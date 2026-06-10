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РусБИТех Astra Linux ГК Астра ISPsystem VMmanager
VMmanager компании ISPsystem (ГК Астра)— российская платформа для управления аппаратной и контейнерной виртуализацией, изоляции и абстрагирования виртуальной инфраструктуры от физической. Применение продукта позволяет централизованно администрировать среду виртуализации, использовать вычислительные и сетевые ресурсы. Решение объединяет физические серверы и сетевые хранилища в единый кластер виртуализации, поддерживает SAN- и Ceph-хранилища.
Алексей Калуга, Владелец продукта VMmanager, ISPsystem "Импортозамещение 2.0: от "галочки" к реальным кейсам. Как российские платформы виртуализации меняют ИТ-ландшафт отечественного бизнеса"Конференция CNews 31.03.2026 "Платформы виртуализации 2026"
СОБЫТИЯ
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|10.06.2026
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Подтверждена совместимость платформ ISPsystem со службой каталога ALD Pro
пания ISPsystem (входит в «Группу Астра»), российский разработчик платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой, подтверждает совместимость службы каталога ALD Pro с платформами DCImanager, VMmanager и Clouden. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». ALD Pro — корпоративная служба каталога и управления доступом на базе Linux, импортонезависимая альтернатива Microsoft
|28.04.2026
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Подтверждена совместимость платформы серверной виртуализации VMmanager 6 и систем хранения данных Baum-Inform
аструктурой, подтвердили совместимость систем хранения данных Baum-Inform и платформы виртуализации VMmanager 6 редакции Infrastructure. Результаты проведенных испытаний подтверждены сертификат
|19.03.2026
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vGate 5.2 и VMmanager подтвердили совместимость
ИБ-вендор «Код Безопасности» и российский вендор ISPsystem (входит в «Группу Астра»), разработчик платформы управления серверной виртуализацией VMmanager, подтвердили совместимость своих решений. Специалисты компаний провели успешные испытания средства защиты сред виртуализации vGate 5.2 и платформы для централизованного управления вир
|20.01.2026
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Автоматизация инфраструктуры стала удобнее: клиентам Astra Automation доступна Ansible-коллекция для управления VMmanager
«Группа Астра» сообщает о новой интеграции платформы Astra Automation. В ее составе появилась новая Ansible-коллекция для платформы управления серверной виртуализацией VMmanager. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Astra Automation — единый центр автоматизации управления всей ИТ-инфраструктурой. Позволяет оптимизировать время высококвалифицир
|23.12.2025
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Серверы OpenYard прошли сертификацию с платформой VMmanager
ard и разработчик инфраструктурного ПО ISPsystem (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость серверов OpenYard RS101I, RS201I, RS102I и RS202I с платформой управления серверной виртуализацией VMmanager. Корректность совместной работы решений официально подкреплена сертификатом совместимости, выданным в рамках технологического партнерства компаний. Об этом CNews сообщили представител
|09.10.2025
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Гиперконвергенция для российского рынка: VMmanager снижает зависимость от импортных СХД
Компания ISPsystem (входит в «Группу Астра») представляет обновление платформы управления серверной виртуализацией VMmanager. Ключевой особенностью релиза стала реализация гиперконвергентного сценария (HCI) на основе программно-определяемого хранилища Ceph. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра
|14.05.2025
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ISPsystem выпустила обновление платформы Vmmanager
Компания ISPsystem выпустила важное обновление платформы VMmanager — масштабируемого российского решения для создания отказоустойчивой среды виртуализации: теперь пользователи могут переносить сервер с платформой на виртуальную машину в рамках класте
|13.02.2025
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VMmanager: безопасность платформы подтверждена сертификатом ФСТЭК России
Компания ISPsystem (входит в «Группу Астра») объявила об успешном завершении сертификации платформы VMmanager и о получении статуса сертифицированного средства виртуализации четвертого класса з
|25.07.2024
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«Группа Астра» запускает на Bi.Zone Bug Bounty программу по поиску уязвимостей в платформе управления виртуализацией VMmanager
с помощью независимых исследователей повысить кибербезопасность одного из своих ключевых решений – VMmanager. Багхантеры проверят защищенность платформы виртуализации, а Bi.Zone займется прием
|28.02.2024
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СПб ГКУ «Организатор перевозок» оптимизировало управление общественным транспортом Санкт-Петербурга с помощью ИТ-решений «Группы Астра»
ло управление и контроль на общественном пассажирском транспорте города за счет интеграции в свой ИТ-ландашфт ОС Astra Linux (флагманского продукта «Группы Астра») и платформы серверной виртуализации VMmanager 6.0 — решения ISPsystem (входит в «Группу Астра»), российского разработчика платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра
|19.12.2023
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Компания АО «Энт сервисез» локализовала ИТ-инфраструктуру машиностроительного холдинга с помощью VMmanager
ешно завершила проект локализации управления ИТ-инфраструктуры для международного машиностроительного концерна. Специалисты провели анализ текущей инфраструктуры и предложили замену решения VMware на VMmanager производства компании ISPsystem в целях обеспечения непрерывности производственных процессов. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem. Одной из наиболее критичных задач локализ
|14.12.2023
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VMmanager пройдет сертификацию ФСТЭК
Вендор продукта VMmanager ISPsystem получил лицензию на деятельность в области разработки и производства сред
|01.12.2023
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Правительство Хакасии выбрало российскую платформу управления серверной виртуализацией
«Группа Астра» приступила к внедрению платформы управления серверной виртуализацией VMmanager для правительства Хакасии. Созданной виртуальной средой будут пользоваться более 250 сотрудников, также ее применение позволит повысить уровень отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры и
|19.10.2023
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Компания «Рославльские тормозные системы» завершает успешный проект по виртуализации серверов с помощью VMmanager
, успешно внедрила проект по развертыванию серверной виртуализации с помощью отечественного решения VMmanager. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem. Перед началом проекта ИТ-инфрастру
|29.09.2021
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IaaS в VMmanager: поддержка частных сетей VxLAN
В сентябре 2021 г. ISPsystem представила новую версию Vmmanager 6 — платформу для построения и управления облачной виртуальной инфраструктурой on premise. Пользователи смогут самостоятельно создавать виртуальные сети в облаке без привязки к оборуд
|02.08.2021
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Подтверждена совместимость продуктов ISPsystem и «Ред ОС»
заключили технологическое партнёрство, в рамках которого было проведено тестирование продуктов. Разработчики подтвердили техническую совместимость платформы для управления виртуальной инфраструктурой VMmanager и платформы для учета и управления физической инфраструктурой DCImanager с отечественной операционной системой «Ред ОС». «Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для
|11.05.2017
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Axoft начала поставки российского ПО для дата-центров и хостинг-провайдеров
территории России с основным акцентом на продвижении программных продуктов DCImanager Enterprise и VMmanager Cloud.Продукт DCImanager предназначен для управления инфраструктурой дата-центра и
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Сивцев Илья 174 32
|Гуральник Павел 36 29
|Тараканов Дмитрий 52 28
|Мухин Денис 58 25
|Яценко Вадим 104 21
|Рудевский Антон 41 20
|Шадаев Максут 1210 16
|Кирьянова Александра 169 16
|Желтухин Вадим 72 15
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|Чурсин Дмитрий 87 15
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|Бондаренко Алексей 47 14
|Григоренко Вадим 58 14
|Калашников Артем 18 14
|Окладникова Ирина 29 14
|Фогельсон Виктор 50 14
|Юдин Антон 17 14
|Шаповалова Ирина 18 14
|Перунов Александр 15 14
|Новожилова Анастасия 15 14
|Батунова Анастасия 15 14
|Хихленко Андрей 15 14
|Легошин Андрей 15 14
|Гайсин Вадим 28 14
|Нестеров Алексей 175 14
|Путятинский Сергей 112 14
|Биккужин Рамиль 70 14
|Васильев Сергей 69 14
|Сварник Павел 37 14
|Хомяков Сергей 65 14
|Уткин Владислав 47 14
|Зарубинский Игорь 40 14
|Абдрахманов Рустам 41 14
|Закоржевский Вячеслав 94 14
|Фисенко Лев 62 14
|Павлов Александр 121 14
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