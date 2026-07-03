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Калинин Александр

СОБЫТИЯ


03.07.2026 Умер знаменитый ИТ-бизнесмен Александр Калинин

Основные вехи Один из основателей российского ИТ-рынка Александр Калинин ушел из жизни 3 июля 2026 г. на 72-м году жизни. Об этом CNews сообщил пред
14.05.2026 Российский ИТ-бизнесмен собрал воедино знаменитого «убийцу» Microsoft Exchange

Мировые соглашения АО «Система безопасных коммуникаций» (СБК, совладелец — основатель «Аквариуса» Александр Калинин) заключило два мировых соглашения с АО «Сталкерсофт» о передаче ей прав на

10.07.2025 Основатель крупнейшей в прошлом российской ИТ-компании создает «главную на рынке» мобильную ОС

изводство мобильных устройств, для чего было создано АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг». Александр Калинин — один из основателей «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), которая
07.07.2025 Основатель крупнейшей в прошлом ИТ-компании России рассказал, как потерял над ней контроль

Триггер распада Александр Калинин, один из основателей «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), которая

14.04.2025 Основатель НКК и «Аквариуса» и бывший топ-менеджер «Ланита» вложились в мощное производство контроллеров для атомной энергетики

ллеры Как стало известно CNews, основатель «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) и бизнесмен Александр Калинин вложился в создание промышленных контроллеров для объектов ядерной и неядер
12.07.2023 Конец легенды. Основатель НКК избавился от доли в знаменитом ИТ-холдинге

в НКК Основатель некогда крупнейшей ИТ-компании России «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин продал свою долю в ООО «Смарт-холдинг» (юрлицо появилось в результате переи
28.02.2023 Основатель легендарной НКК вкладывает миллиарды в российские смартфоны

ная мобильная инициатива. Холдинг». Юрлицо был образовано 7 февраля 2023 г., его учредители скрыты. Александр Калинин не раскрыл инвесторов, сообщив лишь, что среди них находятся крупные структ
22.12.2021 Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое

лоджис» и «Аквариус» будут самостоятельными компаниями в структуре нового холдинга «Смарт холдинг». Александр Калинин возглавит наблюдательный совет «Аквариуса», Алексей Калинин сосредоточится

04.10.2021 Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу»

тороне это право может быть использовано. Как ранее рассказывал CNews, в июле 2020 г. президент НКК Александр Калинин был арестован и затем помещен под домашний арест в рамках следствия по делу
11.06.2021 Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста

азговоре с CNews представитель Александра Калинина. В то же время, официально в начале июня 2021 г. Александр Калинин был смещен с должности президента НКК, и новым главой корпорации избран сов
02.06.2021 В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники»

владелец холдинга AstraLinux Денис Фролов. Об этом CNews сообщил представитель Александра Калинина. Александр Калинин вместе с Леонидом Гольденбергом и Евгением Лачковым являются основателями Н
20.05.2021 Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента

. Именно это он и назвал «нарушением юридических процедур». Пост президента НКК сейчас занимает сам Александр Калинин, которому принадлежат 33% компании. Два других крупнейших акционера – это и
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании

едь, заинтересовались вариантом продажи своих долей Денису Фролову, совладельцу группы Astra Linux. Александр Калинин выступает против этой сделки. Проценты и судьба «Аквариуса» По данным рейти
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux

вокупную долю в размере 64%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова Алексея Калинина, отец которого Александр Калинин владеет 33% компании. В то же время, Леонид Гольденберг и Евгений Лачков, к
22.07.2020 Сын арестованного президента НКК возглавил компанию

отечественный телеком-продукт. С НКК проект не связан. В чем проблемы Александра Калинина Напомним, Александр Калинин был задержан правоохранительными органами 14 июля 2020 г. по подозрению в у
01.12.2011 Председателем совета директоров «Систематики» избран Александр Калинин

Группа компаний «Систематика» сообщила о том, что на состоявшемся 30 ноября текущего года заседании совета директоров компании председателем совета директоров единогласно был избран Александр Калинин. Александр Калинин родился в 1955 г.; в 1978 г. окончил МИФИ с отличием; является кандидатом технических наук. В 1993 г. он стал одним из основателей и директором компь
21.04.2004 Александр Калинин: ГАС "Выборы" - это ERP для избирательной системы России

ы фирмы Compaq, которая являлась лидером поставок средств ВТ в госорганы России. CNews.ru: Существуют ли зарубежные аналоги ГАС «Выборы»? Как отзываются зарубежные «избиркомы» о системе ГАС «Выборы»? Александр Калинин: ГАС «Выборы» не имеет отечественных и зарубежных аналогов, поскольку в системах подобного назначения автоматизируется, как правило, только заключительный этап избирательного

21.04.2004 Александр Калинин: ГАС "Выборы" - это ERP для избирательной системы России

ы фирмы Compaq, которая являлась лидером поставок средств ВТ в госорганы России. CNews.ru: Существуют ли зарубежные аналоги ГАС «Выборы»? Как отзываются зарубежные «избиркомы» о системе ГАС «Выборы»? Александр Калинин: ГАС «Выборы» не имеет отечественных и зарубежных аналогов, поскольку в системах подобного назначения автоматизируется, как правило, только заключительный этап избирательного


Публикаций - 189, упоминаний - 247

Калинин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 98
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 74
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 31
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 31
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 30
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 28
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 28
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 26
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 22
Крок - Croc 1964 22
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 18
Microsoft Corporation 25775 16
HP - Hewlett-Packard 3662 16
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 15
Восход ФГБУ НИИ 721 15
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 15
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 14
НКК - Национальная платформа - 55 13
Ростелеком 10948 13
НКК - National Computer Corporation Middle East - 12 12
СМИ Холдинг - Суверенная мобильная инициатива Холдинг 12 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Varton - Вартон ТПК - Gauss 53 11
9594 11
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 86 11
AMI-Network - АМИ-нетворк 11 10
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 10 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
Yandex - Яндекс 9215 10
Softline - Софтлайн 3743 10
Oracle Corporation 7074 10
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 10
Google LLC 12688 9
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 9
НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 9
Apple Inc 13154 9
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 9
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Почта России ПАО 2370 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Газпром ПАО 1493 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 3
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 23 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Visa International 1993 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
ВТБ - ВТБ24 671 2
BLF Partners 13 2
Россети Ленэнерго 1699 2
АСК 49 2
БФА - Балтийское Финансовое агентство УК 5 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 2
Digimax Limited 3 2
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Альфа-Банк 1979 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Альфа-Групп 745 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Транснефть 335 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Ford 434 1
Apteka.ru - Аптека.ру 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 25
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 22
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 12
Судебная власть - Judicial power 2500 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 6
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Gen-Z Consortium 11 2
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 72
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 69
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 54
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 41
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 31
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 23
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 22
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 19
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 18
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 9
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Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 8
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 24
Linux OS 11533 17
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 11
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine AQ 27 9
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 9
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
FreePik 1841 7
Google Android 15243 7
Microsoft Windows 16882 7
Vobis Highscreen 72 6
Intel x86 - архитектура процессора 2151 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 6
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 62 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 4
Apple iPhone 6 4861 4
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - IP-АТС Александрит 12 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 3
Авикомп сервисез Ontosminer - лингвистический процессор 3 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Kaspersky OS 156 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Microsoft Outlook 1506 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 3
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 163 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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