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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Сбер
Цифровая Платформа



19.01.2022 Asterus и «СОДИС Лаб» договорились о внедрении цифровой платформы для эксплуатации «Ростех-Сити»
08.06.2020 Полноценная цифровая платформа предпринимателя появится в 2021 году
02.06.2020 Единая цифровая платформа экспертизы начала работу
24.12.2019 В России с опозданием на два года появилась цифровая платформа для госзакупок лекарств
06.11.2019 Минобороны получит 1,9 миллиарда, чтобы создать платформу ЖКХ для всей страны
16.09.2019 Металлоинвест завершил внедрение цифровой платформы управления бизнес-процессами
04.10.2018 В России создана единая цифровая платформа для ресторанного рынка
29.05.2018 Цифровизация улучшила позицию Санкт-Петербурга в Национальном рейтинге инвестклимата

Публикаций - 191, упоминаний - 199

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7840 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8555 13
SAP SE 4370 10
Yandex - Яндекс 4534 8
Ростех - Ростехнологии 2364 7
VK - Mail.ru Group 2840 7
Барс груп 428 5
Microsoft Corporation 21062 5
Ростелеком - РТЛабс 147 5
SAP CIS - САП СНГ 811 5
Авантаж 54 5
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 308 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 5
Diasoft - Диасофт 505 4
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 145 4
Онлайн патент - Online Patent 10 4
Naumen - Наумен 437 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 253 3
Netrika - Нетрика 94 3
Инфосистемы Джет 849 3
Базальт СПО 220 3
5018 3
Meta - Facebook 4144 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1517 3
Квартплата 24 4 3
Цифра ГК 143 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1001 3
NVision Group - Энвижн Груп 630 3
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 214 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 422 2
Accenture - Аксенчер 782 2
Cinemood - МультиКубик 27 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 177 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1335 2
Softline - Софтлайн 1773 2
Ланит - Норбит - Norbit 266 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 624 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2245 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 458 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4882 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1955 12
Segezha Group - Сегежа Групп 91 7
РЖД - Российские железные дороги 1333 6
Почта России ПАО 1802 5
ГПБ - Газпромбанк 803 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 728 4
Газпром нефть 402 4
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 74 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 167 3
Газпром ПАО 777 3
Северсталь ПАО 276 3
Альфа-Банк 1328 3
Абсолют Банк 105 2
Союзмультфильм - киностудия 27 2
Дымов ГК 8 2
Алроса АК 99 2
Coursera 42 2
ПСБ - Промсвязьбанк 636 2
SMBC - Sumitomo Mitsui Banking Corporation 4 2
Ак Барс Банк 184 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 71 2
О2О Холдинг 36 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 141 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 87 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 337 2
РВК - Российская венчурная компания 512 2
Кортрос ГК 8 2
Яндекс.Такси 279 2
СберЛогистика 43 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 2
Физприбор - Московский завод 8 2
Ситимобил - Служба такси 123 2
О2О Delivery club 162 2
Uber 275 2
Почтовые технологии 12 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 50 1
Открытие ФК 530 1
Kickstarter 111 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7435 15
Президент Российской Федерации 1811 9
Правительство РФ 2961 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2048 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1920 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1854 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1254 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 274 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2387 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 192 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 933 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1137 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 155 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 510 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2058 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 3
Администрация Президента РФ 391 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 62 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 81 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 57 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 94 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 131 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 828 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1195 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2049 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 940 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1778 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 162 2
Единая Россия - Политическая партия 219 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 17 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 47 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 16 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 43 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2364 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 29
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3391 22
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1390 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2590 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1233 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 666 5
Мобильное приложение - Mobile app 775 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 814 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1120 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 506 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4682 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4027 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1517 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 852 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 168 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3302 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 460 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 652 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 157 3
Big Data - Большие данные 1457 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2270 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 476 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2487 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 256 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом 187 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 611 3
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 158 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 183 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 13065 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 2
Умные платформы 604 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 275 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 59 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 321 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1915 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 483 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 214 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 681 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1821 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 516 19
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 506 9
Google Android 11570 7
МТС Cloud - CloudMTS 142 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 361 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 174 6
Apple iPhone - серия смартфонов 5828 5
Apple iOS 6249 5
Linux OS 7262 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 90 4
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 130 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 3
CloudМТS 21 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 679 3
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 9 3
Яндекс.Маркет 469 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 137 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 537 2
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 112 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 545 2
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 2
BSS Digital2Go 4 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 106 2
Microsoft Windows 10 10118 2
Naumen Service Desk 125 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
Rakuten Viber 465 2
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 2
Microsoft Azure 1217 2
Яндекс.Музыка 142 2
Linux - Debian GNU 318 2
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 55 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 74 2
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 44 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 552 2
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 58 2
WhatsApp Messenger 699 2
Сберкорус Сфера EDI 4 1
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 65 1
Круглов Алексей 19 14
Путин Владимир 2450 8
Островский Святослав 43 6
Медведев Дмитрий 1591 5
Мотовилов Олег 61 5
Глазков Александр 62 4
Акиншина Алина 5 4
Рубин Дмитрий 40 3
Мишустин Михаил 336 3
Ершов Андрей 47 3
Назаров Александр 39 2
Подольный Вадим 6 2
Смирнов Алексей 159 2
Греф Герман 344 2
Шклярук Мария 15 2
Евдокимов Дмитрий 12 2
Гаврилов Юрий 13 2
Трошенков Дмитрий 5 2
Петунин Алексей 58 2
Добродеев Борис 90 2
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 22 2
Молодых Владимир 27 2
Беров Иван 41 2
Горбатько Александр 94 2
Малышев Сергей 48 2
Солодовников Денис 69 2
Соловьев Владимир 101 2
Вахнин Павел 52 2
Кулик Вадим 120 2
Богачев Игорь 172 2
Фишер Андрей 55 2
Корсак Александр 5 2
Metcalfe Robert Melancton - Меткалф Роберт 2 1
Чехонин Антон 61 1
Спиридонов Антон 3 1
Козырев Алексей 274 1
Владимиров Дмитрий 9 1
Смирнов Виктор 11 1
Романов Роман 10 1
Макаров Сергей 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 84177 88
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27016 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11642 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1392 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 6
Европа 7307 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34312 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11635 4
Россия - СФО - Новосибирск 2935 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1168 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1206 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3889 3
Россия - УФО - Челябинская область 853 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 772 3
Россия - ПФО - Казань 1894 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1745 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 859 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 992 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10981 3
Казахстан - Республика 4146 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9606 3
Индонезия - Республика 771 3
Азия - Азиатский регион 3167 3
Беларусь - Белоруссия 3211 3
Япония 7922 2
Индия - Республика 4106 2
Грузия 1032 2
Сингапур - Республика 1523 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 2
Россия - ЦФО - Курская область 420 2
Россия - ЦФО - Тульская область 929 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1990 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1073 2
Узбекистан - Республика 1256 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 300 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 780 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 769 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1821 21
Торговля розничная 120 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4268 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1091 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5081 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 490 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 187 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 248 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 156 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 628 3
Образование в России 629 3
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 23 2
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 5 2
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 13 2
Экономический эффект 113 2
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 52 2
Транспорт 110 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1279 2
From door to door - От двери до двери 18 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 2
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 2
Информационное общество - Государственная программа 354 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 78 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
ЗК РФ - Земельный кодекс Российской Федерации 3 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 14 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 22 1
Трудовой договор 7 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 168 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 37 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 1
СТЕ - стандартная товарная единица 2 1
Золотое кольцо России 7 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 518 1
Коммерсантъ - Издательский дом 799 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 2
Ведомости 277 2
Прайм - Агентство экономической информации 638 1
Forbes - Форбс 563 1
TAdviser - Центр выбора технологий 227 1
Bloomberg 973 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 78 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 1
Детское радио 9 1
Российская газета 219 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 120 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 1
Ramber - Чемпионат.com - Championat.com 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 2
Gartner 3200 2
Forrester Research 786 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
BCG - Boston Consulting Group 77 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
Markswebb 27 1
CNews Инновация года - награда 26 1
Markswebb Business Internet Banking Rank 1 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 77 1
App Annie State of Mobile 2 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 2
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 21 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1065 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 498 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 63 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 218 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 300 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 51 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 1 1
ЦОПП - Центр Опережающей Профессиональной Подготовки Забайкальского края 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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