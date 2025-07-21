S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр

«СберТех» и «Аэродиск» развивают российские решения для хранения и управления данными ионной системы «СберТеха». Специалисты компаний протестировали четыре системы хранения данных (СХД) Аэродиска: Engine AQ440, Engine AQ450, Engine Лайт и Engine Восток. Результаты показали, что

«Аэродиск» и УЦ «Микротест» развивают программу обучения специалистов по СХД Компания «Аэродиск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, совместно с учебным центром «Микротест» обновили курс «Сертифицированный системный инженер СХД Аэродиск Восток/E

Российский производитель ИТ-оборудования «Аэродиск» перешел в корпоративный мессенджер Compass Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск», входящий в состав ГК «Аквариус», перешел в корпоративный мессенджер Compass. Для коммуникации сотен сотрудников компания выбрала российский продукт с фокусом на защите данных. Об это

«Аэродиск» и «РуБэкап» подтвердили совместимость решений для бэкапа данных с СХД «Аэродиск Engine AQ» Компании «Аэродиск», российский разработчик инновационных решений для хранения данных и виртуализации, и «РуБэкап», поставщик средств резервного копирования, объявили о подтверждении совместимости систем

«Аэродиск» и «Группа Астра» подтверждают совместимость СХД с Astra Linux Компании «Аэродиск» и «Группа Астра» завершили совместные испытания, подтвердившие полную совместимость систем хранения данных «Аэродиск» с операционной системой Astra Linux 1.8. Тестирование пров

«Аэродиск» представил инженерные образцы hi-end СХД на базе аппаратной платформы Aquarius Компания «Аэродиск», российский разработчик решений для хранения данных и виртуализации, представила ин

«Аэродиск» улучшил масштабируемость СХД начального уровня «Engine AQ Лайт» Компания «Аэродиск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, обновил функциональ

Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» и ОС «Альт Сервер» 10 Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал

«Аэродиск» обеспечил совместимость своих СХД с OpenStack Российская компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в области хранения данных (СХД) и виртуализации, объявила о выпуске драйвера, обеспечивающего полную совместимость своих СХД с платформой OpenStac

«Аэродиск» и МТУСИ запустили проект по подготовке ИТ-специалистов Компания «Аэродиск», разработчик решений в области систем хранения данных и виртуализации, и Московский

ПО Open vAIR компании «Аэродиск» включено в реестр российского программного обеспечения Минцифры Программное обеспечение Open vAIR, разработанное компанией «Аэродиск», российским производителем систем хранения данных (СХД) и виртуализации, включено в реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых комму

«Аэродиск» обновил ПО для СХД: интеграция ролевой модели с AD, апгрейд ИБ, масштабируемости и производительности Российская компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в области хранения данных (СХД) и виртуализации, продолжает развивать линейки своих решений. Выпущена серия обновлений ПО для СХД в версиях 5.4.1–

«Аэродиск» увеличил производство российских СХД до 500 в год В пять раз больше СХД Компания «Аэродиск» начала серийное производство систем хранения данных (СХД) на заводе «Аквариуса» в Т

«Аэродиск» запустил серийное производство СХД на заводе «Аквариуса» в Твери Компания «Аэродиск», российский производитель систем хранения данных (СХД) и виртуализации, запустила п

Подтверждена совместимость оборудования «Аэродиск» с ПО НТЦ ИТ «Роса» Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуал

Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» и системы виртуализации zVirt Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных, и Orion

«Аэродиск» выпускает версию системы управления vAIR с открытым исходным кодом Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, выпустила OpenSource-версию системы управления виртуализацией ИТ-инфраструктуры — Open vAIR.

«Аэродиск» и кафедра защиты информации ФРКТ МФТИ запускают обучение работе с системой виртуализации vAIR Компания «Аэродиск», разработчик решений для хранения данных и виртуализации, объявила о начале сотрудн

«Инфосистемы Джет» и «Аэродиск» протестировали первый российский метрокластер на устойчивость к различным сценариям отказов ИТ-компания «Инфосистемы Джет» и «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, провели испытания первого отечественного метрокластера на базе СХД в рамках сценариев эмуляц

Merlion – официальный дистрибьютор «Аэродиск» Компания «Аэродиск» объявила о подписании соглашения о бессрочном сотрудничестве с компанией Merlion, к

«Аэродиск» реализовала поддержку группового управления ресурсами для эффективного выделения емкости СХД Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, объявила о реализации новой функциональности – поддержки группового управления хостами, тома

СХД Aerodisk Engine AQ440 вошел в реестр доверенных решений Минпромторга Компания «Аэродиск», российский производитель решений для хранения данных и виртуализации, сообщает о в

СХД «Аэродиск» получили функциональность файловой репликации Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, представила новую функциональность – основные линейки СХД вендора получили мех

«Аэродиск» представила первую версию ролевой модели в ПО для управления СХД Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области систем хранения данных и виртуализации, объявляет о внедрении функциональности ролевой модели доступа в программном обеспечен

«Аэродиск» выпустила новую СХД «Engine AQ Лайт» Компания «Аэродиск», российский производитель систем хранения данных и виртуализации, сообщила о выпуске нового продукта – системы хранения данных начального уровня «Engine AQ Лайт» на базе аппаратной пл

«Аэродиск» выпустил новую линейку СХД уровня производительности Enterprise Новые СХД «Аэродиска» В России выпустили новую линейку систем хранения данных (СХД). По словам «Аэродиск» — компании-производителя, новая СХД представляет собой идеальное решение для органи

«Аэродиск» запускает новую линейку СХД Engine AQ на платформе «Аквариуса» Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области систем хранения данных и виртуализации, объявила о запуске новой линейки СХД под названием Engine AQ. Линейка будет реализова

Axoft стал дистрибьютором «Аэродиск» на всей территории России Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель систем хранения данных (СХД) и виртуализаци

Производитель отечественных СХД «Аэродиск» отказался от Jira в пользу российской системы Внедрение отечественного аналога Jira Российский разработчик систем хранения данных (СХД) «Аэродиск» смог отказаться от иностранной ITSM-системы Jira от Atlassian и перейти на отечеств

Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск» мигрировал с Jira Service Manager на ITSM-систему SimpleOne Компания «Аэродиск» перешла с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne. Переход занял три месяца и позволил компании продолжить работу в штатном режиме после ухода Atlassian с рос

«Аэродиск» и Sofinet запускают технологическое партнерство Компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в сфере хранения данных и виртуализации, сообщ

«Аэродиск» реализовал механизм файловой репликации в своих СХД Компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в сфере хранения данных и виртуализации, сообщ

«Аэродиск» и Mont запускают облегченную систему виртуализации «Аэродиск vAIR лайт» Российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации «Аэродиск» объявляет о начале продаж специальной версии своего решения для виртуализации под н

СХД «Восток» компании «Аэродиск» зарегистрирована в реестре ПАК Минцифры Компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в сфере хранения данных и виртуализации, сообщ

«Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» азработчиков и производителей компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» приобрел 67,8% компании «Аэродиск» — разработчика и производителя решений в области хранения данных и виртуализации. О

«Аквариус» приобрел долю 67,8% в компании-разработчике систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск» азработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений ГК «Аквариус» приобрел 67,8% компании «Аэродиск», разработчика и производителя инновационных решений в области хранения данных и вир

«Аэродиск» провел исследование потребностей российских компаний в СХД Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения да

«Аэродиск» существенно обновил ПО в СХД «Восток» и ENGINE ийский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации «Аэродиск» сообщает о выпуске обновлений для программного обеспечения (ПО A-CORE версия 5.1.0)