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Вихровский Кирилл



16.01.2025 ПАК для резервного копирования данных AQ_Serv\RuBackup внесен в реестр Минпромторга России 1
14.01.2025 RuBackup 2.4 поддерживает российские почтовые системы и нативную работу с ленточными библиотеками 1
06.12.2024 RuBackup получил сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия 1
31.10.2024 Новая версия системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 1
19.09.2024 Представлена новая версия продукта RuBackup 2.2 с кратным ростом производительности и многопоточностью 1
03.09.2024 Подтверждена совместимость RuBackup и ROSA Virtualization 2.1 1
22.08.2024 Platform V Pangolin и RuBackup помогут бизнесу обеспечить сохранность данных и их оперативное восстановление 1
22.07.2024 Генеральным директором ООО «РуБэкап» назначен Кирилл Вихровский 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Вихровский Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 307 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 6
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Broadcom - VMware 2359 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 1
Microsoft Corporation 24623 1
HashiCorp 9 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 60 2
Red Hat oVirt 41 2
Broadcom - VMware vSphere 554 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Smart Technologies - Aquarius - AQ_Serv RuBackup ПАК СРК - система резервного копирования 3 1
HashiCorp Vault 8 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 56 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 342 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 79 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Тятюшев Максим 97 1
Кадомский Вячеслав 45 1
Кузнецов Андрей 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
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