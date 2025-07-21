Получите все материалы CNews по ключевому слову
S8 Capital Aquarius Aerodisk Аэродиск НИЦ Научно-исследовательский центр
«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 году. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи (Минцифры) с 2017 года.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 8 дел, на cумму 185 750 500 ₽*
СОБЫТИЯ
|21.07.2025
|
«СберТех» и «Аэродиск» развивают российские решения для хранения и управления данными
ионной системы «СберТеха». Специалисты компаний протестировали четыре системы хранения данных (СХД) Аэродиска: Engine AQ440, Engine AQ450, Engine Лайт и Engine Восток. Результаты показали, что
|17.07.2025
|
«Аэродиск» и УЦ «Микротест» развивают программу обучения специалистов по СХД
Компания «Аэродиск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, совместно с учебным центром «Микротест» обновили курс «Сертифицированный системный инженер СХД Аэродиск Восток/E
|15.07.2025
|
Российский производитель ИТ-оборудования «Аэродиск» перешел в корпоративный мессенджер Compass
Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск», входящий в состав ГК «Аквариус», перешел в корпоративный мессенджер Compass. Для коммуникации сотен сотрудников компания выбрала российский продукт с фокусом на защите данных. Об это
|14.07.2025
|
«Аэродиск» и «РуБэкап» подтвердили совместимость решений для бэкапа данных с СХД «Аэродиск Engine AQ»
Компании «Аэродиск», российский разработчик инновационных решений для хранения данных и виртуализации, и «РуБэкап», поставщик средств резервного копирования, объявили о подтверждении совместимости систем
|10.07.2025
|
«Аэродиск» и «Группа Астра» подтверждают совместимость СХД с Astra Linux
Компании «Аэродиск» и «Группа Астра» завершили совместные испытания, подтвердившие полную совместимость систем хранения данных «Аэродиск» с операционной системой Astra Linux 1.8. Тестирование пров
|20.06.2025
|
«Аэродиск» представил инженерные образцы hi-end СХД на базе аппаратной платформы Aquarius
Компания «Аэродиск», российский разработчик решений для хранения данных и виртуализации, представила ин
|15.04.2025
|
«Аэродиск» улучшил масштабируемость СХД начального уровня «Engine AQ Лайт»
Компания «Аэродиск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, обновил функциональ
|08.04.2025
|
Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» и ОС «Альт Сервер» 10
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
|28.03.2025
|
«Аэродиск» обеспечил совместимость своих СХД с OpenStack
Российская компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в области хранения данных (СХД) и виртуализации, объявила о выпуске драйвера, обеспечивающего полную совместимость своих СХД с платформой OpenStac
|21.03.2025
|
«Аэродиск» и МТУСИ запустили проект по подготовке ИТ-специалистов
Компания «Аэродиск», разработчик решений в области систем хранения данных и виртуализации, и Московский
|14.03.2025
|
ПО Open vAIR компании «Аэродиск» включено в реестр российского программного обеспечения Минцифры
Программное обеспечение Open vAIR, разработанное компанией «Аэродиск», российским производителем систем хранения данных (СХД) и виртуализации, включено в реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых комму
|13.02.2025
|
«Аэродиск» обновил ПО для СХД: интеграция ролевой модели с AD, апгрейд ИБ, масштабируемости и производительности
Российская компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в области хранения данных (СХД) и виртуализации, продолжает развивать линейки своих решений. Выпущена серия обновлений ПО для СХД в версиях 5.4.1–
|23.12.2024
|
«Аэродиск» увеличил производство российских СХД до 500 в год
В пять раз больше СХД Компания «Аэродиск» начала серийное производство систем хранения данных (СХД) на заводе «Аквариуса» в Т
|23.12.2024
|
«Аэродиск» запустил серийное производство СХД на заводе «Аквариуса» в Твери
Компания «Аэродиск», российский производитель систем хранения данных (СХД) и виртуализации, запустила п
|05.12.2024
|
Подтверждена совместимость оборудования «Аэродиск» с ПО НТЦ ИТ «Роса»
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
|26.11.2024
|
Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» и системы виртуализации zVirt
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных, и Orion
|15.11.2024
|
«Аэродиск» выпускает версию системы управления vAIR с открытым исходным кодом
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, выпустила OpenSource-версию системы управления виртуализацией ИТ-инфраструктуры — Open vAIR.
