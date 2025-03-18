RuBackup OneClick: новое решение для защиты ИТ-инфраструктур малого и среднего бизнеса

Компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске RuBackup OneClick — нового программного комплекса для создания системы обеспечения сохранности данных. Он ориентирован на малый, средний бизнес и территориально распределенные организации, которые используют ПО RuBackup. К основным особенностям нового решения относится простая настройка, а также возможность масштабирования. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В состав решения входят полнофункциональная актуальная версия RuBackup 2.4, ОС Astra Linux 1.8.1, СУБД Tantor для хранения его конфигураций и веб-приложение Tucana для администрирования. Также включена мультиплатформенная клиентская часть: автоматизированные установщики для Astra Linux 1.7 и 1.8, Ubuntu 20.04, «Ред ОС» 7.3, Alt Linux 10 и CentOS 7 и 8, модули защиты платформ виртуализации VMmanager, ПК СВ «Брест», «Рустэк», OpenStack и VMware, а также СУБД Tantor и других СУБД, созданных на основе PostgreSQL.

С RuBackup OneClick можно запустить сервис резервного копирования, при этом не придется глубоко разбираться в администрировании Linux или работе с СУБД, например, PostgreSQL. Для небольших команд, которые зачастую не располагают достаточным штатом профильных специалистов, внедрение продукта будет простым и понятным. Новинка совместима с широким спектром ИТ-сред и платформ виртуализации, что делает ее подходящей для самых разных сценариев применения.

Другая особенность RuBackup OneClick — доступ к вендорской технической поддержке в режиме «единого окна» 24/7. Это гарантирует, что пользователи смогут получить помощь в любое время.

Программный комплекс разработан с учетом актуальных потребностей рынка и будет особенно полезен малым и средним компаниям, сосредоточенным на развитии основного бизнеса, а также заказчикам с распределенной филиальной ИТ-структурой. Важной особенностью решения является возможность масштабирования и адаптации под растущие потребности и объемы данных.

«RuBackup OneClick — это уникальное решение, которое делает профессиональное резервное копирование доступным для любых компаний, независимо от их размера и ИТ-ресурсов. Мы создали продукт, позволяющий заказчикам сосредоточиться на своих основных бизнес-задачах и не тратить время и силы на сложные настройки и администрирование. За счет преднастроенного окружения, совместимости с широким спектром платформ и круглосуточной поддержки RuBackup OneClick станет надежным инструментом для защиты данных и поддержит рост бизнеса», — сказал Кирилл Вихровский, генеральный директор компании «РуБэкап».