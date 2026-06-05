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Smart Technologies Смарт текнолоджис Смарт-холдинг

Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг

Smart Technologies (также упоминается как Смарт Текнолоджис, Смарт-холдинг) — российская ИТ-компания, выступающая как системный интегратор и разработчик программного обеспечения. Компания входит в группу компаний «Смарт Холдинг», которая ранее консолидировала активы, включая ГК «Аквариус». Однако с ноября 2023 года «Аквариус» и Smart Technologies функционируют как независимые организации. Основными владельцами Smart Technologies являются Алексей Калинин (40%), Олег Кот, Надежда Бланкет и Антон Ефремов (по 20% каждый). Антон Ефремов занимает пост председателя совета директоров, а Олег Кот — член совета директоров и первый заместитель генерального директора.

Компания разрабатывает и внедряет ряд продуктов, включая:

Smart Technologies активно сотрудничает с рядом российских компаний, включая «Группу Астра», «Интерпроком», «БФТ-Холдинг», «Нота» (холдинг «Т1»), НИЯУ МИФИ, 2ГИС, «Цифра» и ICL Astra Services. Компания участвует в образовательных инициативах, включая создание совместной лаборатории с МИФИ и поддержку программы подготовки специалистов в области ИИ.

В судебной практике отмечены следующие случаи:

  • Smart Technologies инициировала банкротство АО «Юнис лабс солюшинз» из-за долга в размере $26,6 тыс.;
  • Компания взыскала с HPE 34,8 млн руб. по решению Арбитражного суда Москвы, после чего уступила долг коллекторскому агентству «Про фактор»;
  • «Смарт текнолоджис» (связанная структура) добилась отмены решения РЖД о признании несостоявшимся тендера на 1,44 млрд руб. через жалобу в ФАС;
  • ФНС расторгла контракт на 685,5 млн руб. с «Смарт текнолоджис» из-за невозможности поставки принтеров HP после ухода компании из России.

Конкурирующие компании на рынке:

  1. «Ред Софт»
  2. «Астра Линукс» (входит в «Группу Астра»)
  3. «Базальт СПО»
  4. «Платформа ОФД»
  5. «КРОК»
  6. «ИКС Холдинг»
  7. «РТ Лабс»
  8. «Открытые технологии»
  9. «Новые облачные технологии»
  10. «Рексофт»

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в качестве истца (13) на сумму 124 347 115 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 28 521 138 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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Две госзакупки для столичного медстрахования Компания «Смарт текнолоджис» – победила в конкурсе на госзакупку по обслуживанию московской Автоматизир
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раторном корпусе НИЯУ МИФИ состоялось открытие совместной учебно-прикладной лаборатории с компанией Smart Technologies, российским ИТ-интегратором и разработчиком ПО. Об этом CNews сообщили пре
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«Группа Астра» приобрела ООО «Платформа Боцман» у ГК Smart (Smart Technologies Soft и Smart Technologies) и пополнила свою продуктовую линейку одноименной платформой контейнеризации, что позволит группе усилить не только направление по контейнери
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Smart technologies и Smart technologies Soft подписали меморандумы о сотрудничестве: с вендором «Нота» (холдинг «Т
22.08.2024 «БФТ-Холдинг» и Smart technologies заключили партнерское соглашение

«БФТ-Холдинг» и ИТ-интегратор Smart technologies подписали соглашение о партнерстве. В числе предлагаемых для дистрибуции решений ряд программных продуктов БФТ, предназначенных для построения системы управления данными, циф
31.01.2024 У «Аквариуса» появилось два новых совладельца

вариуса» По словам представителя «Аквариуса», Надежда Бланкет и ранее владела долей компании через «Смарт Текнолоджис», поэтому принятие ее в состав участников холдинговой компании завершает ре
27.12.2023 SMART technologies и ГК «Аквариус» разработали совместный ПАК для управления kubernetes

Компании SMART technologies и ГК «Аквариус» представляют совместное решение — программно-аппаратный ко
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Мультипродуктовый российский вендор НОТА (Холдинг «Т1») и разработчик облачных решений на базе технологии kubernetes Smart technologies Soft объявили о сотрудничестве. Благодаря совместному использованию решений ИТ-компаний — платформ «Сфера» и «Боцман клик» — бизнесу доступны надежные и масштабируемые инстру
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«Аквариус» и «Смарт» разошлись Как стало известно CNews, группа «Аквариус» и «Смарт текнолоджис», ранее входившие в одну группу «Смарт холдинг» (до декабря 2021 г. НКК), п
17.11.2023 Олег Кот -

Олег Кот, SMART technologies — об импортозамещении в банках и ЦФА-платформах

и на отечественные ИТ-решения, однако представители отрасли предпочли отсрочить этот шаг, так как обновить существующие ПАК в один момент невозможно. Как вы видите ситуацию в банковской отрасли и чем SMART technologies сможет поддержать банковскую сферу в непростой ситуации? Олег Кот: Действительно, больше года ИТ-сектор банковской отрасли существует без поддержки зарубежных производителей.
29.08.2023 Владелец «Аквариуса» банкротит ИТ-компанию из-за копеечного долга

«Смарт» идет в суд Как выяснил CNews, совладелец группы «Аквариус» - «Смарт текнолоджис» обратился в суд за признанием банкротом ИТ-компанию АО «Юнис лабс солюшинз
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Платформа корпоративных коммуникаций Dion вошла в дистрибьюторский портфель компании Smart technologies. Партнерство позволит ВКС-сервису, созданному отечественным вендором «Нота», расширить пул потенциальных заказчиков среди малого, среднего, крупного бизнеса. Dion обеспечивае
12.07.2023 Конец легенды. Основатель НКК избавился от доли в знаменитом ИТ-холдинге