|23.10.2024
|
«Аэродиск» и кафедра защиты информации ФРКТ МФТИ запускают обучение работе с системой виртуализации vAIR
Компания «Аэродиск», разработчик решений для хранения данных и виртуализации, объявила о начале сотрудн
|21.10.2024
|
«Инфосистемы Джет» и «Аэродиск» протестировали первый российский метрокластер на устойчивость к различным сценариям отказов
ИТ-компания «Инфосистемы Джет» и «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, провели испытания первого отечественного метрокластера на базе СХД в рамках сценариев эмуляц
|27.09.2024
|
Merlion – официальный дистрибьютор «Аэродиск»
Компания «Аэродиск» объявила о подписании соглашения о бессрочном сотрудничестве с компанией Merlion, к
|19.09.2024
|
«Аэродиск» реализовала поддержку группового управления ресурсами для эффективного выделения емкости СХД
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, объявила о реализации новой функциональности – поддержки группового управления хостами, тома
|12.09.2024
|
СХД Aerodisk Engine AQ440 вошел в реестр доверенных решений Минпромторга
Компания «Аэродиск», российский производитель решений для хранения данных и виртуализации, сообщает о в
|22.08.2024
|
СХД «Аэродиск» получили функциональность файловой репликации
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, представила новую функциональность – основные линейки СХД вендора получили мех
|08.08.2024
|
«Аэродиск» представила первую версию ролевой модели в ПО для управления СХД
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области систем хранения данных и виртуализации, объявляет о внедрении функциональности ролевой модели доступа в программном обеспечен
|11.06.2024
|
«Аэродиск» выпустила новую СХД «Engine AQ Лайт»
Компания «Аэродиск», российский производитель систем хранения данных и виртуализации, сообщила о выпуске нового продукта – системы хранения данных начального уровня «Engine AQ Лайт» на базе аппаратной пл
|28.03.2024
|
«Аэродиск» выпустил новую линейку СХД уровня производительности Enterprise
Новые СХД «Аэродиска» В России выпустили новую линейку систем хранения данных (СХД). По словам «Аэродиск» — компании-производителя, новая СХД представляет собой идеальное решение для органи
|26.03.2024
|
«Аэродиск» запускает новую линейку СХД Engine AQ на платформе «Аквариуса»
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области систем хранения данных и виртуализации, объявила о запуске новой линейки СХД под названием Engine AQ. Линейка будет реализова
|11.03.2024
|
Axoft стал дистрибьютором «Аэродиск» на всей территории России
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель систем хранения данных (СХД) и виртуализаци
|12.01.2024
|
Производитель отечественных СХД «Аэродиск» отказался от Jira в пользу российской системы
Внедрение отечественного аналога Jira Российский разработчик систем хранения данных (СХД) «Аэродиск» смог отказаться от иностранной ITSM-системы Jira от Atlassian и перейти на отечеств
|11.01.2024
|
Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск» мигрировал с Jira Service Manager на ITSM-систему SimpleOne
Компания «Аэродиск» перешла с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne. Переход занял три месяца и позволил компании продолжить работу в штатном режиме после ухода Atlassian с рос
|27.10.2023
|
«Аэродиск» и Sofinet запускают технологическое партнерство
Компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в сфере хранения данных и виртуализации, сообщ
|29.09.2023
|
«Аэродиск» реализовал механизм файловой репликации в своих СХД
Компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в сфере хранения данных и виртуализации, сообщ
|18.09.2023
|
«Аэродиск» и Mont запускают облегченную систему виртуализации «Аэродиск vAIR лайт»
Российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации «Аэродиск» объявляет о начале продаж специальной версии своего решения для виртуализации под н
|17.08.2023
|
СХД «Восток» компании «Аэродиск» зарегистрирована в реестре ПАК Минцифры
Компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в сфере хранения данных и виртуализации, сообщ
|26.06.2023
|
«Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах»
азработчиков и производителей компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» приобрел 67,8% компании «Аэродиск» — разработчика и производителя решений в области хранения данных и виртуализации. О
|26.06.2023
|
«Аквариус» приобрел долю 67,8% в компании-разработчике систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск»
азработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений ГК «Аквариус» приобрел 67,8% компании «Аэродиск», разработчика и производителя инновационных решений в области хранения данных и вир
|06.06.2023
|
«Аэродиск» провел исследование потребностей российских компаний в СХД
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
|02.06.2023
|
«Аэродиск» провел исследование потребностей российских компаний в СХД
Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, провела исследование среди российских предприятий о потребностях в системах хр
|02.06.2023
|
«Аэродиск» существенно обновил ПО в СХД «Восток» и ENGINE
ийский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации «Аэродиск» сообщает о выпуске обновлений для программного обеспечения (ПО A-CORE версия 5.1.0)
|29.03.2023
|
«Аэродиск» начал опытную эксплуатацию СХД сегмента high-end
«Аэродиск», российский разработчик и производитель систем хранения данных и виртуализации, объ
