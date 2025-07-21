Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187139
ИКТ 14490
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26488
Персоны 80843
География 2984
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

S8 Capital Aquarius Aerodisk Аэродиск НИЦ Научно-исследовательский центр

S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр

«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 году. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи (Минцифры) с 2017 года.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 185 750 500 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 185 750 500 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 108 000 000 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


21.07.2025 «СберТех» и «Аэродиск» развивают российские решения для хранения и управления данными

ионной системы «СберТеха». Специалисты компаний протестировали четыре системы хранения данных (СХД) Аэродиска: Engine AQ440, Engine AQ450, Engine Лайт и Engine Восток. Результаты показали, что

17.07.2025 «Аэродиск» и УЦ «Микротест» развивают программу обучения специалистов по СХД

Компания «Аэродиск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, совместно с учебным центром «Микротест» обновили курс «Сертифицированный системный инженер СХД Аэродиск Восток/E
15.07.2025 Российский производитель ИТ-оборудования «Аэродиск» перешел в корпоративный мессенджер Compass

Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск», входящий в состав ГК «Аквариус», перешел в корпоративный мессенджер Compass. Для коммуникации сотен сотрудников компания выбрала российский продукт с фокусом на защите данных. Об это
14.07.2025 «Аэродиск» и «РуБэкап» подтвердили совместимость решений для бэкапа данных с СХД «Аэродиск Engine AQ»

Компании «Аэродиск», российский разработчик инновационных решений для хранения данных и виртуализации, и «РуБэкап», поставщик средств резервного копирования, объявили о подтверждении совместимости систем
10.07.2025 «Аэродиск» и «Группа Астра» подтверждают совместимость СХД с Astra Linux

Компании «Аэродиск» и «Группа Астра» завершили совместные испытания, подтвердившие полную совместимость систем хранения данных «Аэродиск» с операционной системой Astra Linux 1.8. Тестирование пров
20.06.2025 «Аэродиск» представил инженерные образцы hi-end СХД на базе аппаратной платформы Aquarius

Компания «Аэродиск», российский разработчик решений для хранения данных и виртуализации, представила ин
15.04.2025 «Аэродиск» улучшил масштабируемость СХД начального уровня «Engine AQ Лайт»

Компания «Аэродиск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, обновил функциональ
08.04.2025 Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» и ОС «Альт Сервер» 10

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
28.03.2025 «Аэродиск» обеспечил совместимость своих СХД с OpenStack

Российская компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в области хранения данных (СХД) и виртуализации, объявила о выпуске драйвера, обеспечивающего полную совместимость своих СХД с платформой OpenStac
21.03.2025 «Аэродиск» и МТУСИ запустили проект по подготовке ИТ-специалистов

Компания «Аэродиск», разработчик решений в области систем хранения данных и виртуализации, и Московский
14.03.2025 ПО Open vAIR компании «Аэродиск» включено в реестр российского программного обеспечения Минцифры

Программное обеспечение Open vAIR, разработанное компанией «Аэродиск», российским производителем систем хранения данных (СХД) и виртуализации, включено в реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых комму
13.02.2025 «Аэродиск» обновил ПО для СХД: интеграция ролевой модели с AD, апгрейд ИБ, масштабируемости и производительности

Российская компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в области хранения данных (СХД) и виртуализации, продолжает развивать линейки своих решений. Выпущена серия обновлений ПО для СХД в версиях 5.4.1–
23.12.2024 «Аэродиск» увеличил производство российских СХД до 500 в год

В пять раз больше СХД Компания «Аэродиск» начала серийное производство систем хранения данных (СХД) на заводе «Аквариуса» в Т
23.12.2024 «Аэродиск» запустил серийное производство СХД на заводе «Аквариуса» в Твери

Компания «Аэродиск», российский производитель систем хранения данных (СХД) и виртуализации, запустила п
05.12.2024 Подтверждена совместимость оборудования «Аэродиск» с ПО НТЦ ИТ «Роса»

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал
26.11.2024 Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» и системы виртуализации zVirt

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных, и Orion

15.11.2024 «Аэродиск» выпускает версию системы управления vAIR с открытым исходным кодом

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, выпустила OpenSource-версию системы управления виртуализацией ИТ-инфраструктуры — Open vAIR.
23.10.2024 «Аэродиск» и кафедра защиты информации ФРКТ МФТИ запускают обучение работе с системой виртуализации vAIR

Компания «Аэродиск», разработчик решений для хранения данных и виртуализации, объявила о начале сотрудн
21.10.2024 «Инфосистемы Джет» и «Аэродиск» протестировали первый российский метрокластер на устойчивость к различным сценариям отказов

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» и «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, провели испытания первого отечественного метрокластера на базе СХД в рамках сценариев эмуляц
27.09.2024 Merlion – официальный дистрибьютор «Аэродиск»

Компания «Аэродиск» объявила о подписании соглашения о бессрочном сотрудничестве с компанией Merlion, к
19.09.2024 «Аэродиск» реализовала поддержку группового управления ресурсами для эффективного выделения емкости СХД

