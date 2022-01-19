Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбер
Цифровая Платформа
Публикаций - 191, упоминаний - 199
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Круглов Алексей 19 14
|Путин Владимир 2450 8
|Островский Святослав 43 6
|Медведев Дмитрий 1591 5
|Мотовилов Олег 61 5
|Глазков Александр 62 4
|Акиншина Алина 5 4
|Рубин Дмитрий 40 3
|Мишустин Михаил 336 3
|Ершов Андрей 47 3
|Назаров Александр 39 2
|Подольный Вадим 6 2
|Смирнов Алексей 159 2
|Греф Герман 344 2
|Шклярук Мария 15 2
|Евдокимов Дмитрий 12 2
|Гаврилов Юрий 13 2
|Трошенков Дмитрий 5 2
|Петунин Алексей 58 2
|Добродеев Борис 90 2
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 22 2
|Молодых Владимир 27 2
|Беров Иван 41 2
|Горбатько Александр 94 2
|Малышев Сергей 48 2
|Солодовников Денис 69 2
|Соловьев Владимир 101 2
|Вахнин Павел 52 2
|Кулик Вадим 120 2
|Богачев Игорь 172 2
|Фишер Андрей 55 2
|Корсак Александр 5 2
|Metcalfe Robert Melancton - Меткалф Роберт 2 1
|Чехонин Антон 61 1
|Спиридонов Антон 3 1
|Козырев Алексей 274 1
|Владимиров Дмитрий 9 1
|Смирнов Виктор 11 1
|Романов Роман 10 1
|Макаров Сергей 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru