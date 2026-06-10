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РусБИТех Astra Linux ГК Астра ISPsystem VMmanager

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager

VMmanager компании ISPsystem (ГК Астра)— российская платформа для управления аппаратной и контейнерной виртуализацией, изоляции и абстрагирования виртуальной инфраструктуры от физической. Применение продукта позволяет централизованно администрировать среду виртуализации, использовать вычислительные и сетевые ресурсы. Решение объединяет физические серверы и сетевые хранилища в единый кластер виртуализации, поддерживает SAN- и Ceph-хранилища. 

 

Алексей Калуга, Владелец продукта VMmanager, ISPsystem "Импортозамещение 2.0: от "галочки" к реальным кейсам. Как российские платформы виртуализации меняют ИТ-ландшафт отечественного бизнеса"Конференция CNews 31.03.2026 "Платформы виртуализации 2026"

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10.06.2026 Подтверждена совместимость платформ ISPsystem со службой каталога ALD Pro

пания ISPsystem (входит в «Группу Астра»), российский разработчик платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой, подтверждает совместимость службы каталога ALD Pro с платформами DCImanager, VMmanager и Clouden. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». ALD Pro — корпоративная служба каталога и управления доступом на базе Linux, импортонезависимая альтернатива Microsoft

28.04.2026 Подтверждена совместимость платформы серверной виртуализации VMmanager 6 и систем хранения данных Baum-Inform

аструктурой, подтвердили совместимость систем хранения данных Baum-Inform и платформы виртуализации VMmanager 6 редакции Infrastructure. Результаты проведенных испытаний подтверждены сертификат
19.03.2026 vGate 5.2 и VMmanager подтвердили совместимость

ИБ-вендор «Код Безопасности» и российский вендор ISPsystem (входит в «Группу Астра»), разработчик платформы управления серверной виртуализацией VMmanager, подтвердили совместимость своих решений. Специалисты компаний провели успешные испытания средства защиты сред виртуализации vGate 5.2 и платформы для централизованного управления вир
20.01.2026 Автоматизация инфраструктуры стала удобнее: клиентам Astra Automation доступна Ansible-коллекция для управления VMmanager

«Группа Астра» сообщает о новой интеграции платформы Astra Automation. В ее составе появилась новая Ansible-коллекция для платформы управления серверной виртуализацией VMmanager. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Astra Automation — единый центр автоматизации управления всей ИТ-инфраструктурой. Позволяет оптимизировать время высококвалифицир
23.12.2025 Серверы OpenYard прошли сертификацию с платформой VMmanager

ard и разработчик инфраструктурного ПО ISPsystem (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость серверов OpenYard RS101I, RS201I, RS102I и RS202I с платформой управления серверной виртуализацией VMmanager. Корректность совместной работы решений официально подкреплена сертификатом совместимости, выданным в рамках технологического партнерства компаний. Об этом CNews сообщили представител
09.10.2025 Гиперконвергенция для российского рынка: VMmanager снижает зависимость от импортных СХД

Компания ISPsystem (входит в «Группу Астра») представляет обновление платформы управления серверной виртуализацией VMmanager. Ключевой особенностью релиза стала реализация гиперконвергентного сценария (HCI) на основе программно-определяемого хранилища Ceph. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра
14.05.2025 ISPsystem выпустила обновление платформы Vmmanager

Компания ISPsystem выпустила важное обновление платформы VMmanager — масштабируемого российского решения для создания отказоустойчивой среды виртуализации: теперь пользователи могут переносить сервер с платформой на виртуальную машину в рамках класте
13.02.2025 VMmanager: безопасность платформы подтверждена сертификатом ФСТЭК России

Компания ISPsystem (входит в «Группу Астра») объявила об успешном завершении сертификации платформы VMmanager и о получении статуса сертифицированного средства виртуализации четвертого класса з
25.07.2024 «Группа Астра» запускает на Bi.Zone Bug Bounty программу по поиску уязвимостей в платформе управления виртуализацией VMmanager

с помощью независимых исследователей повысить кибербезопасность одного из своих ключевых решений – VMmanager. Багхантеры проверят защищенность платформы виртуализации, а Bi.Zone займется прием
28.02.2024 СПб ГКУ «Организатор перевозок» оптимизировало управление общественным транспортом Санкт-Петербурга с помощью ИТ-решений «Группы Астра»

ло управление и контроль на общественном пассажирском транспорте города за счет интеграции в свой ИТ-ландашфт ОС Astra Linux (флагманского продукта «Группы Астра») и платформы серверной виртуализации VMmanager 6.0 — решения ISPsystem (входит в «Группу Астра»), российского разработчика платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра
19.12.2023 Компания АО «Энт сервисез» локализовала ИТ-инфраструктуру машиностроительного холдинга с помощью VMmanager

ешно завершила проект локализации управления ИТ-инфраструктуры для международного машиностроительного концерна. Специалисты провели анализ текущей инфраструктуры и предложили замену решения VMware на VMmanager производства компании ISPsystem в целях обеспечения непрерывности производственных процессов. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem. Одной из наиболее критичных задач локализ
14.12.2023 VMmanager пройдет сертификацию ФСТЭК

Вендор продукта VMmanager ISPsystem получил лицензию на деятельность в области разработки и производства сред
01.12.2023 Правительство Хакасии выбрало российскую платформу управления серверной виртуализацией

«Группа Астра» приступила к внедрению платформы управления серверной виртуализацией VMmanager для правительства Хакасии. Созданной виртуальной средой будут пользоваться более 250 сотрудников, также ее применение позволит повысить уровень отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры и

19.10.2023 Компания «Рославльские тормозные системы» завершает успешный проект по виртуализации серверов с помощью VMmanager

, успешно внедрила проект по развертыванию серверной виртуализации с помощью отечественного решения VMmanager. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem. Перед началом проекта ИТ-инфрастру
29.09.2021 IaaS в VMmanager: поддержка частных сетей VxLAN

В сентябре 2021 г. ISPsystem представила новую версию Vmmanager 6 — платформу для построения и управления облачной виртуальной инфраструктурой on premise. Пользователи смогут самостоятельно создавать виртуальные сети в облаке без привязки к оборуд
02.08.2021 Подтверждена совместимость продуктов ISPsystem и «Ред ОС»

заключили технологическое партнёрство, в рамках которого было проведено тестирование продуктов. Разработчики подтвердили техническую совместимость платформы для управления виртуальной инфраструктурой VMmanager и платформы для учета и управления физической инфраструктурой DCImanager с отечественной операционной системой «Ред ОС». «Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для
11.05.2017 Axoft начала поставки российского ПО для дата-центров и хостинг-провайдеров

территории России с основным акцентом на продвижении программных продуктов DCImanager Enterprise и VMmanager Cloud.Продукт DCImanager предназначен для управления инфраструктурой дата-центра и


Публикаций - 323, упоминаний - 350

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 312
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 254
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 253
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 223
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 183
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 169
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 124
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 115
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Broadcom - VMware 2610 20
MIND Software - Майнд Софт 72 18
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 16
Microsoft Corporation 25775 16
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 16
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 15
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 15
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 15
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 15
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 143 15
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 15
РусГидро ИТ сервис 38 15
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 14
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 29 14
Техинвест - Icon Group - Айкон Групп 17 14
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Oracle Corporation 7074 10
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 10
Ред Софт - Red Soft 1236 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 8
Хост ГК - HostVM - Базовый код 79 8
Orion soft - Орион софт - 315 6
Yandex - Яндекс 9216 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Citrix Systems 868 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - ТН Диджитал 12 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 15
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 15
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 14
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 14
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 14
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РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
ФосАгро 176 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 3
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Росхим - Русский водород 11 2
Газпром ПАО 1493 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Альфа-Банк 1979 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Газпром нефть 725 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Альфа-Капитал УК 155 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 24 2
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 2
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 71
Microsoft Windows 16882 25
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 19
Новые облачные технологии - МойОфис 958 17
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 15
МТС Exolve 150 14
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 14
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 13
1С:ERP Управление предприятием 841 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 11
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 11
Red Hat Ceph Storage 126 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Automation 33 10
PostgreSQL - Patroni 33 8
Google Android 15243 8
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 82 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra Cloud - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 52 7
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 114 6
Ред Софт - Ред Виртуализация 117 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 6
Red Hat oVirt 64 6
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 5
Apple iOS 8583 5
Microsoft Outlook 1506 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 5
Сивцев Илья 174 32
Гуральник Павел 36 29
Тараканов Дмитрий 52 28
Мухин Денис 58 25
Яценко Вадим 104 21
Рудевский Антон 41 20
Шадаев Максут 1210 16
Кирьянова Александра 169 16
Желтухин Вадим 72 15
Толокнов Андрей 39 15
Панченко Иван 197 15
Чурсин Дмитрий 87 15
Ерофеев Максим 33 15
Бондаренко Алексей 47 14
Григоренко Вадим 58 14
Калашников Артем 18 14
Окладникова Ирина 29 14
Фогельсон Виктор 50 14
Юдин Антон 17 14
Шаповалова Ирина 18 14
Перунов Александр 15 14
Новожилова Анастасия 15 14
Батунова Анастасия 15 14
Хихленко Андрей 15 14
Легошин Андрей 15 14
Гайсин Вадим 28 14
Нестеров Алексей 175 14
Путятинский Сергей 112 14
Биккужин Рамиль 70 14
Васильев Сергей 69 14
Сварник Павел 37 14
Хомяков Сергей 65 14
Уткин Владислав 47 14
Зарубинский Игорь 40 14
Абдрахманов Рустам 41 14
Закоржевский Вячеслав 94 14
Фисенко Лев 62 14
Павлов Александр 121 14
Груздев Антон 45 14
Пуртов Кирилл 64 14
Россия - РФ - Российская федерация 166167 273
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 13
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
Казахстан - Республика 6048 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 6
Европа 24964 4
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
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Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 4
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 3
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Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 3
Россия - ДФО - Амурская область 954 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 3
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 2
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 226
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 158
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 46
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 28
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 20
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 7
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 300 6
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 6
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ТГУ - Томский государственный университет 233 3
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 2
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КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 8 1
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Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 13 1
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КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 1
СахГУ - Сахалинский государственный университет 15 1
Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет 6 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 1
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PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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