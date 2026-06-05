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Smart Technologies Смарт текнолоджис Смарт-холдинг
Smart Technologies (также упоминается как Смарт Текнолоджис, Смарт-холдинг) — российская ИТ-компания, выступающая как системный интегратор и разработчик программного обеспечения. Компания входит в группу компаний «Смарт Холдинг», которая ранее консолидировала активы, включая ГК «Аквариус». Однако с ноября 2023 года «Аквариус» и Smart Technologies функционируют как независимые организации. Основными владельцами Smart Technologies являются Алексей Калинин (40%), Олег Кот, Надежда Бланкет и Антон Ефремов (по 20% каждый). Антон Ефремов занимает пост председателя совета директоров, а Олег Кот — член совета директоров и первый заместитель генерального директора.
Компания разрабатывает и внедряет ряд продуктов, включая:
- СУБД Haribda — распределённая NoSQL-система управления базами данных с поддержкой столбцового хранения, совместимая с Apache Cassandra, включена в реестр Минцифры (№26717 от 28.02.2025);
- Платформа контейнеризации «Боцман» и её версия «Боцман Клик» — решения для управления мультикластерными средами Kubernetes, включены в реестр Минцифры (№30473 от 22.10.2025) и Репозиторий ИТ-решений для финансовой отрасли;
- Операционная система SMART Linux (включена в реестр Минцифры №25792 от 28.12.2024);
- Платформа «ЦФА.Система» — для выпуска и оборота цифровых финансовых активов (включена в реестр ПО №20762 от 26.12.2023);
- Программно-аппаратный комплекс «ST.ЦОД» — совместная разработка с «Аквариус» и КБ «Борей» для построения импортонезависимых центров обработки данных.
Smart Technologies активно сотрудничает с рядом российских компаний, включая «Группу Астра», «Интерпроком», «БФТ-Холдинг», «Нота» (холдинг «Т1»), НИЯУ МИФИ, 2ГИС, «Цифра» и ICL Astra Services. Компания участвует в образовательных инициативах, включая создание совместной лаборатории с МИФИ и поддержку программы подготовки специалистов в области ИИ.
В судебной практике отмечены следующие случаи:
- Smart Technologies инициировала банкротство АО «Юнис лабс солюшинз» из-за долга в размере $26,6 тыс.;
- Компания взыскала с HPE 34,8 млн руб. по решению Арбитражного суда Москвы, после чего уступила долг коллекторскому агентству «Про фактор»;
- «Смарт текнолоджис» (связанная структура) добилась отмены решения РЖД о признании несостоявшимся тендера на 1,44 млрд руб. через жалобу в ФАС;
- ФНС расторгла контракт на 685,5 млн руб. с «Смарт текнолоджис» из-за невозможности поставки принтеров HP после ухода компании из России.
Конкурирующие компании на рынке:
- «Ред Софт»
- «Астра Линукс» (входит в «Группу Астра»)
- «Базальт СПО»
- «Платформа ОФД»
- «КРОК»
- «ИКС Холдинг»
- «РТ Лабс»
- «Открытые технологии»
- «Новые облачные технологии»
- «Рексофт»
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СОБЫТИЯ
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|05.06.2026
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«СТ.Монитор» совместим с серверами «Тринити»
Компания «Смарт Текнолоджис Софт» сообщает об успешном завершении тестирования платформы собственной разработки — системы мониторинга и управления «СТ.Монитор» — на серверных платформах российского вендо
|18.05.2026
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«Тринити» и «Смарт Текнолоджис» заключили соглашение о технологическом партнерстве
Российский производитель серверного оборудования «Тринити» и системный интегратор, разработчик инфраструктурных решений «Смарт Текнолоджис» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Смарт Текнолоджис». Партнерство направлено на совместное внедрение инфраструктурных решени
|19.03.2026
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Три продукта «Смарт Текнолоджис» включены в репозиторий ИТ-решений Ассоциации ФинТех
«Смарт Текнолоджис» сообщает о включении продуктов собственной разработки в Репозиторий Ассоциации ФинТех — отраслевой каталог технологических решений для финансового рынка, в котором собраны пр
|09.10.2025
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«Астра Консалтинг» и Smart technologies Soft объявили о сотрудничестве в развитии технологий с открытым кодом
Компании Smart technologies Soft и «Астра Консалтинг» (входит в «Группу Астра») подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки и внедрения программного обеспечения на базе технологий с откры
|12.09.2025
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SMART technologies SOFT представит СУБД Haribda на конференции CNews
Компания SMART technologies SOFT примет участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025», которая пройдет 16 сентября 2025 года. Организатором мероприятия выступает CNews Conferenc
