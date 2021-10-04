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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Калинин Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 95, упоминаний - 210
Калинин Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Калинин Алексей 23 9
|Гольденберг Леонид 15 7
|Бобровников Борис 86 7
|Путин Владимир 1824 5
|Емельченков Сергей 83 4
|Смирнов Павел 35 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Тенишев Андрей 12 3
|Черепенников Антон 52 3
|Курбанов Тимур 7 2
|Генс Филипп 29 2
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 2
|Оганесян Артак 30 2
|Козлов Кирилл 2 2
|Львов Владимир 9 2
|Греков Антон 2 2
|Первяков Владимир 2 2
|Иодковский Станислав 1 1
|Сударкин Евгений 11 1
|Ференцев Анатолий 1 1
|Лифшиц Евгений 7 1
|Столяров Сергей 1 1
|Бутерин Виталий 20 1
|Кот Олег 7 1
|Хрупов Сергей 1 1
|Веселов Иван 1 1
|Ефремов Антон 2 1
|Сорокин Максим 6 1
|Казанцев Дмитрий 2 1
|Янковский Александр 4 1
|Ахапкина Мария 1 1
|Орловская Мария 11 1
|Скоков Сергей 26 1
|Рязанова Юлия 11 1
|Якунин Александр 43 1
|Казначеев Денис 1 1
|Сухадольский Георгий 4 1
|Горбатовский Станислав 15 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Minton Stephen - Минтон Стивен 3 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761268, в очереди разбора - 664957.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761268, в очереди разбора - 664957.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru