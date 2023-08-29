Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг

«Смарт» идет в суд Как выяснил CNews, совладелец группы «Аквариус» - « Смарт текнолоджис » обратился в суд за признанием банкротом ИТ-компанию АО «Юнис лабс солюшинз

Российский разработчик ПО для цифровизации промышленности группа компаний «Цифра» и разработчик инфраструктурных решений для государственных и корпоративных заказчиков, компания Smart technologies , подписали соглашение о сотрудничестве. «Цифра» и Smart technologies договорились сотрудничать в области цифровой трансформации крупнейших индустриальных заказчиков, а

Smart technologies разработала и выводит на рынок новый продукт – инженерный аппаратно-программный комплекс «ST.ЦОД». Совместное решение российских компаний КБ «Борей», «Аквариус» и Smart technologies предназначено для построения корпоративной серверной инфраструктуры - компактной, шумоизолированной, пыле- и влагозащищенной, со встроенной системой кондиционирования. St.ЦОД

« Smart technologies » объявила об официальном запуске Центра технической поддержки и аутсорсинга. Центр организован на базе технического департамента в соответствии с лучшими практиками методолог