|14.08.2025
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НИЯУ МИФИ и компания Smart technologies объединяют усилия для подготовки специалистов в сфере ИИ
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) и компания «Смарт Текнолоджис» объявляют о начале стратегического сотрудничества в рамках участия в федер
|19.12.2024
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Компании Smart Technologies и «Интерпроком» заключили партнерское соглашение
Компания Smart Technologies стала авторизованным партнером российского разработчика «Интерпроком» на продажу и внедрение отечественной платформы «Аксиома», предназначенной для централизованного управлен
|13.12.2024
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Москва нашла, кто за 162 млн руб. обслужит ей ИС медстрахования в ходе миграции с Oracle BI на отечественное ПО
Две госзакупки для столичного медстрахования Компания «Смарт текнолоджис» – победила в конкурсе на госзакупку по обслуживанию московской Автоматизир
|05.12.2024
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В НИЯУ МИФИ открылась совместная с компанией Smart Technologies лаборатория
раторном корпусе НИЯУ МИФИ состоялось открытие совместной учебно-прикладной лаборатории с компанией Smart Technologies, российским ИТ-интегратором и разработчиком ПО. Об этом CNews сообщили пре
|05.12.2024
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К «Группе Астра» присоединилась компания «Платформа Боцман»
«Группа Астра» приобрела ООО «Платформа Боцман» у ГК Smart (Smart Technologies Soft и Smart Technologies) и пополнила свою продуктовую линейку одноименной платформой контейнеризации, что позволит группе усилить не только направление по контейнери
|27.11.2024
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ICL Astra Services и Smart Technologies объявляют о сотрудничестве
Системный интегратор Smart Technologies и ИТ-компания ICL Astra Services заключили партнерское соглашение, открывающее сторонам новые возможности для реализации значимых проектов по импортозамещению. Об этом CNews
|18.10.2024
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Smart technologies и Smart technologies Soft заключили соглашения о сотрудничестве с компаниями холдинга «Т1»
Smart technologies и Smart technologies Soft подписали меморандумы о сотрудничестве: с вендором «Нота» (холдинг «Т
|22.08.2024
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«БФТ-Холдинг» и Smart technologies заключили партнерское соглашение
«БФТ-Холдинг» и ИТ-интегратор Smart technologies подписали соглашение о партнерстве. В числе предлагаемых для дистрибуции решений ряд программных продуктов БФТ, предназначенных для построения системы управления данными, циф
|31.01.2024
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У «Аквариуса» появилось два новых совладельца
вариуса» По словам представителя «Аквариуса», Надежда Бланкет и ранее владела долей компании через «Смарт Текнолоджис», поэтому принятие ее в состав участников холдинговой компании завершает ре
|27.12.2023
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SMART technologies и ГК «Аквариус» разработали совместный ПАК для управления kubernetes
Компании SMART technologies и ГК «Аквариус» представляют совместное решение — программно-аппаратный ко
|28.11.2023
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НОТА и Smart technologies Soft расширяют возможности для разработки облачных решений нового поколения
Мультипродуктовый российский вендор НОТА (Холдинг «Т1») и разработчик облачных решений на базе технологии kubernetes Smart technologies Soft объявили о сотрудничестве. Благодаря совместному использованию решений ИТ-компаний — платформ «Сфера» и «Боцман клик» — бизнесу доступны надежные и масштабируемые инстру
|17.11.2023
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«Аквариус» перешел в собственность к своему гендиректору и сыну основателя НКК
«Аквариус» и «Смарт» разошлись Как стало известно CNews, группа «Аквариус» и «Смарт текнолоджис», ранее входившие в одну группу «Смарт холдинг» (до декабря 2021 г. НКК), п
|17.11.2023
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Олег Кот -
Олег Кот, SMART technologies — об импортозамещении в банках и ЦФА-платформах
и на отечественные ИТ-решения, однако представители отрасли предпочли отсрочить этот шаг, так как обновить существующие ПАК в один момент невозможно. Как вы видите ситуацию в банковской отрасли и чем SMART technologies сможет поддержать банковскую сферу в непростой ситуации? Олег Кот: Действительно, больше года ИТ-сектор банковской отрасли существует без поддержки зарубежных производителей.
|29.08.2023
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Владелец «Аквариуса» банкротит ИТ-компанию из-за копеечного долга
«Смарт» идет в суд Как выяснил CNews, совладелец группы «Аквариус» - «Смарт текнолоджис» обратился в суд за признанием банкротом ИТ-компанию АО «Юнис лабс солюшинз
|14.08.2023
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Smart technologies стала дистрибьютором платформы Dion
Платформа корпоративных коммуникаций Dion вошла в дистрибьюторский портфель компании Smart technologies. Партнерство позволит ВКС-сервису, созданному отечественным вендором «Нота», расширить пул потенциальных заказчиков среди малого, среднего, крупного бизнеса. Dion обеспечивае
|12.07.2023
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Конец легенды. Основатель НКК избавился от доли в знаменитом ИТ-холдинге
азе «Контур.фокус». Согласно ей, с начала июля 2023 г. доля Калинина (33%) перешла во владение ООО «Смарт текнолоджис». Ранее «Смарт текнолоджис» уже принадлежали 64% долей компании, теп
|02.06.2023
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«Цифра» и Smart technologies договорились использовать технологии распределенных реестров с целью формирования цифровых активов
Российский разработчик ПО для цифровизации промышленности группа компаний «Цифра» и разработчик инфраструктурных решений для государственных и корпоративных заказчиков, компания Smart technologies, подписали соглашение о сотрудничестве. «Цифра» и Smart technologies договорились сотрудничать в области цифровой трансформации крупнейших индустриальных заказчиков, а
|13.02.2023
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Smart Technologies приступила к реализации проекта по созданию импортонезависимого ЦОД
Компания Smart Technologies признана победителем электронного аукциона на выполнение работ по организации опытной эксплуатации импортонезависимого территориально распределенного центра обработки данных,
|19.10.2022
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ИТ-компания впервые поручила коллекторам выбивать долги бежавшей из России HPE
во американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» задолжало системному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис» 34,8 млн руб. Справедливость требований о возврате именно этой суммы подтв
|19.07.2022
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Уход HP из России не позволил хозяевам «Аквариуса» поставить «железо» для ФНС по 700-миллионному контракту
Разрыв контракта Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) расторгла с компанией «Смарт текнолоджис» (ей принадлежит производитель вычислительной техники «Аквариус») госконтра
|13.02.2020
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Smart technologies выводит на рынок «ST.ЦОД»
Smart technologies разработала и выводит на рынок новый продукт – инженерный аппаратно-программный комплекс «ST.ЦОД». Совместное решение российских компаний КБ «Борей», «Аквариус» и Smart technologies предназначено для построения корпоративной серверной инфраструктуры - компактной, шумоизолированной, пыле- и влагозащищенной, со встроенной системой кондиционирования. St.ЦОД
|11.02.2020
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Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере
получила продолжение. К Калинину перешла ранее принадлежащая НКК 40-процентная доля в ИТ-компании «Смарт текнолоджис». Отметим, что НКК возглавляет отец бизнесмена, Александр Калинин, владеющи
|11.04.2019
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«Smart technologies» запускает Центр технической поддержки
«Smart technologies» объявила об официальном запуске Центра технической поддержки и аутсорсинга. Центр организован на базе технического департамента в соответствии с лучшими практиками методолог
|24.09.2012
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ГК Digis и SMART Technologies наращивают ассортимент интерактивных решений для образования и бизнеса
Компания «Цифровые Системы», входящая в ГК Digis, объявила о том, что в связи с расторжением дистрибьюторского соглашения между SMART Technologies и компанией Polymedia она готова полностью обеспечить потребности российского рынка в продукции компании SMART Technologies. «Мы готовы предоставить все виды поддержки
|20.09.2012
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«Смарт Холдинг» создал собственный сервис предоставления ИТ-услуг на базе решений IBM Collaboration
Группа компаний «Смарт Холдинг», инвестиционная группа Украины, и корпорация IBM объявили о завершении проекта
