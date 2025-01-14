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Операционная система SMART Linux включена в реестр Минцифры

Компания SMART technologies представляет операционную систему SMART Linux. Продукт включен в реестр российского программного обеспечения в классе «Операционные системы общего назначения» под №25792 от 28.12.2024. Об этом CNews сообщили представители SMART technologies.

Включение в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подтверждает соответствие SMART Linux всем установленным стандартам. Операционная система рекомендована для использования государственными органами и предприятиями с государственным участием — по закону программное обеспечение из реестра имеет преференции в государственных и муниципальных закупках.

SMART Linux – многопользовательская, многозадачная операционная система, разработанная для работы на архитектуре s390x. Она предоставляет платформу унифицированной функциональной универсальной доверенной среды для выполнения прикладного программного обеспечения.

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Одним из ключевых преимуществ SMART Linux является поддержка от разработчика, компании SMART technologies, что гарантирует заказчикам наличие решения с согласованным уровнем сервиса (SLA) по устранению инцидентов.

«В реестр российского программного обеспечения может быть включен продукт исключительно российского производства. Правообладатель обязан иметь полный комплект технической документации, от руководства пользователя до описания жизненного цикла ПО. Экспертная организация с ИТ-компетенциями, подведомственная Минцифры России, подтвердила полное соответствие SMART Linux всем требованиям регулятора. Уверен, что в будущем наш продукт будет востребован в России», — сказал Антон Ефремов, председатель совета директоров SMART technologies.

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