smart Technologies представила бета-версию программного обеспечения для Smart Notebook Express. Доступное через интернет приложение позволяет всем загружать, изменять и обменивать файлы, создан
05.03.2008 Smart Technologies представила новые интерактивные доски

Компания Smart Technologies представила новые интерактивные доски Smart Board 685 – широкоформатные интерактивные доски с соотношением сторон 16:10 и диагональю 221 см. Сверхширокий формат предоставляет
14.10.2003 Smart Technologies представил новые интеллектуальные доски

10 октября 2003 года в посольстве Канады в Москве фирма Smart Technologies Inc. и ее партнер компания Polymedia провели семинар-презентацию о перспек

Публикаций - 116, упоминаний - 118

Smart Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Smart Technologies - НКК - Национальная компьютерная корпорация 244 25
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 648 24
Microsoft Corporation 23868 14
Polymedia - Полимедиа 94 10
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 387 9
ГКС - Группа компаний Систематика 300 8
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус 4 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 7
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 389 7
Sony 6428 6
Intel Corporation 11750 6
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 16 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 553 6
Smart Technologies - НКК - Национальная энергетическая платформа 8 5
Barco Display Systems 50 5
Mitsubishi Electric 300 5
Smart Technologies - НКК - National Computer Corporation Middle East 8 5
Smart Technologies - НКК - Национальная платформа 36 5
7342 5
Apple Inc 11211 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 350 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 5
HP - Hewlett-Packard 3508 4
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 62 4
Крок - Croc 1706 3
Cisco Systems 4914 3
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 102 3
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 10 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 3
Extron Electronics 48 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 3
AMI-Network - АМИ-нетворк 11 3
Ростех - Автоматика Концерн 1465 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 3
NVision Group - Энвижн Груп 614 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 930 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 11
РЖД - Российские железные дороги 1705 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 4
Россети Ленэнерго 68 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 2
101Hotels.com 3 2
Новатэк Новафининвест 38 2
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 8 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 1
Борей КБ - Конструкторское бюро 1 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 183 1
Ferrari NV 154 1
Jaguar Cars 124 1
Porsche - Порше Руссланд 89 1
BLF Partners 13 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 24 1
Tesla Motors 358 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 315 1
Газпром ПАО 1179 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 11
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 244 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 3
Судебная власть - Judicial power 538 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 42 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 44 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 500 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 185 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 36 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 10 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 39 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 66 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 202 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 2 1
Правительство Казахстана - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 3 1
Петербургский метрополитен ГУП 82 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 30 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 80 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 45 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 21 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 1 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска 77 39
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 123 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 19
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 18 19
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 7418 15
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 664 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 10
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 769 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 9
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 3373 9
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 374 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 8
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6823 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2081 7
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 838 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3483 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 969 7
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 2989 7
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1012 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 6
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 444 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1629 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 5
Smart Board 49 42
Smart Notebook 34 29
Microsoft Windows 14705 14
Linux OS 8523 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 10
Apple iPhone 6 597 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 785 9
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 833 6
Microsoft Exchange 1305 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2739 6
Microsoft Windows 2000 940 5
Microsoft Windows 10 1569 4
Microsoft Office 3493 4
Microsoft Windows 7 1706 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 129 4
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 612 3
IBM System Z - IBM eServer zSeries 60 2
Autodesk AutoCAD 259 2
Intel x86 - архитектура процессора 1587 2
IBM Power Systems - серия серверов 182 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 2
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 628 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 104 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 106 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 187 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 420 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 192 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 324 2
Microsoft Windows XP 2054 2
Apple macOS 1792 2
Apple iPad 3624 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 31 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 144 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 293 1
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 1
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 294 1
Apple - App Store 2703 1
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 375 1
FreePik 263 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 123 1
Калинин Александр 143 19
Калинин Алексей 44 18
Фролов Денис 39 14
Гольденберг Леонид 57 14
Лачков Евгений 34 14
Ефремов Антон 11 11
Бланкет Надежда 10 10
Кот Олег 14 10
Степанов Владимир 44 9
Thomas Linda - Томас Линда 8 8
Новикова Елена 56 6
Комаров Михаил 18 2
Ионкин Сергей 4 2
Поповский Виктор 2 2
Колесов Николай 21 2
Калининых Алексей 3 2
Лифшиц Евгений 11 2
Пискунов Владимир 12 2
Кувшинников Дмитрий 3 2
Burns Tom - Бернс Том 19 2
Голышкин Андрей 4 2
Комягин Дмитрий 4 2
Lelorieux Patrick - Лелорье Патрик 3 2
Мельников Алексей 32 2
Клешнин Дмитрий 7 2
Банцов Иван 2 2
Никифоров Николай 1162 2
Матвиенко Валентина 109 1
Троицкий Евгений 1 1
Шамшурин Андрей 3 1
Нарышкин Сергей 51 1
Шелепов Владимир 24 1
Любимов Олег 33 1
Жумагалиев Аскар 22 1
Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 1
Аронсон Михаил 6 1
Макаров Валентин 204 1
Песков Дмитрий 97 1
Ефименко Евгений 10 1
Лавров Владимир 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 23
Европа 11993 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 9
Канада 3013 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 8
Африка - Африканский регион 3033 7
Германия - Федеративная Республика 8772 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1808 6
Америка Северная 2631 6
Испания - Королевство 2868 6
Франция - Французская Республика 5484 6
Украина 6786 6
Азия - Азиатский регион 4269 6
Япония 10469 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 358 5
Россия - ЦФО - Ивановская область 435 5
Ближний Восток 2717 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2256 4
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 79 4
Италия - Итальянская Республика 3006 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 578 4
Швеция - Королевство 2191 4
Норвегия - Королевство 924 4
Китай - Тайвань 1755 3
Нидерланды 2226 3
Финляндия - Финляндская Республика 1621 3
Кипр - Республика 436 3
Канада - Оттава 65 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 3
Португалия - Португальская Республика 775 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1152 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1148 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2440 3
Беларусь - Белоруссия 4435 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2244 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 45
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 22
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Английский язык 3945 8
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1239 7
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 339 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1 5
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 121 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 3113 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 599 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 4
Энергетика - Energy - Energetically 2431 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 2979 4
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Образование в России 816 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 3
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Коммерсантъ - Издательский дом 1296 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 2
TAdviser - Центр выбора технологий 319 2
Незыгарь - Telegram-канал 4 2
FT - Financial Times 1073 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 1
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InformationWeek 187 1
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МЧС РФ - СПб ПСК ГБПОУ - Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей - Пожарно-спасательный колледж 1 1
Pearson VUE 40 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 10 1
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