|04.09.2012
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В Smart — новые назначения в руководстве
Компания Smart Technologies, поставщик решений для совместной работы, объявила о назначении Патрика Лелорье (Patrick Lelorieux), ранее занимавшего пост вице-президента компании по региону EMEA (Европа,
|03.10.2011
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SMART Technologies пополнила линейку бизнес-решений для совместной работы четырьмя новыми моделями
Компания SMART Technologies, поставщик интерактивных решений для совместной работы, представила четыре новые модели систем для совместной бизнес-работы. Эти системы предлагают пользователям полный функц
|15.02.2011
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SMART Technologies начала поставки двух новых систем для совместной бизнес-работы
Компания SMART Technologies представила две новые системы для совместной бизнес-работы SMART — полностью совместимые решения, оптимизирующие совместную работу в интерактивных переговорных. Первая систем
|09.12.2010
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Новые интерактивные продукты SMART Technologies оптимизируют совместную работу
Компания SMART Technologies представила два новых интерактивных продукта для бизнеса, призванных улучшить интерактивную совместную работу. Оба продукта – интерактивная система доски SMART Board 885ix и
|21.10.2010
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Smart Technologies представила новое поколение интерактивных досок: Smart Board 800
Компания Smart Technologies объявила о выводе на мировой рынок нового поколения интерактивных досок Smart Board серии 800. Новая серия предлагает своим пользователям возможность настоящей совместной раб
|11.02.2010
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В Smart Technologies назначен региональный менеджер в России и СНГ
Компания Smart Technologies сообщила о назначении Виктора Поповского на должность регионального менеджера в России и СНГ. В новой должности Виктор Поповский будет отвечать за продажи, маркетинг и клиент
|05.02.2010
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Smart Response PE: новая система опроса и голосования для школ от Smart Technologies
Компании Smart Technologies представила интерактивную систему опроса и голосования Smart Response PE, которая призвана заменить Smart Response и сделать текстовые ответы стандартной функцией пультов. Но
|14.01.2010
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Smart Technologies представила новые интерактивные доски с технологией dual touch
Компания Smart Technologies представила интерактивную доску с функцией dual touch (двойного касания) Smart Board серии SBD600, которая позволяет работать с доской двоим пользователям одновременно. Такое
|17.11.2009
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Smart Technologies представила новое поколение беспроводных планшетов
Компания Smart Technologies представила беспроводной планшет Smart Slate WS200. Новинка позволяет учителям и студентам полностью вовлекаться в выполнение цифровых заданий, проецируемых на экран, в работ
|06.11.2009
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Smart Technologies запустила приложение Smart Notebook Express
Компания Smart Technologies представила бета-версию программного обеспечения для Smart Notebook Express. Доступное через интернет приложение позволяет всем загружать, изменять и обменивать файлы, создан
Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Калинин Александр 189 28
|Калинин Алексей 77 27
|Кот Олег 30 25
|Ефремов Антон 21 21
|Фролов Денис 73 19
|Гольденберг Леонид 63 19
|Лачков Евгений 40 19
|Степанов Владимир 91 17
|Бланкет Надежда 14 14
|Knowlton Nancy - Ноултон Нэнси 14 14
|Сорокин Игорь 29 11
|Thomas Linda - Томас Линда 9 9
|Новикова Елена 105 6
|Евсиков Александр 6 5
|Банцов Иван 3 3
|Burns Tom - Бернс Том 19 2
|Мельников Алексей 74 2
|Копосов Максим 74 2
|Комаров Михаил 25 2
|Колесов Николай 23 2
|Григоренко Дмитрий 249 2
|Клешнин Дмитрий 7 2
|Лифшиц Евгений 11 2
|Белкин Сергей 12 2
|Бойко Алексей 138 2
|Ионкин Сергей 6 2
|Калининых Алексей 3 2
|Пискунов Владимир 14 2
|Цыценко Антон 8 2
|Дунайцев Владимир 4 2
|Комягин Дмитрий 5 2
|Поповский Виктор 2 2
|Голышкин Андрей 5 2
|Кувшинников Дмитрий 3 2
|Lelorieux Patrick - Лелорье Патрик 3 2
|Амирханян Кристина 2 2
|Черненко Александр 2 2
|Садиров Михаил 2 2
|Махмудов Искандер 4 2
|Халтурин Василий 3 2
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