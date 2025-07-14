«Аэродиск» и «РуБэкап» подтвердили совместимость решений для бэкапа данных с СХД «Аэродиск Engine AQ»

Компании «Аэродиск», российский разработчик инновационных решений для хранения данных и виртуализации, и «РуБэкап», поставщик средств резервного копирования, объявили о подтверждении совместимости системы RuBackup с линейкой СХД «Аэродиск Engine AQ» («AQ Лайт», AQ 440, AQ 450). Об этом CNews сообщили представители «Аэродиск».

Архитектура СХД предусматривает полный отказоустойчивый цикл: сбои дисков, адаптеров или даже целого контроллера не приводят к прерыванию бизнес-процессов. Кроме того, предусмотрена поддержка катастрофоустойчивых конфигураций — от активно-пассивных решений до метро-кластеров, обеспечивающих непрерывную работу даже в случае недоступности целого ЦОДа.

Совместная работа решений «Аэродиск» и RuBackup обеспечивает более надежное резервное копирование данных, включая поточную дедупликацию, что актуально для предприятий, требующих высокого уровня защиты информации.

В версии RuBackup 2.5 разработчики представили ряд улучшений: например, управление резервным копированием изменяемых файлов для Linux — теперь пользователи могут работать с динамически изменяемыми данными без потери производительности.

Также реализовано ускорение копирования и перемещения резервных копий между медиасерверами — время ожидания сокращено благодаря оптимизации процессов. Обеспечены гибкие настройки расписаний — возможность изменения глобальных стратегий даже при временной недоступности клиентов.

Повышение скорости гранулярного восстановления достигнуто за счет усовершенствования работы с оперативной памятью и внедрения фоновой очистки неиспользуемых данных.

Наконец, упрощенное облачное резервное копирование позволяет записывать данные в облачный пул без промежуточных этапов, а новый механизм – потоковое сжатие – позволяет выбирать оптимальный режим работы, снижая нагрузку на хранилище и ускоряя обработку данных.

«Совместимость RuBackup с нашими СХД — важный шаг в развитии экосистемы отечественных ИТ-решений. Это позволяет клиентам использовать проверенные инструменты для комплексного управления данными, — отметил руководитель отдела развития продуктов «Аэродиск» Александр Калинин. — В ближайшее время RuBackup станет доступен в дистрибутивах наших продуктов».

Кирилл Вихровский, генеральный директор компании «РуБэкап»: «RuBackup в версии 2.5 сертифицирован для работы с российскими платформами, получил значительные улучшения в производительности и удобстве использования. Подтверждение совместимости с СХД «Аэродиск» расширяют возможности наших клиентов по построению полностью импортонезависимых ИТ-инфраструктур. Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству и развитию совместных решений».