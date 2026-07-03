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Калинин Александр
СОБЫТИЯ
|03.07.2026
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Умер знаменитый ИТ-бизнесмен Александр Калинин
Основные вехи Один из основателей российского ИТ-рынка Александр Калинин ушел из жизни 3 июля 2026 г. на 72-м году жизни. Об этом CNews сообщил пред
|14.05.2026
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Российский ИТ-бизнесмен собрал воедино знаменитого «убийцу» Microsoft Exchange
Мировые соглашения АО «Система безопасных коммуникаций» (СБК, совладелец — основатель «Аквариуса» Александр Калинин) заключило два мировых соглашения с АО «Сталкерсофт» о передаче ей прав на
|10.07.2025
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Основатель крупнейшей в прошлом российской ИТ-компании создает «главную на рынке» мобильную ОС
изводство мобильных устройств, для чего было создано АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг». Александр Калинин — один из основателей «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), которая
|07.07.2025
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Основатель крупнейшей в прошлом ИТ-компании России рассказал, как потерял над ней контроль
Триггер распада Александр Калинин, один из основателей «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), которая
|14.04.2025
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Основатель НКК и «Аквариуса» и бывший топ-менеджер «Ланита» вложились в мощное производство контроллеров для атомной энергетики
ллеры Как стало известно CNews, основатель «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) и бизнесмен Александр Калинин вложился в создание промышленных контроллеров для объектов ядерной и неядер
|12.07.2023
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Конец легенды. Основатель НКК избавился от доли в знаменитом ИТ-холдинге
в НКК Основатель некогда крупнейшей ИТ-компании России «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин продал свою долю в ООО «Смарт-холдинг» (юрлицо появилось в результате переи
|28.02.2023
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Основатель легендарной НКК вкладывает миллиарды в российские смартфоны
ная мобильная инициатива. Холдинг». Юрлицо был образовано 7 февраля 2023 г., его учредители скрыты. Александр Калинин не раскрыл инвесторов, сообщив лишь, что среди них находятся крупные структ
|22.12.2021
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Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое
лоджис» и «Аквариус» будут самостоятельными компаниями в структуре нового холдинга «Смарт холдинг». Александр Калинин возглавит наблюдательный совет «Аквариуса», Алексей Калинин сосредоточится
|04.10.2021
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Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу»
тороне это право может быть использовано. Как ранее рассказывал CNews, в июле 2020 г. президент НКК Александр Калинин был арестован и затем помещен под домашний арест в рамках следствия по делу
|11.06.2021
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Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста
азговоре с CNews представитель Александра Калинина. В то же время, официально в начале июня 2021 г. Александр Калинин был смещен с должности президента НКК, и новым главой корпорации избран сов
|02.06.2021
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В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники»
владелец холдинга AstraLinux Денис Фролов. Об этом CNews сообщил представитель Александра Калинина. Александр Калинин вместе с Леонидом Гольденбергом и Евгением Лачковым являются основателями Н
|20.05.2021
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Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента
. Именно это он и назвал «нарушением юридических процедур». Пост президента НКК сейчас занимает сам Александр Калинин, которому принадлежат 33% компании. Два других крупнейших акционера – это и
|12.05.2021
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Совладельцы НКК подали в суд на главу компании
едь, заинтересовались вариантом продажи своих долей Денису Фролову, совладельцу группы Astra Linux. Александр Калинин выступает против этой сделки. Проценты и судьба «Аквариуса» По данным рейти
|08.04.2021
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За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux
вокупную долю в размере 64%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова Алексея Калинина, отец которого Александр Калинин владеет 33% компании. В то же время, Леонид Гольденберг и Евгений Лачков, к
|22.07.2020
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Сын арестованного президента НКК возглавил компанию
отечественный телеком-продукт. С НКК проект не связан. В чем проблемы Александра Калинина Напомним, Александр Калинин был задержан правоохранительными органами 14 июля 2020 г. по подозрению в у
|01.12.2011
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Председателем совета директоров «Систематики» избран Александр Калинин
Группа компаний «Систематика» сообщила о том, что на состоявшемся 30 ноября текущего года заседании совета директоров компании председателем совета директоров единогласно был избран Александр Калинин. Александр Калинин родился в 1955 г.; в 1978 г. окончил МИФИ с отличием; является кандидатом технических наук. В 1993 г. он стал одним из основателей и директором компь
|21.04.2004
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Александр Калинин: ГАС "Выборы" - это ERP для избирательной системы России
ы фирмы Compaq, которая являлась лидером поставок средств ВТ в госорганы России. CNews.ru: Существуют ли зарубежные аналоги ГАС «Выборы»? Как отзываются зарубежные «избиркомы» о системе ГАС «Выборы»? Александр Калинин: ГАС «Выборы» не имеет отечественных и зарубежных аналогов, поскольку в системах подобного назначения автоматизируется, как правило, только заключительный этап избирательного
|21.04.2004
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Александр Калинин: ГАС "Выборы" - это ERP для избирательной системы России
ы фирмы Compaq, которая являлась лидером поставок средств ВТ в госорганы России. CNews.ru: Существуют ли зарубежные аналоги ГАС «Выборы»? Как отзываются зарубежные «избиркомы» о системе ГАС «Выборы»? Александр Калинин: ГАС «Выборы» не имеет отечественных и зарубежных аналогов, поскольку в системах подобного назначения автоматизируется, как правило, только заключительный этап избирательного
Калинин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Калинин Алексей 77 41
|Гольденберг Леонид 63 37
|Лачков Евгений 40 35
|Фролов Денис 73 34
|Степанов Владимир 91 24
|Ефремов Антон 21 11
|Кот Олег 30 11
|Бланкет Надежда 14 11
|Бобровников Борис 104 9
|Путин Владимир 3454 9
|Грибов Владимир 31 7
|Лифшиц Евгений 11 6
|Старовойтов Дмитрий 47 5
|Бутенко Анна 19 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Ионкин Сергей 6 5
|Копин Вадим 5 5
|Овчаренко Юрий 41 4
|Корнеев Сергей 84 4
|Бутенко Владимир 28 4
|Мельников Алексей 74 4
|Емельченков Сергей 141 4
|Вешняков Александр 30 4
|Пискунов Владимир 14 4
|Хозин Леонид 11 4
|Цыценко Антон 8 4
|Котов Роман 4 4
|Рытиков Михаил 4 4
|Дринкман Владимир 4 4
|Черепенников Антон 86 4
|Богуславский Леонид 38 3
|Генс Филипп 54 3
|Тенишев Андрей 16 3
|Сорокин Максим 16 3
|Клешнин Дмитрий 7 3
|Белкин Сергей 12 3
|Смирнов Павел 48 3
|Сивцев Илья 174 3
|Боровиков Игорь 137 3
|Калининых Алексей 3 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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