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Ефремов Антон

СОБЫТИЯ


10.11.2025 ПАК «Боцман» включен в реестр Минцифры России 1
09.10.2025 «Астра Консалтинг» и Smart technologies Soft объявили о сотрудничестве в развитии технологий с открытым кодом 1
14.08.2025 НИЯУ МИФИ и компания Smart technologies объединяют усилия для подготовки специалистов в сфере ИИ 1
14.01.2025 Операционная система SMART Linux включена в реестр Минцифры 1
05.12.2024 В НИЯУ МИФИ открылась совместная с компанией Smart Technologies лаборатория 1
18.10.2024 Smart technologies и Smart technologies Soft заключили соглашения о сотрудничестве с компаниями холдинга «Т1» 1
10.01.2024 Платформа «ЦФА.Система» включена в реестр Российского ПО 1
27.12.2023 SMART technologies и ГК «Аквариус» разработали совместный ПАК для управления kubernetes 1
17.11.2023 «Аквариус» перешел в собственность к своему гендиректору и сыну основателя НКК 2
12.07.2023 Конец легенды. Основатель НКК избавился от доли в знаменитом ИТ-холдинге 1
19.10.2022 ИТ-компания впервые поручила коллекторам выбивать долги бежавшей из России HPE 1
14.10.2022 Новый российский завод «Аквариуса» выпустил свой первый ноутбук-трансформер 1
21.09.2022 Знаменитый российский производитель серверов и СХД увеличит их выпуск в 3 раза 1
19.07.2022 Уход HP из России не позволил хозяевам «Аквариуса» поставить «железо» для ФНС по 700-миллионному контракту 1
26.05.2022 Российский производитель серверов и СХД забрал к себе уволенных сотрудников американского завода 1
31.03.2022 Российский производитель серверов и СХД купил огромный завод электроники 1
18.02.2022 Сменивший владельцев «Аквариус» увеличит выпуск ПК, серверов и ноутбуков в два раза 1
22.12.2021 Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое 1
11.02.2020 Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере 1
28.03.2019 Полуторамиллиардный ИТ-контракт РЖД достался пожаловавшейся на них «дочке» НКК 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Ефремов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 21
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 12
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
НКК - Национальная платформа - 55 4
НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 4
НКК - National Computer Corporation Middle East - 12 4
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 26 4
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Jabil - Джейбил 31 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
HP Inc. 5883 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 28 1
Сбер - Цифровая Платформа 1 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 1
ICL Astra Services - АйСиЭл Астра сервис 15 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 31 1
СМИ Холдинг - Суверенная мобильная инициатива Холдинг 12 1
НИЯУ МИФИ - MEPHIUS Дизайн-центр 7 1
Conomica - Кономика - Содружество 1 1
S8 Capital - Aquarius - Технопрогресс 13 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Microsoft Corporation 25775 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
ИКС 538 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 1
Крок - Croc 1964 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
BLF Partners 13 1
Россети Ленэнерго 1699 1
РВМ Капитал УК - RWM Capital 5 1
Tesla Motors 461 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
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IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 139 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 932 1
Repository - Репозиторий 1176 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Кибербезопасность - RBAC - role-based access control - role-based security - ролевая модель контроля доступа 73 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 48 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 10 1938 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 85 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 1
Xerox DocuCentre - Xerox Document Centre - серия МФУ 51 1
S8 Capital - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 67 1
S8 Capital - Aquarius Cmp 27 1
Smart Technologies - Smart Linux 3 1
Smart Technologies - Haribda 7 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apache Cassandra 61 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Кот Олег 30 12
Бланкет Надежда 14 12
Калинин Алексей 77 12
Калинин Александр 189 11
Фролов Денис 73 9
Гольденберг Леонид 63 9
Лачков Евгений 40 9
Степанов Владимир 91 9
Курбанов Тимур 13 1
Спирин Антон 88 1
Джабиев Георгий 56 1
Ионкин Сергей 6 1
Калининых Алексей 3 1
Costemale Philippe - Костемаль Филипп 3 1
Султангалиев Тимурбулат 19 1
Ступникова Марина 1 1
Шевченко Владимир 153 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 6
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 4
Украина 7928 2
США - Мичиган 274 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Кипр - Республика 636 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 270 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 396 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 380 1
Незыгарь - Telegram-канал 5 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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