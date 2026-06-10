РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager

Подтверждена совместимость платформ ISPsystem со службой каталога ALD Pro пания ISPsystem (входит в «Группу Астра»), российский разработчик платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой, подтверждает совместимость службы каталога ALD Pro с платформами DCImanager, VMmanager и Clouden. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». ALD Pro — корпоративная служба каталога и управления доступом на базе Linux, импортонезависимая альтернатива Microsoft

Подтверждена совместимость платформы серверной виртуализации VMmanager 6 и систем хранения данных Baum-Inform аструктурой, подтвердили совместимость систем хранения данных Baum-Inform и платформы виртуализации VMmanager 6 редакции Infrastructure. Результаты проведенных испытаний подтверждены сертификат

vGate 5.2 и VMmanager подтвердили совместимость ИБ-вендор «Код Безопасности» и российский вендор ISPsystem (входит в «Группу Астра»), разработчик платформы управления серверной виртуализацией VMmanager, подтвердили совместимость своих решений. Специалисты компаний провели успешные испытания средства защиты сред виртуализации vGate 5.2 и платформы для централизованного управления вир

Автоматизация инфраструктуры стала удобнее: клиентам Astra Automation доступна Ansible-коллекция для управления VMmanager «Группа Астра» сообщает о новой интеграции платформы Astra Automation. В ее составе появилась новая Ansible-коллекция для платформы управления серверной виртуализацией VMmanager. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Astra Automation — единый центр автоматизации управления всей ИТ-инфраструктурой. Позволяет оптимизировать время высококвалифицир

Серверы OpenYard прошли сертификацию с платформой VMmanager ard и разработчик инфраструктурного ПО ISPsystem (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость серверов OpenYard RS101I, RS201I, RS102I и RS202I с платформой управления серверной виртуализацией VMmanager. Корректность совместной работы решений официально подкреплена сертификатом совместимости, выданным в рамках технологического партнерства компаний. Об этом CNews сообщили представител

Гиперконвергенция для российского рынка: VMmanager снижает зависимость от импортных СХД Компания ISPsystem (входит в «Группу Астра») представляет обновление платформы управления серверной виртуализацией VMmanager. Ключевой особенностью релиза стала реализация гиперконвергентного сценария (HCI) на основе программно-определяемого хранилища Ceph. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра

ISPsystem выпустила обновление платформы Vmmanager Компания ISPsystem выпустила важное обновление платформы VMmanager — масштабируемого российского решения для создания отказоустойчивой среды виртуализации: теперь пользователи могут переносить сервер с платформой на виртуальную машину в рамках класте

VMmanager: безопасность платформы подтверждена сертификатом ФСТЭК России Компания ISPsystem (входит в «Группу Астра») объявила об успешном завершении сертификации платформы VMmanager и о получении статуса сертифицированного средства виртуализации четвертого класса з

«Группа Астра» запускает на Bi.Zone Bug Bounty программу по поиску уязвимостей в платформе управления виртуализацией VMmanager с помощью независимых исследователей повысить кибербезопасность одного из своих ключевых решений – VMmanager. Багхантеры проверят защищенность платформы виртуализации, а Bi.Zone займется прием

СПб ГКУ «Организатор перевозок» оптимизировало управление общественным транспортом Санкт-Петербурга с помощью ИТ-решений «Группы Астра» ло управление и контроль на общественном пассажирском транспорте города за счет интеграции в свой ИТ-ландашфт ОС Astra Linux (флагманского продукта «Группы Астра») и платформы серверной виртуализации VMmanager 6.0 — решения ISPsystem (входит в «Группу Астра»), российского разработчика платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра

Компания АО «Энт сервисез» локализовала ИТ-инфраструктуру машиностроительного холдинга с помощью VMmanager ешно завершила проект локализации управления ИТ-инфраструктуры для международного машиностроительного концерна. Специалисты провели анализ текущей инфраструктуры и предложили замену решения VMware на VMmanager производства компании ISPsystem в целях обеспечения непрерывности производственных процессов. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem. Одной из наиболее критичных задач локализ

VMmanager пройдет сертификацию ФСТЭК Вендор продукта VMmanager ISPsystem получил лицензию на деятельность в области разработки и производства сред

Правительство Хакасии выбрало российскую платформу управления серверной виртуализацией «Группа Астра» приступила к внедрению платформы управления серверной виртуализацией VMmanager для правительства Хакасии. Созданной виртуальной средой будут пользоваться более 250 сотрудников, также ее применение позволит повысить уровень отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры и

Компания «Рославльские тормозные системы» завершает успешный проект по виртуализации серверов с помощью VMmanager , успешно внедрила проект по развертыванию серверной виртуализации с помощью отечественного решения VMmanager. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem. Перед началом проекта ИТ-инфрастру

IaaS в VMmanager: поддержка частных сетей VxLAN В сентябре 2021 г. ISPsystem представила новую версию Vmmanager 6 — платформу для построения и управления облачной виртуальной инфраструктурой on premise. Пользователи смогут самостоятельно создавать виртуальные сети в облаке без привязки к оборуд

Подтверждена совместимость продуктов ISPsystem и «Ред ОС» заключили технологическое партнёрство, в рамках которого было проведено тестирование продуктов. Разработчики подтвердили техническую совместимость платформы для управления виртуальной инфраструктурой VMmanager и платформы для учета и управления физической инфраструктурой DCImanager с отечественной операционной системой «Ред ОС». «Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для