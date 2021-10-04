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Калинин Александр


04.10.2021 Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу» 9
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 1
21.06.2021 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК 1
11.06.2021 Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста 8
02.06.2021 В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники» 10
20.05.2021 Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента 7
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 12
12.04.2021 Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК 2
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 9
19.11.2020 Group-IB вскрыла схему фишинга с использованием легальных доменов 1
11.11.2020 Group-IB предупредила о новой мошеннической схеме с использованием платформы Twitch 1
10.09.2020 Российский серверный рынок бурно растет. Лидер RISC-систем - отечественная компания 1
26.08.2020 ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК 2
24.07.2020 Крупнейшие ИТ-компании России пригрозили властям бегством зарубеж 1
22.07.2020 Сын арестованного президента НКК возглавил компанию 6
16.07.2020 Главу крупнейшей ИТ-компании России посадили под домашний арест 3
15.07.2020 ИТ-директор «Почты России» отправлен под домашний арест. Ему грозит 10 лет тюрьмы 2
15.07.2020 Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ 6
15.07.2020 В российских ИТ-структурах идут масштабные аресты по делу многолетней давности 2
08.06.2020 Российского диджея арестовали за масштабные киберпреступления 1
29.05.2020 Рынок ИТ: умеренный рост может смениться резким падением 1
29.05.2020 Какими будут российские ИТ после коронавируса 4
20.05.2020 Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами 1
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 4
10.04.2020 Group-IB: шпионское ПО лидирует в рассылках, паразитирующих на теме коронавируса 1
09.04.2020 Group-IB предупредила об активизации аферы по возврату денег, украденных интернет-мошенниками 1
11.02.2020 Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере 1
10.12.2019 В России создадут новые решения для отечественных планшетов «Аквариус» на базе ОС «Аврора» и цифровой платформы «Оптимайзер» 2
21.11.2019 Group-IB: шифровальщик Troldesh стал лидером по количеству атак 1
04.10.2019 Уходу главы OCS предшествовал «технический момент»: он пресекал свое отстранение через суд 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
31.05.2019 Далеко ли до трансформации: российский ИТ-рынок идет своим путем 2
05.04.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» впервые рассекретил данные о выручке 1
29.01.2019 Российский производитель серверов и СХД в три хода продается в холдинг, которому два месяца 2
11.12.2018 Group-IB: хакеры похитили 40 тысяч учетных записей на госресурсах 30 стран мира 2
26.04.2018 Российский рынок ИТ: затишье перед цифровым рывком 2
30.11.2017 Group-IB фиксирует рост распространения фальшивых мобильных приложений банков 1
22.09.2017 Глава Центробанка на встрече с Путиным выступила против биткоинов 1
25.08.2016 Создана отечественная СХД на процессоре «Эльбрус» 1
02.08.2016 В «Ростехе» создали фитнес-браслет для военных, больных и спортсменов 1

