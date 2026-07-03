Калинин Александр

Умер знаменитый ИТ-бизнесмен Александр Калинин Основные вехи Один из основателей российского ИТ-рынка Александр Калинин ушел из жизни 3 июля 2026 г. на 72-м году жизни. Об этом CNews сообщил пред

Российский ИТ-бизнесмен собрал воедино знаменитого «убийцу» Microsoft Exchange Мировые соглашения АО «Система безопасных коммуникаций» (СБК, совладелец — основатель «Аквариуса» Александр Калинин) заключило два мировых соглашения с АО «Сталкерсофт» о передаче ей прав на

Основатель крупнейшей в прошлом российской ИТ-компании создает «главную на рынке» мобильную ОС изводство мобильных устройств, для чего было создано АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг». Александр Калинин — один из основателей «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), которая

Основатель крупнейшей в прошлом ИТ-компании России рассказал, как потерял над ней контроль Триггер распада Александр Калинин, один из основателей «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), которая

Основатель НКК и «Аквариуса» и бывший топ-менеджер «Ланита» вложились в мощное производство контроллеров для атомной энергетики ллеры Как стало известно CNews, основатель «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) и бизнесмен Александр Калинин вложился в создание промышленных контроллеров для объектов ядерной и неядер

Конец легенды. Основатель НКК избавился от доли в знаменитом ИТ-холдинге в НКК Основатель некогда крупнейшей ИТ-компании России «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин продал свою долю в ООО «Смарт-холдинг» (юрлицо появилось в результате переи

Основатель легендарной НКК вкладывает миллиарды в российские смартфоны ная мобильная инициатива. Холдинг». Юрлицо был образовано 7 февраля 2023 г., его учредители скрыты. Александр Калинин не раскрыл инвесторов, сообщив лишь, что среди них находятся крупные структ

Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое лоджис» и «Аквариус» будут самостоятельными компаниями в структуре нового холдинга «Смарт холдинг». Александр Калинин возглавит наблюдательный совет «Аквариуса», Алексей Калинин сосредоточится

Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу» тороне это право может быть использовано. Как ранее рассказывал CNews, в июле 2020 г. президент НКК Александр Калинин был арестован и затем помещен под домашний арест в рамках следствия по делу

Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста азговоре с CNews представитель Александра Калинина. В то же время, официально в начале июня 2021 г. Александр Калинин был смещен с должности президента НКК, и новым главой корпорации избран сов

В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники» владелец холдинга AstraLinux Денис Фролов. Об этом CNews сообщил представитель Александра Калинина. Александр Калинин вместе с Леонидом Гольденбергом и Евгением Лачковым являются основателями Н

Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента . Именно это он и назвал «нарушением юридических процедур». Пост президента НКК сейчас занимает сам Александр Калинин, которому принадлежат 33% компании. Два других крупнейших акционера – это и

Совладельцы НКК подали в суд на главу компании едь, заинтересовались вариантом продажи своих долей Денису Фролову, совладельцу группы Astra Linux. Александр Калинин выступает против этой сделки. Проценты и судьба «Аквариуса» По данным рейти

За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux вокупную долю в размере 64%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова Алексея Калинина, отец которого Александр Калинин владеет 33% компании. В то же время, Леонид Гольденберг и Евгений Лачков, к

Сын арестованного президента НКК возглавил компанию отечественный телеком-продукт. С НКК проект не связан. В чем проблемы Александра Калинина Напомним, Александр Калинин был задержан правоохранительными органами 14 июля 2020 г. по подозрению в у

Председателем совета директоров «Систематики» избран Александр Калинин Группа компаний «Систематика» сообщила о том, что на состоявшемся 30 ноября текущего года заседании совета директоров компании председателем совета директоров единогласно был избран Александр Калинин. Александр Калинин родился в 1955 г.; в 1978 г. окончил МИФИ с отличием; является кандидатом технических наук. В 1993 г. он стал одним из основателей и директором компь

Александр Калинин: ГАС "Выборы" - это ERP для избирательной системы России ы фирмы Compaq, которая являлась лидером поставок средств ВТ в госорганы России. CNews.ru: Существуют ли зарубежные аналоги ГАС «Выборы»? Как отзываются зарубежные «избиркомы» о системе ГАС «Выборы»? Александр Калинин: ГАС «Выборы» не имеет отечественных и зарубежных аналогов, поскольку в системах подобного назначения автоматизируется, как правило, только заключительный этап избирательного