азе «Контур.фокус». Согласно ей, с начала июля 2023 г. доля Калинина (33%) перешла во владение ООО «Смарт текнолоджис». Ранее «Смарт текнолоджис» уже принадлежали 64% долей компании, теп
02.06.2023 «Цифра» и Smart technologies договорились использовать технологии распределенных реестров с целью формирования цифровых активов

Российский разработчик ПО для цифровизации промышленности группа компаний «Цифра» и разработчик инфраструктурных решений для государственных и корпоративных заказчиков, компания Smart technologies, подписали соглашение о сотрудничестве. «Цифра» и Smart technologies договорились сотрудничать в области цифровой трансформации крупнейших индустриальных заказчиков, а
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Компания Smart Technologies признана победителем электронного аукциона на выполнение работ по организации опытной эксплуатации импортонезависимого территориально распределенного центра обработки данных,
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во американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» задолжало системному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис» 34,8 млн руб. Справедливость требований о возврате именно этой суммы подтв
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Разрыв контракта Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) расторгла с компанией «Смарт текнолоджис» (ей принадлежит производитель вычислительной техники «Аквариус») госконтра
13.02.2020 Smart technologies выводит на рынок «ST.ЦОД»

Smart technologies разработала и выводит на рынок новый продукт – инженерный аппаратно-программный комплекс «ST.ЦОД». Совместное решение российских компаний КБ «Борей», «Аквариус» и Smart technologies предназначено для построения корпоративной серверной инфраструктуры - компактной, шумоизолированной, пыле- и влагозащищенной, со встроенной системой кондиционирования. St.ЦОД
11.02.2020 Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере

получила продолжение. К Калинину перешла ранее принадлежащая НКК 40-процентная доля в ИТ-компании «Смарт текнолоджис». Отметим, что НКК возглавляет отец бизнесмена, Александр Калинин, владеющи
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«Smart technologies» объявила об официальном запуске Центра технической поддержки и аутсорсинга. Центр организован на базе технического департамента в соответствии с лучшими практиками методолог
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Компания «Цифровые Системы», входящая в ГК Digis, объявила о том, что в связи с расторжением дистрибьюторского соглашения между SMART Technologies и компанией Polymedia она готова полностью обеспечить потребности российского рынка в продукции компании SMART Technologies. «Мы готовы предоставить все виды поддержки
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Группа компаний «Смарт Холдинг», инвестиционная группа Украины, и корпорация IBM объявили о завершении проекта
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Компания Smart Technologies, поставщик решений для совместной работы, объявила о назначении Патрика Лелорье (Patrick Lelorieux), ранее занимавшего пост вице-президента компании по региону EMEA (Европа,

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Компания SMART Technologies, поставщик интерактивных решений для совместной работы, представила четыре новые модели систем для совместной бизнес-работы. Эти системы предлагают пользователям полный функц
15.02.2011 SMART Technologies начала поставки двух новых систем для совместной бизнес-работы

Компания SMART Technologies представила две новые системы для совместной бизнес-работы SMART — полностью совместимые решения, оптимизирующие совместную работу в интерактивных переговорных. Первая систем
09.12.2010 Новые интерактивные продукты SMART Technologies оптимизируют совместную работу

Компания SMART Technologies представила два новых интерактивных продукта для бизнеса, призванных улучшить интерактивную совместную работу. Оба продукта – интерактивная система доски SMART Board 885ix и

21.10.2010 Smart Technologies представила новое поколение интерактивных досок: Smart Board 800

Компания Smart Technologies объявила о выводе на мировой рынок нового поколения интерактивных досок Smart Board серии 800. Новая серия предлагает своим пользователям возможность настоящей совместной раб
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Компания Smart Technologies сообщила о назначении Виктора Поповского на должность регионального менеджера в России и СНГ. В новой должности Виктор Поповский будет отвечать за продажи, маркетинг и клиент
05.02.2010 Smart Response PE: новая система опроса и голосования для школ от Smart Technologies

Компании Smart Technologies представила интерактивную систему опроса и голосования Smart Response PE, которая призвана заменить Smart Response и сделать текстовые ответы стандартной функцией пультов. Но
14.01.2010 Smart Technologies представила новые интерактивные доски с технологией dual touch

Компания Smart Technologies представила интерактивную доску с функцией dual touch (двойного касания) Smart Board серии SBD600, которая позволяет работать с доской двоим пользователям одновременно. Такое
17.11.2009 Smart Technologies представила новое поколение беспроводных планшетов

Компания Smart Technologies представила беспроводной планшет Smart Slate WS200. Новинка позволяет учителям и студентам полностью вовлекаться в выполнение цифровых заданий, проецируемых на экран, в работ
06.11.2009 Smart Technologies запустила приложение Smart Notebook Express

Компания Smart Technologies представила бета-версию программного обеспечения для Smart Notebook Express. Доступное через интернет приложение позволяет всем загружать, изменять и обменивать файлы, создан

Публикаций - 174, упоминаний - 266

Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 46
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 40
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 24
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 26 22
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 17
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 15
Microsoft Corporation 25775 14
Polymedia - Полимедиа 158 12
НКК - Национальная платформа - 55 10
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 8
НКК - National Computer Corporation Middle East - 12 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 8
Intel Corporation 12811 8
9594 8
Крок - Croc 1964 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 8
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 7
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 28 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Ростелеком 10948 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Sony 6739 6
Barco NV - Barco Display Systems 57 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
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Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт - Хэд Пойнт 36 4
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Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 4
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IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
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Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
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Россети Ленэнерго 1699 3
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 54
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 47
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 46
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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