Публикаций - 95, упоминаний - 210

Калинин Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 18
Крок 1219 15
Ланит ГК 1156 11
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 10
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 149 8
Aquarius - Аквариус 209 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 7
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 7
SuperWave - СуперВэйв групп 11 6
HP - Hewlett-Packard 887 6
Microsoft Corporation 11077 6
AMI-Network - АМИ-нетворк 9 6
HP Russia - Хьюлетт Паккард 8 6
VK - Mail.ru Group 2483 6
Yandex - Яндекс 4101 5
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 8 5
IBM 3539 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
Facebook 3765 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 4
iTeco - Ай-Теко 717 4
Google LLC 7148 4
Apple Inc - Эппл Рус 7701 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 4
Samsung Electronics 5666 3
Red Hat 665 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 3
Ланит - Норбит - Norbit 202 3
КНС Групп - Yadro 124 3
SAP SE 3212 3
Cisco Systems 2040 3
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Softline - Софтлайн 1474 3
Merlion - Мерлион 275 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
3738 2
Норникель - Норильский никель 177 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
Почта России ПАО 1572 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
X5 Group 599 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Альфа-Банк 1123 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
BLF Partners 4 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
Росводоканал 44 1
Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 4 1
Согласие СК 44 1
ВТБ24 583 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 1
Деловые Линии ГК 36 1
Национальное лотерейное Содружество 1 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
Uber 257 1
Северсталь ПАО 204 1
Газпром ПАО 520 1
Uber Technologies 258 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Открытие ФК 538 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
AliExpress 275 1
Яндекс.Такси 271 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Avito - Авито 171 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
Арбитражный суд Московского округа 20 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 180 3
Счётная палата РФ 460 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 3
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 3 2
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 33 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 10 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Правительство РФ 2203 1
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 5 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Федеральное казначейство России 766 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 85 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Руссофт - Russoft 250 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
Linux Foundation 157 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Gen-Z Consortium 11 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 6
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 60 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
C&C - Command and Control server 61 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 7
Microsoft Windows 10 6635 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Авикомп сервисез Ontosminer - лингвистический процессор 3 3
Масштаб IP-АТС Александрит 11 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
Linux OS 4257 3
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 2
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 2
Yadro Vesnin - Сервер 14 2
Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 19 2
Google Android 10751 2
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 2
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 76 2
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 1
Group-IB THI - Group-IB Threat Hunting Intelligence 5 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
Google Gmail 605 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Юнитера Лабс Оптимайзер - Optimizer 8 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 1
Docrobot EXite 22 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Microsoft Office Online 25 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Telegram - Мессенджер 80 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Nvidia GeForce GTX 2062 1
Baidu 179 1
Калинин Алексей 23 9
Гольденберг Леонид 15 7
Бобровников Борис 86 7
Путин Владимир 1824 5
Емельченков Сергей 83 4
Смирнов Павел 35 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Тенишев Андрей 12 3
Черепенников Антон 52 3
Курбанов Тимур 7 2
Генс Филипп 29 2
Farish Robert - Фариш Роберт 21 2
Оганесян Артак 30 2
Козлов Кирилл 2 2
Львов Владимир 9 2
Греков Антон 2 2
Первяков Владимир 2 2
Иодковский Станислав 1 1
Сударкин Евгений 11 1
Ференцев Анатолий 1 1
Лифшиц Евгений 7 1
Столяров Сергей 1 1
Бутерин Виталий 20 1
Кот Олег 7 1
Хрупов Сергей 1 1
Веселов Иван 1 1
Ефремов Антон 2 1
Сорокин Максим 6 1
Казанцев Дмитрий 2 1
Янковский Александр 4 1
Ахапкина Мария 1 1
Орловская Мария 11 1
Скоков Сергей 26 1
Рязанова Юлия 11 1
Якунин Александр 43 1
Казначеев Денис 1 1
Сухадольский Георгий 4 1
Горбатовский Станислав 15 1
Ведехин Игорь 23 1
Minton Stephen - Минтон Стивен 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 9
Украина 3365 5
Германия - Федеративная Республика 3633 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Япония 2780 4
Европа 3752 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Восточная Европа 1678 2
Индия - Республика 2169 2
Африка 1489 2
Бразилия - Федеративная Республика 1125 2
Ближний Восток 1473 2
Казахстан - Республика 2629 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Россия - Ярославль 404 1
Европа Западная 613 1
Румыния 343 1
США - Нью-Джерси 58 1
Латинская Америка 723 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Германия - Берлин 356 1
США - Мэриленд 38 1
Россия - Орёл 214 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Сыктывкар 128 1
Португалия - Португальская Республика 317 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 1
Россия - Курск 231 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
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Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 4
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
Руспрофайл 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 13
CNews Analytics 1988 7
IDC - International Data Corporation 2718 6
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 2
Forrester Research 385 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
CNews Fast рейтинг 29 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
IDC Customer Insights&Analysis 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
Электрические сети - международный форум 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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