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, объявила о реализации новой функциональности – поддержки группового управления хостами, тома
12.09.2024 СХД Aerodisk Engine AQ440 вошел в реестр доверенных решений Минпромторга

Компания «Аэродиск», российский производитель решений для хранения данных и виртуализации, сообщает о в
22.08.2024 СХД «Аэродиск» получили функциональность файловой репликации

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, представила новую функциональность – основные линейки СХД вендора получили мех
08.08.2024 «Аэродиск» представила первую версию ролевой модели в ПО для управления СХД

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области систем хранения данных и виртуализации, объявляет о внедрении функциональности ролевой модели доступа в программном обеспечен
11.06.2024 «Аэродиск» выпустила новую СХД «Engine AQ Лайт»

Компания «Аэродиск», российский производитель систем хранения данных и виртуализации, сообщила о выпуске нового продукта – системы хранения данных начального уровня «Engine AQ Лайт» на базе аппаратной пл
28.03.2024 «Аэродиск» выпустил новую линейку СХД уровня производительности Enterprise

Новые СХД «Аэродиска» В России выпустили новую линейку систем хранения данных (СХД). По словам «Аэродиск» — компании-производителя, новая СХД представляет собой идеальное решение для органи
26.03.2024 «Аэродиск» запускает новую линейку СХД Engine AQ на платформе «Аквариуса»

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области систем хранения данных и виртуализации, объявила о запуске новой линейки СХД под названием Engine AQ. Линейка будет реализова
11.03.2024 Axoft стал дистрибьютором «Аэродиск» на всей территории России

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель систем хранения данных (СХД) и виртуализаци
12.01.2024 Производитель отечественных СХД «Аэродиск» отказался от Jira в пользу российской системы

Внедрение отечественного аналога Jira Российский разработчик систем хранения данных (СХД) «Аэродиск» смог отказаться от иностранной ITSM-системы Jira от Atlassian и перейти на отечеств
11.01.2024 Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск» мигрировал с Jira Service Manager на ITSM-систему SimpleOne

Компания «Аэродиск» перешла с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne. Переход занял три месяца и позволил компании продолжить работу в штатном режиме после ухода Atlassian с рос
27.10.2023 «Аэродиск» и Sofinet запускают технологическое партнерство

Компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в сфере хранения данных и виртуализации, сообщ
29.09.2023 «Аэродиск» реализовал механизм файловой репликации в своих СХД

Компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в сфере хранения данных и виртуализации, сообщ
18.09.2023 «Аэродиск» и Mont запускают облегченную систему виртуализации «Аэродиск vAIR лайт»

Российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации «Аэродиск» объявляет о начале продаж специальной версии своего решения для виртуализации под н
17.08.2023 СХД «Восток» компании «Аэродиск» зарегистрирована в реестре ПАК Минцифры

Компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в сфере хранения данных и виртуализации, сообщ
26.06.2023 «Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах»

азработчиков и производителей компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» приобрел 67,8% компании «Аэродиск» — разработчика и производителя решений в области хранения данных и виртуализации. О
26.06.2023 «Аквариус» приобрел долю 67,8% в компании-разработчике систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск»

азработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений ГК «Аквариус» приобрел 67,8% компании «Аэродиск», разработчика и производителя инновационных решений в области хранения данных и вир
06.06.2023 «Аэродиск» провел исследование потребностей российских компаний в СХД

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да
02.06.2023 «Аэродиск» провел исследование потребностей российских компаний в СХД

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, провела исследование среди российских предприятий о потребностях в системах хр
02.06.2023 «Аэродиск» существенно обновил ПО в СХД «Восток» и ENGINE

ийский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации «Аэродиск» сообщает о выпуске обновлений для программного обеспечения (ПО A-CORE версия 5.1.0)
29.03.2023 «Аэродиск» начал опытную эксплуатацию СХД сегмента high-end

«Аэродиск», российский разработчик и производитель систем хранения данных и виртуализации, объ

Публикаций - 186, упоминаний - 334

S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 36
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2484 22
Норси-Транс - НТ 124 21
Intel Corporation 12541 17
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 15
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 15
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 14
IBM - International Business Machines Corp 9551 14
Huawei 4221 11
Broadcom - VMware 2492 11
Cisco Systems 5222 9
Ред Софт - Red Soft 996 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 8
Ростелеком 10309 8
Dell EMC 5092 8
AMD - Advanced Micro Devices 4469 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 447 7
Рикор Холдинг - Rikor 152 7
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 7
Softline - Софтлайн 3263 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 7
HP Inc. 5761 7
Microsoft Corporation 25237 7
Oracle Corporation 6867 7
Dell Technologies - Dell Computer 2162 7
DEPO Computers - Депо Электроникс 667 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 622 6
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 274 6
Orion soft - Орион софт - 205 6
Lenovo Group 2361 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 6
Basis - Tionix - Тионикс - 83 5
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 170 5
Т8 НТЦ 104 5
Samsung Electronics 10625 5
8986 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 5
Элемент ГК - Elementec - ELMT 155 4
ICL ГК 447 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1461 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 348 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 139 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 2
Казахмыс - Kazakhmys 51 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 64 2
Lockheed Martin 767 2
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 45 2
Газпром ПАО 1416 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 2
ГПБ - Газпромбанк 1175 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Boeing 1017 1
Royal Dutch Shell - Шелл 223 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 1
Газпром нефть 670 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
Совкомбанк ПАО 286 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 262 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Airbus Group - Airbus Industries 230 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 1
BP - British Petroleum 182 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 52 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 238 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Uber 337 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 62
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 56
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4894 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3456 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 6
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 5
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 4
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 2
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 2
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 2
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 547 1
Федеральное казначейство России 1879 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 1
ЛДПР 110 1
Linux Foundation 189 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 245 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10130 131
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6691 122
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 114
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23180 110
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31977 75
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21823 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 39
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12377 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11563 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11991 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31752 29
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1064 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14894 24
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 22
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6270 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 20
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8177 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 16
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2874 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 16
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2967 15
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2159 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13072 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12344 12
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 593 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4475 12
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1694 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15007 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9868 12
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 11
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 11
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 371 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9385 11
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5597 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8405 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18151 10
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4362 9
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 56 49
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 46 43
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 47 41
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2056 37
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 35
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 21
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 201 16
Linux OS 10899 16
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 14
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 13
Intel x86 - архитектура процессора 1982 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 11
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine AQ 14 9
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 181 8
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Machine 1U, 2U 6 6
Microsoft Windows 16329 6
Новые облачные технологии - МойОфис 892 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1527 5
Apple iPhone 6 4862 5
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 98 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 36 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 860 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 4
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 162 4
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 328 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 4
FreePik 1435 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 329 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 937 4
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 59 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 165 3
НКТ - Р7-Офис 478 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 3
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 63 3
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 102 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 252 3
Газинформсервис - Jatoba СУБД 97 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 54 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 294 3
Володкович Вячеслав 103 102
Мустафаев Тимур 13 13
Копосов Максим 73 10
Калинин Александр 176 9
Мишустин Михаил 734 6
Иванов Борис 60 5
Степанов Владимир 89 5
Изумрудов Олег 41 5
Покровский Иван 132 5
Хорохордин Алексей 5 5
Шадаев Максут 1147 5
Легостаева Светлана 96 4
Кузнецов Андрей 91 3
Чуканов Сергей 104 3
Гвоздюк Дмитрий 5 3
Кичко Дмитрий 68 3
Чернышенко Дмитрий 575 2
Матвеева Татьяна 107 2
Калинин Алексей 74 2
Гревцев Александр 31 2
Гребенщиков Дмитрий 37 2
Трушкин Константин 59 2
Новодворский Алексей 110 2
Овчинников Сергей 49 2
Аникин Леонид 61 2
Фролов Павел 86 2
Печенин Алексей 18 2
Шевченко Владимир 150 2
Рензяев Константин 73 2
Плуготаренко Сергей 88 2
Тихонов Александр 68 2
Степнов Александр 3 2
Зотов Алексей 62 2
Мельников Алексей 71 2
Буланов Константин 4 2
Козлов Михаил 175 2
Ходырев Владимир 7 2
Григоренко Дмитрий 181 2
Чирков Дмитрий 14 2
Соловьев Сергей 75 2
Россия - РФ - Российская федерация 156876 174
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18215 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 14
Украина 7793 8
Европа 24637 6
Азия - Азиатский регион 5748 6
Беларусь - Белоруссия 6026 6
Казахстан - Республика 5792 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 5
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 4
Япония 13548 4
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 3
Армения - Республика 2368 3
Китай - Тайвань 4136 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 2
Россия - СФО - Омская область 731 2
Нидерланды 3632 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 718 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 480 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 123 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 2
Бразилия - Федеративная Республика 2450 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1206 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Ближний Восток 3030 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 70
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10305 68
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 27
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3119 20
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3703 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15125 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26003 15
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8377 12
Импортозамещение - параллельный импорт 567 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6322 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3187 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10747 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5310 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1711 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 6
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6240 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7796 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3727 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9676 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8907 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 5
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 398 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3380 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7275 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 10
Ведомости 1234 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 6
TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
Forbes - Форбс 912 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6016 1
Tom’s Hardware 516 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
NYT - The New York Times 1086 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Госрасходы - портал 70 1
Times 648 1
САПР и графика 11 1
StorageReview 3 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 226 1
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Bloomberg 1417 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 8
IDC - International Data Corporation 4943 6
Gartner - Гартнер 3608 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 2
Juniper Research 551 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
CNews Инновация года - награда 133 1
ITResearch 121 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
INFOLine-Аналитика 67 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
РАН - Российская академия наук 2014 8
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 5
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 3
СевГУ - Севастопольский государственный университет 18 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 2
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 2
Микротест УЦ - Учебный центр 13 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 30 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 19 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 16 1
РАН ИНМЭ - Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1088 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
IT Elements 12 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews AWARDS - награда 549 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406326, в очереди разбора - 733009.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще