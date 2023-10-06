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РусБИТех Astra Linux ГК Астра ISPsystem VMmanager



06.10.2023 ГК «Астра» и ООО «РЖД-техсервис» подписали меморандум о развитии сотрудничества 1

06.10.2023 Luxms BI и Astra Linux продолжают сотрудничество: сертифицирована новая версия платформы Luxms BI v9 1

04.10.2023 Группа «Астра» инвестирует в поставщика платформ для корпоративного обучения Knomary 1

03.10.2023 Подтверждена совместимость Ankey IDM и ALD Pro 1

02.10.2023 Разработчик Astra Linux выходит на биржу с обещанием платить дивиденды 1

28.09.2023 Демостенд с устройствами на мобильной Astra Linux развернут в «IQ-квартале» Москва-Сити 1

26.09.2023 Оборудование «Атол» совместимо с ОС Astra Linux 1

20.09.2023 Упаковка имеет значение - ГК «Астра» развивает направление ПАК 1

15.09.2023 Холдинг «ТАГРАС» переходит на ОС Astra Linux 1

14.09.2023 Правительство Сахалинской области, Сахалинский государственный университет и ГК «Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1

13.09.2023 Дальневосточный государственный аграрный университет открывает первый на Дальнем Востоке авторизованный учебный центр ГК «Астра» на базе аграрного вуза 1

13.09.2023 Тихоокеанский государственный медицинский университет и ГК «Астра» будут обучать отечественным ИТ-решениям в Приморье 1

12.09.2023 Авиакомпания «Аврора» и группа компаний «Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве на ВЭФ-2023 1

08.09.2023 Онлайн-сервисы для электронной отчетности и документооборота от компании «Такском» можно использовать с ОС Astra Linux 1

06.09.2023 Подтверждена совместимость платформы Xello Deception с ОС Astra Linux 1

05.09.2023 Министерство цифрового развития и связи Свердловской области и ГК «Астра» подписали соглашение о сотрудничестве 1

30.08.2023 Продуктами ГК «Астра» будет пользоваться одна из старейших библиотек Санкт-Петербурга 1

29.08.2023 Российская ERP-платформа «Ма-3» работает под ОС Astra Linux 1

25.08.2023 Beeline Cloud и ГК «Астра» способствуют развитию облачных решений на отечественном ИТ-рынке 1

24.08.2023 «Астра» запустит на BI.ZONE Bug Bounty первую в России программу по поиску уязвимостей операционных систем 1

16.08.2023 ALD Pro 2.1.0 «подружили» с Microsoft 1

10.08.2023 Компании «Тантор лабс» (ГК «Астра») и «Руми» сообщают о старте технологического сотрудничества 1

09.08.2023 В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux 1

07.08.2023 Один из компонентов интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» прошел сертификацию на совместимость с ОС Astra Linux 1

03.08.2023 Новый релиз платформы Tantor 3.0 повысит отказоустойчивость баз данных 1

02.08.2023 Агрохолдинг «АСБ» перешел на ИТ-продукты от ГК «Астра» 1

20.07.2023 Корпоративная почта RuPost 2.2: новый уровень самодиагностики, эффективное масштабирование и актуальный функционал 1

13.07.2023 Платформа управления контейнерами «Штурвал» совместима с ОС Astra Linux 1

12.07.2023 ГК «Астра» и «Центр импортозамещения» Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве 1

04.07.2023 Вышла новая версия платформы Tantor 2.1 1

03.07.2023 «Национальная платформа» и «Тантор лабс» протестировали «Ма-3» на совместимость с Tantor Special Edition 1

30.06.2023 Госструктуры Тувы переходят на российскую операционную систему Astra Linux 1

29.06.2023 ГК «Астра» анализирует код своего ПО с помощью Solar appScreener 1

27.06.2023 ГК «Астра» доверила аутентификацию в сервисах и инфраструктуре решению «Аладдин Р.Д.» 1

26.06.2023 «Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард 1

26.06.2023 Платформа InOne расширит линейку совместимых с ОС Astra Linux IoT-решений 1

22.06.2023 ГК «Астра» и IVA Technologies подписали соглашение о партнерстве 1

21.06.2023 Компания «Тантор лабс» выпустила новую версию СУБД Tantor Special Edition 15 1

19.06.2023 Сканеры штрих-кода Mertech совместимы с ОС Astra Linux 1

19.06.2023 Национальный расчетный депозитарий и ГК «Астра» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве 1


Публикаций - 129, упоминаний - 129

РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 157 121
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 120
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Экзософт - Exosoft 121 94
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 3 85
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 7 50
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 65 36
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 9
7342 8
Microsoft Corporation 23868 7
VMware 2216 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 405 6
Ред Софт - Red Soft 467 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 4
Yandex - Яндекс 6139 4
Oracle Corporation 6389 3
Intel Corporation 11750 3
Системы и Технологии ГК 10 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 118 3
Smart Technologies - НКК - Национальная компьютерная корпорация 244 3
Softline - Софтлайн 2211 3
Varton - Вартон ТПК - Gauss 38 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 169 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 25 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 2
Telegram Group 1223 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 541 2
Smart Technologies - НКК - Национальная платформа 36 2
Интеллектуальные системы 237 2
Базальт СПО - BaseALT 449 2
Citrix Systems 742 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 775 2
AMD - Advanced Micro Devices 3852 2
Red Hat 1259 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 2 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 2
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 4 2
HostVM 34 2
VK Tech - VK Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 36 2
Orion soft - Орион софт - Infoland - Инфолэнд 10 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 418 2
ВсеИнструменты.ру 35 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 52 2
Газпром нефть 511 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 1
Открытие ФК - Росгосстрах 299 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 312 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 73 1
Силовые машины 83 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 30 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 228 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 6 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 11 1
Шереметьево Хэндлинг 19 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика 21 1
ХабАвиа - Хабаровские авиалинии 1 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 6 1
Газпром ПАО 1179 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 1
Россети Ленэнерго 68 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 9 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 204 1
X5 Group 789 1
Нижегородская ярмарка 6 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 237 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 221 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 227 1
ПГК - Первая грузовая компания 113 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 90
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 6
Президент Российской Федерации 3373 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 2
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 12 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 51 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - органы государственной власти 68 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 59 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 30 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 7 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 92 1
ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 5 1
Президент Белоруссии - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 30 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 20 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 1
4CIO 743 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 123
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 123
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 120
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 116
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 231 112
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